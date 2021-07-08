У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви

У Києві демонтують пам'ятний знак на честь дружби міст Києва і Москви, який встановлено у сквері на вул. Маршала Якубовського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідний проєкт рішення розглянули на сьогоднішньому засіданні Київради. Його підтримали 80 із 95 депутатів.

Проєкт рішення підготовлено з огляду на численні звернення киян. У ньому визнається, що демонтаж знаку відповідає інтересам громади.

Демонтований пам'ятний знак зберігатиметься спочатку в Голосіївській РДА, на балансі якої він зараз, а потім, коли відкриють Музей тоталітаризму, буде переданий у його фонди.

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