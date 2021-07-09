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Ночью в Николаеве произошла драка со стрельбой: полиция задержала шесть человек

Ночью в Николаеве произошла драка со стрельбой: полиция задержала шесть человек

Николаевские полицейские расследуют обстоятельства ночной стрельбы в Николаеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области в Facebook. 

"Ночью 8 июля до полиции поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов на пр. Мира в Николаеве происходит драка и слышны выстрелы.

С места происшествия правоохранители доставили в отделение шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет - жителей областного центра и области. Из одного из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли два предмета", - сказано в сообщении.

Сообщается, что в настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.

Следователи отделения полиции 2 Николаевского районного управления полиции открыли уголовные производства по ст. 263 "Незаконное хранение оружия" и ст. 296 "Хулиганство" УК.

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Ночью в Николаеве произошла драка со стрельбой: полиция задержала шесть человек 01

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Дід Панас- твій вихід
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09.07.2021 09:51 Ответить
зудит пострелять? так уважте их хотелки, отправьте их на передок
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09.07.2021 09:52 Ответить
Они видно решили что в Николаеве наступила Судная ночь.
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09.07.2021 13:04 Ответить
Для тих хто не в курсі Дід Панас-палкий прихильник легалізації вогнепальної зброї в Україні-його аргумент "при легалізації зброї в країні запанують спокій та порядок." Блажен хто вірує.
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09.07.2021 09:54 Ответить
Дурик, ты либо глупый либо пьяным читал мои комментарии. Мне абсолютно фиолетово на твоё спокойствие. Такие как ты панически боятся легализации, потому что терпилы по жизни и знают что сами не смогут пользоваться таким законом, патамуша страшно! Этот закон нужен мне что бы иметь право на собственную защиту. Попробуй это понять своим мало того что скудным, так ещё и перегретым на солнце мозгом. Надеюсь удовлетворил твоё желание ещё раз выслушать мое мнение, надеюсь хоть в этот раз ты его правильно поймёшь!
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09.07.2021 10:31 Ответить
Ігор Сова? А то знаю ще одного такого діяча.
Хоплофобія - це психічна хвороба. В курсі?
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09.07.2021 10:45 Ответить
Завждить, далi буде ...
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09.07.2021 09:57 Ответить
Изьяли пистолеты похожие на предметы
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09.07.2021 09:57 Ответить
По теме.
В ленте Фейсбука вылазит реклама некоего издательства "Лига Информ"
(Да. Смачно закосили )
Так вот. зарегистрировали "издательский" бизнес исключительно в целях продавать журналистские удостоверения (для резинострела).
Цена вопроса 2500 грн.
Вот так вот.
*************
По теме. В моем мире ситуация "со стрельбой" - полная мясорубка с кучей двухсотых.
Потому и не случаются такие ситуации.
В их мире (гламурно-тинейджерско-*************) - там резинострелы. Удел дегенератов.
Вот не любитель "запрещать", но как раз тот случай, когда игрушка под названием "устройство для отстрела резиновых пуль" - явно вредная вещь.
Совсем лишнее.
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09.07.2021 10:53 Ответить
 
 