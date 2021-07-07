Кабмін погодив призначення Онищук новою главою Івано-Франківської ОДА

Кабінет Міністрів України погодив призначення Світлани Онищук головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Відповідний проєкт указу президента схвалив уряд у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Онищук є чинною заступницею голови Івано-Франківської обладміністрації. До цього працювала начальником Міжрегіонального управління Національного агентства з питань державної служби в Чернівецькій, Івано-Франківській і Тернопільській областях.

Кабмін також погодив звільнення чинного голови Івано-Франківської обладміністрації Андрія Бойчука.

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