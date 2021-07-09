"Слуга народа" Корниенко: Призываем Юрченко сложить мандат

Глава политической партии "Слуга народа" и первый заместитель руководителя одноименной парламентской фракции Александр Корниенко призывает народного депутата Александра Юрченко, попавшего в ДТП во Львове под действием наркотиков, сложить мандат.

Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина", сообщает Цензор.НЕТ.

"Очевидно, что Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады. Согласно Конституции, досрочное прекращение полномочий народного депутата возможно после оглашения обвинительного приговора. Но пока его нет, я призываю Юрченко добровольно сложить депутатский мандат. Я предлагал ему это сделать еще в прошлом году после скандала со взяткой, но он не послушал. Поэтому сейчас у него появился еще один повод сделать это", – заявил Корниенко.

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Корниенко напомнил, что почти год назад Юрченко уже был фигурантом уголовного производства о взятке.

"14 сентября 2020 был исключен из состава фракции "Слуга народа", но правоохранительные органы так и не привлекли его к ответственности", – отметил первый замглавы фракции.

Как сообщалось, анализы подтвердили наркотическое опьянение народного депутата Александра Юрченко, который 8 июля совершил ДТП во Львове и пытался скрыться от правоохранителей.

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Юрченко был избран в Верховную Раду текущего созыва от партии "Слуга народа", но после скандала со взяткой из фракции был исключен.