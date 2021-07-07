Голосіївського стрільця затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який раніше на Голосіївському проспекті в Києві відкрив стрілянину, поранивши правоохоронця і цивільного чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Поліцейські затримали озброєного зловмисника, який поранив патрульного і цивільну людину, після чого закрився в квартирі житлового будинку на проспекті Голосіївському та скоїв там підпал", - йдеться в повідомленні.

















Журналіст Андрій Павловський у своєму телеграм-каналі показав відео з місця події.

Як повідомив раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в результаті стрілянини поранено правоохоронця і цивільного чоловіка.