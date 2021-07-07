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Голосеевского стрелка задержали. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который ранее на Голосеевском проспекте в Киеве открыл стрельбу, ранив правоохранителя и гражданского мужчину.

Об этом сообщаетЦензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

"Полицейские задержали вооруженного злоумышленника, который ранил патрульного и гражданского человека, после чего закрылся в квартире жилого дома на проспекте Голосеевском и совершил там поджог", - следует из сообщения.

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Журналист Андрей Павловский в своем Телеграм-канале показал видео с места происшествия.

Как сообщил ранее начальник полиции Киева Андрей Крищенко, в результате стрельбы ранены правоохранитель и гражданский мужчина.

Автор: 

Киев (25572) Нацполиция (16490) ранение (3386) стрельба (3256)


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Топ комментарии
+56
Голосіївського стрільця затримали - Цензор.НЕТ 2104
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07.07.2021 12:50
+27
Скоро таких стрелков появится очень много..
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07.07.2021 12:32
+23
Авакяну Героя України а Тоні Геращенко- додаткову тарілку щей!
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07.07.2021 13:04
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Скоро таких стрелков появится очень много..
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07.07.2021 12:32 Ответить
гранатомётчиков будет тоже немало....
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07.07.2021 12:41 Ответить
Авакяну Героя України а Тоні Геращенко- додаткову тарілку щей!
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07.07.2021 13:04 Ответить
мусора б ему еще голову отрезали и прибили бы на доску для пущего эффекта перед журналюгами!
что это за демонстративная проводка перед фотокамерами, закованного в наручники правонарушителя? типа, добыча?!
отвратное зрелище!
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07.07.2021 16:20 Ответить
особенно после законов 5600 и 5660
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07.07.2021 12:44 Ответить
Голосіївського стрільця затримали - Цензор.НЕТ 2104
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07.07.2021 12:50 Ответить
Думал, что тупее ЗЕбилов уже никого не будет...
...но вот прохоботы - уже начинают из превосходить по тупости)))
Ну при чем к этой новости Янелох?

...любой заголовок о НАТО, США, ЕС и тут же демотиваторы
о Янелохе, большинство из которых кстати рисуют на Лахте...
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07.07.2021 14:39 Ответить
https://censor.net/ru/video_news/3275625/zabarrikadirovavshiyisya_strelok_uveryaet_chto_otkryl_ogon_izza_popytki_zabrat_kvartiru_idet_shturm
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07.07.2021 15:55 Ответить
Правда логичнее было бы стрелять именно в ЗЕ, а не в случайных прохожих.

Но где логика у 73%...
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07.07.2021 17:58 Ответить
Судилище "Кузні на Рибальському", як і гальмування виробництва КР"Нептун" - елемент розвалу оборонки, покликаний полегшити Х**лу військову операцію у Причорномор'ї.
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07.07.2021 13:24 Ответить
А шо там с "Кузней". Там же после Пятра крепкий хазяйственник Тягипка? Шо там опять проклятый рыг натворил? Должон всем кому не попадя как и всемирно известный производитель автомобилей "Богдан"?
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07.07.2021 13:37 Ответить
Забудьте про Богдана, тупий нарід виконав замовлення бені і ху@ла та знищив виробництво автобусів і автомобілів на "Богдані", залишилася тільки она дорога - кацапські ПАЗіки і Газельки. В міста ще закупають російські МАЗи, які виробляє росія за свої гроші в Білорусі і продає через Білорусь.
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07.07.2021 15:14 Ответить
А лярд с лихерам бабок, что Поцин "Богдан" должен государственному "Укрэксимбанку" получается то же забыть???
По кашерному Анатоль , по кашерному.
Ну а про отвертку на "Богдане" расейских "Лад" и бяларуских "Маз" лучше бы и не напоминал.
Смешно получилось.
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=38170

"После объявления в 2005 году в России особых льгот для автомобильных производителей, корпорация «Богдан» решается совместно с партнерами построить еще один автозавод в Нижегородской области, где должны были выпускать легковые и грузовые автомобили и автобусы. Украинская делегация, которая прибыла 20 декабря 2006 года закладывать первый камень, в строительство нового предприятия и тогда анонсировала грандиозные планы. "Инвестиции в строительство завода составят 470 миллионов долларов США. Полная локализация проекта дополнительно позволит привлечь еще 300 миллионов долларов США", - об этом сообщил президент Корпорации "Богдан" Олег Свинарчук в Нижнем Новгороде (РФ) на церемонии закладки первого камня завода."

https://auto.24tv.ua/ru/armeiskyi_hruzovyk_bohdan_6317_foto_kharakterystyky_avto_2018_dlia_vsu_n7150

"Корпорация «Богдан» раскрыла тайну производства основного автомобиля Вооруженных сил Украины - тяжелого грузовика 6х6 «Богдан 6317»
Машину собирают на черкасском заводе из машинокомплектов различного происхождения. Прежде всего, это комплектующие с белорусского предприятия БелАвтоМАЗ, также используются 9,7-литровые дизели Weichai Power и коробки передач Fast Gear из Китая, турецкое сцепление Hummer Kupplungen. Часть сборочных единиц - металлические грузовые платформы, каркасы и тенты для них - собственного, черкасского производства."
Металлические грузовые платформы, каркасы и тенты ,это и есть хваленое Поцино автомобильное производство.
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07.07.2021 16:04 Ответить
лижи зе, он тебе ближе
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07.07.2021 16:29 Ответить
стрелять нужно не в милицию
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07.07.2021 12:33 Ответить
..а в поліцію !?
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07.07.2021 12:39 Ответить
Аргументируй? а в кого еще? Они же наемники, работающие на бандитов.
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07.07.2021 12:40 Ответить
Ты к чему призываеш?
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07.07.2021 12:48 Ответить
Он призывает к спокойствию и взаимоуважению!
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07.07.2021 13:18 Ответить
Повідбивають печінки та й потому
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07.07.2021 12:35 Ответить
Наверное, нечем было платить за коммуналку. Пришлось забирать квартиру спецназом.

И правильно! Эпоха бедности закончилась! Всех нищебродов с их семьями - на улицу!
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07.07.2021 12:38 Ответить
Хотілось би на останньому фото бачити ЗЕнеЛОХа...
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07.07.2021 12:41 Ответить
Первая ласточка из должников...
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07.07.2021 12:45 Ответить
Голосеевского стрелка задержали - Цензор.НЕТ 7902
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07.07.2021 12:46 Ответить
Любопытно! Такие "опека" и "прятание" "стрелка" смахивают на театральное представление.
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07.07.2021 12:47 Ответить
Дайош каждых десять лет по Мазурку !
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07.07.2021 12:50 Ответить
Авакову можно смело еще 800 лямов попросить на нужды мусоров
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07.07.2021 12:52 Ответить
мышцатый, наверняка спецура или из бывших беркутовцев
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07.07.2021 12:54 Ответить
матёрый
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07.07.2021 19:51 Ответить
ремба- 1 кровь
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07.07.2021 12:58 Ответить
да, классные в киеве пацаны живут
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07.07.2021 13:04 Ответить
А хлопчина -мускулистий(може спортсмен) або сам колишній мент -не тюхтій пузатий
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07.07.2021 13:09 Ответить
Есть информация, что рейдеры под прикрытие полиции Авакова пытались отжать квартиру у человека. К сожалению у него из оружия было только ружье. Украинцы, вы знаете где живут продажные судьи, прокуроры, чиновники, депутаты, и когда придет время новой Колиищины вы знаете куда идти и что делать.
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07.07.2021 13:09 Ответить
Ага! Коліївщина! У кожного своя хата скраю! 73%за ЗЕ-це ж клінічний діагноз нації!
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07.07.2021 13:16 Ответить
судить нардным трибуналом с консфискацией на месте. И делать это будут не обиженные но
заинтересованые, норкоманы, алкоголики , просто веселые люди.Но свиньям корыта это не доходит, надеются откупиться. Только второй раз на эти грабли нарид не поведется.
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07.07.2021 13:36 Ответить
Мне одному интересно зачем им рожки для автомата на разгрузке, при отсутствии самого автомата?
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07.07.2021 13:10 Ответить
так положено.
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07.07.2021 13:16 Ответить
для антуража, +1 до скілів
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07.07.2021 14:19 Ответить
От якесь дивне відчуття -шкода цього хлопа а не мєнта підстреленого-чи це хельсінський синдром чи на рівні генної пам'яті зневага і відраза до каральних органів влади (НКВС-МГБ-КГБ)-не знаю! Можете закидати мене помідорами-гнівними дописами-кидати каміння і образи Але кажу правду!
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07.07.2021 13:14 Ответить
мусара - не люді ))
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08.07.2021 09:56 Ответить
А поджигать то зачем? Леон-киллер с него никакой.
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07.07.2021 13:31 Ответить
А шо він так від фонаря почав стріляти?
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07.07.2021 13:31 Ответить
Уроды, зачем человека так за шею вести???
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07.07.2021 13:39 Ответить
показывают, шо они доминируют над наридом
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07.07.2021 14:38 Ответить
Повеселил оператор с камерой. Так смело стал на спецназовцев кидаться. Видите ли не дали ему паснимать. Надо было его первого на амбразуру запустить.
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07.07.2021 13:43 Ответить
Мусора мрази
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07.07.2021 14:39 Ответить
Жильцы несгоревшего дома вместе с читателями Цензора все как один поддерживают борца с мусорами.
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07.07.2021 14:54 Ответить
Посмотреть на фото, охота на Хищника !
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07.07.2021 14:58 Ответить
Оператора-бика треба в одну камеру з цим стрэлком)
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07.07.2021 15:40 Ответить
Из непроверенных источников, владелец защищался от рейдеров в погонах. Перед этим он выиграл суд, отстояв свои права на квартиру. Но надо услащать все стороны конфликта, а не Герашу.
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07.07.2021 15:42 Ответить
Щось там не так. У поліції немає інших проблем , ніж виселяти людей з їхніх помешкань. На днях у нашому під'зді була така історія з виселенням жінки . Поліція з виконавцями прийшла за відсутності жінки і взламала двері в квартиру . Сусіди викликали наряд поліції і саму жінку . Наряд поліції став на бік своїх колег. Жінку викинули з квартири , не дали забрати свої речі . А ввечері нові власники викинули всі її речі на смітник. Бомжі мали що розносити цілих два дні. Сусіди пробували заступитися , поліції було всеоно . Представлятися відмовлися , казали ,що вони мають право арештувати на сусідів за непокору поліції , такого хамства і зверхнього ставлення до людей я не бачила. ( Жінка 13 роки прожила в громадському шлюбі з чоловіком, після його смерті батьки чоловіка подали в суд і відсудили у неї квартиру , використовуючи самий гуманний суд і карантин ). Судові розгляди в апеляції ще тривають , а людина на вулиці. Нові власники виставили квартиру на продаж.
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07.07.2021 15:49 Ответить
за 13 років не оформили ні реєстрацію ні відносини ??
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07.07.2021 16:22 Ответить
Ні не оформили , і ще разом 8 років працювали в Португалії на цю квартиру . А потім разом робили в квартирі ремонт . У чоловік не міг мати дітей ( отримав велику дозу опромінення в армії ). Вмер після 4-х операцій , з хати винесли всі кошти на лікувавання .
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07.07.2021 16:52 Ответить
Сумно і пізно. Але непрактично з боки жінки. Що досить дивно для жінки. У таких випадках оформлюють спільну власність.
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07.07.2021 18:11 Ответить
Увы, но с точки зрения закона она - никто, надо было раньше об таком думать. Если её гражданский муж её любил, мог бы и завещание составить. Но видать ему было всё равно. Так что своё место на помойке она заслужила, получилась хорошая слезливая поучительная история.
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08.07.2021 12:57 Ответить
Тут извините, но гуманность не будет работать, т.к. есть законы еще и они работают. Если право собственности было на мужчине, но при это нет регистрации брака , то гражданская жена по закону не жена и право на жилье в случае смерти имеют ближайшие родственники по закону. Так же или жилье куплено до регистрации брака, то тоже будут проблемы, но уже проще, т.к. если есть брак, то жена первый в очереди на жилье. Тут уже извините, но законы всё таки нужно знать или заплатить и получить консультацию юриста по этому поводу. Если бы она была женой по бумагам, то никто и никогда не забрал бы жилье, нужно было это всё сделать еще на этапе покупки и или поделить жилье пополам или зарегистрировать брак официально. Очень жаль, но есть законы и на фоне таких гражданских отношений много обмана, и чтобы потом не было кидалова, то есть разные документы, которые не позволят отобрать жилье у человека, если другой вдруг умер. За 13 лет можно было 10050 раз официально оформить брак или переписать жильё или поделить недвижимость, дарственную оформить и т.д., чтобы потом не было проблем, извините, но люди просто не думали о будущем и спустили всё на тормозах на будь что будет, а дальше все получилось как написано в законах и первыми по наследству есть родители, если нет жены и детей (могу ошибаться), а если нет никаких официальных документов, то увы, жили, а в итоге гражданская жена - это обычный прохожий, увы. Читайте законы и будет всё нормально.
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07.07.2021 21:47 Ответить
Чтоб у этих законников глаза и руки отсохли у пенсионера отбирать 850 гр(4часть пенсии) за то что не освещаются номерные знаки!!!
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08.07.2021 06:32 Ответить
А лампочку за 2₴ пенсіонер купити не міг? При таких неполадках поліція просто дає зауваження і каже полагодити підсвітку, але пенсіонер мабуть почав на них кидатись( може відосиків надивився) от і впаяли штраф.
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08.07.2021 09:46 Ответить
Меня как-то после поездки по нашим прекрасным ровным отремонтированным дорогам остановили менты и молча стали выписывать штраф за неработающую лампочку на номерах, после этого я натолкал туда светодиодных и теперь горя не знаю, иной раз от удара язык прикусишь, а лампочкам в номерах хоть бы хны. Так что надо просто не экономить и не покупать обычные лампочки за две гривни.
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08.07.2021 13:02 Ответить
По поводу множества дурацких законов никто не спорит, у меня как у большинства молодых пенсии походу вообще не будет. Многим пенсионерам хоть жить есть где и дали жилье, а я в аренде 15 лет был, одну квартиру отдал пенсионерам, которые получили квартиру в своё время и одну купил себе слава Богу, а на пенсию и не надеюсь, когда я буду выходить на пенсию, то вероятнее всего просто не будет кому её платить, если доживу конечно до 65лет.
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08.07.2021 20:18 Ответить
Может он до пожарных не мог дозвониться?
И таким образом привлёк внимание к возгоранию?
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07.07.2021 15:55 Ответить
Детектива ... Бойовик ...
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07.07.2021 16:18 Ответить
дійсно, чомусь жалко мужика, а не поліцію
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07.07.2021 16:32 Ответить
Хотелось бы знать кто этот"гражданский человек", зачем и по какой надобности он пытался проникнуть в чужую квартиру?
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07.07.2021 17:01 Ответить
Ну задержали, надели наручники, а душить то зачем, видно что все лицо красное от удушья.
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07.07.2021 20:49 Ответить
Аякже героЇ аж7 нарядів на одного ! Рембо кугутське!
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07.07.2021 22:53 Ответить
А сколько надо нарядов?
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08.07.2021 08:52 Ответить
мутная история, помнится несколько лет назад была история как нарик, застрелил пару полицейских и одного бывшего ролицейского... потом оказалось, что это была крыша того нарика, которые потребовали больше обычного....
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07.07.2021 21:39 Ответить
Не пару, а 7 лет, наркобандитов, потом мусора подтянулись и убили Гражданина
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08.07.2021 07:04 Ответить
"мій дім - моя фортеця" - але це тільки в нормальних країнах ...
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07.07.2021 22:40 Ответить
А чому закрили цьому злодію лице?Мабуть щоб ніхо в ньому не впізнав одного із ментів який виконує роль злодія.
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07.07.2021 22:58 Ответить
Мусора мрази
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08.07.2021 07:02 Ответить
Надо было этому журналюге штативом по башке. Сказали же отойти.
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08.07.2021 09:46 Ответить
Мусора в как всегда на "кармушке" в делёжке борьбы за квартиру, по этому журналистов далеко отодвинули и задержанному перекрыли дыхалку что бы не что не сказал о причастности руководства киевских мусоров
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08.07.2021 09:59 Ответить
 
 