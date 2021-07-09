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Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Фоторепортаж

9 июля ГП "Киевский бронетанковый завод" досрочно передал Министерству обороны партию бронетранспортеров БТР-3ДА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КБЗ.

Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА 01

"Сегодня, 9 июля 2021, Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод", в рамках выполнения договора на ремонт по техническому состоянию, досрочно передало Заказчику (МО Украины) партию обновленных бронетранспортеров БТР-3ДА", - говорится в сообщении.

Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Киевский бронетанковый завод" передал военным партию восстановленных БТР-80

Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА 03

Отмечается, что возможно именно эти бронетранспортеры примут участие в параде войск, который состоится 24 августа на Крещатике и Майдане Независимости в Киеве по случаю тридцатилетия Независимости Украины.

Также читайте: На закупках БТР-4 у "Укроборонпрома" государство потеряло более 230 млн гривен, - Венедиктова
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Топ комментарии
+27
"В конкурсі "Україна очима москалів" перемогу здобув пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"..."
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09.07.2021 21:03
+11
ясно...починили и подкрасили для парада...не на передок и в боевые бригады а на парад бля !!!! Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 9487 .... совок в головах Хенералов и говнокомандующего процветает !!
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09.07.2021 21:00
+7
зелені соплі треба знищити.
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09.07.2021 21:31
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теперь всех их посадят...
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09.07.2021 20:56 Ответить
Як це Зе-мерзота прозівала ?!
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09.07.2021 22:27 Ответить
ясно...починили и подкрасили для парада...не на передок и в боевые бригады а на парад *** !!!! Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 9487 .... совок в головах Хенералов и говнокомандующего процветает !!
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09.07.2021 21:00 Ответить
Лишається ломами підмести Хрещатик,підфарбувати бордюри та підсадити свіжу травичку !!!)))
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09.07.2021 21:03 Ответить
зелені соплі треба знищити.
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09.07.2021 21:31 Ответить
А що не згадуємо кривайвий парад убивці парашенка.. Який замість допомоги зсу проводив паради.. Коли сотнями гинули наші герої?
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09.07.2021 22:27 Ответить
то был не парад - а танцы на костях пацанов .. мародер
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09.07.2021 23:21 Ответить
ну, прямо сейчас им на передке делать нечего - там активных б/д нет, пожгут их кацапы Корнетами
в боевые бригады они отправятся после парада... а куда ж еще-то?
короче говоря, думай, боец, головой, а не жопой, и поменьше бездумно ляпай бестоковками по клаве
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10.07.2021 01:35 Ответить
точь-в-точь как в августе 14, прямо во время Иловайских событий...
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10.07.2021 04:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EF1mkvKVC14
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09.07.2021 21:00 Ответить
"В конкурсі "Україна очима москалів" перемогу здобув пан Василь зі Львова, який виклав очима москалів триметрове слово "Україна"..."
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09.07.2021 21:03 Ответить
Старе, але вічне і невмируще.
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09.07.2021 21:32 Ответить
Мне тоже нравится Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 5142
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09.07.2021 21:33 Ответить
Та партия слово хорошее конечно. В штуках бы сказать. Цифра---она вкуснее.
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09.07.2021 21:01 Ответить
Кацапский шпиен?
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09.07.2021 21:06 Ответить
Та уже сутки ходил с необрезаными стропами от парашюта---и не один ментик не спросил за маску. Бардак у вас хуторянских!
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09.07.2021 22:55 Ответить
Хай буде гарна техніка. І назва подобається.
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09.07.2021 21:02 Ответить
Увидел фото,... По кругу экрана нет. Потом дочитал - возможно для парада)). Нет слов..
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09.07.2021 21:03 Ответить
Это устаревший класс БТРов, который во всём цивилизованном мире отходит в прошлое. В первую очередь, по причине низкой защищенности десанта и экипажа. В Украине современному уровню соответствует линейка БТР-4.
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09.07.2021 21:07 Ответить
Зеля спасает Лукашеску от Санкций США и ЕС....купил крупную партию зачуханных МАЗов... Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 8564Байден каже правильно Зеля продолжай свою мантру типа братский народ фюрера Лукашеску хочеть жрать и срать...
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09.07.2021 21:08 Ответить
Цензор, ауу!
А что там с "Николаевским соудностроительным заводом"?
Вата визжит, что Зеленский и его Слуги его окончательно СЛИЛИ.
Завод умер, распродан и УкрОборонПром его НЕ СПАС.
Правда?
Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 5708
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09.07.2021 21:09 Ответить
Зеля продал все Китаю....,даже металлолом... Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 9500 Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 9500
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09.07.2021 21:11 Ответить
Китайская и РАБссиянская Мавзолейная Саранча пошла в атаку ...Украину Зеля СЛИЛ...это ПРАВДА...
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09.07.2021 21:13 Ответить
досрочно?...типа очень просили - чтоб к параду было готово ?...
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09.07.2021 21:14 Ответить
Байден и премьер Британии Джонсон заморозили любые полставки вооружений в Украину...,Метркель и Путлер приказали...
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09.07.2021 21:15 Ответить
Шоб было понятно, отак кацапы пытаются прикрыться от того, что в Украине УЖЕ есть. Похоже на шаг отчаяния:

Київський бронетанковий завод достроково передав ЗСУ партію оновлених БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 7772
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09.07.2021 21:53 Ответить
То високоскрэпне обладнання, вiл Джавелiнiв! Iхтамнэтам спокiйнiше буде до кобзона вiдходити!
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11.07.2021 09:28 Ответить
Путлер приказал гшенераллиссимусу ШойХу закрыть проливы Босфор и Дарданеллы...теперь это внутреннее море РАБссии...Який Жах...Эрдоган застрелится... Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 7494 Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 7494
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09.07.2021 21:18 Ответить
бтр - зда... вате 3.14-зда Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 1953
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09.07.2021 21:22 Ответить
1 фото,стоять на асфальті, а ризини нема. І це з заводу?
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09.07.2021 21:28 Ответить
БТР-3ДА. Залікова абревіатура
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09.07.2021 21:50 Ответить
Я не понял, а зайчиков на параде не будет? Київський бронетанковий завод достроково передав ЗСУ партію оновлених БТР-3ДА - Цензор.НЕТ 2704
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09.07.2021 23:51 Ответить
А що на парад потрібно занехаяну техніку виводити? Все логічно,підшаманили і нехай собі марширує,нічого дивного!!!
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10.07.2021 10:33 Ответить
На параді і заглохне...
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11.07.2021 12:25 Ответить
 
 