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Раненому во время стрельбы в Киеве полицейскому Василенко сделали операцию. ФОТО

Выстрел из-за закрытой двери раздробил полицейскому Сергею Василенко кисть правой руки. Врачи борются за то, чтобы спасти ему руку.

Об этом пишет в Фейсбуке замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, информирует Цензор.НЕТ.

Раненому полицейскому Сергею Василенко - 27 лет. Он бывший военнослужащий, в полиции 2 года.

"Сегодня во время выполнения служебного задания Сергей был серьезно ранен выстрелом из ружья в дверь. Это ситуация, которая еще раз доказывает, что опасность ожидает патрульных даже там, где ее никогда не ожидал. И любой вызов может стать последним..." - пишет Билошицкий.

Читайте: Врачи говорят, что есть шанс на восстановление подвижности пальцев руки раненого "голосеевским стрелком" патрульного, - Геращенко. ФОТО

Спасти руку Сергея пытаются хирурги больницы им. Шалимова. Он уже перенес одну операцию, впереди - долгий процесс лечения и реабилитации с непредсказуемым результатом.

"Патрульный останется в нашей семье и на службе, несмотря на результат лечения, хотя мы верим в полное восстановление!" - пообещал Билошицкий.

Также читайте: Крищенко о подробностях задержания голосеевского стрелка: Угрожал открыть огонь и устроить пожар, был слышен запах бензина. Заведено уголовное производство

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 июля в Голосеевском районе Киева мужчина забаррикадировался в квартире и открыл огонь по прибывшим на место полицейским, ранив одного стража порядка и одного гражданского мужчину. Стрелка задержали.

Раненому во время стрельбы в Киеве полицейскому Василенко сделали операцию 01
Раненому во время стрельбы в Киеве полицейскому Василенко сделали операцию 02
Раненому во время стрельбы в Киеве полицейскому Василенко сделали операцию 03
Раненому во время стрельбы в Киеве полицейскому Василенко сделали операцию 04

Автор: 

Киев (25575) Нацполиция (16492) ранение (3387) стрельба (3256) Билошицкий Алексей (112)


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Топ комментарии
+18
Не знаю почему но меня сейчас больше интересует что так со стрелком? Квартиру таки отберут еще срок влепят?
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07.07.2021 20:51
+15
А кто ж теперь признается что мент пришел помогать отжимать квартиру...и скорее всего не за бесплатно..
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07.07.2021 21:22
+14
а о самой причине стрельбы....тишина...
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07.07.2021 21:07
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Правила форума Совет форумчан
Не знаю почему но меня сейчас больше интересует что так со стрелком? Квартиру таки отберут еще срок влепят?
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07.07.2021 20:51 Ответить
Интересно почему патрульный присутствовал при наезде коллекторов.
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07.07.2021 21:52 Ответить
Захищав владу рейдерів! Нормальна людина не піде в поліцаї захищати антинародну владу !
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07.07.2021 22:40 Ответить
Подьездом ошибся, письма счастья разносил.
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07.07.2021 23:04 Ответить
стрельба началась только после приезда полиции.


что-то в этой истории нечисто
полиция участвовала в отжиме квартиры ?
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08.07.2021 00:47 Ответить
еххх...

Вчені довели, що фрагменти людських кісток можна надрукувати прямо в нашому організмі. Це стало можливо завдяки унікальному складу для друку - біосумісним чорнилам на керамічній основі, які тверднуть всередині людського тіла.
3D-біодрук - це галузь, у якій технологія 3D-друку використовується для виготовлення біомедичних об'єктів. Вони, в свою чергу, в майбутньому при необхідності будуть застосовуватися для створення заміщених органів або інших частин людського тіла. Так, наука поки не дійшла до цього, але за останні два десятиліття вже досягла великих успіхів в цьому напрямку.
Що стосується кісток, то можливість створювати їх на 3D-принтері дозволить не тільки заміщати і відновлювати пошкоджені ділянки, а й лікувати важкі захворювання.
Фахівцям з Університету Південного Уельсу в Сіднеї, зайнятим створенням технологій 3D-друку кісток, вдалося розробити спеціальне чорнило на керамічній основі з живими клітинами. Гель не має в своєму складі небезпечних хімічних речовин, тому може використовуватися в людському тілі, і з ним також можна працювати при кімнатній температурі. - https://prm.ua/3d-druk-kistok-stav-mozhlyvym-priamo-u-tili-liudyny/
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07.07.2021 20:53 Ответить
А на Гаити убили президента Жовенеля Моиза.кажуть шо убийцы говорили на испанском языке...,больше подробностей нет пока что...
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07.07.2021 21:05 Ответить
Жовенеля Моиза был наш или немец ЗЕльоный ?
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08.07.2021 00:48 Ответить
Полицейского конечно очень жаль, скорейшего выздоровления. Но к стрелку я так понял из публикации отдельной пришли в очередной раз отжимать квартиру. Как ему следовало поступить?
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07.07.2021 21:05 Ответить
Что там делала полиция? Стрелок знал в кого стрелял или полицейский тупо сам подставился?
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07.07.2021 21:21 Ответить
Подонок он, мусор
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08.07.2021 07:11 Ответить
а о самой причине стрельбы....тишина...
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07.07.2021 21:07 Ответить
А кто ж теперь признается что мент пришел помогать отжимать квартиру...и скорее всего не за бесплатно..
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07.07.2021 21:22 Ответить
ну вот ты признался
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07.07.2021 21:34 Ответить
Жаль, что людей толкают на крайности, а полиция в силу своей сущности страдает
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07.07.2021 21:22 Ответить
Ой, страдальцы! Пожалей этих лентяев, которым дай только помучить людей!
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07.07.2021 22:01 Ответить
Тонька Тарелкина облизивает миску после дополнительной порции жрачки за верную службу!
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07.07.2021 22:46 Ответить
Если хотя бы каждый 10-й гражданин будет защищать свой дом то бандиты и полицаи 100 раз подумают стоит ли вас грабить или отжимать вашу собственность.
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07.07.2021 21:22 Ответить
Именно по этому мусора категорически против того что бы граждане имели оружие...
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07.07.2021 21:43 Ответить
Вот поетому Украина и не может иметь право считаться свободным, правовым и независимым государством
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07.07.2021 22:46 Ответить
А почему молчат и не говорят подробностей?
Очень интересно, по какой причине пришли к этому "стрелку"?
А то ведь, может и он, набравшись кредитов, решил что по счетам платят только трусы, а может и "та сторона", решила обзавестись квартирой...
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07.07.2021 21:24 Ответить
схема старая - квартиру стрелка банк продал за то шо по кредитам не платил -пришли типа новые хозяева с ментами выселять ... вот вопрос только зачем патрульные вписались в выселение??
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07.07.2021 21:29 Ответить
Защищают согласно закону граждан выселяя? Странно, но от проникновения в жилье ещё ни один не защитил - обращайтесь в суд, морозятся не зато выселять все первые
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07.07.2021 21:36 Ответить
Потому что НАПЛЕВАЛИ на закон.
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07.07.2021 22:00 Ответить
Что єто за "служебное задание", почему он пытался проникнуть в чужую квартиру вместе с каким-то "гражданским" лицом, которое тоже получило заряд в едальник?
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07.07.2021 21:32 Ответить
"Гражданское лицо" известний в узких кругах чмошний коллектор из Харькова Лобанов!
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07.07.2021 22:43 Ответить
дык он вполне заслужено получил заряд в едальник, жаль что мало)))
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07.07.2021 22:53 Ответить
https://www.work.ua/ru/resumes/6095191/ лобанов андрей
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08.07.2021 00:07 Ответить
...баное чмо закрыло страницу...
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09.07.2021 00:39 Ответить
воно?

Лобанов Андрей Викторович Коллектор, 15 000 грн
Полная занятость, неполная занятость.Возраст:33 годаГород:Харьков

Пораненому під час стрілянини в Києві поліцейському Василенку зробили операцію - Цензор.НЕТ 8433

Опыт работыМенеджер продаж
с 06.2016 по 02.2020 (3 года 8 месяцев)

Вип Авто, Харьков (Продажа автомобилей)
Администратор. Менеджер по работе с клиентами
ОбразованиеНТУ ХПИ
Экономический, Харьков
Неоконченное высшее, с 2004 по 2005 (4 месяца)


4 мiсяцi всього...яке незакiнчене вище?) яке вище, придурку?

Стратегия продажhttps://www.work.ua/ru/employer/my/jobs/send/6095191/ Предложить вакансию https://www.work.ua/ru/resumes/6095191/#
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08.07.2021 00:33 Ответить
и что, хорошо въехали этому казлу ?
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08.07.2021 00:50 Ответить
воно
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08.07.2021 00:52 Ответить
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08.07.2021 01:10 Ответить
скорейшего выздоровления
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07.07.2021 21:37 Ответить
и больше не соваться в отжим квартир
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08.07.2021 00:51 Ответить
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07.07.2021 22:44 Ответить
https://www.facebook.com/100009488633178/posts/3016360005356924/
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07.07.2021 22:45 Ответить
А что там с мусорским подельником? Почему боитесь разглашать его имя и место работы?
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07.07.2021 22:48 Ответить
7 июля в Голосеевском районе Киева местный житель, забаррикадировавшись в квартире, открыл огонь по полицейским. Среди пострадавших оказался и коллектор. Об этом сообщает источник https://vesti.ua/ Vesti.ua в Нацполиции.
Известно, что в результате стрельбы пострадал рядовой полиции, он ранен в левую кисть руки, его доставили в 12-ю больницу.
Кроме того, ранен коллектор Андрей Лобанов, он доставлен в 17-ю больницу. Мужчина получил огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки, живота.
Также стало известно, что около месяца назад на коллектора тоже напали. Лобанов написал заявление в полицию, что 4 июня в ходе конфликта с жителем Оболони то брызнул ему в глаза газом из баллончика. Инцидент произошел возле дома потерпевшего. В результате нападения коллектор получил химический ожог глаз.
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08.07.2021 00:05 Ответить
В среду, 7 июля, в Голосеевском районе на территории ЖК "Парк Авеню" киевлянин начал стрелять из окон своей квартиры, двое людей получили ранения. Стрелок вместе с женой заблокировался в квартире, которую штурмовали правоохранители.

Злоумышленником оказался 37-летний житель Киева Иван Мартынюк.
Источник в Нацполиции сообщил, что киевлянин стрелял из охотничьего ружья Hatsan Escort 2021 года выпуска производства Турции.
Разрешение на ружье Мартынюк получил в мае на три года.

Скандал вокруг квартиры

Как рассказал брат жены Мартынюка, конфликт разгорелся из-за квартиры, которая, вероятнее всего, находилась под арестом. Во время локдауна, когда суды не работали, жилище выставили на аукцион на портале СЕТАМ и успешно продали.

Новые жильцы вместе с коллектором и полицейским пришли по адресу, где их встретил Мартынюк. Он отказался открывать дверь и начал отстреливаться от "гостей". Двое получили ранения, пострадавшие вызвали правоохранителей.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, одним из пострадавших оказался полицейский Сергей Василенко, он получил огнестрельное ранение руки, его госпитализировали в больницу №12, а второй человек - коллектор Андрей Лобанов, мужчина получил огнестрельное ранение головы, шеи, грудной клетки, живота. Его доставили в №17 больницу.

На место происшествия прибыло несколько нарядов полиции, была объявлена спецоперация "Гром". Приехали руководители Национальной и киевской полиции, а также следственно-оперативные группы.

"В столице введена специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника. Пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы", - отметил Андрей Крищенко.

В свою очередь замминистра МВД Антон Геращенко сообщил, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, когда выстрелил из охотничьего ружья в дверь.

Тем временем Мартынюк вышел на связь с журналистами, потребовал адвоката и заявил, что открыть дверь не может - полицейские так ее ломали, что дверь заклинило. Штурм удался после того, как Мартынюк разлил в квартире бензин и поджег жилье. Напомним, внутри также находилась женщина - ее освободили из уже горящей квартиры.

К слову, это не первый конфликт между Мартынюком и Лобановым. Около месяца назад на коллектора тоже напали, но, правда, не стреляли. Мужчина написал заявление в полицию, что 4 июня квартирант в ходе конфликта брызнул ему в лицо неизвестным веществом из баллончика. Инцидент произошел возле дома потерпевшего. В результате нападения Лобанов получил химический ожог глаза.

В Telegram-каналах появились снимки задержанного стрелка.

задержанный ранее был фигурантом нескольких дел.

Так, в октябре 2014 года Мартынюк был задержан по подозрению в повреждении автомобиля Dodge на улице Соловина, 1. Мужчина разбил фару в авто.

А в сентябре 2013 года Иван Мартынюк в Киеве на перекрестке улиц Волосская и Сковороды устроил ДТП, после чего избил водителя второго авто. В том же 2013-м на мужчину написали заявление за нанесение телесных повреждений.

С квартирами у Мартынюка плохие отношения складываются не впервые. В 2019 году он написал заявление в полицию на квартирантов, которые якобы сменили замки, отказываются покидать квартиру и требуют вызвать полицию.
https://vesti.ua/kiev/chto-nado-znat-o-goloseevskom-strelke-novaya-vintovka-draki-kollektory Пораненому під час стрілянини в Києві поліцейському Василенку зробили операцію - Цензор.НЕТ 5822
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08.07.2021 00:39 Ответить
одним из пострадавших оказался полицейский Сергей Василенко, он получил огнестрельное ранение руки, его госпитализировали в больницу №12, а второй человек - коллектор Андрей Лобанов

так все правильно получили
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08.07.2021 00:53 Ответить
Дібіл Лобанов дуже любить свою роботу!
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08.07.2021 00:06 Ответить
Мусорской ублюдок решивший поживиться за счёт Гражданина пострадал ...
Жаль, что не сдох
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08.07.2021 07:08 Ответить
А нехер ходить и ОТБИРАТЬ ЖИЛЬЕ у людей. Не жалко. Упыри. Рейдеры.
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08.07.2021 07:58 Ответить
а що там робила ця мусарила захищала інтереси кого?
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08.07.2021 19:36 Ответить
 
 