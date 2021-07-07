Кент будет исполнять обязанности поверенного в делах США, - официальное подтверждение
Посольство США подтвердило, что обязанности поверенного в делах этой страны в Украине будет временно исполнять Джордж Кент.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он прибудет в Киев на текущей неделе, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца, сообщил представитель посольства США в Киеве.
"Джордж Кент, который в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря в Бюро по европейским и евразийским делам, прибудет в Киев позднее на этой неделе, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца", - сказал представитель посольства США в Киеве агентству в среду.
По словам собеседника, поверенная в делах Кристина Квин вернется в Украину после двухнедельного отпуска и вернется к своим обязанностям.
Джордж Кент занимает должность заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по европейским и евразийским делам.
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а теперь представляем не Мальборо, а Кента.
но если шо то револьверами может сделать много чего,
https://www.youtube.com/watch?v=5GanwDSsuOM
И почему без постскриптума?
А что это за Кент?....