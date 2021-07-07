Україна втрачає третину свого ВВП через корупцію, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав п'ять шляхів, за допомогою яких український уряд може розвинути досягнутий прогрес і на яких США готові допомогти Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Блінкен заявив у відеозверненні до учасників конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Вільнюсі.

"Перше. Ухвалити законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя, і слідом - закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Разом ці закони забезпечать прозорий процес відбору суддів. Друге. Забезпечення, що вибір керівництва Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є прозорим, заслуговує на довіру і базується на заслугах", - сказав він.

За словами Блінкена, третім кроком є ​​ухвалення закону про прозоре корпоративне управління, який захищає незалежність наглядової ради, генеральних директорів і відповідає стандартам Організації економічного співробітництва і розвитку.

Четвертим кроком держсекретар США назвав ухвалення законодавства, яке демілітаризує, деполітизує Службу безпеки України, і залишає роботу з боротьби з корупцією та боротьби з організованою злочинністю іншим урядовим інституціям, створеним для цієї мети.

"І п'яте. Притягнути до відповідальності корумпованих чиновників. Низку розслідувань було проведено, але жодного старшого посадовця не судили і не було і засуджено за корупцію з 2014 року. Люди мають бачити, що система працює, для того, щоб повірити в неї", - додав Блінкен.

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