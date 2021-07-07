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Україна втрачає третину свого ВВП через корупцію, - Блінкен

Україна втрачає третину свого ВВП через корупцію, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав п'ять шляхів, за допомогою яких український уряд може розвинути досягнутий прогрес і на яких США готові допомогти Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Блінкен заявив у відеозверненні до учасників конференції з питань реформ в Україні, яка відбувається у Вільнюсі.

"Перше. Ухвалити законопроєкт про реформування Вищої ради правосуддя, і слідом - закон про Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Разом ці закони забезпечать прозорий процес відбору суддів. Друге. Забезпечення, що вибір керівництва Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури є прозорим, заслуговує на довіру і базується на заслугах", - сказав він.

За словами Блінкена, третім кроком є ​​ухвалення закону про прозоре корпоративне управління, який захищає незалежність наглядової ради, генеральних директорів і відповідає стандартам Організації економічного співробітництва і розвитку.

Четвертим кроком держсекретар США назвав ухвалення законодавства, яке демілітаризує, деполітизує Службу безпеки України, і залишає роботу з боротьби з корупцією та боротьби з організованою злочинністю іншим урядовим інституціям, створеним для цієї мети.

"І п'яте. Притягнути до відповідальності корумпованих чиновників. Низку розслідувань було проведено, але жодного старшого посадовця не судили і не було і засуджено за корупцію з 2014 року. Люди мають бачити, що система працює, для того, щоб повірити в неї", - додав Блінкен.

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Автор: 

США (23065) реформи (3207) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+37

И каждое требование, как серпом по крашенкам Зели.
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07.07.2021 11:24
+32
Вместо тысячи слов-
Блінкен назвав п'ять ключових реформ в Україні - Цензор.НЕТ 1317
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07.07.2021 11:54
+24
Зеля только вчерась наклал не петицию по Тартарову. Как символично. И требования янки идут вразрез с основным принципом зеленой пошести
Блинкен назвал пять ключевых реформ в Украине - Цензор.НЕТ 3454
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07.07.2021 11:27
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Ні. Третина потрапляє у бюджет а решта у кішенях .
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09.07.2021 11:54 Відповісти
Эти требования = Украина полностью становится колонией разных стран (по кускам).

А может сделать проще? Зеленского, всю фракцию "Слуга народа", "Голос" и "ОПЗЖ" на выход, без вещей, с конфискацией и выбрать новую власть, но из украинцев!!!

Долой Геноцид украинской нации!!!
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09.07.2021 12:21 Відповісти
Такое впечатление, что Украина под оккупацией. Мало того, что власть олигархической мафии. А из того, что среди олигархов ни одного украинца - вот и оккупация.
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09.07.2021 12:55 Відповісти
Якій наріт такі і олігархі і влада. В Німетчині, в Брітанії чі в США такого не має. Бидло приречено жити в злиднях, його завжди обмануть і поставлять в стойло.
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09.07.2021 16:46 Відповісти
Хаха, наркоман уже открыто насрал на каждое требование в отдельности. До свидания, товарищ Блинкен)
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09.07.2021 14:06 Відповісти
ну так якщо Україна втрачає третину ввп, то хтось цю третину знаходить.
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09.07.2021 14:22 Відповісти
Мойши кладут эту треть себе в карман.
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09.07.2021 14:35 Відповісти
Хтось? В самой нищей стране самие богатие олигархи, любой министр милионер. 50% єкономики державні, хто з них кормиться?
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09.07.2021 16:50 Відповісти
Верю...
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09.07.2021 15:14 Відповісти
НА ТРИЗУБ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ИХ СЕМЬИ !!!
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09.07.2021 16:04 Відповісти
"Украина теряет треть своего ВВП из-за коррупции"

Та хотя бы расстреливать на начали за такие потери..
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09.07.2021 19:42 Відповісти
Да, говорим о коррупции в Украине, коррумпировано - все вообще, прокуратура - сборище преступников перманентно совершающих злодеяния. Как и что Блинкен предлагает реформировать? Коррупционер высшей гильдии Бакланов или Гонтарева будут что то исправлять А зачем им это?
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09.07.2021 19:48 Відповісти
Так может Штатам лучше помогать Украине виселицами для украинских коррупционеров?
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09.07.2021 20:15 Відповісти
чи значить це, що українці в середньому заробляють на 50% більше, ніж офіційна статистика каже?
Тобто, якщо хтось заробив 100₴ офіційно при "третині ВВП в тіні", то реально він заробив 150₴. Просто ті додаткові 50₴ (33% від всіх 150₴) ніде не світяться...
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09.07.2021 20:20 Відповісти
30% в кращому разі офіційно а решту в конверті
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09.07.2021 21:47 Відповісти
Украина не только это теряет, при таком президенте, она абсолютно всё потеряет.
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09.07.2021 20:21 Відповісти
В Украине в тени 2 или 3 ВВП. Если вывести всех олигархов с офшор, все конверты, все доходы на свет. Но этого наверное не будет еще лет 50, а может и 100.
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09.07.2021 21:41 Відповісти
И опять разговор о бородатой бабушке зеледента! Насыпайте в комменты, зебилы, как Вы против коррупции и торговли на крови!!! Или ФСБ не выпустило методичек по этому поводу?
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09.07.2021 21:46 Відповісти
"Нам потрібні гарантії про євроінтеграцію та фінансову підтримку США, тоді ми припинимо корупцію! А так від вас лиш "бла-бла" (с) Зе
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09.07.2021 21:47 Відповісти
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