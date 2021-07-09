Более миллиона украинцев получили 2 прививки от COVID-19, - Минздрав
Даже если вторую дозу вакцины не удалось получить вовремя, начинать процесс вакцинации заново не нужно - нужно просто вакцинироваться, как только будет возможность.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже более миллиона украинцев прошли полный курс прививок от COVID-19. Все вакцины, которые используются в Украине, сертифицированы ВОЗ и являются бесплатными", - сказано в сообщении.
В Минздраве напомнили, через сколько дней после первой прививки нужно делать вторую.
"◼️ Comirnaty / Pfizer - через 21-28 дней
◼️ CoronaVac / Sinovac - через 14-28 дней
◼️ AstraZeneca (Covishield / SKBio) - через 12 недель (84 дня)", - сказано в сообщении.
"Если же вы не смогли вовремя ревакцинироваться, сделайте прививку, как только будет возможность. Конечного, самого позднего срока получения второй дозы вакцины нет", отметили в Минздраве.
Раньше рекомендованного срока можно вакцинироваться только в случае непреодолимых обстоятельств.
Можно ли вакцинироваться раньше рекомендованного срока? Только в случае непреодолимых обстоятельств допускается прививки второй дозой AstraZeneca (Covishield / SKBio) на 7 дней раньше рекомендованного срока. Это не касается вакцин Comirnaty / Pfizer и CoronaVac / Sinova, где сразу предусмотрено, что повторную вакцинацию можно делать в промежуток соответственно в 21-28 и 14-28 дней с момента первой прививки.
"Вторая доза вакцины, введенная вне рекомендованного интервала, засчитывается. Не нужно получать еще одну дозу или начинать вакцинацию сначала", - добавили в Минздраве.
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Яна Супоровська
@YanaSuporovska
Чернігів. У вас тут вакцину дають. Pfizer
Знаю гарний антидот проти помиїв - кажуть, якщо після перфорації прийняти 150 40-ка градусної, то ніяких ускладнень немає. )))
и как же было подтверждено, что они больны ковидом? фальшивым тестом?
а в 2018 году ты за каждого из 13000 украинцев, умерших от респираторных болезней, так же сильно переживал? или тогда было похер?
Не утомляйте
Чисто случайно совпало)
Кольнули человека...он через неделю помер...кто там будет взаимосвязи искать?.
А вот ради статистики по ковиду...в смерти от ковида записывают все что угодно..
"Вакцинация препаратом CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство, - Ляшко" .... Получить пустую бумажку от пустой власти. Вакцинация CoronaVac не дает права на въезд в ЕС и США !!!... И кста - индийская AstraZeneca тоже там не прокатит !!! Остается только Pfizer - но у них много вопросов к нам по вакцинации и по выдачи ковид-паспортов...