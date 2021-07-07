Украина теряет треть своего ВВП из-за коррупции, - Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал пять путей, при помощи которых украинское правительство может развить достигнутый прогресс и на которых США готовы помочь Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Блинкен заявил в видеообращении к участникам конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.
"Первое. Принять законопроект о реформировании Высшего совета правосудия, и следом - закон о Высшей квалификационной комиссии судей. Вместе эти законы обеспечат прозрачный процесс отбора судей. Второе. Обеспечение, что выбор руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является прозрачным, заслуживающим доверия и основывающимся на заслугах", - сказал он.
По словам Блинкена, третьим шагом является принять закон о прозрачном корпоративном управлении, который защищает независимость наблюдательного совета, генеральных директоров и соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.
Четвертым шагом госсекретарь США назвал принятие законодательства, которое демилитаризует, деполитизирует Службу безопасности Украины, и оставляет работу по борьбе с коррупцией и борьбе с организованной преступностью другим правительственным институциям, созданным для этой цели.
"И пятое. Привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно старшее должностное лицо не судилось и не было и осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее", - добавил Блинкен.
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А может сделать проще? Зеленского, всю фракцию "Слуга народа", "Голос" и "ОПЗЖ" на выход, без вещей, с конфискацией и выбрать новую власть, но из украинцев!!!
Долой Геноцид украинской нации!!!
Та хотя бы расстреливать на начали за такие потери..
Тобто, якщо хтось заробив 100₴ офіційно при "третині ВВП в тіні", то реально він заробив 150₴. Просто ті додаткові 50₴ (33% від всіх 150₴) ніде не світяться...