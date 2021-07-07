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Кабмін погодив призначення Онищук новою главою Івано-Франківської ОДА

Кабмін погодив призначення Онищук новою главою Івано-Франківської ОДА

Кабінет Міністрів України погодив призначення Світлани Онищук головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

Відповідний проєкт указу президента схвалив уряд у середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Онищук є чинною заступницею голови Івано-Франківської обладміністрації. До цього працювала начальником Міжрегіонального управління Національного агентства з питань державної служби в Чернівецькій, Івано-Франківській і Тернопільській областях.

Кабмін також погодив звільнення чинного голови Івано-Франківської обладміністрації Андрія Бойчука.

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Автор: 

Кабмін (14103) призначення (2289) ОДА (1629) Івано-Франківська область (952)


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та шо летала? ну и отправьте ее туда своим ходом - Васька Гантеля как поддаст под зонтик - приземлится главариха админов и кастраций аккурат под Виннипегом
выбрали бы - не, с Киева назначат, даже и Киву назначили бы, но он пока шо не защитил дуплом на тему - влияние айфона на почесывание правого, а если не надо - то левого, и ваще - чо я там защищаю?
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07.07.2021 15:58 Відповісти
Та шо летала то Верещук. Но, как говорил многоуважаемый г-н Эскобар: «Шо то х, шо это х. И это две такие х шо е я ее маму в рот!»
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07.07.2021 16:04 Відповісти
сосна
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07.07.2021 16:04 Відповісти
Очередная "сосна"?
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07.07.2021 17:11 Відповісти
 
 