Ночью в Николаеве произошла драка со стрельбой: полиция задержала шесть человек

Николаевские полицейские расследуют обстоятельства ночной стрельбы в Николаеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области в Facebook.

"Ночью 8 июля до полиции поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов на пр. Мира в Николаеве происходит драка и слышны выстрелы.

С места происшествия правоохранители доставили в отделение шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет - жителей областного центра и области. Из одного из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли два предмета", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.

Следователи отделения полиции 2 Николаевского районного управления полиции открыли уголовные производства по ст. 263 "Незаконное хранение оружия" и ст. 296 "Хулиганство" УК.

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