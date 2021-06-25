Зеленский назначил Живицкого главой Сумской ОГА, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Живицкого главой Сумской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе главы государства №273/2021, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Владимир Зеленский встретился с Дмитрием Живицким в Офисе Главы государства и вручил ему служебное удостоверение.

"Вы очень хорошо знаете Сумщину, ведь это ваша родная область. Также у вас – хорошая осведомленность о проблемах, которые существуют в сфере дорожного хозяйства регионов. Уверен, что в качестве главы облгосадминистрации вы сможете использовать эти знания и добьетесь конкретных результатов для развития области и улучшения качества жизни сумчан", – сказал президент во время встречи с новоназначенным руководителем Сумской ОГА.

Дмитрий Живицкий родился в 1982 году в Сумах. В 2004-м окончил Сумской государственный университет по специальности "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов", а в 2019 году – Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "публичное управление и администрирование".

Работал в органах местной и государственной власти. С сентября 2020 года по июнь 2021-го был заместителем министра инфраструктуры Украины.

Указом №272/2021 президент уволил Василия Хому с должности руководителя Сумской области.

Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал назначение Живицкого главой Сумской ОГА.

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