Кабмин хочет ввести санкции против сына и ближайших приспешников Лукашенко

Правительство Украины рекомендует Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против Виктора Лукашенко и еще 51 гражданина Беларуси.

Об этом говорится в распоряжении правительства №749 от 7 июля, сообщает Цензор.НЕТ.

Санкции предлагают ввести против лиц, причастных к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, нарушению прав человека, пыткам, задержаниям, запугиваниям, репрессиям и подавлениям мирных протестов.

Среди ограничений - запрет въезда и транзита через территорию Украины, а также блокирование активов. Срок их действия - 3 года.

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В санкционном списке, в частности:

старший сын Лукашенко Виктор, его советник по вопросам нацбезопасности и член Совбеза Беларуси;

глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко;

пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;

глава МВД Иван Кубраков;

глава Конституционного суда Петр Миклашевич;

глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина;

глава КГБ Иван Тертель;

глава Следкома Иван Носкевич.

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Ожидается, что в течение месяца список санкций передадут на рассмотрение СНБО, который примет окончательное решение.