Латвія відмовилася видавати Білорусі Цепкала

Латвія відмовила Білорусі в екстрадиції екскандидата на пост президента Білорусі Валерія Цепкала.

Про це повідомила прессекретарка Генпрокуратури Латвії Айга Ейдука, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

Причини відмови в латвійській прокуратурі не стали уточнювати.

У Білорусі політика хочуть притягнути до кримінальної відповідальності у справі про отримання хабаря в особливо великому розмірі (за частиною 3 статті 430 КК).

Валерій Цепкало - колишній керівник Парку високих технологій. Він висунув свою кандидатуру на вибори президента навесні 2020 року. Ініціативна група з його висунення зібрала понад 200 тисяч підписів на його підтримку. Але Центрвиборчком Білорусі визнав достовірними менше 80 тисяч підписів, і 14 липня йому було відмовлено в реєстрації кандидатом у президенти. Незабаром цю відмову підтвердив Верховний суд країни.

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Після недопуску до виборів і арешту ще одного опозиційного кандидата в президенти, Віктора Бабарика, Цепкало виїхав з країни. 26 серпня 2020 року в будинку Валерія і Вероніки Цепкало в Мінську пройшов обшук.

Дружина Цепкала Вероніка брала участь у передвиборчій кампанії Світлани Тіхановської разом з Марією Колесниковою, координаторкою штабу не допущеного до виборів і заарештованого Віктора Бабарика. Після арешту Колесникової і вимушеного від'їзду Тіхановської з країни вона також поїхала за кордон.

Наприкінці минулого року Валерій і Вероніка Цепкало переїхали до Латвії: там вони створили фонд допомоги білоруським жінкам, які постраждали від дій влади, а також допомагають біженцям із Білорусі, які отримали в Латвії політичний притулок.