Шмигаль: Мета України - членство в ЄС і НАТО впродовж 5-10 років
Україна прагне отримати членство в Європейському Союзі і НАТО впродовж 5-10 років.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив в інтерв'ю литовському виданню LRT, переклад якого опубліковано на Урядовому порталі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Україна прагне вступити в ЄС і НАТО в найближчій перспективі, ми націлені отримати членство впродовж 5-10 років. Важливим питанням європейського майбутнього України є послідовна реалізація реформ, над чим ми продовжуємо працювати і маємо суттєві результати. Звичайно, питання про вступ України в ЄС залежить не тільки від нас, а й від 27 інших країн", - сказав Шмигаль.
Прем'єр зазначив, що європейські партнери зазначають, що навіть у складних умовах минулого року, попри конфлікт на Сході і спалах пандемії коронавірусу, Україна демонструє прогрес на шляху до реформ.
"Тобто, наш рух до членства України в ЄС не зупиняється. Зараз для нас однією з головних цілей є поступова інтеграція до внутрішнього ринку ЄС", - зазначив Шмигаль.
Він додав, що ЄС вже став головним торговельним партнером України, за п'ять років експорт українських товарів до Євросоюзу виріс на 60% і цього року очікується, що він досягне 20 млрд євро.
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Я планов наших люблю громадьё, размаха шаги саженьи.
Я радуюсь маршу, которым идем в работу и в сраженья. (с)
Европейская пресса именно последний год пишет об Украине всё лучше и позитивнее, причём пишет не абстрактно, а абсолютно конкретно. И даже нередко ставит в пример своим правительствам. Это не какая-то компания, это реальные впечатления.
Не могу не сказать, что всё больше пишут об острых заявлениях Зеленского и его критике европейских лидеров в контексте российской агрессивной политики. Практически вся пресса его поддерживает и отмечает, что президент Украины, "непрофессиональный политик", говорит и действует намного более правильнее и логичнее, чем политики опытные и профессиональные.
Короче, плюсы у Украины есть, и их в глазах европейцев всё больше.
Источник: https://censor.net/ru/n3275956
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