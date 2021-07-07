Кент виконуватиме обов'язки повіреного в справах США, - офіційне підтвердження

Посольство США підтвердило, що обов'язки повіреного в справах цієї країни в Україні буде тимчасово виконувати Джордж Кент.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він прибуде до Києва на поточному тижні, щоб виконувати обов'язки тимчасового повіреного в справах в посольстві США в Києві до кінця цього місяця, повідомив представник посольства США в Києві.

"Джордж Кент, який нині є заступником помічника держсекретаря в Бюро з європейських та євразійських справ, прибуде до Києва пізніше цього тижня, щоб виконувати обов'язки тимчасового повіреного у справах у посольстві США в Києві до кінця цього місяця", - сказав представник посольства США в Києві.

За словами співрозмовника, повірена у справах Крістіна Квін повернеться в Україну після двотижневої відпустки і повернеться до своїх обов'язків.

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Джордж Кент обіймає посаду заступника помічника державного секретаря США в Бюро з європейських та євразійських справ.