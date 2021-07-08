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Україна відмовилася від закупівлі електроенергії Білоруської АЕС, - прем'єрка Литви Шимоніте

Україна відмовилася від закупівлі електроенергії Білоруської АЕС, - прем'єрка Литви Шимоніте

Україна відмовилася від закупівлі електроенергії у Білоруської атомної електростанції (АЕС).

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна",про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте за підсумками переговорів з українським прем'єром Денисом Шмигалем.

"Ми обговорювали ситуацію в Білорусі і гібридну агресію, яка зараз проводиться режимом Лукашенка. Ця незаконна міграція, на нашу думку, проводиться за допомогою білоруського режиму. Тому ми вважаємо, що потрібно подякувати прем'єр-міністру за ту підтримку, оскільки Україна відмовилася закуповувати електроенергію з боку Білоруської АЕС", - сказала прем'єр-міністр Литви.

Також читайте: Україна відкрила ринок газу. Наступний крок - відкриття ринку електроенергії та приєднання енергосистеми країни до європейської ENTSO-E, - Шмигаль

Автор: 

АЕС (1153) Білорусь (7938) Електрика (2042) Шмигаль Денис (4602)


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Топ коментарі
+6
Білорусь,це лише інструмент гібридної війни Росії за Україну !!!!))))
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08.07.2021 12:43
+4
Та й....... Чому про цю подію говорять у Литві, а не в Україні?
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08.07.2021 14:25
+3
А почему премьер Литвы, а не Байден озвучил новость?
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08.07.2021 12:55
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Ффух. А я уж подумал из козластана
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08.07.2021 12:41 Відповісти
а вот шо он попросил в замен - интересно просто( а ведь попросил, должен был - политика это)
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08.07.2021 12:42 Відповісти
Скидку у параши
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08.07.2021 12:45 Відповісти
Білорусь,це лише інструмент гібридної війни Росії за Україну !!!!))))
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08.07.2021 12:43 Відповісти
Гибридно поднимется только цена на электроэнергию. Ахметов будет рад, а ты заплатишь из своего кармана.
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08.07.2021 14:14 Відповісти
Що поробиш,така доля ,розплачуватись за вибір "мудрого наріду",Голобородько "рулит" !!!)))
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08.07.2021 14:22 Відповісти
Ох уж эти европейцы))) Всем надписям на заборах верят))) Что Шмыгалю стоит пообещать и через полчаса забыть об обещанном?)))
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08.07.2021 12:45 Відповісти
так оно и будет, зеленая шобла только так и работает - обещает одно, а делает другое...
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08.07.2021 13:01 Відповісти
Не пройшло і року.
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08.07.2021 12:45 Відповісти
это правда?
или так сказал ЗЕленский ?
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08.07.2021 12:46 Відповісти
А почему премьер Литвы, а не Байден озвучил новость?
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08.07.2021 12:55 Відповісти
Скорее всего зеленский прокидает Литву
Так же, как прокидал лохов голосовавших за него ...
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08.07.2021 13:02 Відповісти
Думаю , - это не политическое решение, а личностное... Мабуть, обидчивого пентюха бацька соизволил как-то обозвать... Всем известно, шо неврастеники - обидчиво-злопамятные субчики.
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08.07.2021 13:55 Відповісти
Та й....... Чому про цю подію говорять у Литві, а не в Україні?
показати весь коментар
08.07.2021 14:25 Відповісти
 
 