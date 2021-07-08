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Новости
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Голосеевский стрелок уведомлен о подозрении, - прокуратура

Мужчина, который 7 июля ранил полицейского и двух гражданских в Киеве, открыв стрельбу, забаррикадировавшись в квартире на Голосеевском проспекте, уведомлен о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на прокуратуру Киева.

Под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева следователи полиции сообщили о подозрении мужчине, который 7 июля открыл стрельбу в жилом доме и ранил трех человек, в том числе полицейского. Действия подозреваемого квалифицированы как покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей и покушение на убийство двух лиц (ст. 348 УК Украины, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст . 115 УК Украины).

В настоящее время в Голосеевский районный суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Голосеевский стрелок уведомлен о подозрении, - прокуратура 01

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Напомним, 7 июля около 11.00 житель квартиры по Голосеевскому проспекту через закрытую дверь совершил выстрелы из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, которые прибыли на вызов, ранив одного полицейского, а также двух гражданских лиц, стоявших рядом. Патрульный при этом получил огнестрельное ранение левой кисти с множественными переломами костей, еще один пострадавший - огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки и живота.

Отметим, что в полиции сообщали о двоих пострадавших - правоохранителе Василенко, а также о гражданском мужчине, который был ранен в лицо. По данным прокуратуры, был еще третий пострадавший, который получил осколочное повреждение правого плечевого сустава.

Злоумышленник отказывался открыть дверь, угрожал открыть огонь и предпринял попытку поджечь квартиру. С целью задержания стрелка была проведена спецоперация с привлечением спецназа. В ходе неотложного обыска в квартире обнаружено и изъято ружье, из которого предположительно были совершены выстрелы, и другие вещественные доказательства. Следственные действия продолжаются.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 июля в Голосеевском районе Киева мужчина забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прибывшим на место полицейским, ранив одного стража порядка и одного гражданского мужчину. Стрелка задержали.

Автор: 

квартира (464) Киев (25580) стрельба (3257) прокурор (1131)


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Топ комментарии
+7
выстрелы из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, которые прибыли на вызов

а шо за визов? Кто кого вызывал?
Чуваку в квартиру ломятся то полиция вроде должна защищать его, а не тех кто ломится.
Или у нас уже полный оруел?
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08.07.2021 13:34
+7
Значит менты пытались проникнуть в жилище человека не законно...
И человек защищал свою собственность..от бандитов..он не знал что это менты..
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08.07.2021 13:36
+6
А на основании чего менты требовали открыть дверь?? Есть решение суда?? Или менты как силовое прикрытие нанятое коллекторамт пришли??
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08.07.2021 13:30
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Хватит на сегодня😂🌷
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08.07.2021 13:36 Ответить
а вчера лицо было не замазано
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08.07.2021 13:30 Ответить
А на основании чего менты требовали открыть дверь?? Есть решение суда?? Или менты как силовое прикрытие нанятое коллекторамт пришли??
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08.07.2021 13:30 Ответить
Если бы там был ордер, либо решение суда, уже везде бы написали.
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08.07.2021 13:34 Ответить
Значит менты пытались проникнуть в жилище человека не законно...
И человек защищал свою собственность..от бандитов..он не знал что это менты..
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08.07.2021 13:36 Ответить
Да там рука от кисти до плеча в тату, увидишь такую в глазок и сомнения возьмут спасать пришли или убивать.
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08.07.2021 13:48 Ответить
Не беспокойся. Сейчас мусора с прокурорами побырику состряпают задним числом и и решение суда и ордер на обыск и свидетелей каких нужно привидут. И навесят на мужика пополной программе. Не впервой им. Как никак а мужик посмел поднять руку на Систему.
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08.07.2021 14:10 Ответить
выстрелы из охотничьего ружья в сторону правоохранителей, которые прибыли на вызов

а шо за визов? Кто кого вызывал?
Чуваку в квартиру ломятся то полиция вроде должна защищать его, а не тех кто ломится.
Или у нас уже полный оруел?
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08.07.2021 13:34 Ответить
Чувак сорвал джекпот он будет мотать срок когда в следующий раз придут забирать его хату
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08.07.2021 13:37 Ответить
Прям таки голосеевский стрелок. Раскрутили мусора как будто самого Стралкова-Гиркина взяли, а не жертву рейдерского захвата у которого мусора хотели отжать квартиру.
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08.07.2021 13:42 Ответить
Еще несколько дней и станет пологовским маньячело.
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08.07.2021 13:46 Ответить
Жаль что он жмурами не сделал этих ментов-бандитов...
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08.07.2021 13:44 Ответить
Мужчина, который 7 июля ранил полицейского и двух гражданских в Киеве, открыв стрельбу, уже 2 гражданских, под статью подгоняют? И портсигар отечественный- 3.
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08.07.2021 13:45 Ответить
Мужику нужно было чуть повыше стрелять чтобы не в руку а сразу в башку мусору и коллекторам. Все равно срок мусора дадут максимальный. Так хоть героем был бы.
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08.07.2021 13:50 Ответить
такое эпическое название--как буд то он кеннеди грохнул и ганди..
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08.07.2021 13:57 Ответить
 
 