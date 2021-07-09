Ночью в Николаеве произошла драка со стрельбой: полиция задержала шесть человек
Николаевские полицейские расследуют обстоятельства ночной стрельбы в Николаеве.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области в Facebook.
"Ночью 8 июля до полиции поступило сообщение о том, что возле одного из магазинов на пр. Мира в Николаеве происходит драка и слышны выстрелы.
С места происшествия правоохранители доставили в отделение шесть человек в возрасте от 20 до 34 лет - жителей областного центра и области. Из одного из автомобилей, в котором находились мужчины, полицейские изъяли два предмета", - сказано в сообщении.
Сообщается, что в настоящее время правоохранители выясняют обстоятельства и причины конфликта.
Следователи отделения полиции 2 Николаевского районного управления полиции открыли уголовные производства по ст. 263 "Незаконное хранение оружия" и ст. 296 "Хулиганство" УК.
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Хоплофобія - це психічна хвороба. В курсі?
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(Да. Смачно закосили )
Так вот. зарегистрировали "издательский" бизнес исключительно в целях продавать журналистские удостоверения (для резинострела).
Цена вопроса 2500 грн.
Вот так вот.
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По теме. В моем мире ситуация "со стрельбой" - полная мясорубка с кучей двухсотых.
Потому и не случаются такие ситуации.
В их мире (гламурно-тинейджерско-*************) - там резинострелы. Удел дегенератов.
Вот не любитель "запрещать", но как раз тот случай, когда игрушка под названием "устройство для отстрела резиновых пуль" - явно вредная вещь.
Совсем лишнее.