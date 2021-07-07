УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10346 відвідувачів онлайн
Новини Фото
32 252 78

Голосіївського стрільця затримали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який раніше на Голосіївському проспекті в Києві відкрив стрілянину, поранивши правоохоронця і цивільного чоловіка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій МВС.

"Поліцейські затримали озброєного зловмисника, який поранив патрульного і цивільну людину, після чого закрився в квартирі житлового будинку на проспекті Голосіївському та скоїв там підпал", - йдеться в повідомленні.

Голосіївського стрільця затримали 01
Голосіївського стрільця затримали 02
Голосіївського стрільця затримали 03
Голосіївського стрільця затримали 04
Голосіївського стрільця затримали 05
Голосіївського стрільця затримали 06
Голосіївського стрільця затримали 07
Голосіївського стрільця затримали 08

Журналіст Андрій Павловський у своєму телеграм-каналі показав відео з місця події.

Як повідомив раніше начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в результаті стрілянини поранено правоохоронця і цивільного чоловіка.

Автор: 

Київ (19528) Нацполіція (15198) поранення (2805) стрілянина (1783)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+56
Голосіївського стрільця затримали - Цензор.НЕТ 2104
показати весь коментар
07.07.2021 12:50
+27
Скоро таких стрелков появится очень много..
показати весь коментар
07.07.2021 12:32
+23
Авакяну Героя України а Тоні Геращенко- додаткову тарілку щей!
показати весь коментар
07.07.2021 13:04
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро таких стрелков появится очень много..
показати весь коментар
07.07.2021 12:32 Відповісти
гранатомётчиков будет тоже немало....
показати весь коментар
07.07.2021 12:41 Відповісти
Авакяну Героя України а Тоні Геращенко- додаткову тарілку щей!
показати весь коментар
07.07.2021 13:04 Відповісти
мусора б ему еще голову отрезали и прибили бы на доску для пущего эффекта перед журналюгами!
что это за демонстративная проводка перед фотокамерами, закованного в наручники правонарушителя? типа, добыча?!
отвратное зрелище!
показати весь коментар
07.07.2021 16:20 Відповісти
особенно после законов 5600 и 5660
показати весь коментар
07.07.2021 12:44 Відповісти
Голосіївського стрільця затримали - Цензор.НЕТ 2104
показати весь коментар
07.07.2021 12:50 Відповісти
Думал, что тупее ЗЕбилов уже никого не будет...
...но вот прохоботы - уже начинают из превосходить по тупости)))
Ну при чем к этой новости Янелох?

...любой заголовок о НАТО, США, ЕС и тут же демотиваторы
о Янелохе, большинство из которых кстати рисуют на Лахте...
показати весь коментар
07.07.2021 14:39 Відповісти
https://censor.net/ru/video_news/3275625/zabarrikadirovavshiyisya_strelok_uveryaet_chto_otkryl_ogon_izza_popytki_zabrat_kvartiru_idet_shturm
показати весь коментар
07.07.2021 15:55 Відповісти
Правда логичнее было бы стрелять именно в ЗЕ, а не в случайных прохожих.

Но где логика у 73%...
показати весь коментар
07.07.2021 17:58 Відповісти
Судилище "Кузні на Рибальському", як і гальмування виробництва КР"Нептун" - елемент розвалу оборонки, покликаний полегшити Х**лу військову операцію у Причорномор'ї.
показати весь коментар
07.07.2021 13:24 Відповісти
А шо там с "Кузней". Там же после Пятра крепкий хазяйственник Тягипка? Шо там опять проклятый рыг натворил? Должон всем кому не попадя как и всемирно известный производитель автомобилей "Богдан"?
показати весь коментар
07.07.2021 13:37 Відповісти
Забудьте про Богдана, тупий нарід виконав замовлення бені і ху@ла та знищив виробництво автобусів і автомобілів на "Богдані", залишилася тільки она дорога - кацапські ПАЗіки і Газельки. В міста ще закупають російські МАЗи, які виробляє росія за свої гроші в Білорусі і продає через Білорусь.
показати весь коментар
07.07.2021 15:14 Відповісти
А лярд с лихерам бабок, что Поцин "Богдан" должен государственному "Укрэксимбанку" получается то же забыть???
По кашерному Анатоль , по кашерному.
Ну а про отвертку на "Богдане" расейских "Лад" и бяларуских "Маз" лучше бы и не напоминал.
Смешно получилось.
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=38170

"После объявления в 2005 году в России особых льгот для автомобильных производителей, корпорация «Богдан» решается совместно с партнерами построить еще один автозавод в Нижегородской области, где должны были выпускать легковые и грузовые автомобили и автобусы. Украинская делегация, которая прибыла 20 декабря 2006 года закладывать первый камень, в строительство нового предприятия и тогда анонсировала грандиозные планы. "Инвестиции в строительство завода составят 470 миллионов долларов США. Полная локализация проекта дополнительно позволит привлечь еще 300 миллионов долларов США", - об этом сообщил президент Корпорации "Богдан" Олег Свинарчук в Нижнем Новгороде (РФ) на церемонии закладки первого камня завода."

https://auto.24tv.ua/ru/armeiskyi_hruzovyk_bohdan_6317_foto_kharakterystyky_avto_2018_dlia_vsu_n7150

"Корпорация «Богдан» раскрыла тайну производства основного автомобиля Вооруженных сил Украины - тяжелого грузовика 6х6 «Богдан 6317»
Машину собирают на черкасском заводе из машинокомплектов различного происхождения. Прежде всего, это комплектующие с белорусского предприятия БелАвтоМАЗ, также используются 9,7-литровые дизели Weichai Power и коробки передач Fast Gear из Китая, турецкое сцепление Hummer Kupplungen. Часть сборочных единиц - металлические грузовые платформы, каркасы и тенты для них - собственного, черкасского производства."
Металлические грузовые платформы, каркасы и тенты ,это и есть хваленое Поцино автомобильное производство.
показати весь коментар
07.07.2021 16:04 Відповісти
лижи зе, он тебе ближе
показати весь коментар
07.07.2021 16:29 Відповісти
стрелять нужно не в милицию
показати весь коментар
07.07.2021 12:33 Відповісти
..а в поліцію !?
показати весь коментар
07.07.2021 12:39 Відповісти
Аргументируй? а в кого еще? Они же наемники, работающие на бандитов.
показати весь коментар
07.07.2021 12:40 Відповісти
Ты к чему призываеш?
показати весь коментар
07.07.2021 12:48 Відповісти
Он призывает к спокойствию и взаимоуважению!
показати весь коментар
07.07.2021 13:18 Відповісти
Повідбивають печінки та й потому
показати весь коментар
07.07.2021 12:35 Відповісти
Наверное, нечем было платить за коммуналку. Пришлось забирать квартиру спецназом.

И правильно! Эпоха бедности закончилась! Всех нищебродов с их семьями - на улицу!
показати весь коментар
07.07.2021 12:38 Відповісти
Хотілось би на останньому фото бачити ЗЕнеЛОХа...
показати весь коментар
07.07.2021 12:41 Відповісти
Первая ласточка из должников...
показати весь коментар
07.07.2021 12:45 Відповісти
Голосеевского стрелка задержали - Цензор.НЕТ 7902
показати весь коментар
07.07.2021 12:46 Відповісти
Любопытно! Такие "опека" и "прятание" "стрелка" смахивают на театральное представление.
показати весь коментар
07.07.2021 12:47 Відповісти
Дайош каждых десять лет по Мазурку !
показати весь коментар
07.07.2021 12:50 Відповісти
Авакову можно смело еще 800 лямов попросить на нужды мусоров
показати весь коментар
07.07.2021 12:52 Відповісти
мышцатый, наверняка спецура или из бывших беркутовцев
показати весь коментар
07.07.2021 12:54 Відповісти
матёрый
показати весь коментар
07.07.2021 19:51 Відповісти
ремба- 1 кровь
показати весь коментар
07.07.2021 12:58 Відповісти
да, классные в киеве пацаны живут
показати весь коментар
07.07.2021 13:04 Відповісти
А хлопчина -мускулистий(може спортсмен) або сам колишній мент -не тюхтій пузатий
показати весь коментар
07.07.2021 13:09 Відповісти
Есть информация, что рейдеры под прикрытие полиции Авакова пытались отжать квартиру у человека. К сожалению у него из оружия было только ружье. Украинцы, вы знаете где живут продажные судьи, прокуроры, чиновники, депутаты, и когда придет время новой Колиищины вы знаете куда идти и что делать.
показати весь коментар
07.07.2021 13:09 Відповісти
Ага! Коліївщина! У кожного своя хата скраю! 73%за ЗЕ-це ж клінічний діагноз нації!
показати весь коментар
07.07.2021 13:16 Відповісти
судить нардным трибуналом с консфискацией на месте. И делать это будут не обиженные но
заинтересованые, норкоманы, алкоголики , просто веселые люди.Но свиньям корыта это не доходит, надеются откупиться. Только второй раз на эти грабли нарид не поведется.
показати весь коментар
07.07.2021 13:36 Відповісти
Мне одному интересно зачем им рожки для автомата на разгрузке, при отсутствии самого автомата?
показати весь коментар
07.07.2021 13:10 Відповісти
так положено.
показати весь коментар
07.07.2021 13:16 Відповісти
для антуража, +1 до скілів
показати весь коментар
07.07.2021 14:19 Відповісти
От якесь дивне відчуття -шкода цього хлопа а не мєнта підстреленого-чи це хельсінський синдром чи на рівні генної пам'яті зневага і відраза до каральних органів влади (НКВС-МГБ-КГБ)-не знаю! Можете закидати мене помідорами-гнівними дописами-кидати каміння і образи Але кажу правду!
показати весь коментар
07.07.2021 13:14 Відповісти
мусара - не люді ))
показати весь коментар
08.07.2021 09:56 Відповісти
А поджигать то зачем? Леон-киллер с него никакой.
показати весь коментар
07.07.2021 13:31 Відповісти
А шо він так від фонаря почав стріляти?
показати весь коментар
07.07.2021 13:31 Відповісти
Уроды, зачем человека так за шею вести???
показати весь коментар
07.07.2021 13:39 Відповісти
показывают, шо они доминируют над наридом
показати весь коментар
07.07.2021 14:38 Відповісти
Повеселил оператор с камерой. Так смело стал на спецназовцев кидаться. Видите ли не дали ему паснимать. Надо было его первого на амбразуру запустить.
показати весь коментар
07.07.2021 13:43 Відповісти
Мусора мрази
показати весь коментар
07.07.2021 14:39 Відповісти
Жильцы несгоревшего дома вместе с читателями Цензора все как один поддерживают борца с мусорами.
показати весь коментар
07.07.2021 14:54 Відповісти
Посмотреть на фото, охота на Хищника !
показати весь коментар
07.07.2021 14:58 Відповісти
Оператора-бика треба в одну камеру з цим стрэлком)
показати весь коментар
07.07.2021 15:40 Відповісти
Из непроверенных источников, владелец защищался от рейдеров в погонах. Перед этим он выиграл суд, отстояв свои права на квартиру. Но надо услащать все стороны конфликта, а не Герашу.
показати весь коментар
07.07.2021 15:42 Відповісти
Щось там не так. У поліції немає інших проблем , ніж виселяти людей з їхніх помешкань. На днях у нашому під'зді була така історія з виселенням жінки . Поліція з виконавцями прийшла за відсутності жінки і взламала двері в квартиру . Сусіди викликали наряд поліції і саму жінку . Наряд поліції став на бік своїх колег. Жінку викинули з квартири , не дали забрати свої речі . А ввечері нові власники викинули всі її речі на смітник. Бомжі мали що розносити цілих два дні. Сусіди пробували заступитися , поліції було всеоно . Представлятися відмовлися , казали ,що вони мають право арештувати на сусідів за непокору поліції , такого хамства і зверхнього ставлення до людей я не бачила. ( Жінка 13 роки прожила в громадському шлюбі з чоловіком, після його смерті батьки чоловіка подали в суд і відсудили у неї квартиру , використовуючи самий гуманний суд і карантин ). Судові розгляди в апеляції ще тривають , а людина на вулиці. Нові власники виставили квартиру на продаж.
показати весь коментар
07.07.2021 15:49 Відповісти
за 13 років не оформили ні реєстрацію ні відносини ??
показати весь коментар
07.07.2021 16:22 Відповісти
Ні не оформили , і ще разом 8 років працювали в Португалії на цю квартиру . А потім разом робили в квартирі ремонт . У чоловік не міг мати дітей ( отримав велику дозу опромінення в армії ). Вмер після 4-х операцій , з хати винесли всі кошти на лікувавання .
показати весь коментар
07.07.2021 16:52 Відповісти
Сумно і пізно. Але непрактично з боки жінки. Що досить дивно для жінки. У таких випадках оформлюють спільну власність.
показати весь коментар
07.07.2021 18:11 Відповісти
Увы, но с точки зрения закона она - никто, надо было раньше об таком думать. Если её гражданский муж её любил, мог бы и завещание составить. Но видать ему было всё равно. Так что своё место на помойке она заслужила, получилась хорошая слезливая поучительная история.
показати весь коментар
08.07.2021 12:57 Відповісти
Тут извините, но гуманность не будет работать, т.к. есть законы еще и они работают. Если право собственности было на мужчине, но при это нет регистрации брака , то гражданская жена по закону не жена и право на жилье в случае смерти имеют ближайшие родственники по закону. Так же или жилье куплено до регистрации брака, то тоже будут проблемы, но уже проще, т.к. если есть брак, то жена первый в очереди на жилье. Тут уже извините, но законы всё таки нужно знать или заплатить и получить консультацию юриста по этому поводу. Если бы она была женой по бумагам, то никто и никогда не забрал бы жилье, нужно было это всё сделать еще на этапе покупки и или поделить жилье пополам или зарегистрировать брак официально. Очень жаль, но есть законы и на фоне таких гражданских отношений много обмана, и чтобы потом не было кидалова, то есть разные документы, которые не позволят отобрать жилье у человека, если другой вдруг умер. За 13 лет можно было 10050 раз официально оформить брак или переписать жильё или поделить недвижимость, дарственную оформить и т.д., чтобы потом не было проблем, извините, но люди просто не думали о будущем и спустили всё на тормозах на будь что будет, а дальше все получилось как написано в законах и первыми по наследству есть родители, если нет жены и детей (могу ошибаться), а если нет никаких официальных документов, то увы, жили, а в итоге гражданская жена - это обычный прохожий, увы. Читайте законы и будет всё нормально.
показати весь коментар
07.07.2021 21:47 Відповісти
Чтоб у этих законников глаза и руки отсохли у пенсионера отбирать 850 гр(4часть пенсии) за то что не освещаются номерные знаки!!!
показати весь коментар
08.07.2021 06:32 Відповісти
А лампочку за 2₴ пенсіонер купити не міг? При таких неполадках поліція просто дає зауваження і каже полагодити підсвітку, але пенсіонер мабуть почав на них кидатись( може відосиків надивився) от і впаяли штраф.
показати весь коментар
08.07.2021 09:46 Відповісти
Меня как-то после поездки по нашим прекрасным ровным отремонтированным дорогам остановили менты и молча стали выписывать штраф за неработающую лампочку на номерах, после этого я натолкал туда светодиодных и теперь горя не знаю, иной раз от удара язык прикусишь, а лампочкам в номерах хоть бы хны. Так что надо просто не экономить и не покупать обычные лампочки за две гривни.
показати весь коментар
08.07.2021 13:02 Відповісти
По поводу множества дурацких законов никто не спорит, у меня как у большинства молодых пенсии походу вообще не будет. Многим пенсионерам хоть жить есть где и дали жилье, а я в аренде 15 лет был, одну квартиру отдал пенсионерам, которые получили квартиру в своё время и одну купил себе слава Богу, а на пенсию и не надеюсь, когда я буду выходить на пенсию, то вероятнее всего просто не будет кому её платить, если доживу конечно до 65лет.
показати весь коментар
08.07.2021 20:18 Відповісти
Может он до пожарных не мог дозвониться?
И таким образом привлёк внимание к возгоранию?
показати весь коментар
07.07.2021 15:55 Відповісти
Детектива ... Бойовик ...
показати весь коментар
07.07.2021 16:18 Відповісти
дійсно, чомусь жалко мужика, а не поліцію
показати весь коментар
07.07.2021 16:32 Відповісти
Хотелось бы знать кто этот"гражданский человек", зачем и по какой надобности он пытался проникнуть в чужую квартиру?
показати весь коментар
07.07.2021 17:01 Відповісти
Ну задержали, надели наручники, а душить то зачем, видно что все лицо красное от удушья.
показати весь коментар
07.07.2021 20:49 Відповісти
Аякже героЇ аж7 нарядів на одного ! Рембо кугутське!
показати весь коментар
07.07.2021 22:53 Відповісти
А сколько надо нарядов?
показати весь коментар
08.07.2021 08:52 Відповісти
мутная история, помнится несколько лет назад была история как нарик, застрелил пару полицейских и одного бывшего ролицейского... потом оказалось, что это была крыша того нарика, которые потребовали больше обычного....
показати весь коментар
07.07.2021 21:39 Відповісти
Не пару, а 7 лет, наркобандитов, потом мусора подтянулись и убили Гражданина
показати весь коментар
08.07.2021 07:04 Відповісти
"мій дім - моя фортеця" - але це тільки в нормальних країнах ...
показати весь коментар
07.07.2021 22:40 Відповісти
А чому закрили цьому злодію лице?Мабуть щоб ніхо в ньому не впізнав одного із ментів який виконує роль злодія.
показати весь коментар
07.07.2021 22:58 Відповісти
Мусора мрази
показати весь коментар
08.07.2021 07:02 Відповісти
Надо было этому журналюге штативом по башке. Сказали же отойти.
показати весь коментар
08.07.2021 09:46 Відповісти
Мусора в как всегда на "кармушке" в делёжке борьбы за квартиру, по этому журналистов далеко отодвинули и задержанному перекрыли дыхалку что бы не что не сказал о причастности руководства киевских мусоров
показати весь коментар
08.07.2021 09:59 Відповісти
 
 