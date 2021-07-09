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Новини
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"Слуга народу" Корнієнко: Закликаємо Юрченка скласти мандат

Голова політичної партії "Слуга народу" і перший заступник керівника однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко закликає народного депутата Олександра Юрченка, який потрапив у ДТП у Львові під дією наркотиків, скласти мандат.

Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Згідно з Конституцією, дострокове припинення повноважень народного депутата можливе після оголошення обвинувального вироку. Але доки його немає, я закликаю Юрченка добровільно скласти депутатський мандат. Я пропонував йому це зробити ще минулого року після скандалу з хабаром, але він не послухав. Тому зараз у нього з'явився ще один привід зробити це", - заявив Корнієнко.

Корнієнко нагадав, що майже рік тому Юрченко вже був фігурантом кримінального провадження про хабарі.

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"14 вересня 2020 року був виключений зі складу фракції "Слуга народу", але правоохоронні органи так і не притягнули його до відповідальності", - зазначив перший заступник голови фракції.

Як повідомлялося, аналізи підтвердили наркотичне сп'яніння народного депутата Олександра Юрченка, який 8 липня вчинив ДТП у Львові й намагався втекти від правоохоронців.

Юрченко був обраний до Верховної Ради поточного скликання від партії "Слуга народу", але після скандалу з хабаром був виключений із фракції.

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Автор: 

ДТП (4473) наркотики (1451) Слуга народу (2814) Корнієнко Олександр (666) Юрченко Олександр (109)


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Топ коментарі
+15
Какой поп такой и приход.Что ему опять идти пиво по магазинам воровать? 73% выбрали себе подобных и сомневаюсь что у них что то поменялось выберут других баранов.
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09.07.2021 20:35
+15
Да болт он клал на ваши призывы...большой и толстый...
Он прекрасно знает что в зеленом стаде таких как он .наркош..чуть ли не все...
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09.07.2021 20:35
+14
НАРКОМАНЫ ПРИНИМАЮТ ЗАКОНЫ И РУКОВОДЯТ СТРАНОЙ
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09.07.2021 20:39
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09.07.2021 20:31 Відповісти
а що, речагів щоб викинути з депутатства цього й подібних дибілів немає?
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09.07.2021 20:47 Відповісти
РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ ! 🤣🙈 Каков поп (зеиуда-нарик), таков приход !
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10.07.2021 00:21 Відповісти
они вместе ... , корниенко просто лапшу лохам вешант, юрченко кореш зеленского
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10.07.2021 03:49 Відповісти
https://mobile.twitter.com/rozovoleh
https://mobile.twitter.com/rozovoleh

rozovoleh

@rozovoleh


С@ка, що відбувається?
Таран поперся на форум до Литви і став скаржитися на Хомчака.
Начальник генштабу Міністру оборони реформу армії проводити не дає.
Це вже пі@дець, чи нам цих долбо@бов разом с зеблазнем ще 3 роки терпіти?
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09.07.2021 20:32 Відповісти
Ага "раззевай ... пошире".
Этот додик понимает, что больше его никуда не возьмут, вот и будет пытаться "намыть" бабла в раде на будущее. Ему эти призывы до носа.
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09.07.2021 20:32 Відповісти
Кокос закончится тогда и сложит мандат.
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09.07.2021 20:33 Відповісти
А що, зі слуг урода хоч один пєдофіл, збочинець, повія поклали мандат???
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09.07.2021 20:47 Відповісти
вломить этой юрчинке по манде и судебное дело, за плюшки, за наркоту
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09.07.2021 20:33 Відповісти
Какой поп такой и приход.Что ему опять идти пиво по магазинам воровать? 73% выбрали себе подобных и сомневаюсь что у них что то поменялось выберут других баранов.
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09.07.2021 20:35 Відповісти
Да болт он клал на ваши призывы...большой и толстый...
Он прекрасно знает что в зеленом стаде таких как он .наркош..чуть ли не все...
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09.07.2021 20:35 Відповісти
А главный -ЧЛЕНОГРАЙ ! ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ !
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10.07.2021 00:23 Відповісти
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13
https://mobile.twitter.com/13Hellis_13

Hellis

@13Hellis_13


"Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат - Цензор.НЕТ 7054Так, злодій та наркоман Юрченко вже подав заяву в поліцію на водія авто, в яке нардеп в'їхав під кайфом."Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат - Цензор.НЕТ 7054
І ми не сумніваємо, що винним виявиться львів'янин, а не «слуга народу».
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09.07.2021 20:36 Відповісти
НАРКОМАНЫ ПРИНИМАЮТ ЗАКОНЫ И РУКОВОДЯТ СТРАНОЙ
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09.07.2021 20:39 Відповісти
зелені соплі треба знищити.
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09.07.2021 20:46 Відповісти
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10.07.2021 07:35 Відповісти
Господин Корниенко. Вам всем надо сложить мандаты и уйти. Потому что ничего путного, для своих избирателей, Вы не сделали. С такими депутатами Украину ждет еще болшая прорва, чем при предыдущих. Поменяли шило на мыло.
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09.07.2021 20:46 Відповісти
Першому покласти наркошє-блазню.
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09.07.2021 20:48 Відповісти
"Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат - Цензор.НЕТ 3983
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09.07.2021 20:47 Відповісти
Для Украины лучше, если самораспутится партия Вовин слуг, которая системно заводит в парламент коррупционеров, наркоманов, насильников и пр. непотреб.
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09.07.2021 20:47 Відповісти
"Пожалуй лучше я сам прилягу, но мандат пусть стоит, так сказать..."- Юрченко.
"Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат - Цензор.НЕТ 852
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09.07.2021 20:54 Відповісти
Не для того я Ваву в попу казачил что-бы за мелкие шалости мандат складывать! Юрчекнко!
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09.07.2021 20:54 Відповісти
Зачем такие сложности?
Ты через год, когда твой подельник под кайфом, устроит ДТП со смертельным исходом, заявишь, что не просто требовал, что бы он сложил мандат, а требовал ДВАЖДЫ!
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09.07.2021 20:55 Відповісти
Це той Юрченко що починав з крадіжки пива в АТБ?
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09.07.2021 20:55 Відповісти
В каштане. Ну если бы шапку бы сработал быть ему замом Зеленского ну или Зеленским!
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09.07.2021 20:57 Відповісти
Кстати а что там с продавцом собачек? Он тоже под веществами был за рулём!
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09.07.2021 20:56 Відповісти
Будете, напевно, сміятися, а Зеленський іще із 2019 року так і не пройшов тест на наркотики ...
Я от думаю, а який відсоток у фракції Слуги народу Верховної ради вживають наркотики?
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09.07.2021 21:10 Відповісти
Какой мандат???? В полицию - где брал, у кого? В СИЗО до выяснения обстоятельств. Статья - покушение на убийство. Ну что за бл*дство. А мандат в задницу засунуть через задницу Зеленского, который их покрывает, мудаков. Полиция, АУУУУУУ!!!!!!
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09.07.2021 21:17 Відповісти
До своего депутатства этот Юрченко тырил пиво в магазинах, а теперь оно, всего за 2 года в Слугах народа обзавелось авто "Мустанг" с 5 литровым движком и наркоту употребляет.
ЗеДебилы, этот сброд ВЫ ПРИВЕЛИ в ВР. А теперь попробуйте мне доказать, что вы не УМСТВЕННО НЕДОРАЗВИТЫЕ.
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09.07.2021 21:51 Відповісти
Ты, 3.1415дар позорный, объясни: где снятие неприкосновенности с депутана вашего любимого президента, ответственность за которое отважно взяла на себя генпрокурва вашего любимого президента? Ой будем вас вешать!!! Мммм!!!... Гирляндами! Продолжайте выпрашивать! Этот день вы приближали - как могли!
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09.07.2021 22:00 Відповісти
Изгнание из притона?
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09.07.2021 22:09 Відповісти
Нехай китайці йому останнє китайське попередження дадуть
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09.07.2021 23:08 Відповісти
А Гідрантові слабо сказати Юрченкові, щоб склав повноваження депутата чи хоч відосик запиляти з погрозами, як він уміє)
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09.07.2021 23:25 Відповісти
https://www.facebook.com/vitalii.chepynoga?__cft__[0]=AZXtRTvKuo_YvfaTmcNtLNS-U2QY2ngZEMHaCERyA3-RVVuzxpaJ1NyAyDHdaXXnEzZN84tv1iLdNQe192BoZbeYTX9haM9LDq-Tw0WSW31go6JTwami7KwmVtZFLQAXruxz6VHDcgQV91TySxr1BuDf5VNGpHj6UIF4Ke14cl2ooQ&__tn__=-UC%2CP-R Vitalii Chepynoga

https://www.facebook.com/# 3 год ·

Юрченко від "Слуги народу" - ідеальний депутат...

Десь там шось ходило, займалося "вопросами екології"...

Потім попало під роздачу. Взяло взятку, просило "кусочєк пірога". Закончило кар'єру....

Але шось там якось порішало і воспрянуло вновь, як, ****, птіца фенікс *****...

Потім наїлося таблєток, забалдєло, вдарило кілька машин... Попало в новості... Кудись тікало...

Ідеальне чмо від кутюр! Zara, *****... П'ятий елємєнт...

Воно нам нагадує, що народ мусить ненавидіть власних "слуг".

Чєловєк-функція... Як робот Вернер...

І ми точно знаєм, що воно - не він і не вона. Воно - воно!

Хай так і буде...
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09.07.2021 23:28 Відповісти
А Юрченко такого про вас знає!!!
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09.07.2021 23:42 Відповісти
він за понюх продасть усіх слуг
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09.07.2021 23:43 Відповісти
А якщо не складе - що зробите? Ще раз виключите його з фракції?
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10.07.2021 00:42 Відповісти
Порошенко відкрито заявляв, що блазень наркоман але наріду пох на таке.
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10.07.2021 01:00 Відповісти
А шо такоє? Ваш Янелох і досі не здав паркан сечі, шоб довести всім, що він наркоман.
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10.07.2021 01:04 Відповісти
Дожилися, наркомани вже не тільки на городах ріжуть маковиння, а в Раді приймають закони!
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10.07.2021 07:29 Відповісти
Нужен срочно Сашко Музычко. Или клоунскую шоблу придётся как януковскую выбрасывать
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12.07.2021 15:45 Відповісти
 
 