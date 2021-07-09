Пєсков про візит делегації талібів у РФ: Путін у курсі. Ці переговори необхідні

Президент Росії Володимир Путін у курсі візиту в Росію делегації талібів, ці контакти необхідні в світлі напруженої ситуації в Афганістані.

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

У ході спілкування з журналістами у представника Кремля поцікавилися, чи в курсі президент візиту в Росію делегації руху талібів, який у РФ визнано терористичною організацією.

"Безумовно, Володимир Путін у курсі", - відповів Пєсков.

"Контакти необхідні на тлі того, як напружено розвивається ситуація в Афганістані, як розвивається ситуація на кордоні Афганістану і Таджикистану. Ці переговори необхідні", - додав він.

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Пєскову також поставили запитання, чи готова Росія визнати талібів як уряд Афганістану, якщо руху вдасться взяти під контроль всю територію цієї країни.

"Тут навряд чи доречні евентуальні міркування, тому не вважаю за можливе якось відповідати на це питання", - відповів він.