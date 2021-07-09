Более миллиона украинцев получили 2 прививки от COVID-19, - Минздрав

Даже если вторую дозу вакцины не удалось получить вовремя, начинать процесс вакцинации заново не нужно - нужно просто вакцинироваться, как только будет возможность.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже более миллиона украинцев прошли полный курс прививок от COVID-19. Все вакцины, которые используются в Украине, сертифицированы ВОЗ и являются бесплатными", - сказано в сообщении.

В Минздраве напомнили, через сколько дней после первой прививки нужно делать вторую.

"◼️ Comirnaty / Pfizer - через 21-28 дней

◼️ CoronaVac / Sinovac - через 14-28 дней

◼️ AstraZeneca (Covishield / SKBio) - через 12 недель (84 дня)", - сказано в сообщении.

"Если же вы не смогли вовремя ревакцинироваться, сделайте прививку, как только будет возможность. Конечного, самого позднего срока получения второй дозы вакцины нет", отметили в Минздраве.

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Раньше рекомендованного срока можно вакцинироваться только в случае непреодолимых обстоятельств.

Можно ли вакцинироваться раньше рекомендованного срока? Только в случае непреодолимых обстоятельств допускается прививки второй дозой AstraZeneca (Covishield / SKBio) на 7 дней раньше рекомендованного срока. Это не касается вакцин Comirnaty / Pfizer и CoronaVac / Sinova, где сразу предусмотрено, что повторную вакцинацию можно делать в промежуток соответственно в 21-28 и 14-28 дней с момента первой прививки.

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"Вторая доза вакцины, введенная вне рекомендованного интервала, засчитывается. Не нужно получать еще одну дозу или начинать вакцинацию сначала", - добавили в Минздраве.







