Україна відмовилася від закупівлі електроенергії Білоруської АЕС, - прем'єрка Литви Шимоніте
Україна відмовилася від закупівлі електроенергії у Білоруської атомної електростанції (АЕС).
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна",про це заявила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте за підсумками переговорів з українським прем'єром Денисом Шмигалем.
"Ми обговорювали ситуацію в Білорусі і гібридну агресію, яка зараз проводиться режимом Лукашенка. Ця незаконна міграція, на нашу думку, проводиться за допомогою білоруського режиму. Тому ми вважаємо, що потрібно подякувати прем'єр-міністру за ту підтримку, оскільки Україна відмовилася закуповувати електроенергію з боку Білоруської АЕС", - сказала прем'єр-міністр Литви.
Топ коментарі
+6 Дмитро Черних #470343
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+3 Рщььщь Яарршуты
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или так сказал ЗЕленский ?
Так же, как прокидал лохов голосовавших за него ...