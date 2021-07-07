Кабмин согласовал назначение Онищук новой главой Ивано-Франковской ОГА

Кабинет Министров Украины согласовал назначение Светланы Онищук главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Соответствующий проект указа президента одобрило правительство в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Онищук является действующим заместителей главы Ивано-Франковской обладминистрации. До этого работала начальником Межрегионального управления Национального агентства по вопросам государственной службы в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

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Кабмин также согласовал увольнение действующего главы Ивано-Франковской обладминистрации Андрея Бойчука.