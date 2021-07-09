Вночі в Миколаєві сталася бійка зі стріляниною: поліція затримала шістьох осіб

Миколаївські поліцейські розслідують обставини нічної стрілянини в Миколаєві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області в Facebook.

"Вночі 8 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з магазинів на пр. Миру в Миколаєві відбувається бійка і чути постріли.

З місця події правоохоронці доставили до відділення шість осіб віком від 20 до 34 років - жителів обласного центру та області. З одного з автомобілів, в якому перебували чоловіки, поліцейські вилучили два предмети", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що зараз правоохоронці з'ясовують обставини і причини конфлікту.

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Слідчі відділення поліції 2 Миколаївського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження у ст. 263 "Незаконне зберігання зброї" і ст. 296 "Хуліганство" КК.