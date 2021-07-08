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Украина отказалась от закупки электроэнергии Белорусской АЭС, - премьер Литвы Шимоните

Украина отказалась от закупки электроэнергии Белорусской АЭС, - премьер Литвы Шимоните

Украина отказалась от закупки электроэнергии у Белорусской атомной электростанции (АЭС).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

"Мы обсуждали ситуацию в Беларуси и гибридную агрессию, которая сейчас проводится режимом Лукашенко. Эта незаконная миграция, по нашему мнению, проводится при помощи белорусского режима. Поэтому мы считаем, что нужно поблагодарить премьер-министра за ту поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию со стороны Белорусской АЭС", - сказала премьер-министр Литвы.

Также читайте: Украина ведет диалог с международными партнерами о практическом перезапуске реформы корпоративного управления, - Шмыгаль

Автор: 

АЭС (544) Беларусь (7900) электроэнергия (772) Шмыгаль Денис (2705)


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Топ комментарии
+6
Білорусь,це лише інструмент гібридної війни Росії за Україну !!!!))))
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08.07.2021 12:43
+4
Та й....... Чому про цю подію говорять у Литві, а не в Україні?
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08.07.2021 14:25
+3
А почему премьер Литвы, а не Байден озвучил новость?
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08.07.2021 12:55
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Ффух. А я уж подумал из козластана
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08.07.2021 12:41 Ответить
а вот шо он попросил в замен - интересно просто( а ведь попросил, должен был - политика это)
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08.07.2021 12:42 Ответить
Скидку у параши
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08.07.2021 12:45 Ответить
Білорусь,це лише інструмент гібридної війни Росії за Україну !!!!))))
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08.07.2021 12:43 Ответить
Гибридно поднимется только цена на электроэнергию. Ахметов будет рад, а ты заплатишь из своего кармана.
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08.07.2021 14:14 Ответить
Що поробиш,така доля ,розплачуватись за вибір "мудрого наріду",Голобородько "рулит" !!!)))
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08.07.2021 14:22 Ответить
Ох уж эти европейцы))) Всем надписям на заборах верят))) Что Шмыгалю стоит пообещать и через полчаса забыть об обещанном?)))
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08.07.2021 12:45 Ответить
так оно и будет, зеленая шобла только так и работает - обещает одно, а делает другое...
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08.07.2021 13:01 Ответить
Не пройшло і року.
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08.07.2021 12:45 Ответить
это правда?
или так сказал ЗЕленский ?
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08.07.2021 12:46 Ответить
А почему премьер Литвы, а не Байден озвучил новость?
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08.07.2021 12:55 Ответить
Скорее всего зеленский прокидает Литву
Так же, как прокидал лохов голосовавших за него ...
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08.07.2021 13:02 Ответить
Думаю , - это не политическое решение, а личностное... Мабуть, обидчивого пентюха бацька соизволил как-то обозвать... Всем известно, шо неврастеники - обидчиво-злопамятные субчики.
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08.07.2021 13:55 Ответить
Та й....... Чому про цю подію говорять у Литві, а не в Україні?
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08.07.2021 14:25 Ответить
 
 