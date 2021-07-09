"Слуга народу" Корнієнко: Закликаємо Юрченка скласти мандат

Голова політичної партії "Слуга народу" і перший заступник керівника однойменної парламентської фракції Олександр Корнієнко закликає народного депутата Олександра Юрченка, який потрапив у ДТП у Львові під дією наркотиків, скласти мандат.

Про це він сказав у коментарі "Інтерфакс-Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Очевидно, що Юрченко втратив етичні підстави бути депутатом Верховної Ради. Згідно з Конституцією, дострокове припинення повноважень народного депутата можливе після оголошення обвинувального вироку. Але доки його немає, я закликаю Юрченка добровільно скласти депутатський мандат. Я пропонував йому це зробити ще минулого року після скандалу з хабаром, але він не послухав. Тому зараз у нього з'явився ще один привід зробити це", - заявив Корнієнко.

Корнієнко нагадав, що майже рік тому Юрченко вже був фігурантом кримінального провадження про хабарі.

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"14 вересня 2020 року був виключений зі складу фракції "Слуга народу", але правоохоронні органи так і не притягнули його до відповідальності", - зазначив перший заступник голови фракції.

Як повідомлялося, аналізи підтвердили наркотичне сп'яніння народного депутата Олександра Юрченка, який 8 липня вчинив ДТП у Львові й намагався втекти від правоохоронців.

Юрченко був обраний до Верховної Ради поточного скликання від партії "Слуга народу", але після скандалу з хабаром був виключений із фракції.

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