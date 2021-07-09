Киевский бронетанковый завод досрочно передал ВСУ партию обновленных БТР-3ДА. ФОТО

9 июля ГП "Киевский бронетанковый завод" досрочно передал Министерству обороны партию бронетранспортеров БТР-3ДА.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КБЗ.

"Сегодня, 9 июля 2021, Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод", в рамках выполнения договора на ремонт по техническому состоянию, досрочно передало Заказчику (МО Украины) партию обновленных бронетранспортеров БТР-3ДА", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что возможно именно эти бронетранспортеры примут участие в параде войск, который состоится 24 августа на Крещатике и Майдане Независимости в Киеве по случаю тридцатилетия Независимости Украины.

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