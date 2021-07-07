Кабмин согласовал назначение Онищук новой главой Ивано-Франковской ОГА
Кабинет Министров Украины согласовал назначение Светланы Онищук главой Ивано-Франковской областной государственной администрации.
Соответствующий проект указа президента одобрило правительство в среду, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Онищук является действующим заместителей главы Ивано-Франковской обладминистрации. До этого работала начальником Межрегионального управления Национального агентства по вопросам государственной службы в Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях.
Кабмин также согласовал увольнение действующего главы Ивано-Франковской обладминистрации Андрея Бойчука.
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выбрали бы - не, с Киева назначат, даже и Киву назначили бы, но он пока шо не защитил дуплом на тему - влияние айфона на почесывание правого, а если не надо - то левого, и ваще - чо я там защищаю?