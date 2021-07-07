Кабмін погодив призначення Онищук новою главою Івано-Франківської ОДА
Кабінет Міністрів України погодив призначення Світлани Онищук головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.
Відповідний проєкт указу президента схвалив уряд у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Онищук є чинною заступницею голови Івано-Франківської обладміністрації. До цього працювала начальником Міжрегіонального управління Національного агентства з питань державної служби в Чернівецькій, Івано-Франківській і Тернопільській областях.
Кабмін також погодив звільнення чинного голови Івано-Франківської обладміністрації Андрія Бойчука.
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выбрали бы - не, с Киева назначат, даже и Киву назначили бы, но он пока шо не защитил дуплом на тему - влияние айфона на почесывание правого, а если не надо - то левого, и ваще - чо я там защищаю?