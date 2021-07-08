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Кабмін хоче ввести санкції проти сина і найближчих поплічників Лукашенка

Кабмін хоче ввести санкції проти сина і найближчих поплічників Лукашенка

Уряд України рекомендує Раді національної безпеки та оборони ввести санкції проти Віктора Лукашенка і ще 51 громадянина Білорусі.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №749 від 7 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Санкції пропонують ввести проти осіб, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі, порушень прав людини, тортур, затримань, залякувань, репресій і придушень мирних протестів.

Серед обмежень - заборона в'їзду і транзиту територією України, а також блокування активів. Термін їх дії - 3 роки.

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У санкційному списку, зокрема:

  • старший син Лукашенка Віктор, його радник з питань нацбезпеки і член Радбезу Білорусі;
  • глава адміністрації Лукашенка Ігор Сергієнко;
  • прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт;
  • глава МВС Іван Кубраков;
  • глава Конституційного суду Петро Міклашевич;
  • глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина;
  • глава КДБ Іван Тертель;
  • глава Слідкому Іван Носкевич.

Очікується, що впродовж місяця санкційний список передадуть на розгляд РНБО, який ухвалить остаточне рішення.

Автор: 

Білорусь (7941) Кабмін (14106) Лукашенко Олександр (2655) санкції (11885) РНБО (2285)


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Топ коментарі
+10
миша, всем пох шо этот шызоид признает! у него нулевая легитимность! он международный террорист и диктатор! для Крыма это будет только плюс КимЧен Эн еще пусть признает Крым рзьким
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08.07.2021 22:11
+5
Хоча б щось зробили корисне для України. А так криси лище крадуть і ставлять маски-шоу.
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08.07.2021 21:41
+4
нужно ввести санкции против зеленского, ермака, разумкова-них не делают .
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08.07.2021 21:58
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Хоча б щось зробили корисне для України. А так криси лище крадуть і ставлять маски-шоу.
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08.07.2021 21:41 Відповісти
Я бачу ти обізнаний дуже в цьому питанні. А не розповіж форумові у чому саме полягають ті санкції?
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08.07.2021 21:47 Відповісти
против зеленского введут ?
он же ближайший жополиз лукашенко
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09.07.2021 13:06 Відповісти
Так хочуть чи можуть?
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08.07.2021 21:44 Відповісти
нужно ввести санкции против зеленского, ермака, разумкова-них не делают .
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08.07.2021 21:58 Відповісти
Кто должен вводить санкции против них
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09.07.2021 02:45 Відповісти
Яков
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09.07.2021 15:19 Відповісти
Нужно ввести санкции против твоих школьных учителей
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09.07.2021 08:20 Відповісти
их нужно вообще расстрелять)
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09.07.2021 15:20 Відповісти
И против членов их семей.
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09.07.2021 12:59 Відповісти
Делают все чтобы Лука признал Крым рюзьким........все как куйло велит зепредателям.(
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08.07.2021 22:02 Відповісти
миша, всем пох шо этот шызоид признает! у него нулевая легитимность! он международный террорист и диктатор! для Крыма это будет только плюс КимЧен Эн еще пусть признает Крым рзьким
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08.07.2021 22:11 Відповісти
Для таких как вы чем хуже Украине тем лучше вам.........ваши консервы продажные ермаки выполняют кацапские указания...загнать Луку(и Беларусь) в объятие лаптеногих и испортить отношения беларусов и украинцев.Если 73% выбирает предателя.....то даже помощи лаптей не надо в этом.Все забыли уже про этого Протасевича .....но вашим больше всех надо ....подстилки кацапские(
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08.07.2021 22:31 Відповісти
Протасевич и в вус не дме на ваши предъявы, спокойно пребывает дома. У нас , как и у вас,- проблема с керманычами, но мы своего не обеливаем из-за мнимой боязни , шо он развернется во внешней политике на 180*. А попытается , народ ответит Майданом, мы же не терпилы с букетиками. Вы своими претензиями напоминаете нашего бубочку, который блеет , шо надо на фронте перестать стрелять и заглянут пыне в глаза - война тут же и прекратится... АКСИОМА - каазлабад давно имеет планы причмырить Беларусь с Украиной. Потому Ваши фобии ему - не помеха. Пыня понимает и боться только жесткого противостояния масс... ЗЫ... к слову, у нас на прошлых выборах проголосовало около 30% электората. Из этих 30%, 73% -за бубочку. Верю, шо к следующим выборам электорат избавится от своей инфантильности. Иначе нам светит беларусский сценарий.
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09.07.2021 03:30 Відповісти
Ты уже больше 2 лет ботинки ЗЕле с ермаками чистишь... цветочки ты к рюзькому посольству носишь(во время войны!!!!) ...и под песни Васьки Вакуленкова калинку-малинку дансишь как мишка с балалайкой. Если кацапы решат ещё и дорогу в Крым взять....то они помогут ещё один Майдан организовать.На колени перед куйло выбрать и беларусов учить? У нас то ДИКТАТОР.....а вы шмарклей сопливой прибитые,сметуны под веником...Не позорь Украину,порноактриса из ЗЕборделя.((( СЮР...
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09.07.2021 08:28 Відповісти
https://mobile.twitter.com/500millionRus

https://mobile.twitter.com/500millionRus 500 миллионов россиян

https://mobile.twitter.com/500millionRus @500millionRus https://mobile.twitter.com/500millionRus/status/1413418181834809345 1 ч

Кабмін хоче ввести санкції проти сина і найближчих поплічників Лукашенка - Цензор.НЕТ 5484Кабмін хоче ввести санкції проти сина і найближчих поплічників Лукашенка - Цензор.НЕТ 5484Кабмін хоче ввести санкції проти сина і найближчих поплічників Лукашенка - Цензор.НЕТ 5484Лукашенко посетит Афганистан с рабочим визитом 12 июля.
Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт
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09.07.2021 13:39 Відповісти
Кабмін хоче ввести санкції проти сина і найближчих поплічників Лукашенка - Цензор.НЕТ 258
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09.07.2021 15:21 Відповісти
Куйло приказал зепредателям ввести санкции против Прусака?А почему Куйло просто не приказал Прусаку признать Крым кацапским?
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09.07.2021 08:22 Відповісти
Ты хоть взрослый?(
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09.07.2021 08:58 Відповісти
Это ответ?Если не можешь оправдать собственную тупость(или намеренную ложь),то лучше молчать,чем усугублять положение)
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09.07.2021 09:25 Відповісти
Не оправдывайся....а то ещё больше вопросов по возрасту возникает.Украину от лаптеногих спасай......а гундосить по пустому ветер гонять это детство Никиты.Стратеги вы в галошах..ты точно ЗЕлохторат...
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09.07.2021 10:13 Відповісти
В чем я ОПРАВДЫВАЮСЬ,олух? Я задал вопрос,а ты,не имея аргументов,тупо блеешь)Вот,что "точно",так это то,что ты простое чепушило,которое ляпает несусветную чушь или оплачиваемый провокатор
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09.07.2021 10:25 Відповісти
Ты где кипяток свой читал,Лёша ты с батоном....или это ты в блатные тапки запрыгнуть стремишься так,голубятник? Так вы же ЗЕмрази определение себе выписали в 2019..... когда на колени перед куйло себе хозяйку выбрали....ату тебя шлепала зеленая....ржунемогу)
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09.07.2021 11:01 Відповісти
Ты реально надеешься,что вяканье глупой особи производит на меня хоть какое-то впечатление?И я на сто процентов уверен,что ты ни из какой ни Беларуси,а обычное шоколадное тело,поклонник медведчуковско-яныковской перекрашенной марионетки)Или из Беларуси?Так,тогда вопрос:почему ВЫ выбрали куйловскую хозяйку?
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09.07.2021 11:23 Відповісти
ЗЕбил,почувствуй разницу.....Лука ДОИТ русскую корову 26 лет на пустых обещаниях о плечом к плечу и последний рубеж..... не нарушая интересов Беларуси.......а ваши 73% предателей на колени перед куйло сами выбрали...прописываться в хату будешь обязательно скажи что ты за ЗЕльца....тебе козырное место у окошка сходу будет.....Порох-Сила...ЗЕля-могила!
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09.07.2021 11:31 Відповісти
Так,Лука,оказывается,красавец?Вот и выясняется отношение шоколадных перекрашенных рыгов к этому ничтожеству)И вопрос:ставить белорусские флажки-новая указка на вашей ботоферме?
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09.07.2021 11:38 Відповісти
А то не по х... признает Лука КрьІм рюским или нет. Его песенка уже спета, осталось чуть чуть.
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09.07.2021 12:22 Відповісти
А можно так ввести санкции чтобы розовощёкого Коленьку в прямом эфире насадить на бутылку?
И чё только "против сына"? У него еще два старших в правительстве работают! Грабят беларусский народ
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08.07.2021 22:09 Відповісти
"Грабят беларусский народ?" Це ти просто попиз.іти?
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09.07.2021 08:23 Відповісти
Семейка упырей, потомков конокрада...
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08.07.2021 22:23 Відповісти
Персональные санкции вводят тогда, когда на секторальные КИШКА ТОНКА!
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08.07.2021 22:23 Відповісти
Как взять в НАТО или ЕС , так дудки! А как по команде Брюселя ввести санкции против торгового партнера , так сразу под козырек! Какая выгода Украине? Разве ЕС рыпается против своего торгового партнера Китая? А тот чудит поболее Луки....
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08.07.2021 22:43 Відповісти
Выгоды нет ,есть убытки и есть 2000 км теперь уже практически дополнительной
российско - украинской границы .
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09.07.2021 07:34 Відповісти
тем более сраться не надо , вводя санкции не вігодніе нам! и 2000 км тоже нуждаются в их войсках! Надо не ныть о км границы, а выполнять оборонный заказ!
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09.07.2021 19:19 Відповісти
пишут .....а также блокирование активов

А что они разве свои активы здесь в Украине держат
Ездить они сюда тоже не собираются, так что санкции довольно слабые ,так для галочки
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09.07.2021 02:41 Відповісти
Хочет, планирует, скоро....
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09.07.2021 09:54 Відповісти
Ну да, Германия упорото продвигает северный поток ради своих экономических интересов, наплевав на демократию и коллективную безопасность, а Украина наплюет на свою экономику ради "европейских ценностей".
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09.07.2021 10:43 Відповісти
А проти Кіркорова слабо?!
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09.07.2021 11:53 Відповісти
Кино для 73% дыбилов!
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09.07.2021 12:27 Відповісти
 
 