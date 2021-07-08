Шмигаль: Мета України - членство в ЄС і НАТО впродовж 5-10 років

Україна прагне отримати членство в Європейському Союзі і НАТО впродовж 5-10 років.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю литовському виданню LRT, переклад якого опубліковано на Урядовому порталі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна прагне вступити в ЄС і НАТО в найближчій перспективі, ми націлені отримати членство впродовж 5-10 років. Важливим питанням європейського майбутнього України є послідовна реалізація реформ, над чим ми продовжуємо працювати і маємо суттєві результати. Звичайно, питання про вступ України в ЄС залежить не тільки від нас, а й від 27 інших країн", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що європейські партнери зазначають, що навіть у складних умовах минулого року, попри конфлікт на Сході і спалах пандемії коронавірусу, Україна демонструє прогрес на шляху до реформ.

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"Тобто, наш рух до членства України в ЄС не зупиняється. Зараз для нас однією з головних цілей є поступова інтеграція до внутрішнього ринку ЄС", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що ЄС вже став головним торговельним партнером України, за п'ять років експорт українських товарів до Євросоюзу виріс на 60% і цього року очікується, що він досягне 20 млрд євро.