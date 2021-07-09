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Київський бронетанковий завод достроково передав ЗСУ партію оновлених БТР-3ДА. ФОТО
9 липня ДП "Київський бронетанковий завод" достроково передав Міністерству оборони партію бронетранспортерів БТР-3ДА.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КБЗ.
"Сьогодні, 9 липня 2021, Державне підприємство "Київський бронетанковий завод", в рамках виконання договору на ремонт за технічним станом, достроково передало Замовнику (МО України) партію оновлених бронетранспортерів БТР-3ДА", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що можливо саме ці бронетранспортери візьмуть участь у параді військ, який відбудеться 24 серпня на Хрещатику і Майдані Незалежності в Києві з нагоди тридцятиріччя Незалежності України.
Топ коментарі
+27 Valery Greff
показати весь коментар09.07.2021 21:03
+11 Игорь Монахов #368908
показати весь коментар09.07.2021 21:00
+7 ZE Nitchik #489381
показати весь коментар09.07.2021 21:31
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в боевые бригады они отправятся после парада... а куда ж еще-то?
короче говоря, думай, боец, головой, а не жопой, и поменьше бездумно ляпай бестоковками по клаве
А что там с "Николаевским соудностроительным заводом"?
Вата визжит, что Зеленский и его Слуги его окончательно СЛИЛИ.
Завод умер, распродан и УкрОборонПром его НЕ СПАС.
Правда?