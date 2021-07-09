Требование обязательной вакцинации учеников не нарушает право на образование, - образовательный омбудсмен Горбачев

Если ребенок или учитель заболеют инфекционным заболеванием, то речь об образовании уже не идет.

Об этом заявил образовательный обмудсмен Сергей Горбачев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ко мне очень много вопросов, обращений и ко мне как к образовательному омбудсмену очень много претензий, я решительно и безоговорочно считаю, что вакцинация спасает нас от инфекционных болезней. И когда я слышу обвинения, что ограничения, связанные с вакцинацией, прежде всего запрет очно посещать учебные заведения, нарушает право на образование, то я вынужден артикулировать два важных тезиса. Первый, это не ограничивает право на образование, потому что закон "О среднем образовании" предусматривает различные формы получения образования. Можно найти разные варианты, если по разным причинам ребенок не вакцинирован без медицинских показаний, что немаловажно. Во-вторых, мы должны понимать, что любые права имеют уровень приоритета. Главным правом человека, в том числе и в образовании, право на жизнь и здоровье", - отметил он.

В этом контексте он отметил, что если ребенок или учитель заболеют инфекционным заболеванием, то речь об образовании уже не идет.

Образовательный омбудсмен напомнил, что Верховный Суд четко определил, что недопуск к очному обучению учеников, не прошедших необходимые прививки от инфекционных болезней в соответствии с календарем прививок, является законным, ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека, который признал административные ограничения по вакцинации законными.

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