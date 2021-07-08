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Новини
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Голосіївському стрілку повідомлено про підозру, - прокуратура

Чоловік, який 7 липня поранив поліцейського і двох цивільних у Києві, відкривши стрілянину, забарикадувавшись у квартирі на Голосіївському проспекті, повідомлений про підозру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Києва.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва слідчими поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 7 липня відкрив стрілянину у житловому будинку та поранив трьох людей, у тому числі поліцейського. Дії підозрюваного кваліфіковані як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків та замах на вбивство двох осіб (ст. 348 КК України, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 КК України).

Наразі до Голосіївського районного суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Голосіївському стрілку повідомлено про підозру, - прокуратура 01

Нагадаємо, 7 липня близько 11.00 житель квартири по Голосіївському проспекту через зачинені двері здійснив постріли з мисливської рушниці в бік правоохоронців, які прибули на виклик, поранивши одного поліцейського, а також двох цивільних осіб, що стояли поруч. Патрульний при цьому дістав вогнепальне поранення лівої кисті з множинними переломами кісток, ще один потерпілий - вогнепальне поранення голови, шиї, грудної клітки і живота.

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Зазначимо, що в поліції повідомляли про двох постраждалих - правоохоронця Василенка, а також про цивільного чоловіка, який був поранений в обличчя. За даними прокуратури, був ще третій потерпілий, який дістав осколкове пошкодження правого плечового суглоба.

Зловмисник відмовлявся відчинити двері, погрожував відкрити вогонь і зробив спробу підпалити квартиру. З метою затримання стрілка була проведена спецоперація із залученням спецпризначенців. В ході невідкладного обшуку в квартирі виявлено та вилучено рушницю, з якого імовірно були здійснені постріли, і інші речові докази. Слідчі дії тривають.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 7 липня в Голосіївському районі Києва чоловік забарикадувався в квартирі і відкрив вогонь по прибулим на місце поліцейським, поранивши одного правоохоронця і одного цивільного чоловіка. Стрільця затримали.

Автор: 

квартира (297) Київ (19534) стрілянина (1784) прокурор (624)


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Топ коментарі
+7
выстрелы из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, которые прибыли на вызов

а шо за визов? Кто кого вызывал?
Чуваку в квартиру ломятся то полиция вроде должна защищать его, а не тех кто ломится.
Или у нас уже полный оруел?
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08.07.2021 13:34
+7
Значит менты пытались проникнуть в жилище человека не законно...
И человек защищал свою собственность..от бандитов..он не знал что это менты..
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08.07.2021 13:36
+6
А на основании чего менты требовали открыть дверь?? Есть решение суда?? Или менты как силовое прикрытие нанятое коллекторамт пришли??
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08.07.2021 13:30
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Хватит на сегодня😂🌷
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08.07.2021 13:36 Відповісти
а вчера лицо было не замазано
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08.07.2021 13:30 Відповісти
А на основании чего менты требовали открыть дверь?? Есть решение суда?? Или менты как силовое прикрытие нанятое коллекторамт пришли??
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08.07.2021 13:30 Відповісти
Если бы там был ордер, либо решение суда, уже везде бы написали.
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08.07.2021 13:34 Відповісти
Значит менты пытались проникнуть в жилище человека не законно...
И человек защищал свою собственность..от бандитов..он не знал что это менты..
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08.07.2021 13:36 Відповісти
Да там рука от кисти до плеча в тату, увидишь такую в глазок и сомнения возьмут спасать пришли или убивать.
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08.07.2021 13:48 Відповісти
Не беспокойся. Сейчас мусора с прокурорами побырику состряпают задним числом и и решение суда и ордер на обыск и свидетелей каких нужно привидут. И навесят на мужика пополной программе. Не впервой им. Как никак а мужик посмел поднять руку на Систему.
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08.07.2021 14:10 Відповісти
выстрелы из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, которые прибыли на вызов

а шо за визов? Кто кого вызывал?
Чуваку в квартиру ломятся то полиция вроде должна защищать его, а не тех кто ломится.
Или у нас уже полный оруел?
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08.07.2021 13:34 Відповісти
Чувак сорвал джекпот он будет мотать срок когда в следующий раз придут забирать его хату
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08.07.2021 13:37 Відповісти
Прям таки голосеевский стрелок. Раскрутили мусора как будто самого Стралкова-Гиркина взяли, а не жертву рейдерского захвата у которого мусора хотели отжать квартиру.
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08.07.2021 13:42 Відповісти
Еще несколько дней и станет пологовским маньячело.
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08.07.2021 13:46 Відповісти
Жаль что он жмурами не сделал этих ментов-бандитов...
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08.07.2021 13:44 Відповісти
Мужчина, который 7 июля ранил полицейского и двух гражданских в Киеве, открыв стрельбу, уже 2 гражданских, под статью подгоняют? И портсигар отечественный- 3.
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08.07.2021 13:45 Відповісти
Мужику нужно было чуть повыше стрелять чтобы не в руку а сразу в башку мусору и коллекторам. Все равно срок мусора дадут максимальный. Так хоть героем был бы.
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08.07.2021 13:50 Відповісти
такое эпическое название--как буд то он кеннеди грохнул и ганди..
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08.07.2021 13:57 Відповісти
 
 