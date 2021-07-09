Понад мільйон українців отримали 2 щеплення від COVID-19, - МОЗ

Навіть якщо другу дозу вакцини не вдалося отримати вчасно, починати процес вакцинації заново не потрібно - потрібно просто вакцинуватися, як тільки буде можливість.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже понад мільйон українців пройшли повний курс щеплень від COVID-19. Всі вакцини, які використовуються в Україні, сертифіковані ВООЗ і є безкоштовними", - сказано в повідомленні.

У МОЗ нагадали, через скільки днів після першого щеплення потрібно робити друге.

"◼️ Comirnaty / Pfizer - через 21-28 днів

◼️ CoronaVac / Sinovac - через 14-28 днів

◼️ AstraZeneca (Covishield / SKBio) - через 12 тижнів (84 дні)", - сказано в повідомленні.

"Якщо ж ви не змогли вчасно ревакцинувати, зробіть щеплення, як тільки буде можливість. Кінцевого, найпізнішого терміну отримання другої дози вакцини немає", зазначили в МОЗ.

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Раніше рекомендованого терміну можна вакцинуватися тільки в разі непереборних обставин.

Чи можна вакцинуватися раніше рекомендованого терміну? Тільки в разі непереборних обставин допускається щеплення другою дозою AstraZeneca (Covishield / SKBio) на 7 днів раніше рекомендованого терміну. Це не стосується вакцин Comirnaty / Pfizer і CoronaVac / Sinova, де відразу передбачено, що повторну вакцинацію можна робити в проміжок відповідно 21-28 і 14-28 днів з моменту першого щеплення.

"Друга доза вакцини, введена поза рекомендованим інтервалом, зараховується. Не потрібно отримувати ще одну дозу або починати вакцинацію спочатку", - додали в МОЗ.







