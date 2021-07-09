РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7088 посетителей онлайн
Новости
2 941 79

Требование обязательной вакцинации учеников не нарушает право на образование, - образовательный омбудсмен Горбачев

Требование обязательной вакцинации учеников не нарушает право на образование, - образовательный омбудсмен Горбачев

Если ребенок или учитель заболеют инфекционным заболеванием, то речь об образовании уже не идет.

Об этом заявил образовательный обмудсмен Сергей Горбачев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Ко мне очень много вопросов, обращений и ко мне как к образовательному омбудсмену очень много претензий, я решительно и безоговорочно считаю, что вакцинация спасает нас от инфекционных болезней. И когда я слышу обвинения, что ограничения, связанные с вакцинацией, прежде всего запрет очно посещать учебные заведения, нарушает право на образование, то я вынужден артикулировать два важных тезиса. Первый, это не ограничивает право на образование, потому что закон "О среднем образовании" предусматривает различные формы получения образования. Можно найти разные варианты, если по разным причинам ребенок не вакцинирован без медицинских показаний, что немаловажно. Во-вторых, мы должны понимать, что любые права имеют уровень приоритета. Главным правом человека, в том числе и в образовании, право на жизнь и здоровье", - отметил он.

В этом контексте он отметил, что если ребенок или учитель заболеют инфекционным заболеванием, то речь об образовании уже не идет.

Образовательный омбудсмен напомнил, что Верховный Суд четко определил, что недопуск к очному обучению учеников, не прошедших необходимые прививки от инфекционных болезней в соответствии с календарем прививок, является законным, ссылаясь на решение Европейского суда по правам человека, который признал административные ограничения по вакцинации законными.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Уже сделано гораздо лучше и оно классно работает": Образовательный омбудсмен Горбачев о том, как изменилось дистанционное обучение за время пандемии

Автор: 

вакцина (3815) дети (6528) образование (2271) школа (3016) Горбачев Сергей (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+6
Я просто офигиваю от дебелизма людей и чиновников !? Если ТЫ провакцинирован - какого ХЕРОА ты боишься тех, кто не вакцинировал !: Выходит, что ТЫ ЗНАЕШЬ, что тебе или другим укололи НЕ ВАКЦИНУ, а какую то нерабочую херню - раз ты так сцишься от соседа !!!!
наверно и эта обдусцменка ЗНАЕТ, что у на НИКОГО НЕ ВАКЦИНИРОВАЛИ ВАКЦИНОЙ , а укололи какой то коммерческой жижей - раз она сцытся....!
показать весь комментарий
09.07.2021 18:03
+6
Потому, что вакцина не предотвращает заражение, а учит организм бороться с вирусом в данном конкретном организме. Если при этом большинство организмов вокруг не способны эффективно бороться с вирусом, то эпидемия будет продолжаться, а вирус совершенствоваться в результате мутаций, в результате чего потребуется новая версия вакцин и так до бесконечности. Есть прекрасный пример - оспа. Никто не спрашивал - хотите вакцинироваться, или нет. Вакцинировали всех. И где сейчас оспа?
показать весь комментарий
09.07.2021 18:15
+5
По конституции и по решению ВООЗ никто не обязан вакцинироваться.Только добровольно, особо ссікливіе и омерзительніе со стада!
показать весь комментарий
09.07.2021 19:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С обрыва нахер сбросят.
показать весь комментарий
09.07.2021 17:58 Ответить
Как в Спарте.
показать весь комментарий
09.07.2021 18:31 Ответить
А якщо дитина не дай Бог помре в наслідок вакцинації .або отримає важкі каліцтва .хто за це понесе відповідальність?
показать весь комментарий
09.07.2021 18:01 Ответить
А если, не дай Бог, помрет вследствие НЕ вакцинации? Или получит тяжелые увечия? Кто за это ответит?
показать весь комментарий
09.07.2021 18:07 Ответить
А ніхто,в цій країні відповідальних нема.
показать весь комментарий
09.07.2021 18:14 Ответить
Дибіли...
показать весь комментарий
09.07.2021 18:02 Ответить
Я просто офигиваю от дебелизма людей и чиновников !? Если ТЫ провакцинирован - какого ХЕРОА ты боишься тех, кто не вакцинировал !: Выходит, что ТЫ ЗНАЕШЬ, что тебе или другим укололи НЕ ВАКЦИНУ, а какую то нерабочую херню - раз ты так сцишься от соседа !!!!
наверно и эта обдусцменка ЗНАЕТ, что у на НИКОГО НЕ ВАКЦИНИРОВАЛИ ВАКЦИНОЙ , а укололи какой то коммерческой жижей - раз она сцытся....!
показать весь комментарий
09.07.2021 18:03 Ответить
Потому, что вакцина не предотвращает заражение, а учит организм бороться с вирусом в данном конкретном организме. Если при этом большинство организмов вокруг не способны эффективно бороться с вирусом, то эпидемия будет продолжаться, а вирус совершенствоваться в результате мутаций, в результате чего потребуется новая версия вакцин и так до бесконечности. Есть прекрасный пример - оспа. Никто не спрашивал - хотите вакцинироваться, или нет. Вакцинировали всех. И где сейчас оспа?
показать весь комментарий
09.07.2021 18:15 Ответить
вдалий приклад віспи наводять бо інших просто не існує. до речі, вакцина від цієї недуги є єдиною природнєю, мабуть саме тому вона дійсно спрацювала дуже ефективно.
показать весь комментарий
09.07.2021 23:40 Ответить
Есть примеры и другие, просто про оспу знают все. Полиомиелит, чума... продолжать?
показать весь комментарий
10.07.2021 09:09 Ответить
від чуми є вакцина? поліомієліт не здолано.
показать весь комментарий
10.07.2021 12:02 Ответить
Где чума? Когда была последняя пандемия полиомиелита?
показать весь комментарий
10.07.2021 13:55 Ответить
Ви схоже плутаєте м'яке з круглим. Вакцинація ніяк не могла вплинути на чуму, а пандемій поліомієліту ніколи не було. Не бачу сенсу продовжувати розмову.
показать весь комментарий
10.07.2021 14:00 Ответить
Тебе её не было смысла и начинать. От КОВИДа есть в том числе "естественные" вакцины, которые ты так любишь.
показать весь комментарий
10.07.2021 14:19 Ответить
Ви не маєте базових знань по цій тематиці. На все добре.
показать весь комментарий
10.07.2021 14:23 Ответить
Если б ты не плёл про "единственную естественную вакцину", мог бы еще поговорить, а так ты облажался, так что сиди и не чирикай.
показать весь комментарий
10.07.2021 14:25 Ответить
ну якщо зараження віспою корів для запобігання зараженню або важкому перебігу натуральної віспи є не природньою вакцинацією...
показать весь комментарий
10.07.2021 14:29 Ответить
И она единственная?
показать весь комментарий
10.07.2021 14:33 Ответить
якщо розглядати природність процесу то так.
показать весь комментарий
10.07.2021 14:37 Ответить
И больше никто и никогда в мире не использует оригиналные штаммы вируса для производства вакцины?
показать весь комментарий
10.07.2021 14:39 Ответить
Ви наче не чуєте...
показать весь комментарий
10.07.2021 14:42 Ответить
Так ты ничего и не говоришь
показать весь комментарий
10.07.2021 14:43 Ответить
добре...які ще є приклади навмисного зараження однією хворобою для запобігання іншої?
показать весь комментарий
10.07.2021 14:45 Ответить
Суть вакцинации заключается в чем? Какой механизм действия?
показать весь комментарий
10.07.2021 15:02 Ответить
відповідь на моє запитання буде, чи гугло з вікі не впорались?
показать весь комментарий
10.07.2021 15:09 Ответить
Так в чём суть вакцинации? Зачем она?
показать весь комментарий
10.07.2021 15:42 Ответить
вчіть матчастину.
показать весь комментарий
10.07.2021 15:46 Ответить
Не знаешь? Так чего вообще влез что-то доказывать?
показать весь комментарий
10.07.2021 16:20 Ответить
Буде розмова коли дасте відповідь на моє питання 14.45.
показать весь комментарий
10.07.2021 16:24 Ответить
Ты ж не знаешь принцип действия вакцин, так о чем с тобой говорить?
показать весь комментарий
10.07.2021 17:25 Ответить
Наші батьки чомусь отримували 100% прививок і нічо їм не сталося... Мене в дитинстві теж 100% прививали, бо в 80-х і 90-х питання взагалі не стояло - всі йшли і прививалися. Інша справа, що тоді індійських вакцин не було, але і зараз можна будь-яку вакцину від кору чи дифтерії купить...
показать весь комментарий
09.07.2021 18:19 Ответить
твої батьки без зубів ходили, а зараз усі ідіоти імпланти бажають...Раніше лікували, а зараз медичний бізнес
показать весь комментарий
09.07.2021 19:14 Ответить
Той бідолага з Вінниці також так думав і зранку ширнувся .а перед вечером врізав дуба.
показать весь комментарий
09.07.2021 22:13 Ответить
Именно от вакцины умер? Ты можешь это доказать?
показать весь комментарий
09.07.2021 23:29 Ответить
а ти можеш доказати .що не від вакцини? і ти ще так і не відповів-Чий Крим?
показать весь комментарий
09.07.2021 23:50 Ответить
Ну так докажи, что от вакцины. Уделай всех
показать весь комментарий
10.07.2021 09:06 Ответить
идиоты
показать весь комментарий
09.07.2021 18:06 Ответить
Явное и нескрываемое нарушение прав ребенка и их родителей, противоречит Конституции Украины. Можно коллективно обжаловать в суде.
показать весь комментарий
09.07.2021 18:13 Ответить
Є рішення Європейського суду з прав людини, що це не порушення прав... ЄСПЛ вищий за всі українські суди!
показать весь комментарий
09.07.2021 18:17 Ответить
В тому рішенні ЄСПЛ зовсім інша суть.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:13 Ответить
а щодо того, що ти, невколотий-за-хотєлкою, порушуєш право неуколотого-за-показаннями на безпечне середовище?
показать весь комментарий
09.07.2021 19:34 Ответить
"право неуколотого-за-показаннями на безпечне середовище"

і де це таке право прописано? чи сам вигадав?
показать весь комментарий
09.07.2021 20:12 Ответить
маю право бажати, що б ти до мене не підходило ближче прописаних 2 метрів
показать весь комментарий
09.07.2021 22:22 Ответить
і лічинок своїх там же тримай
показать весь комментарий
09.07.2021 22:23 Ответить
Ти ж ширнувся і на 100 % захищений .Поясни .якого милого ти боїшся тих хто не захохітів колоти собі шмурдяк .який гордо називають вакциною?
показать весь комментарий
09.07.2021 22:14 Ответить
у тебе проблема із розумінням слів у реченні? співчуваю
показать весь комментарий
09.07.2021 22:24 Ответить
собі поспівчувай .чудо ...)
показать весь комментарий
09.07.2021 22:26 Ответить
схоже слабкий ти на голову ну буває
показать весь комментарий
09.07.2021 22:35 Ответить
Требование граждан подвесить Серёжу Горбачева за яйца в принципе не нарушает прав обмудсмена.
показать весь комментарий
09.07.2021 18:19 Ответить
73% граждан? )
показать весь комментарий
09.07.2021 18:27 Ответить
Про які 73% наразі може йти мова? Та й на виборах то були 73% при явці 61%.
показать весь комментарий
09.07.2021 18:43 Ответить
Про них и речь. Ума палата.
показать весь комментарий
09.07.2021 19:06 Ответить
горбачев,где консенсус?.ля...
показать весь комментарий
09.07.2021 18:22 Ответить
А у этого Горбачева с головой все в порядке и логикой? Невакцинированный ученик не может получать образование - но права на его получение он лишается. Беда в том, что этот дол-б говорит праве, а не об образовании. Идиот конченый! Или он нас за таких держит?
показать весь комментарий
09.07.2021 18:24 Ответить
Не вакцинируясь, этот источник заразы нарушает права других граждан, которые им гарантирует Конституция. Так что, хочешь жить в согласии - соглашайся.
показать весь комментарий
09.07.2021 18:29 Ответить
какие, например? конкретные статьи приведи, фантазер
показать весь комментарий
09.07.2021 20:15 Ответить
Одну из основных - право на жизнь.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:17 Ответить
Так сдайся прямо сейчас полиции. Ты же можешь быть убийцей. Не сдашься - нарушаешь права окружающих людей на жизнь.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:21 Ответить
Ты совсем не понимаешь, как работает конституция. А разбираться в твоей шизофрении нет никакого смысла.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:25 Ответить
Объясни, в чем же разница:
1) Некто МОЖЕТ БЫТЬ заразным и, заразив, убьет другого человека.
2) Некто МОЖЕТ БЫТЬ маньяком-убийцей и, напав, убьет другого человека.
У тебя есть справка, что ты - не убийца?

Подскажу. В обоих случаях работает принцип презумпции невиновности. Но тебе он, видимо, не известен.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:28 Ответить
Это как раз относится ко второму предложению моего поста, а именно: разбираться в твоей шизофрении нет никакого смысла.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:31 Ответить
воно видно спутніком широнуте
показать весь комментарий
09.07.2021 22:30 Ответить
у тебе логіка як у совка, прапорець цього не замаскує
хоча такі як ти із усих сил намагаються її зберегти за кодоном
показать весь комментарий
09.07.2021 22:33 Ответить
Несколько месяцев назад, когда не было вакцин, большинство ныло, что это - зрада. Теперь вакцины есть, но то же большинство ноет, что это - шмурдяк и вакцинироваться они не будут. А некоторые вдруг заняли позицию, что вакцинация вообще не нужна.
показать весь комментарий
09.07.2021 18:24 Ответить
Мудрый нарiд,
показать весь комментарий
09.07.2021 18:28 Ответить
Как по мне, то пусть не вакцинируются. Нормальным людям больше достанется. Только что-то мне подсказывает, что во время следующего лок-дануна (он ведь будет) опять потекут сопли, что государство их не обеспечило вакцинами.
показать весь комментарий
09.07.2021 18:31 Ответить
ти тормоз: мова не за антиковідні вакцини, а за планові, які колють за планом вакцинації з народження!!! антиковідні вакцини до 18 років ще на рівні розробки. а ось антищепленики існують вже давно і цей меседж їм.
показать весь комментарий
09.07.2021 19:39 Ответить
Эти специалисты считают что у них начальник Путин (возможно так оно и есть) Теперь и тут хотят насильно всех вакцинировать уже
показать весь комментарий
09.07.2021 18:37 Ответить
кура мова не за антиковідні вакцини, а за планові, які колють за планом вакцинації з народження!!! антиковідні вакцини до 18 років ще на рівні розробки. а ось антищепленики існують вже давно і цей меседж їм.
показать весь комментарий
09.07.2021 19:40 Ответить
гори у пеклі
показать весь комментарий
09.07.2021 20:18 Ответить
і за шо? кура безмозгла не розуміє, що читає, хоч і прапорець присобачило, а коментами як рогуль
показать весь комментарий
09.07.2021 22:28 Ответить
По конституции и по решению ВООЗ никто не обязан вакцинироваться.Только добровольно, особо ссікливіе и омерзительніе со стада!
показать весь комментарий
09.07.2021 19:17 Ответить
По конституции и по решению ВООЗ никто не обязан вакцинироваться.

Абсолютно.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:25 Ответить
Жодне медичне втручання не може бути примусовим. А школа ваша гівнодистанційна до біса не потрібна.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:20 Ответить
Жодне медичне втручання не може бути примусовим.

Саме так.
показать весь комментарий
09.07.2021 20:26 Ответить
от сидіть на дистанційці
показать весь комментарий
09.07.2021 22:28 Ответить
Не будет никто моих детей колоть всякой чушуйней. Все здоровы были и есть, всем здоровья, не верьте в брехню.
показать весь комментарий
10.07.2021 00:38 Ответить
Дифтерия намного-намного страшней ковида! Когда тысячи невежд родителей , вытирающих сегодня ноги об науку и интересы других людей, похороят своих детей и кстати мужей ( дифтерия бьет еще по сердцк у мужсин в рассвете сил) тогда ума прибавиться.
показать весь комментарий
10.07.2021 08:25 Ответить
 
 