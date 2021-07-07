Раненому во время стрельбы в Киеве полицейскому Василенко сделали операцию. ФОТО
Выстрел из-за закрытой двери раздробил полицейскому Сергею Василенко кисть правой руки. Врачи борются за то, чтобы спасти ему руку.
Об этом пишет в Фейсбуке замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.
Раненому полицейскому Сергею Василенко - 27 лет. Он бывший военнослужащий, в полиции 2 года.
"Сегодня во время выполнения служебного задания Сергей был серьезно ранен выстрелом из ружья в дверь. Это ситуация, которая еще раз доказывает, что опасность ожидает патрульных даже там, где ее никогда не ожидал. И любой вызов может стать последним..." - пишет Билошицкий.
Спасти руку Сергея пытаются хирурги больницы им. Шалимова. Он уже перенес одну операцию, впереди - долгий процесс лечения и реабилитации с непредсказуемым результатом.
"Патрульный останется в нашей семье и на службе, несмотря на результат лечения, хотя мы верим в полное восстановление!" - пообещал Билошицкий.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 июля в Голосеевском районе Киева мужчина забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прибывшим на место полицейским, ранив одного стража порядка и одного гражданского мужчину. Стрелка задержали.
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что-то в этой истории нечисто
полиция участвовала в отжиме квартиры ?
Вчені довели, що фрагменти людських кісток можна надрукувати прямо в нашому організмі. Це стало можливо завдяки унікальному складу для друку - біосумісним чорнилам на керамічній основі, які тверднуть всередині людського тіла.
3D-біодрук - це галузь, у якій технологія 3D-друку використовується для виготовлення біомедичних об'єктів. Вони, в свою чергу, в майбутньому при необхідності будуть застосовуватися для створення заміщених органів або інших частин людського тіла. Так, наука поки не дійшла до цього, але за останні два десятиліття вже досягла великих успіхів в цьому напрямку.
Що стосується кісток, то можливість створювати їх на 3D-принтері дозволить не тільки заміщати і відновлювати пошкоджені ділянки, а й лікувати важкі захворювання.
Фахівцям з Університету Південного Уельсу в Сіднеї, зайнятим створенням технологій 3D-друку кісток, вдалося розробити спеціальне чорнило на керамічній основі з живими клітинами. Гель не має в своєму складі небезпечних хімічних речовин, тому може використовуватися в людському тілі, і з ним також можна працювати при кімнатній температурі. - https://prm.ua/3d-druk-kistok-stav-mozhlyvym-priamo-u-tili-liudyny/
немецЗЕльоный ?
Очень интересно, по какой причине пришли к этому "стрелку"?
А то ведь, может и он, набравшись кредитов, решил что по счетам платят только трусы, а может и "та сторона", решила обзавестись квартирой...
Лобанов Андрей Викторович Коллектор, 15 000 грн
Полная занятость, неполная занятость.Возраст:33 годаГород:Харьков
Опыт работыМенеджер продаж
с 06.2016 по 02.2020 (3 года 8 месяцев)
Вип Авто, Харьков (Продажа автомобилей)
Администратор. Менеджер по работе с клиентами
ОбразованиеНТУ ХПИ
Экономический, Харьков
Неоконченное высшее, с 2004 по 2005 (4 месяца)
4 мiсяцi всього...яке незакiнчене вище?) яке вище, придурку?
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Известно, что в результате стрельбы пострадал рядовой полиции, он ранен в левую кисть руки, его доставили в 12-ю больницу.
Кроме того, ранен коллектор Андрей Лобанов, он доставлен в 17-ю больницу. Мужчина получил огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки, живота.
Также стало известно, что около месяца назад на коллектора тоже напали. Лобанов написал заявление в полицию, что 4 июня в ходе конфликта с жителем Оболони то брызнул ему в глаза газом из баллончика. Инцидент произошел возле дома потерпевшего. В результате нападения коллектор получил химический ожог глаз.
Злоумышленником оказался 37-летний житель Киева Иван Мартынюк.
Источник в Нацполиции сообщил, что киевлянин стрелял из охотничьего ружья Hatsan Escort 2021 года выпуска производства Турции.
Разрешение на ружье Мартынюк получил в мае на три года.
Скандал вокруг квартиры
Как рассказал брат жены Мартынюка, конфликт разгорелся из-за квартиры, которая, вероятнее всего, находилась под арестом. Во время локдауна, когда суды не работали, жилище выставили на аукцион на портале СЕТАМ и успешно продали.
Новые жильцы вместе с коллектором и полицейским пришли по адресу, где их встретил Мартынюк. Он отказался открывать дверь и начал отстреливаться от "гостей". Двое получили ранения, пострадавшие вызвали правоохранителей.
Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, одним из пострадавших оказался полицейский Сергей Василенко, он получил огнестрельное ранение руки, его госпитализировали в больницу №12, а второй человек - коллектор Андрей Лобанов, мужчина получил огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки, живота. Его доставили в №17 больницу.
На место происшествия прибыло несколько нарядов полиции, была объявлена спецоперация "Гром". Приехали руководители Национальной и киевской полиции, а также следственно-оперативные группы.
"В столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - отметил Андрей Крищенко.
В свою очередь замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда выстрелил из охотничьего ружья в дверь.
Тем временем Мартынюк вышел на связь с журналистами, потребовал адвоката и заявил, что открыть дверь не может - полицейские так ее ломали, что дверь заклинило. Штурм удался после того, как Мартынюк разлил в квартире бензин и поджег жилье. Напомним, внутри также находилась женщина - ее освободили из уже горящей квартиры.
К слову, это не первый конфликт между Мартынюком и Лобановым. Около месяца назад на коллектора тоже напали, но, правда, не стреляли. Мужчина написал заявление в полицию, что 4 июня квартирант в ходе конфликта брызнул ему в лицо неизвестным веществом из баллончика. Инцидент произошел возле дома потерпевшего. В результате нападения Лобанов получил химический ожог глаза.
В Telegram-каналах появились снимки задержанного стрелка.
задержанный ранее был фигурантом нескольких дел.
Так, в октябре 2014 года Мартынюк был задержан по подозрению в повреждении автомобиля Dodge на улице Соловина, 1. Мужчина разбил фару в авто.
А в сентябре 2013 года Иван Мартынюк в Киеве на перекрестке улиц Волосская и Сковороды устроил ДТП, после чего избил водителя второго авто. В том же 2013-м на мужчину написали заявление за нанесение телесных повреждений.
С квартирами у Мартынюка плохие отношения складываются не впервые. В 2019 году он написал заявление в полицию на квартирантов, которые якобы сменили замки, отказываются покидать квартиру и требуют вызвать полицию.
https://vesti.ua/kiev/chto-nado-znat-o-goloseevskom-strelke-novaya-vintovka-draki-kollektory
так все правильно получили
Жаль, что не сдох