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Новини Репресії в Білорусі
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Латвія відмовилася видавати Білорусі Цепкала

Латвія відмовилася видавати Білорусі Цепкала

Латвія відмовила Білорусі в екстрадиції екскандидата на пост президента Білорусі Валерія Цепкала.

Про це повідомила прессекретарка Генпрокуратури Латвії Айга Ейдука, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Настоящее время".

Причини відмови в латвійській прокуратурі не стали уточнювати.

У Білорусі політика хочуть притягнути до кримінальної відповідальності у справі про отримання хабаря в особливо великому розмірі (за частиною 3 статті 430 КК).

Валерій Цепкало - колишній керівник Парку високих технологій. Він висунув свою кандидатуру на вибори президента навесні 2020 року. Ініціативна група з його висунення зібрала понад 200 тисяч підписів на його підтримку. Але Центрвиборчком Білорусі визнав достовірними менше 80 тисяч підписів, і 14 липня йому було відмовлено в реєстрації кандидатом у президенти. Незабаром цю відмову підтвердив Верховний суд країни.

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Після недопуску до виборів і арешту ще одного опозиційного кандидата в президенти, Віктора Бабарика, Цепкало виїхав з країни. 26 серпня 2020 року в будинку Валерія і Вероніки Цепкало в Мінську пройшов обшук.

Дружина Цепкала Вероніка брала участь у передвиборчій кампанії Світлани Тіхановської разом з Марією Колесниковою, координаторкою штабу не допущеного до виборів і заарештованого Віктора Бабарика. Після арешту Колесникової і вимушеного від'їзду Тіхановської з країни вона також поїхала за кордон.

Наприкінці минулого року Валерій і Вероніка Цепкало переїхали до Латвії: там вони створили фонд допомоги білоруським жінкам, які постраждали від дій влади, а також допомагають біженцям із Білорусі, які отримали в Латвії політичний притулок.

Автор: 

Білорусь (7938) Латвія (1351) Лукашенко Олександр (2655) репресії (1622) екстрадиція (435) Цепкало Валерій (18)


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Топ коментарі
+6
Бульбофюрер будет в гневе.Латвия макнула его рожей в говно.))
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07.07.2021 21:09
+4
Оце вам НАТО і ЄС...
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07.07.2021 21:16
+4
Кроме желторотой ЖОПЫ из Китая Зелемойские ничего не получат,Китай никому в Мире не помогает...,после Китая остаются только пеньки и пустота в Сибири...
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07.07.2021 21:23
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Могут работать в новой мэрии Тихановской. В Латвии.
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07.07.2021 21:09 Відповісти
Там, вроде, внутривидовая конкуренция: Тихановская- Латушко-Цепкало.
Тихановская в Литве, Латушко в Польше, Цепкало в Латвии.
Самые слабые позиции у Цепкало.
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07.07.2021 21:14 Відповісти
Бульбофюрер будет в гневе.Латвия макнула его рожей в говно.))
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07.07.2021 21:09 Відповісти
"Как в Турции!" (с)

Латвия отказалась выдавать Беларуси Цепкало - Цензор.НЕТ 2929
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07.07.2021 21:12 Відповісти
Взятка, вообще-то была. Цепкало, будучи руководителем парка высоких технологий, который он же и создал, взял заметно больше положенного. За это его только сняли с должности, ну, по комплексу заслуг. Сейчас же, когда он кинулся в политику супротив самого Батьки ему старые грехи и припомнили.
На то, что демократические латвийцы его выдадут, понятно, и не надеялись. Но, чтобы не расслаблялся!
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07.07.2021 21:11 Відповісти
Сколько взяток взял «батька»? Где суд?
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07.07.2021 21:19 Відповісти
Батька взяток не берет. Ему причитается "государева доля". Это другое.
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07.07.2021 21:26 Відповісти
))))) Даже мой бигль только что взоржал в голос))) Оказывается он у нет читать и как минимум умнее любого белоруса)))
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07.07.2021 21:29 Відповісти
*умеет читать
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07.07.2021 21:30 Відповісти
Никто не отдаст человека бульбо-ИГИЛу даже если он сто раз виновен.
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07.07.2021 21:59 Відповісти
Все враги фюрера Лукашеску должны сидеть в ГУЛАГе Путлера...
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07.07.2021 21:14 Відповісти
А вот это даже как-то оскорбительно! Что у нас своих ГУЛАГов нет? Благоустроенных!
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07.07.2021 21:17 Відповісти
Патрушев прилетал Минск не просто так)))
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07.07.2021 21:20 Відповісти
Так у вас и страны-то уже нету...
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07.07.2021 22:33 Відповісти
Латвия отказалась выдавать Беларуси Цепкало - Цензор.НЕТ 7946
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07.07.2021 21:15 Відповісти
Оце вам НАТО і ЄС...
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07.07.2021 21:16 Відповісти
Не доказано.
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07.07.2021 21:17 Відповісти
А что, у минского гестапо были шансы?
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07.07.2021 21:16 Відповісти
Кроме желторотой ЖОПЫ из Китая Зелемойские ничего не получат,Китай никому в Мире не помогает...,после Китая остаются только пеньки и пустота в Сибири...
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07.07.2021 21:23 Відповісти
Латвия отказалась выдавать Беларуси Цепкало - Цензор.НЕТ 2701
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07.07.2021 21:32 Відповісти
Для начала выдайте в Гаагу преступника и убийцу лукашенко на руках которого кровь беларуских политиков и простых граждан контрабанда в Европу крупных партий сигарет и бензина ,а потом можно будет поговорить про взяточников .
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07.07.2021 23:30 Відповісти
+++
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07.07.2021 23:45 Відповісти
Ніхто не чекав, що Захід підтримає московських агентів бабарико, цепкало і тіхановських, навіть путлер був у шоці... Тепер у кремля з'явилися добровільні помічники з Заходу.
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08.07.2021 12:09 Відповісти

Латвія відмовилася видавати Білорусі Цепкала - Цензор.НЕТ 6328
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08.07.2021 00:17 Відповісти
замечательно)). у людоедов завтра будет постный день
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08.07.2021 01:18 Відповісти
хотелось бы все же развернутый ответ причины отказа. Латвия, как и другие прибалтийские страны, могут объяснить лукашеску кто он такой и почему ему никого не выдали. в отличии от озабоченных и обеспокоенных у Латвии есть яйца.
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08.07.2021 08:12 Відповісти
Яйця є у Луки -- тепер він бореться і проти росії, і проти Заходу, і народ за ним, як за кам'яною стіною, "не задушиш, не убьеш".
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08.07.2021 12:14 Відповісти
у лукашеску есть шизофрения, паранойя и мания величия. борется он против своего народа, которому он осточертел, а не с западом, не может моська бороться со слоном. тявкать на слона может - бороться нет. а ***** и паРаше он пытается продаться, причем как можно дороже, чтобы иметь возможность дальше восседать на троне, потому, что ни одно цивилизованное государство его не примет, как правителя, и не поддержит. только такой же шизоид-диктатор, что ***** наглядно подтвердило. народ же за ним - как за стеной, это правда, тут не поспорить. за стеной концлагеря.
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08.07.2021 13:12 Відповісти
 
 