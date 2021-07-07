Кент будет исполнять обязанности поверенного в делах США, - официальное подтверждение

Посольство США подтвердило, что обязанности поверенного в делах этой страны в Украине будет временно исполнять Джордж Кент.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он прибудет в Киев на текущей неделе, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца, сообщил представитель посольства США в Киеве.

"Джордж Кент, который в настоящее время является заместителем помощника госсекретаря в Бюро по европейским и евразийским делам, прибудет в Киев позднее на этой неделе, чтобы исполнять обязанности временного поверенного в делах в посольстве США в Киеве до конца этого месяца", - сказал представитель посольства США в Киеве агентству в среду.

Читайте: Россия стремится подорвать успех Украины, - зампомощника госсекретаря США Кент

По словам собеседника, поверенная в делах Кристина Квин вернется в Украину после двухнедельного отпуска и вернется к своим обязанностям.

Джордж Кент занимает должность заместителя помощника государственного секретаря США в Бюро по европейским и евразийским делам.