Понад мільйон українців отримали 2 щеплення від COVID-19, - МОЗ
Навіть якщо другу дозу вакцини не вдалося отримати вчасно, починати процес вакцинації заново не потрібно - потрібно просто вакцинуватися, як тільки буде можливість.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.
"Уже понад мільйон українців пройшли повний курс щеплень від COVID-19. Всі вакцини, які використовуються в Україні, сертифіковані ВООЗ і є безкоштовними", - сказано в повідомленні.
У МОЗ нагадали, через скільки днів після першого щеплення потрібно робити друге.
"◼️ Comirnaty / Pfizer - через 21-28 днів
◼️ CoronaVac / Sinovac - через 14-28 днів
◼️ AstraZeneca (Covishield / SKBio) - через 12 тижнів (84 дні)", - сказано в повідомленні.
"Якщо ж ви не змогли вчасно ревакцинувати, зробіть щеплення, як тільки буде можливість. Кінцевого, найпізнішого терміну отримання другої дози вакцини немає", зазначили в МОЗ.
Раніше рекомендованого терміну можна вакцинуватися тільки в разі непереборних обставин.
Чи можна вакцинуватися раніше рекомендованого терміну? Тільки в разі непереборних обставин допускається щеплення другою дозою AstraZeneca (Covishield / SKBio) на 7 днів раніше рекомендованого терміну. Це не стосується вакцин Comirnaty / Pfizer і CoronaVac / Sinova, де відразу передбачено, що повторну вакцинацію можна робити в проміжок відповідно 21-28 і 14-28 днів з моменту першого щеплення.
"Друга доза вакцини, введена поза рекомендованим інтервалом, зараховується. Не потрібно отримувати ще одну дозу або починати вакцинацію спочатку", - додали в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/YanaSuporovska
Яна Супоровська
@YanaSuporovska
Чернігів. У вас тут вакцину дають. Pfizer
Знаю гарний антидот проти помиїв - кажуть, якщо після перфорації прийняти 150 40-ка градусної, то ніяких ускладнень немає. )))
и как же было подтверждено, что они больны ковидом? фальшивым тестом?
а в 2018 году ты за каждого из 13000 украинцев, умерших от респираторных болезней, так же сильно переживал? или тогда было похер?
Не утомляйте
Чисто случайно совпало)
Кольнули человека...он через неделю помер...кто там будет взаимосвязи искать?.
А вот ради статистики по ковиду...в смерти от ковида записывают все что угодно..
"Вакцинация препаратом CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство, - Ляшко" .... Получить пустую бумажку от пустой власти. Вакцинация CoronaVac не дает права на въезд в ЕС и США !!!... И кста - индийская AstraZeneca тоже там не прокатит !!! Остается только Pfizer - но у них много вопросов к нам по вакцинации и по выдачи ковид-паспортов...