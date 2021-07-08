Украинского вора в законе по прозвищу Неделя задержали в Болгарии

Лидер пресутпного мира, известный под прозвищами Неделя и Андрей Львовский, пытался попасть в Болгарию по поддельному паспорту. Его задержали в аэропорту.

Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

"Вор в законе по поддельным документам пытался прибыть в Болгарию. Во время таможенного контроля "Неделя" предоставил документы на имя другого лица. Сейчас украинские полицейские работают с болгарскими коллегами по вопросу дальнейшей экстрадиции "Андрея Львовского" на территорию Украины", - сказано в сообщении.

В Украине Неделе весной 2020 года заочно сообщили о подозрении в убийстве. Он объявлен в международный розыск. По данным следствия, в 2009 году мужчина убил своего друга и бизнес-партнера, который пытался помешать ему получить статус вора в законе.

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В 2012 мужчину "короновали" представители преступного мира. С этого времени он контролировал деятельность преступных группы, теневые схемы экономики и отвечал за криминальный "общак".

В Украине ему может грозить до 15 лет за решеткой.

Неделя находится в санкционных списках СНБО.

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