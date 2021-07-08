Кабмін хоче ввести санкції проти сина і найближчих поплічників Лукашенка
Уряд України рекомендує Раді національної безпеки та оборони ввести санкції проти Віктора Лукашенка і ще 51 громадянина Білорусі.
Про це йдеться в розпорядженні уряду №749 від 7 липня, повідомляє Цензор.НЕТ.
Санкції пропонують ввести проти осіб, причетних до фальсифікації результатів президентських виборів у Білорусі, порушень прав людини, тортур, затримань, залякувань, репресій і придушень мирних протестів.
Серед обмежень - заборона в'їзду і транзиту територією України, а також блокування активів. Термін їх дії - 3 роки.
У санкційному списку, зокрема:
- старший син Лукашенка Віктор, його радник з питань нацбезпеки і член Радбезу Білорусі;
- глава адміністрації Лукашенка Ігор Сергієнко;
- прессекретар Лукашенка Наталія Ейсмонт;
- глава МВС Іван Кубраков;
- глава Конституційного суду Петро Міклашевич;
- глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина;
- глава КДБ Іван Тертель;
- глава Слідкому Іван Носкевич.
Очікується, що впродовж місяця санкційний список передадуть на розгляд РНБО, який ухвалить остаточне рішення.
Топ коментарі
+10 Макс Полиграф
показати весь коментар08.07.2021 22:11
+5 Василь Довганенко #437088
показати весь коментар08.07.2021 21:41
+4 Яков #486617
показати весь коментар08.07.2021 21:58
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он же ближайший жополиз лукашенко
https://mobile.twitter.com/500millionRus 500 миллионов россиян
https://mobile.twitter.com/500millionRus @500millionRus https://mobile.twitter.com/500millionRus/status/1413418181834809345 1 ч
Лукашенко посетит Афганистан с рабочим визитом 12 июля.
Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт
И чё только "против сына"? У него еще два старших в правительстве работают! Грабят беларусский народ
российско - украинской границы .
А что они разве свои активы здесь в Украине держат
Ездить они сюда тоже не собираются, так что санкции довольно слабые ,так для галочки