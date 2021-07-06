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Украинец Рабешко, которого задерживали в Беларуси, уже на свободе

Украинец Рабешко, которого задерживали в Беларуси, уже на свободе

Гражданин Украины Павел Рабешко находится на свободе и поддерживает связь с украинскими дипломатами.

Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.

"По информации посольства Украины в Беларуси, украинский гражданин Павел Рабешко был 3 июля задержан белорусскими правоохранителями, на следующий день он был освобожден. Он на связи с украинскими дипломатами", - отметил Николенко.

Также читайте: МИД о задержании украинца Рабешко в РБ: Запрос отправлен, ответа от белорусской стороны пока нет. Консулы держат дело на контроле

Ранее белорусские правозащитники сообщили, что в городе Столин силовики по неизвестным причинам задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко.

Автор: 

Беларусь (7899) МИД (6966) украинцы (3862) Николенко Олег (301)


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Вот так бы санкции на Рф бы дружно налаживали, уже б в мире войн наверно не осталось бы. Лукашенко по крайней мере войн не ведет.
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06.07.2021 20:00 Ответить
кроме как против собственного населения и международных бортов, а так да, "не ведет"
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06.07.2021 20:44 Ответить
....повезло, а мог бы уже в сизо КГБ "учить роль" для БТ......
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06.07.2021 20:01 Ответить
Этот чучелоид подал на беларусское гражданство и сидел там на ВНЖ - зачем ради него напрягать дипломатический аппарат?
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06.07.2021 20:43 Ответить
В БССР это не на свободе, это в ГУЛАГе. И попал он в ГУЛАГ добровольно, поехав в бсср.
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06.07.2021 21:22 Ответить
 
 