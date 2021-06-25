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Зеленский (19011) назначение (2142) ОГА (2386) Сумская область (2692)

Зеленский назначил Живицкого главой Сумской ОГА, - указ

Зеленский назначил Живицкого главой Сумской ОГА, - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Дмитрия Живицкого главой Сумской областной государственной администрации.

Об этом говорится в указе главы государства №273/2021, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Владимир Зеленский встретился с Дмитрием Живицким в Офисе Главы государства и вручил ему служебное удостоверение.

"Вы очень хорошо знаете Сумщину, ведь это ваша родная область. Также у вас – хорошая осведомленность о проблемах, которые существуют в сфере дорожного хозяйства регионов. Уверен, что в качестве главы облгосадминистрации вы сможете использовать эти знания и добьетесь конкретных результатов для развития области и улучшения качества жизни сумчан", – сказал президент во время встречи с новоназначенным руководителем Сумской ОГА.

Дмитрий Живицкий родился в 1982 году в Сумах. В 2004-м окончил Сумской государственный университет по специальности "оборудование химических производств и предприятий строительных материалов", а в 2019 году – Национальную академию государственного управления при президенте Украины по специальности "публичное управление и администрирование".

Работал в органах местной и государственной власти. С сентября 2020 года по июнь 2021-го был заместителем министра инфраструктуры Украины.

Указом №272/2021 президент уволил Василия Хому с должности руководителя Сумской области.

Ранее сообщалось, что Кабмин согласовал назначение Живицкого главой Сумской ОГА.

Читайте также: Кабмин согласовал назначение Чорной главой Кировоградской ОГА

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Топ комментарии
+1
Значит опять грабить будут
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25.06.2021 17:21
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Значит опять грабить будут
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25.06.2021 17:21 Ответить
Ну и как этот Живицкий после этого может жить? Не стыдно перед детьми!
?
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25.06.2021 17:35 Ответить
а мог же и Рабиновича назначить...!
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25.06.2021 17:47 Ответить
у Рабіновича лише школа за плечима.
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25.06.2021 17:57 Ответить
какая разница...?
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25.06.2021 17:58 Ответить
у Зе какая разніца в інших питаннях, а це вимоги до кандидата на посаду.
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25.06.2021 18:16 Ответить
у какого рабиновича только школа за плечами...?
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25.06.2021 18:19 Ответить
а він лише один. коли ківа захищав свою робту, то журналісти зробили зріз освіти зажопінців і сказали, що лише у рабіновича немає вищої освіти.
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25.06.2021 18:57 Ответить
то у вас один. а у нас весь газ по стране распределяет другой. директор ТОВ Нафтогаз Максим Рабинович.
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25.06.2021 19:04 Ответить
ты спроси у рабиновича...!
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25.06.2021 20:51 Ответить
у тебе ж питання, ти і питай.
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25.06.2021 22:49 Ответить
а что ты тут распинался со своим рабиновичем...?\вопрос риторический...\
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25.06.2021 23:14 Ответить
ти генератор питань?
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25.06.2021 23:41 Ответить
а что ты хотел - отвечая мне на мой первый пост...?
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26.06.2021 14:17 Ответить
Извините, а на чем он своим буем Лепса может исполнить?
Скажите нариду за что его назначили.
А по сути, дурак.
Закончился в зелёном дерьме.
Думает успеет внуков обеспечить, гнида
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25.06.2021 20:14 Ответить
Законтачился
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25.06.2021 20:15 Ответить
Если кто-то выглядит как клоун, говорит как клоун, действует как клоун - то это ****** и есть клоун !!!
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26.06.2021 01:22 Ответить
 
 