Украинского вора в законе по прозвищу Неделя задержали в Болгарии
Лидер пресутпного мира, известный под прозвищами Неделя и Андрей Львовский, пытался попасть в Болгарию по поддельному паспорту. Его задержали в аэропорту.
Об этом сообщает департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.
"Вор в законе по поддельным документам пытался прибыть в Болгарию. Во время таможенного контроля "Неделя" предоставил документы на имя другого лица. Сейчас украинские полицейские работают с болгарскими коллегами по вопросу дальнейшей экстрадиции "Андрея Львовского" на территорию Украины", - сказано в сообщении.
В Украине Неделе весной 2020 года заочно сообщили о подозрении в убийстве. Он объявлен в международный розыск. По данным следствия, в 2009 году мужчина убил своего друга и бизнес-партнера, который пытался помешать ему получить статус вора в законе.
В 2012 мужчину "короновали" представители преступного мира. С этого времени он контролировал деятельность преступных группы, теневые схемы экономики и отвечал за криминальный "общак".
В Украине ему может грозить до 15 лет за решеткой.
Неделя находится в санкционных списках СНБО.
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Єдине тішить, що коли таким засвербіло дружити з Китаєм - то їхній кінець зовсім недалеко.
Із залізницею до аеропорту занадто показовий приклад того, що таке дешеві китайські кредити.
Зачем рекламировать и писать о всяких ворах не пойму
вор должен сидеть ( а еще лучше лежать с маслиной ) - это аксиома для законопослушных граждан
Никаких санкций через СНБО не вводили, ни каких декретов не выпускали, никаких видосиков не снимали?
Та это у них просто правосудие и правоохранительные органы неправильные.
Некий Игорь Король заявил, что деньги, которые правоохранители изъяли из банковской ячейки (официальный владелец которой - бизнесмен родом из Винницы Сергей Кисилев), принадлежат ему, но он передал их на хранение.
Заявление об этом Король написал 14 декабря. Свое требование мужчина подкрепил решением суда (в документе был реальный номер дела). Однако, как указали в УП, заседания тогда еще не было и никакого решения судьи не выносили.
Адвокат, в поддельном постановлении указанный как представитель Короля, сказал журналистам, что не работал с этим человеком, а об истории с исчезновением денег узнал из сети.
17 декабря деньги перевели на счет Короля в государственном "Приватбанке".
В УП указали, что Король является уроженцем Венгрии. Он зарегистрирован в многоэтажке удаленного района Киева. Год мужчина был в браке, но развелся незадолго до того, как стал обладателем $400 тыс.
Ото оно и бегает...
Неделя вор, а пиковые с лягавыми придумали
То шо ему наваляли на попойке - это не спрос воровской
Будет сходняк, будет спрос
А пока на лицо связь лягавых и пиковых против словян
Неделя должен ответить