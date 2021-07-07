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Кент будет исполнять обязанности поверенного в делах США, - официальное подтверждение

Кент будет исполнять обязанности поверенного в делах США, - официальное подтверждение

Посольство США подтвердило, что обязанности поверенного в делах этой страны в Украине будет временно исполнять Джордж Кент.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он прибудет в Киев на текущей неделе, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца, сообщил представитель посольства США в Киеве.

"Джордж Кент, который в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря в Бюро по европейским и евразийским делам, прибудет в Киев позднее на этой неделе, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца", - сказал представитель посольства США в Киеве агентству в среду.

Читайте: Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент

По словам собеседника, поверенная в делах Кристина Квин вернется в Украину после двухнедельного отпуска и вернется к своим обязанностям.

Джордж Кент занимает должность заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по европейским и евразийским делам.

Автор: 

посольство (1082) США (26835) Кент Джордж (50) Квин Кристина (100)


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Топ комментарии
+10
Головний його обов'язок дрючити зеленського і всю камарілью.
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07.07.2021 15:49
+6
Назначение посла в США пролетает ещё года на два, до импичмента Зеле.
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07.07.2021 15:49
+6
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з НАТО та США .
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07.07.2021 16:02
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Сподіваюсь що це не кент зеленої плісняви !!)))
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07.07.2021 15:43 Ответить
Тепер у всіх громадян України є свій "кєнт" в посольстві США.
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07.07.2021 19:15 Ответить
если недипломатическим язы ком, то да Е*************** су*************** вы************************** ваще внатуре б*********************

а теперь представляем не Мальборо, а Кента.
но если шо то револьверами может сделать много чего,
https://www.youtube.com/watch?v=5GanwDSsuOM
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07.07.2021 15:48 Ответить
Зачем такое вступление?
И почему без постскриптума?
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07.07.2021 15:50 Ответить
ну вот, вы написал, кстати - табличка тока шо куки и т.д., тоже выскочила?
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07.07.2021 16:00 Ответить
Новый кент.
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07.07.2021 15:48 Ответить
Головний його обов'язок дрючити зеленського і всю камарілью.
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07.07.2021 15:49 Ответить
Дрючун?
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07.07.2021 15:50 Ответить
Ківа?
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07.07.2021 16:45 Ответить
Назначение посла в США пролетает ещё года на два, до импичмента Зеле.
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07.07.2021 15:49 Ответить
ПРИ ПОРОШЕНКУ ТАКОГО НЕ МОГЛО БУТИ ,А НА БЛАЗНЯ НІХТО НЕ ЗВАЖАЄ.ПІДТРИМУЮТЬ УКРАЇНУ . Епатажними заявами блазень намагається звернути на себе увагу , тобто провокує на увагу до своєї особи , а не держави . До того ж руйнує досягнення ПОРОХА у відносинах з НАТО та США .
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07.07.2021 16:02 Ответить
Чей он кент?
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07.07.2021 16:03 Ответить
Хорошо, но не Кольт
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07.07.2021 16:13 Ответить
Хорошо, что не Кольт
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07.07.2021 16:13 Ответить
Поинтересуюсь:
А что это за Кент?....
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07.07.2021 16:52 Ответить
Welcome back, George.
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08.07.2021 00:11 Ответить
Доцарювался дипломат наш недоделанный: назначенного зебилом посла США не принимают почти год, своего посла не назначают около 3 лет---так испортить отношения с главными нашими союзниками мог только "найвелычнейший" идиот!
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08.07.2021 00:21 Ответить
 
 