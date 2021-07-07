Раненому во время стрельбы в Киеве полицейскому Василенко сделали операцию. ФОТО

Выстрел из-за закрытой двери раздробил полицейскому Сергею Василенко кисть правой руки. Врачи борются за то, чтобы спасти ему руку.

Об этом пишет в Фейсбуке замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Раненому полицейскому Сергею Василенко - 27 лет. Он бывший военнослужащий, в полиции 2 года.

"Сегодня во время выполнения служебного задания Сергей был серьезно ранен выстрелом из ружья в дверь. Это ситуация, которая еще раз доказывает, что опасность ожидает патрульных даже там, где ее никогда не ожидал. И любой вызов может стать последним..." - пишет Билошицкий.

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Спасти руку Сергея пытаются хирурги больницы им. Шалимова. Он уже перенес одну операцию, впереди - долгий процесс лечения и реабилитации с непредсказуемым результатом.

"Патрульный останется в нашей семье и на службе, несмотря на результат лечения, хотя мы верим в полное восстановление!" - пообещал Билошицкий.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 июля в Голосеевском районе Киева мужчина забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прибывшим на место полицейским, ранив одного стража порядка и одного гражданского мужчину. Стрелка задержали.







