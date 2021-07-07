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Новости Репрессии в Беларуси
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Латвия отказалась выдавать Беларуси Цепкало

Латвия отказалась выдавать Беларуси Цепкало

Латвия отказала Беларуси в экстрадиции экс-кандидата на пост президента Беларуси Валерия Цепкало.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Латвии Айга Эйдука, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Причины отказа в латвийской прокуратуре не стали уточнять.

В Беларуси политика хотят привлечь к уголовной ответственности по делу о получении взятки в особо крупном размере (по части 3 статьи 430 УК).

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Валерий Цепкало – бывший руководитель Парка высоких технологий. Он выдвинул свою кандидатуру на выборы президента весной 2020 года. Инициативная группа по его выдвижению собрала больше 200 тысяч подписей в его поддержку. Но Центризбирком Беларуси признал достоверными меньше 80 тысяч подписей, и 14 июля ему было отказано в регистрации кандидатом в президенты. Вскоре этот отказ подтвердил Верховный суд страны.

После недопуска к выборам и ареста еще одного оппозиционного кандидата в президенты, Виктора Бабарико, Цепкало уехал из страны. 26 августа 2020 года в доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске прошел обыск. 

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Жена Цепкало Вероника участвовала в предвыборной кампании Светланы Тихановской вместе с координатором штаба не допущенного к выборам и арестованного Виктора Бабарико Марией Колесниковой. После ареста Колесниковой и вынужденного отъезда Тихановской из страны она также уехала за границу.

В конце прошлого года Валерий и Вероника Цепкало переехали в Латвию: там они создали фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий властей, а также помогают беженцам из Беларуси, получившим в Латвии политическое убежище.

Также читайте: Литва хочет построить на границе с Беларусью стену от нелегалов

Автор: 

Беларусь (7899) Латвия (1337) Лукашенко Александр (3613) репрессии (2767) экстрадиция (567) Цепкало Валерий (18)


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Топ комментарии
+6
Бульбофюрер будет в гневе.Латвия макнула его рожей в говно.))
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07.07.2021 21:09
+4
Оце вам НАТО і ЄС...
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07.07.2021 21:16
+4
Кроме желторотой ЖОПЫ из Китая Зелемойские ничего не получат,Китай никому в Мире не помогает...,после Китая остаются только пеньки и пустота в Сибири...
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07.07.2021 21:23
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Могут работать в новой мэрии Тихановской. В Латвии.
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07.07.2021 21:09 Ответить
Там, вроде, внутривидовая конкуренция: Тихановская- Латушко-Цепкало.
Тихановская в Литве, Латушко в Польше, Цепкало в Латвии.
Самые слабые позиции у Цепкало.
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07.07.2021 21:14 Ответить
Бульбофюрер будет в гневе.Латвия макнула его рожей в говно.))
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07.07.2021 21:09 Ответить
"Как в Турции!" (с)

Латвия отказалась выдавать Беларуси Цепкало - Цензор.НЕТ 2929
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07.07.2021 21:12 Ответить
Взятка, вообще-то была. Цепкало, будучи руководителем парка высоких технологий, который он же и создал, взял заметно больше положенного. За это его только сняли с должности, ну, по комплексу заслуг. Сейчас же, когда он кинулся в политику супротив самого Батьки ему старые грехи и припомнили.
На то, что демократические латвийцы его выдадут, понятно, и не надеялись. Но, чтобы не расслаблялся!
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07.07.2021 21:11 Ответить
Сколько взяток взял «батька»? Где суд?
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07.07.2021 21:19 Ответить
Батька взяток не берет. Ему причитается "государева доля". Это другое.
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07.07.2021 21:26 Ответить
))))) Даже мой бигль только что взоржал в голос))) Оказывается он у нет читать и как минимум умнее любого белоруса)))
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07.07.2021 21:29 Ответить
*умеет читать
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07.07.2021 21:30 Ответить
Никто не отдаст человека бульбо-ИГИЛу даже если он сто раз виновен.
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07.07.2021 21:59 Ответить
Все враги фюрера Лукашеску должны сидеть в ГУЛАГе Путлера...
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07.07.2021 21:14 Ответить
А вот это даже как-то оскорбительно! Что у нас своих ГУЛАГов нет? Благоустроенных!
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07.07.2021 21:17 Ответить
Патрушев прилетал Минск не просто так)))
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07.07.2021 21:20 Ответить
Так у вас и страны-то уже нету...
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07.07.2021 22:33 Ответить
Латвия отказалась выдавать Беларуси Цепкало - Цензор.НЕТ 7946
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07.07.2021 21:15 Ответить
Оце вам НАТО і ЄС...
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07.07.2021 21:16 Ответить
Не доказано.
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07.07.2021 21:17 Ответить
А что, у минского гестапо были шансы?
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07.07.2021 21:16 Ответить
Кроме желторотой ЖОПЫ из Китая Зелемойские ничего не получат,Китай никому в Мире не помогает...,после Китая остаются только пеньки и пустота в Сибири...
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07.07.2021 21:23 Ответить
Латвия отказалась выдавать Беларуси Цепкало - Цензор.НЕТ 2701
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07.07.2021 21:32 Ответить
Для начала выдайте в Гаагу преступника и убийцу лукашенко на руках которого кровь беларуских политиков и простых граждан контрабанда в Европу крупных партий сигарет и бензина ,а потом можно будет поговорить про взяточников .
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07.07.2021 23:30 Ответить
+++
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07.07.2021 23:45 Ответить
Ніхто не чекав, що Захід підтримає московських агентів бабарико, цепкало і тіхановських, навіть путлер був у шоці... Тепер у кремля з'явилися добровільні помічники з Заходу.
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08.07.2021 12:09 Ответить

Латвія відмовилася видавати Білорусі Цепкала - Цензор.НЕТ 6328
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08.07.2021 00:17 Ответить
замечательно)). у людоедов завтра будет постный день
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08.07.2021 01:18 Ответить
хотелось бы все же развернутый ответ причины отказа. Латвия, как и другие прибалтийские страны, могут объяснить лукашеску кто он такой и почему ему никого не выдали. в отличии от озабоченных и обеспокоенных у Латвии есть яйца.
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08.07.2021 08:12 Ответить
Яйця є у Луки -- тепер він бореться і проти росії, і проти Заходу, і народ за ним, як за кам'яною стіною, "не задушиш, не убьеш".
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08.07.2021 12:14 Ответить
у лукашеску есть шизофрения, паранойя и мания величия. борется он против своего народа, которому он осточертел, а не с западом, не может моська бороться со слоном. тявкать на слона может - бороться нет. а ***** и паРаше он пытается продаться, причем как можно дороже, чтобы иметь возможность дальше восседать на троне, потому, что ни одно цивилизованное государство его не примет, как правителя, и не поддержит. только такой же шизоид-диктатор, что ***** наглядно подтвердило. народ же за ним - как за стеной, это правда, тут не поспорить. за стеной концлагеря.
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08.07.2021 13:12 Ответить
 
 