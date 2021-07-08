Кабмин хочет ввести санкции против сына и ближайших приспешников Лукашенко
Правительство Украины рекомендует Совету национальной безопасности и обороны ввести санкции против Виктора Лукашенко и еще 51 гражданина Беларуси.
Об этом говорится в распоряжении правительства №749 от 7 июля, сообщает Цензор.НЕТ.
Санкции предлагают ввести против лиц, причастных к фальсификации результатов президентских выборов в Беларуси, нарушению прав человека, пыткам, задержаниям, запугиваниям, репрессиям и подавлениям мирных протестов.
Среди ограничений - запрет въезда и транзита через территорию Украины, а также блокирование активов. Срок их действия - 3 года.
В санкционном списке, в частности:
- старший сын Лукашенко Виктор, его советник по вопросам нацбезопасности и член Совбеза Беларуси;
- глава администрации Лукашенко Игорь Сергеенко;
- пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт;
- глава МВД Иван Кубраков;
- глава Конституционного суда Петр Миклашевич;
- глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина;
- глава КГБ Иван Тертель;
- глава Следкома Иван Носкевич.
Ожидается, что в течение месяца список санкций передадут на рассмотрение СНБО, который примет окончательное решение.
Топ комментарии
+10 Макс Полиграф
показать весь комментарий08.07.2021 22:11
+5 Василь Довганенко #437088
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+4 Яков #486617
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он же ближайший жополиз лукашенко
https://mobile.twitter.com/500millionRus 500 миллионов россиян
https://mobile.twitter.com/500millionRus @500millionRus https://mobile.twitter.com/500millionRus/status/1413418181834809345 1 ч
Лукашенко посетит Афганистан с рабочим визитом 12 июля.
Об этом заявила пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт
И чё только "против сына"? У него еще два старших в правительстве работают! Грабят беларусский народ
российско - украинской границы .
А что они разве свои активы здесь в Украине держат
Ездить они сюда тоже не собираются, так что санкции довольно слабые ,так для галочки