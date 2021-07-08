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Українського вора в законі на прізвисько Нєдєля затримали в Болгарії

Українського вора в законі на прізвисько Нєдєля затримали в Болгарії

Лідер злочинного світу, відомий під прізвиськами Нєдєля і Андрій Львівський, намагався потрапити до Болгарії за фальшивим паспортом. Його затримали в аеропорту.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Вор у законі за фальшивими документами намагався прибути в Болгарію. Під час митного контролю "Нєдєля" надав документи на ім'я іншої особи. Зараз українські поліцейські працюють з болгарськими колегами з питання подальшої екстрадиції "Андрія Львівського" на територію України", - сказано в повідомленні.

В Україні Нєдєлі навесні 2020 року заочно повідомили про підозру у вбивстві. Його оголошено у міжнародний розшук. За даними слідства, в 2009 році чоловік убив свого друга і бізнес-партнера, який намагався перешкодити йому отримати статус вора в законі.

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У 2012 чоловіка "коронували" представники злочинного світу. Від того часу він контролював діяльність злочинних груп, тіньові схеми економіки і відповідав за кримінальний "общак".

В Україні йому може загрожувати до 15 років за ґратами.

Нєдєля перебував у санкційних списках РНБО.

Автор: 

Болгарія (784) вор у законі (241) затримання (4343) МВС (3504)


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Топ коментарі
+2
да этого добра по Киеву ездит
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08.07.2021 16:52
+2
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) отдало $400 тыс. "воровского общака", изъятого в ходе обысков по делу криминального авторитета Андрея Недзельского ("Неделя"/"Львовский"), 24-летнему жителю Киева по поддельным документам.
Некий Игорь Король заявил, что деньги, которые правоохранители изъяли из банковской ячейки (официальный владелец которой - бизнесмен родом из Винницы Сергей Кисилев), принадлежат ему, но он передал их на хранение.
Заявление об этом Король написал 14 декабря. Свое требование мужчина подкрепил решением суда (в документе был реальный номер дела). Однако, как указали в УП, заседания тогда еще не было и никакого решения судьи не выносили.
Адвокат, в поддельном постановлении указанный как представитель Короля, сказал журналистам, что не работал с этим человеком, а об истории с исчезновением денег узнал из сети.
17 декабря деньги перевели на счет Короля в государственном "Приватбанке".
В УП указали, что Король является уроженцем Венгрии. Он зарегистрирован в многоэтажке удаленного района Киева. Год мужчина был в браке, но развелся незадолго до того, как стал обладателем $400 тыс.
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08.07.2021 17:20
+2
дед , у тебя клепки повылитали ? как вор может быть благородным и порядным ? как бабушек пытают ( часто зверски ) чеб деньги забрать , как людей убивают просто так , для куража , и это все ты называешь благородством ?
вор должен сидеть ( а еще лучше лежать с маслиной ) - это аксиома для законопослушных граждан
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08.07.2021 19:21
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во это новость?)
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08.07.2021 16:51 Відповісти
ти дебіл:?
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08.07.2021 17:09 Відповісти
https://mobile.twitter.com/GreyWraith Alex Pavloshchuk @GreyWraith

https://mobile.twitter.com/GreyWraith
https://mobile.twitter.com/GreyWraith
Єдине тішить, що коли таким засвербіло дружити з Китаєм - то їхній кінець зовсім недалеко.
Із залізницею до аеропорту занадто показовий приклад того, що таке дешеві китайські кредити.
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08.07.2021 17:43 Відповісти
да этого добра по Киеву ездит
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08.07.2021 16:52 Відповісти
Можно ещё сообщать что пишут на заборах на остановках .
Зачем рекламировать и писать о всяких ворах не пойму
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08.07.2021 16:55 Відповісти
"Ребят"- это петушино кацапский подъезд. Мацквич или из засратова?
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08.07.2021 17:08 Відповісти
А как четкие пацаны обращаются?
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08.07.2021 17:13 Відповісти
1. Ребята, товарищи, граждане, друзья. 2. Преступный мир, это параллельная реальность, которая существует, как мир артистов, или секс меньшинств. Нечего туда лезть, пока он не влияет на твою жизнь. Вор в законе, или двойной вор вне закона, никого не должно волновать.
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08.07.2021 17:21 Відповісти
Надо было написать на английском через онлайн-переводчика, включить прокси с американским флагом и выбрать себе псевдо "Трамп" и ты бы поверил в место нахождение и национальность пишущего коммент?... Только какое отношение всё это имеет к статье и сути написанного?
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08.07.2021 17:16 Відповісти
Как тебя колышет существование какого то вора, в своем законе? Нужно своим умишком понимать, что эта борьба, фуфло на уши лохтората, мулька для быдла73, что бы не скучало. Любой вор благородней и порядочней твоего районного депутата, по определению!
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08.07.2021 17:25 Відповісти
дед , у тебя клепки повылитали ? как вор может быть благородным и порядным ? как бабушек пытают ( часто зверски ) чеб деньги забрать , как людей убивают просто так , для куража , и это все ты называешь благородством ?
вор должен сидеть ( а еще лучше лежать с маслиной ) - это аксиома для законопослушных граждан
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08.07.2021 19:21 Відповісти
Слышал звон, не понимаешь о чем речь. Помалкивай о том, о чем понятия не имеешь. Вор это вор, а кто бабушек пытает, не может быть вором. У тебя свой закон, у них свой. Ты по своему законопослушный? А депутаты, ********** законопослушные? А вор по своему закону не может не соблюдать.
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09.07.2021 00:20 Відповісти
Типичная логика того кто насмотрелся сериалов про воровскую романтику.
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09.07.2021 07:44 Відповісти
Не будем про сериалы, тут насмотрелись, теперь не понятно, что с этим делать, и что будет. Какие есть сериалы про воров? Посмотрю, даже интересно)))
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09.07.2021 15:15 Відповісти
Злодій не може бути моральною і благородною особою за визначенням. Навіть саме слово "злодій" означає що людина коїть зло. Для того щоб причинити зло іншій особі потрібні вагомі підстави і будь який злодій їх знаходить легко. Головне ненавидіти того в кого крадеш або кого грабуєш. І чим більше ненависті до "лохів" демонструє злодій тим більшою повагою в злодійському світі користується... Злодії це паразити і мерзотники які ненавидять чесну працю і кожного хто працює вважають "лохом". А причини для злодійства проти інших тупі і примітивні. Наприклад, він заробляє, а у мене грошей нема - от ****! ...
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09.07.2021 00:38 Відповісти
Когда крутили колпаки, лошье лезло выиграть, понимая, что это незаконно. Те кто их бомбил, они злодии?
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09.07.2021 15:17 Відповісти
Таке враження, що замість олігархів "взялися" за злодіїв в законі, хоч когось затримують, не тільки патріотів.
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08.07.2021 17:02 Відповісти
С Украины по поддельному паспорту выехал по зеленому коридору?
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08.07.2021 17:13 Відповісти
і шо?
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08.07.2021 17:13 Відповісти
И шо вот так просто взяли и задержали?

Никаких санкций через СНБО не вводили, ни каких декретов не выпускали, никаких видосиков не снимали?

Та это у них просто правосудие и правоохранительные органы неправильные.
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08.07.2021 17:19 Відповісти
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) отдало $400 тыс. "воровского общака", изъятого в ходе обысков по делу криминального авторитета Андрея Недзельского ("Неделя"/"Львовский"), 24-летнему жителю Киева по поддельным документам.
Некий Игорь Король заявил, что деньги, которые правоохранители изъяли из банковской ячейки (официальный владелец которой - бизнесмен родом из Винницы Сергей Кисилев), принадлежат ему, но он передал их на хранение.
Заявление об этом Король написал 14 декабря. Свое требование мужчина подкрепил решением суда (в документе был реальный номер дела). Однако, как указали в УП, заседания тогда еще не было и никакого решения судьи не выносили.
Адвокат, в поддельном постановлении указанный как представитель Короля, сказал журналистам, что не работал с этим человеком, а об истории с исчезновением денег узнал из сети.
17 декабря деньги перевели на счет Короля в государственном "Приватбанке".
В УП указали, что Король является уроженцем Венгрии. Он зарегистрирован в многоэтажке удаленного района Киева. Год мужчина был в браке, но развелся незадолго до того, как стал обладателем $400 тыс.
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08.07.2021 17:20 Відповісти
Нєдєля, Воскрєсєньє, Тиждень, Неділя?...бо в українській версії цієї статті чогось нема.
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08.07.2021 17:46 Відповісти
Вор должен сидеть или бегать
Ото оно и бегает...
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08.07.2021 18:51 Відповісти
Тhttps://lenta.ru/articles/2019/10/15/vvz/ ак Недзеля начебто давно вже не вор, а чесний фраєр? ...Начебто він був "СБУним вором " ...і начебто його російсько-ФСБні вори попустили...коли на весіллі очильника азербайджанскої діаспори його побили російсько-ФСБні крадії в законі Дато Краснодарський , Нодар Руставський та ще якийсь крадій...а може лише смотряги..чи бродяга
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08.07.2021 19:55 Відповісти
Фраер это фраер и чесный или нет - вообще ние..ет
Неделя вор, а пиковые с лягавыми придумали
То шо ему наваляли на попойке - это не спрос воровской
Будет сходняк, будет спрос
А пока на лицо связь лягавых и пиковых против словян
Неделя должен ответить
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08.07.2021 21:53 Відповісти
А як пов'язані статуси крадія в законі та вбивці? Бо зі статті про цю особу стає зрозуміло,що свого опонента він вбив безпосередньо сам.
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08.07.2021 20:51 Відповісти
15 лет условно?
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08.07.2021 21:08 Відповісти
Какая отвратительная рожа
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08.07.2021 23:08 Відповісти
Задовбали ці Цензорні перекладачі з кацапської на українську з цими ВОРАМИ. Купіть їм словники, нарешті .
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08.07.2021 23:41 Відповісти
 
 