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Украина теряет треть своего ВВП из-за коррупции, - Блинкен

Украина теряет треть своего ВВП из-за коррупции, - Блинкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал пять путей, при помощи которых украинское правительство может развить достигнутый прогресс и на которых США готовы помочь Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом Блинкен заявил в видеообращении к участникам конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

"Первое. Принять законопроект о реформировании Высшего совета правосудия, и следом - закон о Высшей квалификационной комиссии судей. Вместе эти законы обеспечат прозрачный процесс отбора судей. Второе. Обеспечение, что выбор руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является прозрачным, заслуживающим доверия и основывающимся на заслугах", - сказал он.

По словам Блинкена, третьим шагом является принять закон о прозрачном корпоративном управлении, который защищает независимость наблюдательного совета, генеральных директоров и соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.

Четвертым шагом госсекретарь США назвал принятие законодательства, которое демилитаризует, деполитизирует Службу безопасности Украины, и оставляет работу по борьбе с коррупцией и борьбе с организованной преступностью другим правительственным институциям, созданным для этой цели.

"И пятое. Привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно старшее должностное лицо не судилось и не было и осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее", - добавил Блинкен.

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Автор: 

США (26860) реформы (3952) Блинкен Энтони (937)


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Топ комментарии
+37

И каждое требование, как серпом по крашенкам Зели.
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07.07.2021 11:24
+32
Вместо тысячи слов-
Блінкен назвав п'ять ключових реформ в Україні - Цензор.НЕТ 1317
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07.07.2021 11:54
+24
Зеля только вчерась наклал не петицию по Тартарову. Как символично. И требования янки идут вразрез с основным принципом зеленой пошести
Блинкен назвал пять ключевых реформ в Украине - Цензор.НЕТ 3454
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07.07.2021 11:27
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Ні. Третина потрапляє у бюджет а решта у кішенях .
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09.07.2021 11:54 Ответить
Эти требования = Украина полностью становится колонией разных стран (по кускам).

А может сделать проще? Зеленского, всю фракцию "Слуга народа", "Голос" и "ОПЗЖ" на выход, без вещей, с конфискацией и выбрать новую власть, но из украинцев!!!

Долой Геноцид украинской нации!!!
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09.07.2021 12:21 Ответить
Такое впечатление, что Украина под оккупацией. Мало того, что власть олигархической мафии. А из того, что среди олигархов ни одного украинца - вот и оккупация.
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09.07.2021 12:55 Ответить
Якій наріт такі і олігархі і влада. В Німетчині, в Брітанії чі в США такого не має. Бидло приречено жити в злиднях, його завжди обмануть і поставлять в стойло.
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09.07.2021 16:46 Ответить
Хаха, наркоман уже открыто насрал на каждое требование в отдельности. До свидания, товарищ Блинкен)
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09.07.2021 14:06 Ответить
ну так якщо Україна втрачає третину ввп, то хтось цю третину знаходить.
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09.07.2021 14:22 Ответить
Мойши кладут эту треть себе в карман.
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09.07.2021 14:35 Ответить
Хтось? В самой нищей стране самие богатие олигархи, любой министр милионер. 50% єкономики державні, хто з них кормиться?
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09.07.2021 16:50 Ответить
Верю...
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09.07.2021 15:14 Ответить
НА ТРИЗУБ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ИХ СЕМЬИ !!!
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09.07.2021 16:04 Ответить
"Украина теряет треть своего ВВП из-за коррупции"

Та хотя бы расстреливать на начали за такие потери..
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09.07.2021 19:42 Ответить
Да, говорим о коррупции в Украине, коррумпировано - все вообще, прокуратура - сборище преступников перманентно совершающих злодеяния. Как и что Блинкен предлагает реформировать? Коррупционер высшей гильдии Бакланов или Гонтарева будут что то исправлять А зачем им это?
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09.07.2021 19:48 Ответить
Так может Штатам лучше помогать Украине виселицами для украинских коррупционеров?
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09.07.2021 20:15 Ответить
чи значить це, що українці в середньому заробляють на 50% більше, ніж офіційна статистика каже?
Тобто, якщо хтось заробив 100₴ офіційно при "третині ВВП в тіні", то реально він заробив 150₴. Просто ті додаткові 50₴ (33% від всіх 150₴) ніде не світяться...
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09.07.2021 20:20 Ответить
30% в кращому разі офіційно а решту в конверті
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09.07.2021 21:47 Ответить
Украина не только это теряет, при таком президенте, она абсолютно всё потеряет.
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09.07.2021 20:21 Ответить
В Украине в тени 2 или 3 ВВП. Если вывести всех олигархов с офшор, все конверты, все доходы на свет. Но этого наверное не будет еще лет 50, а может и 100.
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09.07.2021 21:41 Ответить
И опять разговор о бородатой бабушке зеледента! Насыпайте в комменты, зебилы, как Вы против коррупции и торговли на крови!!! Или ФСБ не выпустило методичек по этому поводу?
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09.07.2021 21:46 Ответить
"Нам потрібні гарантії про євроінтеграцію та фінансову підтримку США, тоді ми припинимо корупцію! А так від вас лиш "бла-бла" (с) Зе
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09.07.2021 21:47 Ответить
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