Українського вора в законі на прізвисько Нєдєля затримали в Болгарії

Лідер злочинного світу, відомий під прізвиськами Нєдєля і Андрій Львівський, намагався потрапити до Болгарії за фальшивим паспортом. Його затримали в аеропорту.

Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.

"Вор у законі за фальшивими документами намагався прибути в Болгарію. Під час митного контролю "Нєдєля" надав документи на ім'я іншої особи. Зараз українські поліцейські працюють з болгарськими колегами з питання подальшої екстрадиції "Андрія Львівського" на територію України", - сказано в повідомленні.

В Україні Нєдєлі навесні 2020 року заочно повідомили про підозру у вбивстві. Його оголошено у міжнародний розшук. За даними слідства, в 2009 році чоловік убив свого друга і бізнес-партнера, який намагався перешкодити йому отримати статус вора в законі.

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У 2012 чоловіка "коронували" представники злочинного світу. Від того часу він контролював діяльність злочинних груп, тіньові схеми економіки і відповідав за кримінальний "общак".

В Україні йому може загрожувати до 15 років за ґратами.

Нєдєля перебував у санкційних списках РНБО.