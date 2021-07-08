Українського вора в законі на прізвисько Нєдєля затримали в Болгарії
Лідер злочинного світу, відомий під прізвиськами Нєдєля і Андрій Львівський, намагався потрапити до Болгарії за фальшивим паспортом. Його затримали в аеропорту.
Про це повідомляє департамент стратегічних розслідувань Нацполіції, інформує Цензор.НЕТ.
"Вор у законі за фальшивими документами намагався прибути в Болгарію. Під час митного контролю "Нєдєля" надав документи на ім'я іншої особи. Зараз українські поліцейські працюють з болгарськими колегами з питання подальшої екстрадиції "Андрія Львівського" на територію України", - сказано в повідомленні.
В Україні Нєдєлі навесні 2020 року заочно повідомили про підозру у вбивстві. Його оголошено у міжнародний розшук. За даними слідства, в 2009 році чоловік убив свого друга і бізнес-партнера, який намагався перешкодити йому отримати статус вора в законі.
У 2012 чоловіка "коронували" представники злочинного світу. Від того часу він контролював діяльність злочинних груп, тіньові схеми економіки і відповідав за кримінальний "общак".
В Україні йому може загрожувати до 15 років за ґратами.
Нєдєля перебував у санкційних списках РНБО.
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Єдине тішить, що коли таким засвербіло дружити з Китаєм - то їхній кінець зовсім недалеко.
Із залізницею до аеропорту занадто показовий приклад того, що таке дешеві китайські кредити.
Зачем рекламировать и писать о всяких ворах не пойму
вор должен сидеть ( а еще лучше лежать с маслиной ) - это аксиома для законопослушных граждан
Никаких санкций через СНБО не вводили, ни каких декретов не выпускали, никаких видосиков не снимали?
Та это у них просто правосудие и правоохранительные органы неправильные.
Некий Игорь Король заявил, что деньги, которые правоохранители изъяли из банковской ячейки (официальный владелец которой - бизнесмен родом из Винницы Сергей Кисилев), принадлежат ему, но он передал их на хранение.
Заявление об этом Король написал 14 декабря. Свое требование мужчина подкрепил решением суда (в документе был реальный номер дела). Однако, как указали в УП, заседания тогда еще не было и никакого решения судьи не выносили.
Адвокат, в поддельном постановлении указанный как представитель Короля, сказал журналистам, что не работал с этим человеком, а об истории с исчезновением денег узнал из сети.
17 декабря деньги перевели на счет Короля в государственном "Приватбанке".
В УП указали, что Король является уроженцем Венгрии. Он зарегистрирован в многоэтажке удаленного района Киева. Год мужчина был в браке, но развелся незадолго до того, как стал обладателем $400 тыс.
Ото оно и бегает...
Неделя вор, а пиковые с лягавыми придумали
То шо ему наваляли на попойке - это не спрос воровской
Будет сходняк, будет спрос
А пока на лицо связь лягавых и пиковых против словян
Неделя должен ответить