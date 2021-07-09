РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7088 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
1 398 85

Более миллиона украинцев получили 2 прививки от COVID-19, - Минздрав

Более миллиона украинцев получили 2 прививки от COVID-19, - Минздрав

Даже если вторую дозу вакцины не удалось получить вовремя, начинать процесс вакцинации заново не нужно - нужно просто вакцинироваться, как только будет возможность.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже более миллиона украинцев прошли полный курс прививок от COVID-19. Все вакцины, которые используются в Украине, сертифицированы ВОЗ и являются бесплатными", - сказано в сообщении.

В Минздраве напомнили, через сколько дней после первой прививки нужно делать вторую.

"◼️ Comirnaty / Pfizer - через 21-28 дней

◼️ CoronaVac / Sinovac - через 14-28 дней

◼️ AstraZeneca (Covishield / SKBio) - через 12 недель (84 дня)", - сказано в сообщении.

"Если же вы не смогли вовремя ревакцинироваться, сделайте прививку, как только будет возможность. Конечного, самого позднего срока получения второй дозы вакцины нет", отметили в Минздраве.

Читайте: Требование обязательной вакцинации учеников не нарушает право на образование, - образовательный омбудсмен Горбачев

Раньше рекомендованного срока можно вакцинироваться только в случае непреодолимых обстоятельств.

Можно ли вакцинироваться раньше рекомендованного срока? Только в случае непреодолимых обстоятельств допускается прививки второй дозой AstraZeneca (Covishield / SKBio) на 7 дней раньше рекомендованного срока. Это не касается вакцин Comirnaty / Pfizer и CoronaVac / Sinova, где сразу предусмотрено, что повторную вакцинацию можно делать в промежуток соответственно в 21-28 и 14-28 дней с момента первой прививки.

Также читайте: Вакцина от COVID-19 не может вызвать коронавирусную болезнь, - НСЗУ

"Вторая доза вакцины, введенная вне рекомендованного интервала, засчитывается. Не нужно получать еще одну дозу или начинать вакцинацию сначала", - добавили в Минздраве.

Более миллиона украинцев получили 2 прививки от COVID-19, - Минздрав 01
Более миллиона украинцев получили 2 прививки от COVID-19, - Минздрав 02
Более миллиона украинцев получили 2 прививки от COVID-19, - Минздрав 03
Более миллиона украинцев получили 2 прививки от COVID-19, - Минздрав 04

Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4902) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
В стране 30 млн жителей. 1 млн "чипированных" - это даже не 5%. И это за полгода. Походу зебилам нечем гордится. Вакцинация просрана, ждем осенью очередной лохдаун.
показать весь комментарий
09.07.2021 19:08
+3
Это чтоб понимать: в Украине миллион тех, кто не хочет сдохнуть, как кацапы-антипрививочники, которые сейчас это делают побивая все рекорды.
показать весь комментарий
09.07.2021 19:18
+3
До плеча, ваще-то. Вакцина колется в плечо. До ж@пи - то в другой департамент. А действие вакцины в течение года - вполне неплохой результат.
показать весь комментарий
09.07.2021 19:20
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В стране 30 млн жителей. 1 млн "чипированных" - это даже не 5%. И это за полгода. Походу зебилам нечем гордится. Вакцинация просрана, ждем осенью очередной лохдаун.
показать весь комментарий
09.07.2021 19:08 Ответить
43
показать весь комментарий
09.07.2021 20:07 Ответить
зелені соплі треба знищити.
показать весь комментарий
09.07.2021 21:37 Ответить
років через 40...
показать весь комментарий
09.07.2021 19:09 Ответить
та ну...я надеюсь на коллективный иммунитет...хотя бы через 5 )))))))
показать весь комментарий
09.07.2021 19:37 Ответить
https://twitter.com/YanaSuporovska
https://twitter.com/YanaSuporovska

Яна Супоровська

@YanaSuporovska


Чернігів. У вас тут вакцину дають. Pfizer

Понад мільйон українців отримали 2 щеплення від COVID-19, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1331
показать весь комментарий
09.07.2021 23:34 Ответить
Це ж яка версія ковидли буде через 40 років? КОВИД XXL+++? І як і зараз нам будуть казати, що Файзе ефективний проти всіх ковидл?
Знаю гарний антидот проти помиїв - кажуть, якщо після перфорації прийняти 150 40-ка градусної, то ніяких ускладнень немає. )))
показать весь комментарий
09.07.2021 21:42 Ответить
36 лямів кажись , кожен 36 я не знаю жодного
показать весь комментарий
09.07.2021 19:10 Ответить
Да, 73%-ные - это секта безумных зомби-баранов.
показать весь комментарий
09.07.2021 19:13 Ответить
Это чтоб понимать: в Украине миллион тех, кто не хочет сдохнуть, как кацапы-антипрививочники, которые сейчас это делают побивая все рекорды.
показать весь комментарий
09.07.2021 19:18 Ответить
Ваще-то падали, если ты забыл. И умирали. И скоро осень, когда активность вирусов (всех) возрастает...
показать весь комментарий
09.07.2021 19:22 Ответить
Я видел, как умирают от удушья больные КОВИДом. Это не быстрая смерть, чтоб ты понимал.
показать весь комментарий
09.07.2021 19:25 Ответить
"больные ковидом"
и как же было подтверждено, что они больны ковидом? фальшивым тестом?
а в 2018 году ты за каждого из 13000 украинцев, умерших от респираторных болезней, так же сильно переживал? или тогда было похер?
показать весь комментарий
09.07.2021 20:32 Ответить
Эти люди умирали в КОВИДном отделении профильной больницы. Так что твой закидон идёт мимо.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:33 Ответить
и? это доказательство? ты серьезно? в "ковидном" отделении не могут умереть от инсульта? ты очень далек от медицины и от понимания того, по каким протоколам, установленным ВОЗ в марте 2020го, определяют "ковид" как причину смерти
показать весь комментарий
09.07.2021 20:35 Ответить
Можешь сходить в эту больницу, поднять документы, провести эксгумации, повторные вскрытия и поймать врачей на лжи. Или не можешь?
показать весь комментарий
09.07.2021 20:37 Ответить
То есть у тебя НЕТ доказательств, что эти люди умерли именно от ковида. Что и требовалось доказать.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:38 Ответить
Эти доказательства задокументированы и находятся в архиве. А вот у тебя нет опровержения этим доказательствам, кацап.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:39 Ответить
кажуть, що помиї пацюкам не допомагають. ))) Не сумуй - 150 гр 40-ка градусної сразу після перфорації і ніяких ускладнень. Повторювати кожного дня на протязі тижня. )))
показать весь комментарий
09.07.2021 21:45 Ответить
Не выдумывайте!люди умирали от различных болезней,любую болезнь можно подогнать под выдуманный ковид,а как вам безсемптомные больные?это вообще бред!
показать весь комментарий
10.07.2021 07:16 Ответить
Электричество вы тоже не видите, а умереть от него можете...
показать весь комментарий
10.07.2021 09:04 Ответить
першою дозою вколото 2 млн тобто ще мульйон на підході
показать весь комментарий
09.07.2021 19:29 Ответить
Это-семяизвержение без эякуляции...
показать весь комментарий
09.07.2021 19:14 Ответить
Скорее без эрекции...😀
показать весь комментарий
09.07.2021 19:17 Ответить
Учитивая, что вакцина работает 6-12 месяцев, до жопи такая вакцинация.
показать весь комментарий
09.07.2021 19:15 Ответить
До плеча, ваще-то. Вакцина колется в плечо. До ж@пи - то в другой департамент. А действие вакцины в течение года - вполне неплохой результат.
показать весь комментарий
09.07.2021 19:20 Ответить
30 тыс. заболевших в Британии, где привили 86% населения вполне неплохой результат))
показать весь комментарий
09.07.2021 20:08 Ответить
30 тыс. - это сколько %%, если учесть, что население Великобритании около 67 миллионов человек?
показать весь комментарий
09.07.2021 20:12 Ответить
та нискоко, учитывая что недавно уровень заболеваемости у них был как у нас при населении в 70 млн.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:19 Ответить
Тогда к чему этот кипиш?
показать весь комментарий
09.07.2021 20:20 Ответить
ну вроде как у вакцинированных заболеваемость не должна взлетать с 1 тыс до 30 тыс, а падать, не?
показать весь комментарий
09.07.2021 20:22 Ответить
Вакцинированых чем? Заболеваемость чем? Ты хоть определись, о чем ты говоришь.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:23 Ответить
вакцинированных вакциной от ковида)) заболеваемость ковидом)) вы перегрелись?
показать весь комментарий
09.07.2021 20:24 Ответить
Какой вакциной от КОВИДа? Заболеваемость каким именно штаммом КОВИДа ты имеешь в виду? Давай конкретику, а не фантазируй.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:26 Ответить
а это имеет значение??? го*ном в Британии не прививаются. Доминирует дельта штам.
Не утомляйте
показать весь комментарий
09.07.2021 20:36 Ответить
Конечно имеет значение! Так что определись - ты знаешь, или ты не знаешь?
показать весь комментарий
09.07.2021 20:41 Ответить
Вы снова врете. Как минимум одну дозу в Британии получили 68% населения, а полностью вакцинировано 51,3% населения.
показать весь комментарий
09.07.2021 22:11 Ответить
Смертность суточная в Великобритании такая, как у нас при 600 заболевших в сутки. Значит вакцинированные больные болеют или бессимтомно или в легкой степени. У нас почти не вакционировали пенсионеров и людей с сопутствующими заболеваниями ( для них министерство дало добро только на применение малоэфективную китайскую вакцину, так как пфайзер этой категории не предусмотрен). При очередной пандемии суточная смертность в стране будет как в России.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:54 Ответить
соглашусь. Но и у нас при 16 тыс. заболевших раньше была очень низкая смертность. Я не понимаю, почему сейчас при такой низкой заболеваемости у нас такая сумасшедшая смертность.
показать весь комментарий
10.07.2021 15:22 Ответить
В Польше 3 тисячи пунктов и 80% вакцинорованних, а у нас 20 пунктов и 5% соответственно. Мастера спорта по зебилизму.
показать весь комментарий
09.07.2021 19:18 Ответить
А сколько скопытилось после первой дозы?? Или кто их там считал??
показать весь комментарий
09.07.2021 19:22 Ответить
А сколько? Назови, если знаешь. Или не знаешь?
показать весь комментарий
09.07.2021 19:40 Ответить
в Израиле зарегистрировали аномальную смертность у стариков от инфарктов, инсультов и СН, полностью вакцинированных ((

Чисто случайно совпало)
показать весь комментарий
09.07.2021 20:10 Ответить
С доказанной связью, что эти смерти вызваны действием вакцины? И сколько человек пострадало в количественном исчислении? А в %% соотношении к общему числу вакцинированных этой вакциной?
показать весь комментарий
09.07.2021 20:15 Ответить
гугл в помощь. И желаю успехов доказать связь в случае пфайзера
показать весь комментарий
09.07.2021 20:18 Ответить
Другими словами, ты пробалаболил. ОК.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:19 Ответить
я рад присутствию https://censor.net/ru/user/483340 в нашем разговоре))
показать весь комментарий
09.07.2021 20:37 Ответить
Да, уровень научной дискуссии у Вас с ним одинаков.
показать весь комментарий
09.07.2021 22:23 Ответить
официально...и то без обоснованной связи с вакцинацией... менее 10 чел ( точнее боюсь брехануть...по-моему 7 или 8)
показать весь комментарий
09.07.2021 19:41 Ответить
Официально считать не выгодно...да и некому этим заниматься...
Кольнули человека...он через неделю помер...кто там будет взаимосвязи искать?.
А вот ради статистики по ковиду...в смерти от ковида записывают все что угодно..
показать весь комментарий
09.07.2021 19:51 Ответить
А сколько стоит справка, что умер не от ковида ?
показать весь комментарий
09.07.2021 20:02 Ответить
А зачем такая справка?
показать весь комментарий
09.07.2021 20:02 Ответить
Знаю не один случай,когда врачи приехавшие на освидетельствования смерти,под разными предлогами навязывали родственникам умершего причину смерти от так называемого ковида!это факты.
показать весь комментарий
10.07.2021 07:21 Ответить
Ще раз. А сколько? Назови, если знаешь. Или не знаешь?
показать весь комментарий
09.07.2021 20:02 Ответить
ПЗДЦ какой треш!!!

"Вакцинация препаратом CoronaVac дает возможность получить международное свидетельство, - Ляшко" .... Получить пустую бумажку от пустой власти. Вакцинация CoronaVac не дает права на въезд в ЕС и США !!!... И кста - индийская AstraZeneca тоже там не прокатит !!! Остается только Pfizer - но у них много вопросов к нам по вакцинации и по выдачи ковид-паспортов...
показать весь комментарий
09.07.2021 21:17 Ответить
 
 