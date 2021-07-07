Латвия отказалась выдавать Беларуси Цепкало

Латвия отказала Беларуси в экстрадиции экс-кандидата на пост президента Беларуси Валерия Цепкало.

Об этом сообщила пресс-секретарь Генпрокуратуры Латвии Айга Эйдука, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

Причины отказа в латвийской прокуратуре не стали уточнять.

В Беларуси политика хотят привлечь к уголовной ответственности по делу о получении взятки в особо крупном размере (по части 3 статьи 430 УК).

Читайте: Экс-кандидату в президенты Беларуси Бабарико дали 14 лет тюрьмы

Валерий Цепкало – бывший руководитель Парка высоких технологий. Он выдвинул свою кандидатуру на выборы президента весной 2020 года. Инициативная группа по его выдвижению собрала больше 200 тысяч подписей в его поддержку. Но Центризбирком Беларуси признал достоверными меньше 80 тысяч подписей, и 14 июля ему было отказано в регистрации кандидатом в президенты. Вскоре этот отказ подтвердил Верховный суд страны.

После недопуска к выборам и ареста еще одного оппозиционного кандидата в президенты, Виктора Бабарико, Цепкало уехал из страны. 26 августа 2020 года в доме Валерия и Вероники Цепкало в Минске прошел обыск.

Смотрите: Нападение на сторонников Лукашенко у посольства Беларуси. ВИДЕО

Жена Цепкало Вероника участвовала в предвыборной кампании Светланы Тихановской вместе с координатором штаба не допущенного к выборам и арестованного Виктора Бабарико Марией Колесниковой. После ареста Колесниковой и вынужденного отъезда Тихановской из страны она также уехала за границу.

В конце прошлого года Валерий и Вероника Цепкало переехали в Латвию: там они создали фонд помощи белорусским женщинам, пострадавшим от действий властей, а также помогают беженцам из Беларуси, получившим в Латвии политическое убежище.

Также читайте: Литва хочет построить на границе с Беларусью стену от нелегалов