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Новости Политика Украины
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"Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

"Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат

Глава политической партии "Слуга народа" и первый заместитель руководителя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко призывает народного депутата Александра Юрченко, попавшего в ДТП во Львове под действием наркотиков, сложить мандат.

Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Согласно Конституции, досрочное прекращение полномочий народного депутата возможно после оглашения обвинительного приговора. Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это", – заявил Корниенко.

Смотрите: Лерос обнародовал протокол осмотра Юрченко после ДТП: Страной управляют под кайфом. История с тестом на наркотики Зеленского становится все более актуальной. ДОКУМЕНТ

Корниенко напомнил, что почти год назад Юрченко уже был фигурантом уголовного производства о взятке.

"14 сентября 2020 был исключен из состава фракции "Слуга народа", но правоохранительные органы так и не привлекли его к ответственности", – отметил первый замглавы фракции.

Как сообщалось, анализы подтвердили наркотическое опьянение народного депутата Александра Юрченко, который 8 июля совершил ДТП во Львове и пытался скрыться от правоохранителей.

Также смотрите: Бывший "слуга народа" Юрченко под наркотиками совершил ДТП во Львове, - СМИ. ВИДЕО

Юрченко был избран в Верховную Раду текущего созыва от партии "Слуга народа", но после скандала со взяткой из фракции был исключен.
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Топ комментарии
+15
Какой поп такой и приход.Что ему опять идти пиво по магазинам воровать? 73% выбрали себе подобных и сомневаюсь что у них что то поменялось выберут других баранов.
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09.07.2021 20:35
+15
Да болт он клал на ваши призывы...большой и толстый...
Он прекрасно знает что в зеленом стаде таких как он .наркош..чуть ли не все...
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09.07.2021 20:35
+14
НАРКОМАНЫ ПРИНИМАЮТ ЗАКОНЫ И РУКОВОДЯТ СТРАНОЙ
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09.07.2021 20:39
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щас "Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат - Цензор.НЕТ 8408
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09.07.2021 20:31 Ответить
а що, речагів щоб викинути з депутатства цього й подібних дибілів немає?
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09.07.2021 20:47 Ответить
РЫБА ГНИЕТ С ГОЛОВЫ ! 🤣🙈 Каков поп (зеиуда-нарик), таков приход !
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10.07.2021 00:21 Ответить
они вместе ... , корниенко просто лапшу лохам вешант, юрченко кореш зеленского
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10.07.2021 03:49 Ответить



rozovoleh

@rozovoleh


С@ка, що відбувається?
Таран поперся на форум до Литви і став скаржитися на Хомчака.
Начальник генштабу Міністру оборони реформу армії проводити не дає.
Це вже пі@дець, чи нам цих долбо@бов разом с зеблазнем ще 3 роки терпіти?
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09.07.2021 20:32 Ответить
Ага "раззевай ... пошире".
Этот додик понимает, что больше его никуда не возьмут, вот и будет пытаться "намыть" бабла в раде на будущее. Ему эти призывы до носа.
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09.07.2021 20:32 Ответить
Кокос закончится тогда и сложит мандат.
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09.07.2021 20:33 Ответить
А що, зі слуг урода хоч один пєдофіл, збочинець, повія поклали мандат???
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09.07.2021 20:47 Ответить
вломить этой юрчинке по манде и судебное дело, за плюшки, за наркоту
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09.07.2021 20:33 Ответить
Какой поп такой и приход.Что ему опять идти пиво по магазинам воровать? 73% выбрали себе подобных и сомневаюсь что у них что то поменялось выберут других баранов.
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09.07.2021 20:35 Ответить
Да болт он клал на ваши призывы...большой и толстый...
Он прекрасно знает что в зеленом стаде таких как он .наркош..чуть ли не все...
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09.07.2021 20:35 Ответить
А главный -ЧЛЕНОГРАЙ ! ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ НЕ ВЫКЛЮЕТ !
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10.07.2021 00:23 Ответить



Hellis

@13Hellis_13


"Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат - Цензор.НЕТ 7054Так, злодій та наркоман Юрченко вже подав заяву в поліцію на водія авто, в яке нардеп в'їхав під кайфом."Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат - Цензор.НЕТ 7054
І ми не сумніваємо, що винним виявиться львів'янин, а не «слуга народу».
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09.07.2021 20:36 Ответить
НАРКОМАНЫ ПРИНИМАЮТ ЗАКОНЫ И РУКОВОДЯТ СТРАНОЙ
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09.07.2021 20:39 Ответить
зелені соплі треба знищити.
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09.07.2021 20:46 Ответить
"Слуга народу" Корнієнко: Закликаємо Юрченка скласти мандат - Цензор.НЕТ 5953
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10.07.2021 07:35 Ответить
Господин Корниенко. Вам всем надо сложить мандаты и уйти. Потому что ничего путного, для своих избирателей, Вы не сделали. С такими депутатами Украину ждет еще болшая прорва, чем при предыдущих. Поменяли шило на мыло.
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09.07.2021 20:46 Ответить
Першому покласти наркошє-блазню.
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09.07.2021 20:48 Ответить
"Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат - Цензор.НЕТ 3983
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09.07.2021 20:47 Ответить
Для Украины лучше, если самораспутится партия Вовин слуг, которая системно заводит в парламент коррупционеров, наркоманов, насильников и пр. непотреб.
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09.07.2021 20:47 Ответить
"Пожалуй лучше я сам прилягу, но мандат пусть стоит, так сказать..."- Юрченко.
"Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат - Цензор.НЕТ 852
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09.07.2021 20:54 Ответить
Не для того я Ваву в попу казачил что-бы за мелкие шалости мандат складывать! Юрчекнко! "Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат - Цензор.НЕТ 9158
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09.07.2021 20:54 Ответить
Зачем такие сложности?
Ты через год, когда твой подельник под кайфом, устроит ДТП со смертельным исходом, заявишь, что не просто требовал, что бы он сложил мандат, а требовал ДВАЖДЫ!
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09.07.2021 20:55 Ответить
Це той Юрченко що починав з крадіжки пива в АТБ?
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09.07.2021 20:55 Ответить
В каштане. Ну если бы шапку бы сработал быть ему замом Зеленского ну или Зеленским! "Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат - Цензор.НЕТ 8712
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09.07.2021 20:57 Ответить
Кстати а что там с продавцом собачек? Он тоже под веществами был за рулём!
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09.07.2021 20:56 Ответить
Будете, напевно, сміятися, а Зеленський іще із 2019 року так і не пройшов тест на наркотики ...
Я от думаю, а який відсоток у фракції Слуги народу Верховної ради вживають наркотики? "Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат - Цензор.НЕТ 6204
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09.07.2021 21:10 Ответить
Какой мандат???? В полицию - где брал, у кого? В СИЗО до выяснения обстоятельств. Статья - покушение на убийство. Ну что за бл*дство. А мандат в задницу засунуть через задницу Зеленского, который их покрывает, мудаков. Полиция, АУУУУУУ!!!!!!
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09.07.2021 21:17 Ответить
До своего депутатства этот Юрченко тырил пиво в магазинах, а теперь оно, всего за 2 года в Слугах народа обзавелось авто "Мустанг" с 5 литровым движком и наркоту употребляет. "Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат - Цензор.НЕТ 2978
ЗеДебилы, этот сброд ВЫ ПРИВЕЛИ в ВР. А теперь попробуйте мне доказать, что вы не УМСТВЕННО НЕДОРАЗВИТЫЕ.
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09.07.2021 21:51 Ответить
Ты, 3.1415дар позорный, объясни: где снятие неприкосновенности с депутана вашего любимого президента, ответственность за которое отважно взяла на себя генпрокурва вашего любимого президента? Ой будем вас вешать!!! Мммм!!!... Гирляндами! Продолжайте выпрашивать! Этот день вы приближали - как могли!
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09.07.2021 22:00 Ответить
Изгнание из притона?
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09.07.2021 22:09 Ответить
Нехай китайці йому останнє китайське попередження дадуть "Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат - Цензор.НЕТ 9408
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09.07.2021 23:08 Ответить
А Гідрантові слабо сказати Юрченкові, щоб склав повноваження депутата чи хоч відосик запиляти з погрозами, як він уміє)
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09.07.2021 23:25 Ответить
Vitalii Chepynoga

3 год ·

Юрченко від "Слуги народу" - ідеальний депутат...

Десь там шось ходило, займалося "вопросами екології"...

Потім попало під роздачу. Взяло взятку, просило "кусочєк пірога". Закончило кар'єру....

Але шось там якось порішало і воспрянуло вновь, як, ****, птіца фенікс *****...

Потім наїлося таблєток, забалдєло, вдарило кілька машин... Попало в новості... Кудись тікало...

Ідеальне чмо від кутюр! Zara, *****... П'ятий елємєнт...

Воно нам нагадує, що народ мусить ненавидіть власних "слуг".

Чєловєк-функція... Як робот Вернер...

І ми точно знаєм, що воно - не він і не вона. Воно - воно!

Хай так і буде...
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09.07.2021 23:28 Ответить
А Юрченко такого про вас знає!!!
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09.07.2021 23:42 Ответить
він за понюх продасть усіх слуг
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09.07.2021 23:43 Ответить
А якщо не складе - що зробите? Ще раз виключите його з фракції?
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10.07.2021 00:42 Ответить
Порошенко відкрито заявляв, що блазень наркоман але наріду пох на таке.
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10.07.2021 01:00 Ответить
А шо такоє? Ваш Янелох і досі не здав паркан сечі, шоб довести всім, що він наркоман.
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10.07.2021 01:04 Ответить
Дожилися, наркомани вже не тільки на городах ріжуть маковиння, а в Раді приймають закони!
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10.07.2021 07:29 Ответить
Нужен срочно Сашко Музычко. Или клоунскую шоблу придётся как януковскую выбрасывать
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12.07.2021 15:45 Ответить
 
 