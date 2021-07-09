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Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж
9 июля ГП "Киевский бронетанковый завод" досрочно передал Министерству обороны партию бронетранспортеров БТР-3ДА.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КБЗ.
"Сегодня, 9 июля 2021, Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод", в рамках выполнения договора на ремонт по техническому состоянию, досрочно передало Заказчику (МО Украины) партию обновленных бронетранспортеров БТР-3ДА", - говорится в сообщении.
Отмечается, что возможно именно эти бронетранспортеры примут участие в параде войск, который состоится 24 августа на Крещатике и Майдане Независимости в Киеве по случаю тридцатилетия Независимости Украины.
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+27 Valery Greff
показать весь комментарий09.07.2021 21:03
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+7 ZE Nitchik bab9441c
показать весь комментарий09.07.2021 21:31
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в боевые бригады они отправятся после парада... а куда ж еще-то?
короче говоря, думай, боец, головой, а не жопой, и поменьше бездумно ляпай бестоковками по клаве
А что там с "Николаевским соудностроительным заводом"?
Вата визжит, что Зеленский и его Слуги его окончательно СЛИЛИ.
Завод умер, распродан и УкрОборонПром его НЕ СПАС.
Правда?