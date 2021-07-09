УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10432 відвідувача онлайн
Новини
3 554 9

Вночі в Миколаєві сталася бійка зі стріляниною: поліція затримала шістьох осіб

Вночі в Миколаєві сталася бійка зі стріляниною: поліція затримала шістьох осіб

Миколаївські поліцейські розслідують обставини нічної стрілянини в Миколаєві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області в Facebook.

"Вночі 8 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що біля одного з магазинів на пр. Миру в Миколаєві відбувається бійка і чути постріли.

З місця події правоохоронці доставили до відділення шість осіб віком від 20 до 34 років - жителів обласного центру та області. З одного з автомобілів, в якому перебували чоловіки, поліцейські вилучили два предмети", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що зараз правоохоронці з'ясовують обставини і причини конфлікту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голосіївському стрілку повідомлено про підозру, - прокуратура

Слідчі відділення поліції 2 Миколаївського районного управління поліції відкрили кримінальні провадження у ст. 263 "Незаконне зберігання зброї" і ст. 296 "Хуліганство" КК.

Вночі в Миколаєві сталася бійка зі стріляниною: поліція затримала шістьох осіб 01

Автор: 

бійка (741) Миколаїв (1810) стрілянина (1784)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дід Панас- твій вихід
показати весь коментар
09.07.2021 09:51 Відповісти
зудит пострелять? так уважте их хотелки, отправьте их на передок
показати весь коментар
09.07.2021 09:52 Відповісти
Они видно решили что в Николаеве наступила Судная ночь.
показати весь коментар
09.07.2021 13:04 Відповісти
Для тих хто не в курсі Дід Панас-палкий прихильник легалізації вогнепальної зброї в Україні-його аргумент "при легалізації зброї в країні запанують спокій та порядок." Блажен хто вірує.
показати весь коментар
09.07.2021 09:54 Відповісти
Дурик, ты либо глупый либо пьяным читал мои комментарии. Мне абсолютно фиолетово на твоё спокойствие. Такие как ты панически боятся легализации, потому что терпилы по жизни и знают что сами не смогут пользоваться таким законом, патамуша страшно! Этот закон нужен мне что бы иметь право на собственную защиту. Попробуй это понять своим мало того что скудным, так ещё и перегретым на солнце мозгом. Надеюсь удовлетворил твоё желание ещё раз выслушать мое мнение, надеюсь хоть в этот раз ты его правильно поймёшь!
показати весь коментар
09.07.2021 10:31 Відповісти
Ігор Сова? А то знаю ще одного такого діяча.
Хоплофобія - це психічна хвороба. В курсі?
показати весь коментар
09.07.2021 10:45 Відповісти
Завждить, далi буде ...
показати весь коментар
09.07.2021 09:57 Відповісти
Изьяли пистолеты похожие на предметы
показати весь коментар
09.07.2021 09:57 Відповісти
По теме.
В ленте Фейсбука вылазит реклама некоего издательства "Лига Информ"
(Да. Смачно закосили )
Так вот. зарегистрировали "издательский" бизнес исключительно в целях продавать журналистские удостоверения (для резинострела).
Цена вопроса 2500 грн.
Вот так вот.
*************
По теме. В моем мире ситуация "со стрельбой" - полная мясорубка с кучей двухсотых.
Потому и не случаются такие ситуации.
В их мире (гламурно-тинейджерско-*************) - там резинострелы. Удел дегенератов.
Вот не любитель "запрещать", но как раз тот случай, когда игрушка под названием "устройство для отстрела резиновых пуль" - явно вредная вещь.
Совсем лишнее.
показати весь коментар
09.07.2021 10:53 Відповісти
 
 