У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви
У Києві демонтують пам'ятний знак на честь дружби міст Києва і Москви, який встановлено у сквері на вул. Маршала Якубовського.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідний проєкт рішення розглянули на сьогоднішньому засіданні Київради. Його підтримали 80 із 95 депутатів.
Проєкт рішення підготовлено з огляду на численні звернення киян. У ньому визнається, що демонтаж знаку відповідає інтересам громади.
Демонтований пам'ятний знак зберігатиметься спочатку в Голосіївській РДА, на балансі якої він зараз, а потім, коли відкриють Музей тоталітаризму, буде переданий у його фонди.
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