Вночі в Миколаєві сталася бійка зі стріляниною: поліція затримала шістьох осіб
Миколаївські поліцейські розслідують обставини нічної стрілянини в Миколаєві.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області в Facebook.
"Вночі 8 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з магазинів на пр. Миру в Миколаєві відбувається бійка і чути постріли.
З місця події правоохоронці доставили до відділення шість осіб віком від 20 до 34 років - жителів обласного центру та області. З одного з автомобілів, в якому перебували чоловіки, поліцейські вилучили два предмети", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що зараз правоохоронці з'ясовують обставини і причини конфлікту.
Слідчі відділення поліції 2 Миколаївського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження у ст. 263 "Незаконне зберігання зброї" і ст. 296 "Хуліганство" КК.
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(Да. Смачно закосили )
Так вот. зарегистрировали "издательский" бизнес исключительно в целях продавать журналистские удостоверения (для резинострела).
Цена вопроса 2500 грн.
Вот так вот.
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По теме. В моем мире ситуация "со стрельбой" - полная мясорубка с кучей двухсотых.
Потому и не случаются такие ситуации.
В их мире (гламурно-тинейджерско-*************) - там резинострелы. Удел дегенератов.
Вот не любитель "запрещать", но как раз тот случай, когда игрушка под названием "устройство для отстрела резиновых пуль" - явно вредная вещь.
Совсем лишнее.