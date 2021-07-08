Украина отказалась от закупки электроэнергии Белорусской АЭС, - премьер Литвы Шимоните

Украина отказалась от закупки электроэнергии у Белорусской атомной электростанции (АЭС).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните по итогам переговоров с украинским премьером Денисом Шмыгалем.

"Мы обсуждали ситуацию в Беларуси и гибридную агрессию, которая сейчас проводится режимом Лукашенко. Эта незаконная миграция, по нашему мнению, проводится при помощи белорусского режима. Поэтому мы считаем, что нужно поблагодарить премьер-министра за ту поддержку, поскольку Украина отказалась закупать электроэнергию со стороны Белорусской АЭС", - сказала премьер-министр Литвы.

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