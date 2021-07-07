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Кент виконуватиме обов'язки повіреного в справах США, - офіційне підтвердження

Кент виконуватиме обов'язки повіреного в справах США, - офіційне підтвердження

Посольство США підтвердило, що обов'язки повіреного в справах цієї країни в Україні буде тимчасово виконувати Джордж Кент.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він прибуде до Києва на поточному тижні, щоб виконувати обов'язки тимчасового повіреного в справах в посольстві США в Києві до кінця цього місяця, повідомив представник посольства США в Києві.

"Джордж Кент, який нині є заступником помічника держсекретаря в Бюро з європейських та євразійських справ, прибуде до Києва пізніше цього тижня, щоб виконувати обов'язки тимчасового повіреного у справах у посольстві США в Києві до кінця цього місяця", - сказав представник посольства США в Києві.

За словами співрозмовника, повірена у справах Крістіна Квін повернеться в Україну після двотижневої відпустки і повернеться до своїх обов'язків.

Також читайте: Повіреним США у справах в Україні може стати Кент, - ЗМІ

Джордж Кент обіймає посаду заступника помічника державного секретаря США в Бюро з європейських та євразійських справ.

Автор: 

посольство (945) США (23032) Кент Джордж (49) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+10
Головний його обов'язок дрючити зеленського і всю камарілью.
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07.07.2021 15:49
+6
Назначение посла в США пролетает ещё года на два, до импичмента Зеле.
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07.07.2021 15:49
+6
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з НАТО та США .
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07.07.2021 16:02
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Сподіваюсь що це не кент зеленої плісняви !!)))
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07.07.2021 15:43 Відповісти
Тепер у всіх громадян України є свій "кєнт" в посольстві США.
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07.07.2021 19:15 Відповісти
если недипломатическим язы ком, то да Е*************** су*************** вы************************** ваще внатуре б*********************

а теперь представляем не Мальборо, а Кента.
но если шо то револьверами может сделать много чего,
https://www.youtube.com/watch?v=5GanwDSsuOM
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07.07.2021 15:48 Відповісти
Зачем такое вступление?
И почему без постскриптума?
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07.07.2021 15:50 Відповісти
ну вот, вы написал, кстати - табличка тока шо куки и т.д., тоже выскочила?
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07.07.2021 16:00 Відповісти
Новый кент.
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07.07.2021 15:48 Відповісти
Головний його обов'язок дрючити зеленського і всю камарілью.
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07.07.2021 15:49 Відповісти
Дрючун?
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07.07.2021 15:50 Відповісти
Ківа?
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07.07.2021 16:45 Відповісти
Назначение посла в США пролетает ещё года на два, до импичмента Зеле.
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07.07.2021 15:49 Відповісти
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з НАТО та США .
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07.07.2021 16:02 Відповісти
Чей он кент?
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07.07.2021 16:03 Відповісти
Хорошо, но не Кольт
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07.07.2021 16:13 Відповісти
Хорошо, что не Кольт
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07.07.2021 16:13 Відповісти
Поинтересуюсь:
А что это за Кент?....
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07.07.2021 16:52 Відповісти
Welcome back, George.
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08.07.2021 00:11 Відповісти
Доцарювался дипломат наш недоделанный: назначенного зебилом посла США не принимают почти год, своего посла не назначают около 3 лет---так испортить отношения с главными нашими союзниками мог только "найвелычнейший" идиот!
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08.07.2021 00:21 Відповісти
 
 