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Новини
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У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви

У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви

У Києві демонтують пам'ятний знак на честь дружби міст Києва і Москви, який встановлено у сквері на вул. Маршала Якубовського.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, відповідний проєкт рішення розглянули на сьогоднішньому засіданні Київради. Його підтримали 80 із 95 депутатів.

Проєкт рішення підготовлено з огляду на численні звернення киян. У ньому визнається, що демонтаж знаку відповідає інтересам громади.

Демонтований пам'ятний знак зберігатиметься спочатку в Голосіївській РДА, на балансі якої він зараз, а потім, коли відкриють Музей тоталітаризму, буде переданий у його фонди.

Також дивіться: Радянський Монумент слави у Львові перемістили в музей "Територія терору". ФОТОрепортаж

Автор: 

дружба (96) пам’ятник (929)


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Топ коментарі
+36
В столице демонтируют памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы - Цензор.НЕТ 8123
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08.07.2021 14:25
+36
У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви - Цензор.НЕТ 8925
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08.07.2021 14:41
+33
Ужас, а как он 7 лет простоял?
И что, мимо никто не ходил?
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08.07.2021 14:13
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Ужас, а как он 7 лет простоял?
И что, мимо никто не ходил?
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08.07.2021 14:13 Відповісти
Моцкалі вважають, що кияни повинні виявляти їм велику шану , що вони його не розбомбили. Хоча й кортіло.
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08.07.2021 14:16 Відповісти
У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви - Цензор.НЕТ 9322
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08.07.2021 14:43 Відповісти
.... ну как может быть чтобы оккупант был еще дорогим?
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08.07.2021 16:24 Відповісти
Ходил или не ходил, но нелепо его оставлять. Пока кацапы убивают украинцев, эти знаки как минимум бессмысленны
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08.07.2021 14:18 Відповісти
Я так понимаю, что он ещё в 2014 году должен был внезапно исчезнуть...
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08.07.2021 14:29 Відповісти
У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви - Цензор.НЕТ 5945
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08.07.2021 14:37 Відповісти
У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви - Цензор.НЕТ 7011
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08.07.2021 14:41 Відповісти
Сам в ах..є! То як так?
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08.07.2021 15:58 Відповісти
Странно. Я киевлянин, но до сегодняшнего дня понятия не имел о существовании этой херни... Бо там вже давно б з'явились каменярі з відбійними молотками...
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08.07.2021 16:18 Відповісти
Ну насправді деякі теремківці ходили туди сцяти
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08.07.2021 20:58 Відповісти
На щебень его. В мелкую фракцию.
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08.07.2021 14:17 Відповісти
На шею мертвечуку с закруткой на затылке.
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08.07.2021 14:21 Відповісти
Чому тільки Мертвечука? Прив*язати до нього всю хрякцію ОПЗЖ і шубовсть з якогось моста в Дніпро.
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08.07.2021 19:25 Відповісти
Кандидат наук эту шоблу легким кролем не снимая шапку-ушанку всех вытащит. К тупину в гости, если на нарах не хотят загорать.
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08.07.2021 19:31 Відповісти
Угу и закатать под асфальт,на хрену мы такую дружбу видели!
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08.07.2021 14:30 Відповісти
У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви - Цензор.НЕТ 5987
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08.07.2021 14:40 Відповісти
В столице демонтируют памятный знак в честь дружбы Киева и Москвы - Цензор.НЕТ 8123
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08.07.2021 14:25 Відповісти
У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви - Цензор.НЕТ 9811
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08.07.2021 14:42 Відповісти
Про дегенерата якубовського добре описано у Віктора Суворова в "Записках визволителя".
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08.07.2021 14:28 Відповісти
Правильное решение
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08.07.2021 14:29 Відповісти
У столиці демонтують пам'ятний знак на честь дружби Києва і Москви - Цензор.НЕТ 8925
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08.07.2021 14:41 Відповісти
І бажано б якийсь знак типу "Ми мацкву породили, ми її і поховаємо".
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08.07.2021 14:30 Відповісти
Можно подумать эта дружба когда то была. Вспомним матчи Динамо Киев -Спартак и поведение фанов двух команд. Лучшие кадры Мацква всегда пыталась вытнянуть из Киева - вот и вся дружба.
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08.07.2021 14:30 Відповісти
Тю, я думал его еще в 2014 году кувалдами разбилы и посрали на него
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08.07.2021 14:39 Відповісти
Позор киевлянам! Позор Кличко! Позор Порошенко и зелёной шмаркле! Куда вы, мудаки, смотрели, что у вас под носом такая гадость торчит? Лучше бы стеллу в память погибших наших героев - защитников поставили.... Нет слов...
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08.07.2021 14:52 Відповісти
И он ДО СИХ ПОР стоял?Мда уж...
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08.07.2021 14:54 Відповісти
Схоже на віолончель ралдугіна,голубого прятальщіка бабла *уйла.
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08.07.2021 15:33 Відповісти
Положить там кувалду и киевляне разберутся с этой дружбой.
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08.07.2021 16:44 Відповісти
На Теремках повно вати-як почали тут з 2010 активно будувати нові житлові квартали,ватанів тут значно побільшало,особливо з 2014 року.Додайте до цього,що один з найактивніших забудовників "Ліко-Холдинг" має головою Ігоря Лисова,колишнього очільника київського відділення Партії Регіонів. Тут взагалі чортове кубло з місцевого депутата ,представника "Батьківщини", бандюків з 90-х,що перефарбувалися в бізнесмени та всіляких злобудовників.
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08.07.2021 21:03 Відповісти
взорвать было бы намного дешевле
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08.07.2021 22:31 Відповісти
Его в музей фашизма/рашизма, рядом с нацисткими символами, чтобы и потомки помнили о ******* соседских. которые убивали украинцев под лозунгами о дружбе...
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09.07.2021 08:38 Відповісти
 
 