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Кабмин согласовал назначение Онищук новой главой Ивано-Франковской ОГА

Кабмин согласовал назначение Онищук новой главой Ивано-Франковской ОГА

Кабинет Министров Украины согласовал назначение Светланы Онищук главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Соответствующий проект указа президента одобрило правительство в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Онищук является действующим заместителей главы Ивано-Франковской обладминистрации. До этого работала начальником Межрегионального управления Национального агентства по вопросам государственной службы в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский назначил Живицкого главой Сумской ОГА, - указ

Кабмин также согласовал увольнение действующего главы Ивано-Франковской обладминистрации Андрея Бойчука.

Автор: 

Кабмин (14029) назначение (2176) ОГА (2392) Ивано-Франковская область (923)


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та шо летала? ну и отправьте ее туда своим ходом - Васька Гантеля как поддаст под зонтик - приземлится главариха админов и кастраций аккурат под Виннипегом
выбрали бы - не, с Киева назначат, даже и Киву назначили бы, но он пока шо не защитил дуплом на тему - влияние айфона на почесывание правого, а если не надо - то левого, и ваще - чо я там защищаю?
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07.07.2021 15:58 Ответить
Та шо летала то Верещук. Но, как говорил многоуважаемый г-н Эскобар: «Шо то х, шо это х. И это две такие х шо е я ее маму в рот!»
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07.07.2021 16:04 Ответить
сосна
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07.07.2021 16:04 Ответить
Очередная "сосна"?
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07.07.2021 17:11 Ответить
 
 