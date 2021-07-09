Київський бронетанковий завод достроково передав ЗСУ партію оновлених БТР-3ДА. ФОТО

9 липня ДП "Київський бронетанковий завод" достроково передав Міністерству оборони партію бронетранспортерів БТР-3ДА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КБЗ.

"Сьогодні, 9 липня 2021, Державне підприємство "Київський бронетанковий завод", в рамках виконання договору на ремонт за технічним станом, достроково передало Замовнику (МО України) партію оновлених бронетранспортерів БТР-3ДА", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що можливо саме ці бронетранспортери візьмуть участь у параді військ, який відбудеться 24 серпня на Хрещатику і Майдані Незалежності в Києві з нагоди тридцятиріччя Незалежності України.