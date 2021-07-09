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Київський бронетанковий завод достроково передав ЗСУ партію оновлених БТР-3ДА. ФОТО

9 липня ДП "Київський бронетанковий завод" достроково передав Міністерству оборони партію бронетранспортерів БТР-3ДА.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КБЗ.

Київський бронетанковий завод достроково передав ЗСУ партію оновлених БТР-3ДА 01

"Сьогодні, 9 липня 2021, Державне підприємство "Київський бронетанковий завод", в рамках виконання договору на ремонт за технічним станом, достроково передало Замовнику (МО України) партію оновлених бронетранспортерів БТР-3ДА", - сказано в повідомленні.

Київський бронетанковий завод достроково передав ЗСУ партію оновлених БТР-3ДА 02

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Київський бронетанковий завод достроково передав ЗСУ партію оновлених БТР-3ДА 03

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Зазначається, що можливо саме ці бронетранспортери візьмуть участь у параді військ, який відбудеться 24 серпня на Хрещатику і Майдані Незалежності в Києві з нагоди тридцятиріччя Незалежності України.

Автор: 

армія (3772) оборона (4799) Укроборонпром (1734) БТР (280)


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Топ коментарі
+27
"В конкурсі "Україна очима москалів" перемогу здобув пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"..."
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09.07.2021 21:03
+11
ясно...починили и подкрасили для парада...не на передок и в боевые бригады а на парад *** !!!! .... совок в головах Хенералов и говнокомандующего процветает !!
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09.07.2021 21:00
+7
зелені соплі треба знищити.
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09.07.2021 21:31
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теперь всех их посадят...
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09.07.2021 20:56 Відповісти
Як це Зе-мерзота прозівала ?!
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09.07.2021 22:27 Відповісти
ясно...починили и подкрасили для парада...не на передок и в боевые бригады а на парад *** !!!! .... совок в головах Хенералов и говнокомандующего процветает !!
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09.07.2021 21:00 Відповісти
Лишається ломами підмести Хрещатик,підфарбувати бордюри та підсадити свіжу травичку !!!)))
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09.07.2021 21:03 Відповісти
зелені соплі треба знищити.
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09.07.2021 21:31 Відповісти
А що не згадуємо кривайвий парад убивці парашенка.. Який замість допомоги зсу проводив паради.. Коли сотнями гинули наші герої?
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09.07.2021 22:27 Відповісти
то был не парад - а танцы на костях пацанов .. мародер
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09.07.2021 23:21 Відповісти
ну, прямо сейчас им на передке делать нечего - там активных б/д нет, пожгут их кацапы Корнетами
в боевые бригады они отправятся после парада... а куда ж еще-то?
короче говоря, думай, боец, головой, а не жопой, и поменьше бездумно ляпай бестоковками по клаве
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10.07.2021 01:35 Відповісти
точь-в-точь как в августе 14, прямо во время Иловайских событий...
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10.07.2021 04:11 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EF1mkvKVC14
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09.07.2021 21:00 Відповісти
"В конкурсі "Україна очима москалів" перемогу здобув пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"..."
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09.07.2021 21:03 Відповісти
Старе, але вічне і невмируще.
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09.07.2021 21:32 Відповісти
Мне тоже нравится
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09.07.2021 21:33 Відповісти
Та партия слово хорошее конечно. В штуках бы сказать. Цифра---она вкуснее.
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09.07.2021 21:01 Відповісти
Кацапский шпиен?
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09.07.2021 21:06 Відповісти
Та уже сутки ходил с необрезаными стропами от парашюта---и не один ментик не спросил за маску. Бардак у вас хуторянских!
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09.07.2021 22:55 Відповісти
Хай буде гарна техніка. І назва подобається.
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09.07.2021 21:02 Відповісти
Увидел фото,... По кругу экрана нет. Потом дочитал - возможно для парада)). Нет слов..
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09.07.2021 21:03 Відповісти
Это устаревший класс БТРов, который во всём цивилизованном мире отходит в прошлое. В первую очередь, по причине низкой защищенности десанта и экипажа. В Украине современному уровню соответствует линейка БТР-4.
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09.07.2021 21:07 Відповісти
Зеля спасает Лукашеску от Санкций США и ЕС....купил крупную партию зачуханных МАЗов... Байден каже правильно Зеля продолжай свою мантру типа братский народ фюрера Лукашеску хочеть жрать и срать...
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09.07.2021 21:08 Відповісти
Цензор, ауу!
А что там с "Николаевским соудностроительным заводом"?
Вата визжит, что Зеленский и его Слуги его окончательно СЛИЛИ.
Завод умер, распродан и УкрОборонПром его НЕ СПАС.
Правда?
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09.07.2021 21:09 Відповісти
Зеля продал все Китаю....,даже металлолом...
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09.07.2021 21:11 Відповісти
Китайская и РАБссиянская Мавзолейная Саранча пошла в атаку ...Украину Зеля СЛИЛ...это ПРАВДА...
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09.07.2021 21:13 Відповісти
досрочно?...типа очень просили - чтоб к параду было готово ?...
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09.07.2021 21:14 Відповісти
Байден и премьер Британии Джонсон заморозили любые полставки вооружений в Украину...,Метркель и Путлер приказали...
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09.07.2021 21:15 Відповісти
Шоб было понятно, отак кацапы пытаются прикрыться от того, что в Украине УЖЕ есть. Похоже на шаг отчаяния:

Київський бронетанковий завод достроково передав ЗСУ партію оновлених БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 7772
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09.07.2021 21:53 Відповісти
То високоскрэпне обладнання, вiл Джавелiнiв! Iхтамнэтам спокiйнiше буде до кобзона вiдходити!
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11.07.2021 09:28 Відповісти
Путлер приказал гшенераллиссимусу ШойХу закрыть проливы Босфор и Дарданеллы...теперь это внутреннее море РАБссии...Який Жах...Эрдоган застрелится...
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09.07.2021 21:18 Відповісти
бтр - зда... вате 3.14-зда
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09.07.2021 21:22 Відповісти
1 фото,стоять на асфальті, а ризини нема. І це з заводу?
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09.07.2021 21:28 Відповісти
БТР-3ДА. Залікова абревіатура
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09.07.2021 21:50 Відповісти
Я не понял, а зайчиков на параде не будет?
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09.07.2021 23:51 Відповісти
А що на парад потрібно занехаяну техніку виводити? Все логічно,підшаманили і нехай собі марширує,нічого дивного!!!
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10.07.2021 10:33 Відповісти
На параді і заглохне...
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11.07.2021 12:25 Відповісти
 
 