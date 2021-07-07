Голосеевского стрелка задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ранее на Голосеевском проспекте в Киеве открыл стрельбу, ранив правоохранителя и гражданского мужчину.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и гражданского человека, после чего закрылся в квартире жилого дома на проспекте Голосеевском и совершил там поджог", - следует из сообщения.

















Журналист Андрей Павловский в своем Телеграм-канале показал видео с места происшествия.

Как сообщил ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате стрельбы ранены правоохранитель и гражданский мужчина.