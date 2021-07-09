"Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава политической партии "Слуга народа" и первый заместитель руководителя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко призывает народного депутата Александра Юрченко, попавшего в ДТП во Львове под действием наркотиков, сложить мандат.
Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.
"Очевидно, что Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Согласно Конституции, досрочное прекращение полномочий народного депутата возможно после оглашения обвинительного приговора. Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это", – заявил Корниенко.
Корниенко напомнил, что почти год назад Юрченко уже был фигурантом уголовного производства о взятке.
"14 сентября 2020 был исключен из состава фракции "Слуга народа", но правоохранительные органы так и не привлекли его к ответственности", – отметил первый замглавы фракции.
Как сообщалось, анализы подтвердили наркотическое опьянение народного депутата Александра Юрченко, который 8 июля совершил ДТП во Львове и пытался скрыться от правоохранителей.
Юрченко был избран в Верховную Раду текущего созыва от партии "Слуга народа", но после скандала со взяткой из фракции был исключен.
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rozovoleh
@rozovoleh
С@ка, що відбувається?
Таран поперся на форум до Литви і став скаржитися на Хомчака.
Начальник генштабу Міністру оборони реформу армії проводити не дає.
Це вже пі@дець, чи нам цих долбо@бов разом с зеблазнем ще 3 роки терпіти?
Этот додик понимает, что больше его никуда не возьмут, вот и будет пытаться "намыть" бабла в раде на будущее. Ему эти призывы до носа.
Он прекрасно знает что в зеленом стаде таких как он .наркош..чуть ли не все...
Hellis
@13Hellis_13
Так, злодій та наркоман Юрченко вже подав заяву в поліцію на водія авто, в яке нардеп в'їхав під кайфом.
І ми не сумніваємо, що винним виявиться львів'янин, а не «слуга народу».
Ты через год, когда твой подельник под кайфом, устроит ДТП со смертельным исходом, заявишь, что не просто требовал, что бы он сложил мандат, а требовал ДВАЖДЫ!
Я от думаю, а який відсоток у фракції Слуги народу Верховної ради вживають наркотики?
ЗеДебилы, этот сброд ВЫ ПРИВЕЛИ в ВР. А теперь попробуйте мне доказать, что вы не УМСТВЕННО НЕДОРАЗВИТЫЕ.
3 год ·
Юрченко від "Слуги народу" - ідеальний депутат...
Десь там шось ходило, займалося "вопросами екології"...
Потім попало під роздачу. Взяло взятку, просило "кусочєк пірога". Закончило кар'єру....
Але шось там якось порішало і воспрянуло вновь, як, ****, птіца фенікс *****...
Потім наїлося таблєток, забалдєло, вдарило кілька машин... Попало в новості... Кудись тікало...
Ідеальне чмо від кутюр! Zara, *****... П'ятий елємєнт...
Воно нам нагадує, що народ мусить ненавидіть власних "слуг".
Чєловєк-функція... Як робот Вернер...
І ми точно знаєм, що воно - не він і не вона. Воно - воно!
Хай так і буде...