Кабмін хоче ввести санкції проти сина і найближчих поплічників Лукашенка

Уряд України рекомендує Раді національної безпеки та оборони ввести санкції проти Віктора Лукашенка і ще 51 громадянина Білорусі.

Про це йдеться в розпорядженні уряду №749 від 7 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Санкції пропонують ввести проти осіб, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі, порушень прав людини, тортур, затримань, залякувань, репресій і придушень мирних протестів.

Серед обмежень - заборона в'їзду і транзиту територією України, а також блокування активів. Термін їх дії - 3 роки.

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У санкційному списку, зокрема:

старший син Лукашенка Віктор, його радник з питань нацбезпеки і член Радбезу Білорусі;

глава адміністрації Лукашенка Ігор Сергієнко;

прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт;

глава МВС Іван Кубраков;

глава Конституційного суду Петро Міклашевич;

глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина;

глава КДБ Іван Тертель;

глава Слідкому Іван Носкевич.

Очікується, що впродовж місяця санкційний список передадуть на розгляд РНБО, який ухвалить остаточне рішення.