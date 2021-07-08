Цифровий, паперовий і внутрішній: МОЗ і Мінцифри анонсували різні COVID-сертифікати

В Україні COVID-сертифікат можна буде отримати в паперовому вигляді, ймовірно, з осені.

Про це на пресконференції сказала проєктна менеджерка Міністерства цифрової трансформації Катерина Чорногоренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Європейською специфікацією і в українській розробці в планах є частина продукту, яка називається паперова версія COVID-сертифката. Найближчим часом, до закінчення оцінки Європейським Союзом, ми зможемо надати можливість отримувати і сертифікати в паперовому вигляді", - сказала Черногоренко.

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За її словами, і в цифровому, і в паперовому варіантах COVID-сертифіката буде QR код, інформація з якого розшифровується за допомогою відповідного сканера.

Відповідно, COVID-сертифікат планується трьох типів: про проходження повного курсу вакцинації, про негативний ПРЛ-тест на визначення COVID-19 та про те, що людина перехворіла на COVID-19, що підтверджується даними з електронної системи охорони здоров’я.

Як додала на пресконференції генеральна директорка Директорату МОЗ з розвитку цифрових трансформацій в охороні здоров'я Марія Карчевич, паперова версія COVID-сертифікату планується на початок осені, отримати такий сертифікат можна буде через сімейного лікаря і заклад охорони здоров’я.

Також, за її словами, планується що COVID-сертифікат буде як для виїзду за кордон, так і "внутрішнім".

"Також є внутрішній сертифікат. Наразі МОЗ подав пропозиції, що внутрішній сертифікат може використовуватися для відвідання масових заходів на літній період. Можливо, на осінній період, коли ми будемо бачити, що епідситуація погіршується, будемо розширювати спектр використання цього сертифіката", - сказала Карчевич.