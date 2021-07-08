Голосеевский стрелок уведомлен о подозрении, - прокуратура
Мужчина, который 7 июля ранил полицейского и двух гражданских в Киеве, открыв стрельбу, забаррикадировавшись в квартире на Голосеевском проспекте, уведомлен о подозрении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.
Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева следователи полиции сообщили о подозрении мужчине, который 7 июля открыл стрельбу в жилом доме и ранил трех человек, в том числе полицейского. Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348 УК Украины, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст . 115 УК Украины).
В настоящее время в Голосеевский районный суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, 7 июля около 11.00 житель квартиры по Голосеевскому проспекту через закрытую дверь совершил выстрелы из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, которые прибыли на вызов, ранив одного полицейского, а также двух гражданских лиц, стоявших рядом. Патрульный при этом получил огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей, еще один пострадавший - огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота.
Отметим, что в полиции сообщали о двоих пострадавших - правоохранителе Василенко, а также о гражданском мужчине, который был ранен в лицо. По данным прокуратуры, был еще третий пострадавший, который получил осколочное повреждение правого плечевого сустава.
Злоумышленник отказывался открыть дверь, угрожал открыть огонь и предпринял попытку поджечь квартиру. С целью задержания стрелка была проведена спецоперация с привлечением спецназа. В ходе неотложного обыска в квартире обнаружено и изъято ружье, из которого предположительно были совершены выстрелы, и другие вещественные доказательства. Следственные действия продолжаются.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 июля в Голосеевском районе Киева мужчина забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прибывшим на место полицейским, ранив одного стража порядка и одного гражданского мужчину. Стрелка задержали.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И человек защищал свою собственность..от бандитов..он не знал что это менты..
а шо за визов? Кто кого вызывал?
Чуваку в квартиру ломятся то полиция вроде должна защищать его, а не тех кто ломится.
Или у нас уже полный оруел?