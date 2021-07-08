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Кабмин хочет ввести санкции против сына и ближайших приспешников Лукашенко

Кабмин хочет ввести санкции против сына и ближайших приспешников Лукашенко

Правительство Украины рекомендует Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против Виктора Лукашенко и еще 51 гражданина Беларуси.

Об этом говорится в распоряжении правительства №749 от 7 июля, сообщает Цензор.НЕТ.

Санкции предлагают ввести против лиц, причастных к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, нарушению прав человека, пыткам, задержаниям, запугиваниям, репрессиям и подавлениям мирных протестов.

Среди ограничений - запрет въезда и транзита через территорию Украины, а также блокирование активов. Срок их действия - 3 года.

Читайте: Лукашенко кажется, что "началась террористическая атака на Беларусь": "Запад пытается лишить нас суверенитета и навязать внешнее управление"

В санкционном списке, в частности:

  • старший сын Лукашенко Виктор, его советник по вопросам нацбезопасности и член Совбеза Беларуси;
  • глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко;
  • пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;
  • глава МВД Иван Кубраков;
  • глава Конституционного суда Петр Миклашевич;
  • глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина;
  • глава КГБ Иван Тертель;
  • глава Следкома Иван Носкевич.

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Ожидается, что в течение месяца список санкций передадут на рассмотрение СНБО, который примет окончательное решение.

Автор: 

Беларусь (7900) Кабмин (14030) Лукашенко Александр (3613) санкции (11319) СНБО (4435)


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Топ комментарии
+10
миша, всем пох шо этот шызоид признает! у него нулевая легитимность! он международный террорист и диктатор! для Крыма это будет только плюс КимЧен Эн еще пусть признает Крым рзьким
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08.07.2021 22:11
+5
Хоча б щось зробили корисне для України. А так криси лище крадуть і ставлять маски-шоу.
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08.07.2021 21:41
+4
нужно ввести санкции против зеленского, ермака, разумкова-них не делают .
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08.07.2021 21:58
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хоча б щось зробили корисне для України. А так криси лище крадуть і ставлять маски-шоу.
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08.07.2021 21:41 Ответить
Я бачу ти обізнаний дуже в цьому питанні. А не розповіж форумові у чому саме полягають ті санкції?
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08.07.2021 21:47 Ответить
против зеленского введут ?
он же ближайший жополиз лукашенко
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09.07.2021 13:06 Ответить
Так хочуть чи можуть?
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08.07.2021 21:44 Ответить
нужно ввести санкции против зеленского, ермака, разумкова-них не делают .
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08.07.2021 21:58 Ответить
Кто должен вводить санкции против них
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09.07.2021 02:45 Ответить
Яков
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09.07.2021 15:19 Ответить
Нужно ввести санкции против твоих школьных учителей
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09.07.2021 08:20 Ответить
их нужно вообще расстрелять)
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09.07.2021 15:20 Ответить
И против членов их семей.
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09.07.2021 12:59 Ответить
Делают все чтобы Лука признал Крым рюзьким........все как куйло велит зепредателям.(
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08.07.2021 22:02 Ответить
миша, всем пох шо этот шызоид признает! у него нулевая легитимность! он международный террорист и диктатор! для Крыма это будет только плюс КимЧен Эн еще пусть признает Крым рзьким
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08.07.2021 22:11 Ответить
Для таких как вы чем хуже Украине тем лучше вам.........ваши консервы продажные ермаки выполняют кацапские указания...загнать Луку(и Беларусь) в объятие лаптеногих и испортить отношения беларусов и украинцев.Если 73% выбирает предателя.....то даже помощи лаптей не надо в этом.Все забыли уже про этого Протасевича .....но вашим больше всех надо ....подстилки кацапские(
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08.07.2021 22:31 Ответить
Протасевич и в вус не дме на ваши предъявы, спокойно пребывает дома. У нас , как и у вас,- проблема с керманычами, но мы своего не обеливаем из-за мнимой боязни , шо он развернется во внешней политике на 180*. А попытается , народ ответит Майданом, мы же не терпилы с букетиками. Вы своими претензиями напоминаете нашего бубочку, который блеет , шо надо на фронте перестать стрелять и заглянут пыне в глаза - война тут же и прекратится... АКСИОМА - каазлабад давно имеет планы причмырить Беларусь с Украиной. Потому Ваши фобии ему - не помеха. Пыня понимает и боться только жесткого противостояния масс... ЗЫ... к слову, у нас на прошлых выборах проголосовало около 30% электората. Из этих 30%, 73% -за бубочку. Верю, шо к следующим выборам электорат избавится от своей инфантильности. Иначе нам светит беларусский сценарий.
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09.07.2021 03:30 Ответить
Ты уже больше 2 лет ботинки ЗЕле с ермаками чистишь... цветочки ты к рюзькому посольству носишь(во время войны!!!!) ...и под песни Васьки Вакуленкова калинку-малинку дансишь как мишка с балалайкой. Если кацапы решат ещё и дорогу в Крым взять....то они помогут ещё один Майдан организовать.На колени перед куйло выбрать и беларусов учить? У нас то ДИКТАТОР.....а вы шмарклей сопливой прибитые,сметуны под веником...Не позорь Украину,порноактриса из ЗЕборделя.((( СЮР...
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09.07.2021 08:28 Ответить
https://mobile.twitter.com/500millionRus

https://mobile.twitter.com/500millionRus 500 миллионов россиян

https://mobile.twitter.com/500millionRus @500millionRus https://mobile.twitter.com/500millionRus/status/1413418181834809345 1 ч

Кабмін хоче ввести санкції проти сина і найближчих поплічників Лукашенка - Цензор.НЕТ 5484Кабмін хоче ввести санкції проти сина і найближчих поплічників Лукашенка - Цензор.НЕТ 5484Кабмін хоче ввести санкції проти сина і найближчих поплічників Лукашенка - Цензор.НЕТ 5484Лукашенко посетит Афганистан с рабочим визитом 12 июля.
Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт
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09.07.2021 13:39 Ответить
Кабмін хоче ввести санкції проти сина і найближчих поплічників Лукашенка - Цензор.НЕТ 258
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09.07.2021 15:21 Ответить
Куйло приказал зепредателям ввести санкции против Прусака?А почему Куйло просто не приказал Прусаку признать Крым кацапским?
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09.07.2021 08:22 Ответить
Ты хоть взрослый?(
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09.07.2021 08:58 Ответить
Это ответ?Если не можешь оправдать собственную тупость(или намеренную ложь),то лучше молчать,чем усугублять положение)
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09.07.2021 09:25 Ответить
Не оправдывайся....а то ещё больше вопросов по возрасту возникает.Украину от лаптеногих спасай......а гундосить по пустому ветер гонять это детство Никиты.Стратеги вы в галошах..ты точно ЗЕлохторат...
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09.07.2021 10:13 Ответить
В чем я ОПРАВДЫВАЮСЬ,олух? Я задал вопрос,а ты,не имея аргументов,тупо блеешь)Вот,что "точно",так это то,что ты простое чепушило,которое ляпает несусветную чушь или оплачиваемый провокатор
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09.07.2021 10:25 Ответить
Ты где кипяток свой читал,Лёша ты с батоном....или это ты в блатные тапки запрыгнуть стремишься так,голубятник? Так вы же ЗЕмрази определение себе выписали в 2019..... когда на колени перед куйло себе хозяйку выбрали....ату тебя шлепала зеленая....ржунемогу)
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09.07.2021 11:01 Ответить
Ты реально надеешься,что вяканье глупой особи производит на меня хоть какое-то впечатление?И я на сто процентов уверен,что ты ни из какой ни Беларуси,а обычное шоколадное тело,поклонник медведчуковско-яныковской перекрашенной марионетки)Или из Беларуси?Так,тогда вопрос:почему ВЫ выбрали куйловскую хозяйку?
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09.07.2021 11:23 Ответить
ЗЕбил,почувствуй разницу.....Лука ДОИТ русскую корову 26 лет на пустых обещаниях о плечом к плечу и последний рубеж..... не нарушая интересов Беларуси.......а ваши 73% предателей на колени перед куйло сами выбрали...прописываться в хату будешь обязательно скажи что ты за ЗЕльца....тебе козырное место у окошка сходу будет.....Порох-Сила...ЗЕля-могила!
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09.07.2021 11:31 Ответить
Так,Лука,оказывается,красавец?Вот и выясняется отношение шоколадных перекрашенных рыгов к этому ничтожеству)И вопрос:ставить белорусские флажки-новая указка на вашей ботоферме?
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09.07.2021 11:38 Ответить
А то не по х... признает Лука КрьІм рюским или нет. Его песенка уже спета, осталось чуть чуть.
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09.07.2021 12:22 Ответить
А можно так ввести санкции чтобы розовощёкого Коленьку в прямом эфире насадить на бутылку?
И чё только "против сына"? У него еще два старших в правительстве работают! Грабят беларусский народ
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08.07.2021 22:09 Ответить
"Грабят беларусский народ?" Це ти просто попиз.іти?
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09.07.2021 08:23 Ответить
Семейка упырей, потомков конокрада...
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08.07.2021 22:23 Ответить
Персональные санкции вводят тогда, когда на секторальные КИШКА ТОНКА!
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08.07.2021 22:23 Ответить
Как взять в НАТО или ЕС , так дудки! А как по команде Брюселя ввести санкции против торгового партнера , так сразу под козырек! Какая выгода Украине? Разве ЕС рыпается против своего торгового партнера Китая? А тот чудит поболее Луки....
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08.07.2021 22:43 Ответить
Выгоды нет ,есть убытки и есть 2000 км теперь уже практически дополнительной
российско - украинской границы .
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09.07.2021 07:34 Ответить
тем более сраться не надо , вводя санкции не вігодніе нам! и 2000 км тоже нуждаются в их войсках! Надо не ныть о км границы, а выполнять оборонный заказ!
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09.07.2021 19:19 Ответить
пишут .....а также блокирование активов

А что они разве свои активы здесь в Украине держат
Ездить они сюда тоже не собираются, так что санкции довольно слабые ,так для галочки
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09.07.2021 02:41 Ответить
Хочет, планирует, скоро....
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09.07.2021 09:54 Ответить
Ну да, Германия упорото продвигает северный поток ради своих экономических интересов, наплевав на демократию и коллективную безопасность, а Украина наплюет на свою экономику ради "европейских ценностей".
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09.07.2021 10:43 Ответить
А проти Кіркорова слабо?!
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09.07.2021 11:53 Ответить
Кино для 73% дыбилов!
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09.07.2021 12:27 Ответить
 
 