Голосіївському стрілку повідомлено про підозру, - прокуратура

Чоловік, який 7 липня поранив поліцейського і двох цивільних у Києві, відкривши стрілянину, забарикадувавшись у квартирі на Голосіївському проспекті, повідомлений про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчими поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 7 липня відкрив стрілянину у житловому будинку та поранив трьох людей, у тому числі поліцейського. Дії підозрюваного кваліфіковані як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та замах на вбивство двох осіб (ст. 348 КК України, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі до Голосіївського районного суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 7 липня близько 11.00 житель квартири по Голосіївському проспекту через зачинені двері здійснив постріли з мисливської рушниці в бік правоохоронців, які прибули на виклик, поранивши одного поліцейського, а також двох цивільних осіб, що стояли поруч. Патрульний при цьому дістав вогнепальне поранення лівої кисті з множинними переломами кісток, ще один потерпілий - вогнепальне поранення голови, шиї, грудної клітки і живота.

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Зазначимо, що в поліції повідомляли про двох постраждалих - правоохоронця Василенка, а також про цивільного чоловіка, який був поранений в обличчя. За даними прокуратури, був ще третій потерпілий, який дістав осколкове пошкодження правого плечового суглоба.

Зловмисник відмовлявся відчинити двері, погрожував відкрити вогонь і зробив спробу підпалити квартиру. З метою затримання стрілка була проведена спецоперація із залученням спецпризначенців. В ході невідкладного обшуку в квартирі виявлено та вилучено рушницю, з якого імовірно були здійснені постріли, і інші речові докази. Слідчі дії тривають.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 липня в Голосіївському районі Києва чоловік забарикадувався в квартирі і відкрив вогонь по прибулим на місце поліцейським, поранивши одного правоохоронця і одного цивільного чоловіка. Стрільця затримали.