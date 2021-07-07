Голосіївського стрільця затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який раніше на Голосіївському проспекті в Києві відкрив стрілянину, поранивши правоохоронця і цивільного чоловіка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.
"Поліцейські затримали озброєного зловмисника, який поранив патрульного і цивільну людину, після чого закрився в квартирі житлового будинку на проспекті Голосіївському та скоїв там підпал", - йдеться в повідомленні.
Журналіст Андрій Павловський у своєму телеграм-каналі показав відео з місця події.
Як повідомив раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в результаті стрілянини поранено правоохоронця і цивільного чоловіка.
Топ коментарі
+56 18c49ed2
показати весь коментар07.07.2021 12:50
+27 Alexey Chernyavsky
показати весь коментар07.07.2021 12:32
+23 Nedd Tyler #309657
показати весь коментар07.07.2021 13:04
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что это за демонстративная проводка перед фотокамерами, закованного в наручники правонарушителя? типа, добыча?!
отвратное зрелище!
...но вот прохоботы - уже начинают из превосходить по тупости)))
Ну при чем к этой новости Янелох?
...любой заголовок о НАТО, США, ЕС и тут же демотиваторы
о Янелохе, большинство из которых кстати рисуют на Лахте...
Но где логика у 73%...
По кашерному Анатоль , по кашерному.
Ну а про отвертку на "Богдане" расейских "Лад" и бяларуских "Маз" лучше бы и не напоминал.
Смешно получилось.
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=38170
"После объявления в 2005 году в России особых льгот для автомобильных производителей, корпорация «Богдан» решается совместно с партнерами построить еще один автозавод в Нижегородской области, где должны были выпускать легковые и грузовые автомобили и автобусы. Украинская делегация, которая прибыла 20 декабря 2006 года закладывать первый камень, в строительство нового предприятия и тогда анонсировала грандиозные планы. "Инвестиции в строительство завода составят 470 миллионов долларов США. Полная локализация проекта дополнительно позволит привлечь еще 300 миллионов долларов США", - об этом сообщил президент Корпорации "Богдан" Олег Свинарчук в Нижнем Новгороде (РФ) на церемонии закладки первого камня завода."
https://auto.24tv.ua/ru/armeiskyi_hruzovyk_bohdan_6317_foto_kharakterystyky_avto_2018_dlia_vsu_n7150
"Корпорация «Богдан» раскрыла тайну производства основного автомобиля Вооруженных сил Украины - тяжелого грузовика 6х6 «Богдан 6317»
Машину собирают на черкасском заводе из машинокомплектов различного происхождения. Прежде всего, это комплектующие с белорусского предприятия БелАвтоМАЗ, также используются 9,7-литровые дизели Weichai Power и коробки передач Fast Gear из Китая, турецкое сцепление Hummer Kupplungen. Часть сборочных единиц - металлические грузовые платформы, каркасы и тенты для них - собственного, черкасского производства."
Металлические грузовые платформы, каркасы и тенты ,это и есть хваленое Поцино автомобильное производство.
И правильно! Эпоха бедности закончилась! Всех нищебродов с их семьями - на улицу!
заинтересованые, норкоманы, алкоголики , просто веселые люди.Но свиньям корыта это не доходит, надеются откупиться. Только второй раз на эти грабли нарид не поведется.
И таким образом привлёк внимание к возгоранию?