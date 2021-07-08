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Шмигаль: Мета України - членство в ЄС і НАТО впродовж 5-10 років

Шмигаль: Мета України - членство в ЄС і НАТО впродовж 5-10 років

Україна прагне отримати членство в Європейському Союзі і НАТО впродовж 5-10 років.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю литовському виданню LRT, переклад якого опубліковано на Урядовому порталі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Україна прагне вступити в ЄС і НАТО в найближчій перспективі, ми націлені отримати членство впродовж 5-10 років. Важливим питанням європейського майбутнього України є послідовна реалізація реформ, над чим ми продовжуємо працювати і маємо суттєві результати. Звичайно, питання про вступ України в ЄС залежить не тільки від нас, а й від 27 інших країн", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що європейські партнери зазначають, що навіть у складних умовах минулого року, попри конфлікт на Сході і спалах пандемії коронавірусу, Україна демонструє прогрес на шляху до реформ.

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"Тобто, наш рух до членства України в ЄС не зупиняється. Зараз для нас однією з головних цілей є поступова інтеграція до внутрішнього ринку ЄС", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що ЄС вже став головним торговельним партнером України, за п'ять років експорт українських товарів до Євросоюзу виріс на 60% і цього року очікується, що він досягне 20 млрд євро.

Автор: 

НАТО (6463) членство в НАТО (1724) Євросоюз (13453) Шмигаль Денис (4606)


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Топ коментарі
+16
пока имеем членство на рояле
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08.07.2021 17:32
+7
Бред несут, то один,то другой. Неужели кокаин?
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08.07.2021 17:35
+5
Не при зеленом стаде у власти...и не при осле презеденте...
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08.07.2021 17:56
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пока имеем членство на рояле
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08.07.2021 17:32 Відповісти
пока имеют на рояле : на 1+1 "сваты" каждый день .
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08.07.2021 17:37 Відповісти
Бред несут, то один,то другой. Неужели кокаин?
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08.07.2021 17:35 Відповісти
Как раз очень даже не бред. Через 5 лет они не планируют быть у власти, а значит можно на этот срок планировать хоть полёт на Солнце... Отвечать не им.
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08.07.2021 21:13 Відповісти
А нам бы уже своё членство . И не важно куда (не в рашу) . Как в Израиле . Мощно и завидно .
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08.07.2021 17:35 Відповісти
Поетому нада брать прімєр с Кітая?
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08.07.2021 17:36 Відповісти
Они с другой планеты . Но чай у них вкусный
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08.07.2021 17:39 Відповісти
ну якщо наш мудрий народ не обере ще раз зелене гівно, то через 5-10 років після вашого "правління", може, щось і буде.
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08.07.2021 17:36 Відповісти
Шмыгаль: Цель Украины - членство в ЕС и НАТО в течение 5-10 лет - Цензор.НЕТ 3591
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08.07.2021 17:36 Відповісти
Ну настільки ж треба бути ницою аморальною твариною, щоб верзти щось подібне і при цьому докладати максимум зусиль для повної руйнації України.
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08.07.2021 17:40 Відповісти
в ближайшей перспективе........в течение 5-10 лет.
Я планов наших люблю громадьё, размаха шаги саженьи.

Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья. (с)
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08.07.2021 17:41 Відповісти
Реальная цель.
Европейская пресса именно последний год пишет об Украине всё лучше и позитивнее, причём пишет не абстрактно, а абсолютно конкретно. И даже нередко ставит в пример своим правительствам. Это не какая-то компания, это реальные впечатления.
Не могу не сказать, что всё больше пишут об острых заявлениях Зеленского и его критике европейских лидеров в контексте российской агрессивной политики. Практически вся пресса его поддерживает и отмечает, что президент Украины, "непрофессиональный политик", говорит и действует намного более правильнее и логичнее, чем политики опытные и профессиональные.
Короче, плюсы у Украины есть, и их в глазах европейцев всё больше.
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08.07.2021 17:47 Відповісти
зебіл, ти би ссилі навів би, щоб ми посміялись...
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08.07.2021 18:25 Відповісти
Не при зеленом стаде у власти...и не при осле презеденте...
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08.07.2021 17:56 Відповісти
Шмигаль: Мета України - членство в ЄС і НАТО впродовж 5-10 років - Цензор.НЕТ 1204 Олигархи это бизнесмены, которые владеют серьезными активами, которые являются столпом украинской экономики, платят налоги, У нас есть духовная связь с РПЦ, Украинская православная Церковь входит в состав РПЦ - это факт Важным вопросом европейского будущего Украины является последовательная реализация реформ, над чем мы продолжаем работать У нас почему-то считают, что крупный бизнес - это враги государства и враги украинского народа.....вот такой винегрет мы сейчас имеем во всей украинской власти и кому мы нужны в НАТО?
Источник: https://censor.net/ru/n3275956
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08.07.2021 17:56 Відповісти
Олигархи являются не столпом экономики и всей страны, а её крестом и надгробной плитой. Страна не позволит себя похоронить ни за какие коврижки и чэколядки.
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08.07.2021 18:10 Відповісти
Скорее пятидесяти лет.
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08.07.2021 18:10 Відповісти
Мерзко, когда в слова высокие убеждения, а в действиях - низкие поступки....
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08.07.2021 18:12 Відповісти
Та яке, нафіг, НАТО?! Для чого допомагати народу, котрому "какая разніца" па жызні і котрий обирає собі президентом то бандюка, то паяца? Яка мета допомагати державі, у котрої в керівництві сидять явні агенти ФСБ та україноненависники? Вдумайтесь! Державою керують люди, котрі ту державу ненавидять! Як допомагати народу, котрий відмовився від рідної мови, а молодь під час війни(!) масово косить від армії? Для чого американцям озброювати військо, де десятки тисяч зрадили Присязі і перекинулися на сторону ворога? Америка не знає, що завезений юга-васток спить і бачить, як Лівобережна відійшла до Росії? Хе-хе, уся братія Януковича легально повернулася в Україну і рже... А ви питаєте, чому Америка нам не допомагає? Ну дадуть вони нам ті "Патріоти", і що? Через двадцять хвилин усі секретні коди, паролі, та інші таємні штучки будуть знати у Москві. Американці про це не здогадуються? А ви кажете НАТО...
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08.07.2021 18:23 Відповісти
А ЧТО ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ДУМАЮТ ТОВАРИЩИ АРАХАМИЯ И ЕРМАК?
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08.07.2021 18:28 Відповісти
З такими керманичами ще сто років чекати будем,і то не факт...
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08.07.2021 18:28 Відповісти
В НАТО и ЕС, это как 5 - 10 лет? Если зЕлох сейчас подаст в отставку - то 5 лет, если не подаст то - 10 лет? Так нужно понимать? Дай Бог Украине пережить оставшиеся 2 с хвостом года
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08.07.2021 18:45 Відповісти
Да понятно. Там то тебя в премьерах уже не будет, поэтому можно сказануть и "5-10лет".
Из серии- "Какое самое главное событие в моей жизни? - Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди!"..(с)
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08.07.2021 18:46 Відповісти
А що був референдум?
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08.07.2021 20:20 Відповісти
Референдум проводится непосредственно переде вступлением. Идиотов, которые не поддерживают вступление в НАТО не так и много осталось.
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08.07.2021 21:31 Відповісти
Тут он Аронхамія нас до товарища Сі тягне мол це ж так чудово.А Шмугаль про ЕС і НАТО співає,дегенарати інакше важко слова підібрати!!!
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08.07.2021 20:50 Відповісти
Заголовок трохи невірно написаний - не 5-10, а 510 років
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08.07.2021 22:24 Відповісти
Вже при другій владі поспіль Україна прагне в ЄС і НАТО. А стати багатою, незалежною, правовою державою з передовою медициною, освітою і наукою чомусь не прагне зовсім...
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08.07.2021 23:48 Відповісти
Коли Порох казав, що плануємо у 2021 році отримати ПДЧ то це звучало реалістична, а коли це каже зграю клоунів з якими ніхто здороватись не хоче
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09.07.2021 02:32 Відповісти
 
 