УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14096 відвідувачів онлайн
Новини Боротьба з коронавірусом
1 398 85

Понад мільйон українців отримали 2 щеплення від COVID-19, - МОЗ

Понад мільйон українців отримали 2 щеплення від COVID-19, - МОЗ

Навіть якщо другу дозу вакцини не вдалося отримати вчасно, починати процес вакцинації заново не потрібно - потрібно просто вакцинуватися, як тільки буде можливість.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

"Уже понад мільйон українців пройшли повний курс щеплень від COVID-19. Всі вакцини, які використовуються в Україні, сертифіковані ВООЗ і є безкоштовними", - сказано в повідомленні.

У МОЗ нагадали, через скільки днів після першого щеплення потрібно робити друге.

"◼️ Comirnaty / Pfizer - через 21-28 днів

◼️ CoronaVac / Sinovac - через 14-28 днів

◼️ AstraZeneca (Covishield / SKBio) - через 12 тижнів (84 дні)", - сказано в повідомленні.

"Якщо ж ви не змогли вчасно ревакцинувати, зробіть щеплення, як тільки буде можливість. Кінцевого, найпізнішого терміну отримання другої дози вакцини немає", зазначили в МОЗ.

Читайте також: Щеплення мРНК-вакцинами від COVID-19 в окремих випадках може призвести до запалення серця, - ЕМА

Раніше рекомендованого терміну можна вакцинуватися тільки в разі непереборних обставин.

Чи можна вакцинуватися раніше рекомендованого терміну? Тільки в разі непереборних обставин допускається щеплення другою дозою AstraZeneca (Covishield / SKBio) на 7 днів раніше рекомендованого терміну. Це не стосується вакцин Comirnaty / Pfizer і CoronaVac / Sinova, де відразу передбачено, що повторну вакцинацію можна робити в проміжок відповідно 21-28 і 14-28 днів з моменту першого щеплення.

"Друга доза вакцини, введена поза рекомендованим інтервалом, зараховується. Не потрібно отримувати ще одну дозу або починати вакцинацію спочатку", - додали в МОЗ.

Понад мільйон українців отримали 2 щеплення від COVID-19, - МОЗ 01
Понад мільйон українців отримали 2 щеплення від COVID-19, - МОЗ 02
Понад мільйон українців отримали 2 щеплення від COVID-19, - МОЗ 03
Понад мільйон українців отримали 2 щеплення від COVID-19, - МОЗ 04

Автор: 

вакцина (4419) МОЗ (5399) COVID-19 (19765)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
В стране 30 млн жителей. 1 млн "чипированных" - это даже не 5%. И это за полгода. Походу зебилам нечем гордится. Вакцинация просрана, ждем осенью очередной лохдаун.
показати весь коментар
09.07.2021 19:08
+3
Это чтоб понимать: в Украине миллион тех, кто не хочет сдохнуть, как кацапы-антипрививочники, которые сейчас это делают побивая все рекорды.
показати весь коментар
09.07.2021 19:18
+3
До плеча, ваще-то. Вакцина колется в плечо. До ж@пи - то в другой департамент. А действие вакцины в течение года - вполне неплохой результат.
показати весь коментар
09.07.2021 19:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В стране 30 млн жителей. 1 млн "чипированных" - это даже не 5%. И это за полгода. Походу зебилам нечем гордится. Вакцинация просрана, ждем осенью очередной лохдаун.
показати весь коментар
09.07.2021 19:08 Відповісти
43
показати весь коментар
09.07.2021 20:07 Відповісти
зелені соплі треба знищити.
показати весь коментар
09.07.2021 21:37 Відповісти
років через 40...
показати весь коментар
09.07.2021 19:09 Відповісти
та ну...я надеюсь на коллективный иммунитет...хотя бы через 5 )))))))
показати весь коментар
09.07.2021 19:37 Відповісти
https://twitter.com/YanaSuporovska
https://twitter.com/YanaSuporovska

Яна Супоровська

@YanaSuporovska


Чернігів. У вас тут вакцину дають. Pfizer

Понад мільйон українців отримали 2 щеплення від COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1331
показати весь коментар
09.07.2021 23:34 Відповісти
Це ж яка версія ковидли буде через 40 років? КОВИД XXL+++? І як і зараз нам будуть казати, що Файзе ефективний проти всіх ковидл?
Знаю гарний антидот проти помиїв - кажуть, якщо після перфорації прийняти 150 40-ка градусної, то ніяких ускладнень немає. )))
показати весь коментар
09.07.2021 21:42 Відповісти
36 лямів кажись , кожен 36 я не знаю жодного
показати весь коментар
09.07.2021 19:10 Відповісти
Да, 73%-ные - это секта безумных зомби-баранов.
показати весь коментар
09.07.2021 19:13 Відповісти
Это чтоб понимать: в Украине миллион тех, кто не хочет сдохнуть, как кацапы-антипрививочники, которые сейчас это делают побивая все рекорды.
показати весь коментар
09.07.2021 19:18 Відповісти
Ваще-то падали, если ты забыл. И умирали. И скоро осень, когда активность вирусов (всех) возрастает...
показати весь коментар
09.07.2021 19:22 Відповісти
Я видел, как умирают от удушья больные КОВИДом. Это не быстрая смерть, чтоб ты понимал.
показати весь коментар
09.07.2021 19:25 Відповісти
"больные ковидом"
и как же было подтверждено, что они больны ковидом? фальшивым тестом?
а в 2018 году ты за каждого из 13000 украинцев, умерших от респираторных болезней, так же сильно переживал? или тогда было похер?
показати весь коментар
09.07.2021 20:32 Відповісти
Эти люди умирали в КОВИДном отделении профильной больницы. Так что твой закидон идёт мимо.
показати весь коментар
09.07.2021 20:33 Відповісти
и? это доказательство? ты серьезно? в "ковидном" отделении не могут умереть от инсульта? ты очень далек от медицины и от понимания того, по каким протоколам, установленным ВОЗ в марте 2020го, определяют "ковид" как причину смерти
показати весь коментар
09.07.2021 20:35 Відповісти
Можешь сходить в эту больницу, поднять документы, провести эксгумации, повторные вскрытия и поймать врачей на лжи. Или не можешь?
показати весь коментар
09.07.2021 20:37 Відповісти
То есть у тебя НЕТ доказательств, что эти люди умерли именно от ковида. Что и требовалось доказать.
показати весь коментар
09.07.2021 20:38 Відповісти
Эти доказательства задокументированы и находятся в архиве. А вот у тебя нет опровержения этим доказательствам, кацап.
показати весь коментар
09.07.2021 20:39 Відповісти
кажуть, що помиї пацюкам не допомагають. ))) Не сумуй - 150 гр 40-ка градусної сразу після перфорації і ніяких ускладнень. Повторювати кожного дня на протязі тижня. )))
показати весь коментар
09.07.2021 21:45 Відповісти
Не выдумывайте!люди умирали от различных болезней,любую болезнь можно подогнать под выдуманный ковид,а как вам безсемптомные больные?это вообще бред!
показати весь коментар
10.07.2021 07:16 Відповісти
Электричество вы тоже не видите, а умереть от него можете...
показати весь коментар
10.07.2021 09:04 Відповісти
першою дозою вколото 2 млн тобто ще мульйон на підході
показати весь коментар
09.07.2021 19:29 Відповісти
Это-семяизвержение без эякуляции...
показати весь коментар
09.07.2021 19:14 Відповісти
Скорее без эрекции...😀
показати весь коментар
09.07.2021 19:17 Відповісти
Учитивая, что вакцина работает 6-12 месяцев, до жопи такая вакцинация.
показати весь коментар
09.07.2021 19:15 Відповісти
До плеча, ваще-то. Вакцина колется в плечо. До ж@пи - то в другой департамент. А действие вакцины в течение года - вполне неплохой результат.
показати весь коментар
09.07.2021 19:20 Відповісти
30 тыс. заболевших в Британии, где привили 86% населения вполне неплохой результат))
показати весь коментар
09.07.2021 20:08 Відповісти
30 тыс. - это сколько %%, если учесть, что население Великобритании около 67 миллионов человек?
показати весь коментар
09.07.2021 20:12 Відповісти
та нискоко, учитывая что недавно уровень заболеваемости у них был как у нас при населении в 70 млн.
показати весь коментар
09.07.2021 20:19 Відповісти
Тогда к чему этот кипиш?
показати весь коментар
09.07.2021 20:20 Відповісти
ну вроде как у вакцинированных заболеваемость не должна взлетать с 1 тыс до 30 тыс, а падать, не?
показати весь коментар
09.07.2021 20:22 Відповісти
Вакцинированых чем? Заболеваемость чем? Ты хоть определись, о чем ты говоришь.
показати весь коментар
09.07.2021 20:23 Відповісти
вакцинированных вакциной от ковида)) заболеваемость ковидом)) вы перегрелись?
показати весь коментар
09.07.2021 20:24 Відповісти
Какой вакциной от КОВИДа? Заболеваемость каким именно штаммом КОВИДа ты имеешь в виду? Давай конкретику, а не фантазируй.
показати весь коментар
09.07.2021 20:26 Відповісти
а это имеет значение??? го*ном в Британии не прививаются. Доминирует дельта штам.
Не утомляйте
показати весь коментар
09.07.2021 20:36 Відповісти
Конечно имеет значение! Так что определись - ты знаешь, или ты не знаешь?
показати весь коментар
09.07.2021 20:41 Відповісти
Вы снова врете. Как минимум одну дозу в Британии получили 68% населения, а полностью вакцинировано 51,3% населения.
показати весь коментар
09.07.2021 22:11 Відповісти
Смертность суточная в Великобритании такая, как у нас при 600 заболевших в сутки. Значит вакцинированные больные болеют или бессимтомно или в легкой степени. У нас почти не вакционировали пенсионеров и людей с сопутствующими заболеваниями ( для них министерство дало добро только на применение малоэфективную китайскую вакцину, так как пфайзер этой категории не предусмотрен). При очередной пандемии суточная смертность в стране будет как в России.
показати весь коментар
10.07.2021 12:54 Відповісти
соглашусь. Но и у нас при 16 тыс. заболевших раньше была очень низкая смертность. Я не понимаю, почему сейчас при такой низкой заболеваемости у нас такая сумасшедшая смертность.
показати весь коментар
10.07.2021 15:22 Відповісти
В Польше 3 тисячи пунктов и 80% вакцинорованних, а у нас 20 пунктов и 5% соответственно. Мастера спорта по зебилизму.
показати весь коментар
09.07.2021 19:18 Відповісти
А сколько скопытилось после первой дозы?? Или кто их там считал??
показати весь коментар
09.07.2021 19:22 Відповісти
А сколько? Назови, если знаешь. Или не знаешь?
показати весь коментар
09.07.2021 19:40 Відповісти
в Израиле зарегистрировали аномальную смертность у стариков от инфарктов, инсультов и СН, полностью вакцинированных ((

Чисто случайно совпало)
показати весь коментар
09.07.2021 20:10 Відповісти
С доказанной связью, что эти смерти вызваны действием вакцины? И сколько человек пострадало в количественном исчислении? А в %% соотношении к общему числу вакцинированных этой вакциной?
показати весь коментар
09.07.2021 20:15 Відповісти
гугл в помощь. И желаю успехов доказать связь в случае пфайзера
показати весь коментар
09.07.2021 20:18 Відповісти
Другими словами, ты пробалаболил. ОК.
показати весь коментар
09.07.2021 20:19 Відповісти
я рад присутствию https://censor.net/ru/user/483340 в нашем разговоре))
показати весь коментар
09.07.2021 20:37 Відповісти
Да, уровень научной дискуссии у Вас с ним одинаков.
показати весь коментар
09.07.2021 22:23 Відповісти
официально...и то без обоснованной связи с вакцинацией... менее 10 чел ( точнее боюсь брехануть...по-моему 7 или 8)
показати весь коментар
09.07.2021 19:41 Відповісти
Официально считать не выгодно...да и некому этим заниматься...
Кольнули человека...он через неделю помер...кто там будет взаимосвязи искать?.
А вот ради статистики по ковиду...в смерти от ковида записывают все что угодно..
показати весь коментар
09.07.2021 19:51 Відповісти
А сколько стоит справка, что умер не от ковида ?
показати весь коментар
09.07.2021 20:02 Відповісти
А зачем такая справка?
показати весь коментар
09.07.2021 20:02 Відповісти
Знаю не один случай,когда врачи приехавшие на освидетельствования смерти,под разными предлогами навязывали родственникам умершего причину смерти от так называемого ковида!это факты.
показати весь коментар
10.07.2021 07:21 Відповісти
Ще раз. А сколько? Назови, если знаешь. Или не знаешь?
показати весь коментар
09.07.2021 20:02 Відповісти
ПЗДЦ какой треш!!!

"Вакцинация препаратом CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство, - Ляшко" .... Получить пустую бумажку от пустой власти. Вакцинация CoronaVac не дает права на въезд в ЕС и США !!!... И кста - индийская AstraZeneca тоже там не прокатит !!! Остается только Pfizer - но у них много вопросов к нам по вакцинации и по выдачи ковид-паспортов...
показати весь коментар
09.07.2021 21:17 Відповісти
 
 