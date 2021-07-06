Украинец Рабешко, которого задерживали в Беларуси, уже на свободе
Гражданин Украины Павел Рабешко находится на свободе и поддерживает связь с украинскими дипломатами.
Об этом пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил "Укринформу", передает Цензор.НЕТ.
"По информации посольства Украины в Беларуси, украинский гражданин Павел Рабешко был 3 июля задержан белорусскими правоохранителями, на следующий день он был освобожден. Он на связи с украинскими дипломатами", - отметил Николенко.
Ранее белорусские правозащитники сообщили, что в городе Столин силовики по неизвестным причинам задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко.
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Lyk Omore
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