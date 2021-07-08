Цифровой, бумажный и внутренний: Минздрав и Минцифры анонсировали различные COVID-сертификаты

В Украине COVID-сертификат можно будет получить в бумажном виде, вероятно, с осени.

Об этом на пресс-конференции сказала проектный менеджер Министерства цифровой трансформации Екатерина Черногоренко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Европейской спецификацией и в украинской разработке в планах есть часть продукта, которая называется бумажная версия COVID-сертифката. В ближайшее время, до окончания оценки Европейским Союзом, мы сможем предоставить возможность получать и сертификаты в бумажном виде", - сказала Черногоренко.

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По ее словам, и в цифровом, и в бумажном вариантах COVID-сертификата будет QR код, информация с которого расшифровывается с помощью соответствующего сканера.

Соответственно, COVID-сертификат планируется трех типов: о ходе полного курса вакцинации, о негативном ПЦР-тесте на определение COVID-19 и о том, что человек переболел COVID-19, что подтверждается данными из системы электронного здравоохранения.

Как добавила на пресс-конференции генеральный директор Директората Минздрава по развитию цифровых преобразований в здравоохранении Мария Карчевич, бумажная версия COVID-сертификата планируется на начало осени, получить такой сертификат можно будет через семейного врача и учреждение здравоохранения.

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Также, по ее словам, планируется, что COVID-сертификат будет как для выезда за границу, так и "внутренним".

"Также есть внутренний сертификат. На данный момент Минздрав подал предложения, что внутренний сертификат может использоваться для посещения массовых мероприятий на летний период. Возможно, на осенний период, когда мы будем видеть, что эпидситуация ухудшается, будем расширять спектр использования этого сертификата", - сказала Карчевич.