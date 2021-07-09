"Слуга народу" Корнієнко: Закликаємо Юрченка скласти мандат
Голова політичної партії "Слуга народу" і перший заступник керівника однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко закликає народного депутата Олександра Юрченка, який потрапив у ДТП у Львові під дією наркотиків, скласти мандат.
Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Очевидно, що Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Згідно з Конституцією, дострокове припинення повноважень народного депутата можливе після оголошення обвинувального вироку. Але доки його немає, я закликаю Юрченка добровільно скласти депутатський мандат. Я пропонував йому це зробити ще минулого року після скандалу з хабаром, але він не послухав. Тому зараз у нього з'явився ще один привід зробити це", - заявив Корнієнко.
Корнієнко нагадав, що майже рік тому Юрченко вже був фігурантом кримінального провадження про хабарі.
"14 вересня 2020 року був виключений зі складу фракції "Слуга народу", але правоохоронні органи так і не притягнули його до відповідальності", - зазначив перший заступник голови фракції.
Як повідомлялося, аналізи підтвердили наркотичне сп'яніння народного депутата Олександра Юрченка, який 8 липня вчинив ДТП у Львові й намагався втекти від правоохоронців.
Юрченко був обраний до Верховної Ради поточного скликання від партії "Слуга народу", але після скандалу з хабаром був виключений із фракції.
Будь ласка, зачекайте...
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rozovoleh
@rozovoleh
С@ка, що відбувається?
Таран поперся на форум до Литви і став скаржитися на Хомчака.
Начальник генштабу Міністру оборони реформу армії проводити не дає.
Це вже пі@дець, чи нам цих долбо@бов разом с зеблазнем ще 3 роки терпіти?
Этот додик понимает, что больше его никуда не возьмут, вот и будет пытаться "намыть" бабла в раде на будущее. Ему эти призывы до носа.
Он прекрасно знает что в зеленом стаде таких как он .наркош..чуть ли не все...
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Hellis
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Так, злодій та наркоман Юрченко вже подав заяву в поліцію на водія авто, в яке нардеп в'їхав під кайфом.
І ми не сумніваємо, що винним виявиться львів'янин, а не «слуга народу».
Ты через год, когда твой подельник под кайфом, устроит ДТП со смертельным исходом, заявишь, что не просто требовал, что бы он сложил мандат, а требовал ДВАЖДЫ!
Я от думаю, а який відсоток у фракції Слуги народу Верховної ради вживають наркотики?
ЗеДебилы, этот сброд ВЫ ПРИВЕЛИ в ВР. А теперь попробуйте мне доказать, что вы не УМСТВЕННО НЕДОРАЗВИТЫЕ.
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Юрченко від "Слуги народу" - ідеальний депутат...
Десь там шось ходило, займалося "вопросами екології"...
Потім попало під роздачу. Взяло взятку, просило "кусочєк пірога". Закончило кар'єру....
Але шось там якось порішало і воспрянуло вновь, як, ****, птіца фенікс *****...
Потім наїлося таблєток, забалдєло, вдарило кілька машин... Попало в новості... Кудись тікало...
Ідеальне чмо від кутюр! Zara, *****... П'ятий елємєнт...
Воно нам нагадує, що народ мусить ненавидіть власних "слуг".
Чєловєк-функція... Як робот Вернер...
І ми точно знаєм, що воно - не він і не вона. Воно - воно!
Хай так і буде...