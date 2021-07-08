Украина отказалась от закупки электроэнергии Белорусской АЭС, - премьер Литвы Шимоните
Украина отказалась от закупки электроэнергии у Белорусской атомной электростанции (АЭС).
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с украинским премьером Денисом Шмыгалем.
"Мы обсуждали ситуацию в Беларуси и гибридную агрессию, которая сейчас проводится режимом Лукашенко. Эта незаконная миграция, по нашему мнению, проводится при помощи белорусского режима. Поэтому мы считаем, что нужно поблагодарить премьер-министра за ту поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию со стороны Белорусской АЭС", - сказала премьер-министр Литвы.
Топ комментарии
+6 Дмитро Черних #470343
показать весь комментарий08.07.2021 12:43
+4 Borys Shvets
показать весь комментарий08.07.2021 14:25
+3 Рщььщь Яарршуты
показать весь комментарий08.07.2021 12:55
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
или так сказал ЗЕленский ?
Так же, как прокидал лохов голосовавших за него ...