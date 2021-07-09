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Новини Окуповані території
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Законопроєкт про перехідний період на Донбасі направлено до Венеціанської комісії, - Резніков

Законопроєкт про перехідний період на Донбасі направлено до Венеціанської комісії, - Резніков

Україна направила Венеціанській комісії законопроєкт про перехідний період на Донбасі.

Про це повідомив віцепрем'єр Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції .

"У середу, 7 липня, комісія отримала наш запит, про що і повідомила на своєму сайті. Очікується, що експерти підготують проєкт висновків, який буде затверджений на наступній пленарній сесії Венеціанської комісії в жовтні 2021", - розповів чиновник.

Резніков зазначив, що запропонований Міністерством реінтеграції документ покликаний забезпечити деокупацію і безпечну реінтеграцію окупованого Донбасу.

"Наш законопроєкт є першим з пакету законодавчих ініціатив, які мають на меті забезпечити деокупацію і безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України і наших громадян, які зараз вимушено проживають у тимчасовій окупації", - пояснив віцепрем'єр.

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Законопроєкт пропонує розподілити врегулювання на конфліктний і постконфліктний періоди, що дозволить державі визначити певний алгоритм дій під час реінтеграції. Також документ пропонує:

  • ввести елементи перехідної юстиції;
  • окреслити основи відновлення правосуддя на деокупованих територіях;
  • встановити інститут конвалідації правочинів;
  • створити передумови для формування кадрових резервів держслужбовців та правоохоронців на деокупованих територіях;
  • визначити особливості монетарної політики під час перехідного періоду.

Крім того, в документі передбачається визначення єдиної термінології щодо окупованих територій і деокупації.

Автор: 

Венеціанська комісія (227) Донбас (22356) деокупація (950) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+6
І куда саме зелена пліснява зібралась переходити ??? Хіба що в інший вимір !!!!))))
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09.07.2021 23:24
+6
Хорошо завуалировали капитуляци. Типо Украина будет жить по одним законам, по одним правам а ОРДЛО будет по особым? Ето называется Особый статус или Автономная республика как бы вы не крутили. А оно нам надо? А что после етого? Одесса, Харьков, Мариуполь? Крым уже был автономной республикой. И где теперь он?
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09.07.2021 23:56
+4
Шановні лохи з Зе влади - доки там на Донбасі військові кацапи, ніякої інтеграції Донбаса в Україну не буде
Окупований Донбас на даний час ЦЕ ПРИП`ЯТЬ, Прип`ять нікому не потрібна як житлова
зона, хоча це територія України.
Законопроект о переходном периоде на Донбассе направлен в Венецианскую комиссию, - Резников - Цензор.НЕТ 1917
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09.07.2021 23:27
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І куда саме зелена пліснява зібралась переходити ??? Хіба що в інший вимір !!!!))))
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09.07.2021 23:24 Відповісти
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09.07.2021 23:25 Відповісти
Шановні лохи з Зе влади - доки там на Донбасі військові кацапи, ніякої інтеграції Донбаса в Україну не буде
Окупований Донбас на даний час ЦЕ ПРИП`ЯТЬ, Прип`ять нікому не потрібна як житлова
зона, хоча це територія України.
Законопроект о переходном периоде на Донбассе направлен в Венецианскую комиссию, - Резников - Цензор.НЕТ 1917
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09.07.2021 23:27 Відповісти
А что без венецианки никак? Что это за низкопоклонство перед непонятно кем, точнее понятно , но вот зачем оно Украине как суверенному государству?
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09.07.2021 23:29 Відповісти
Шоб заткнуть пасти руснявым пропагандонам.
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09.07.2021 23:39 Відповісти
100500 законов, совещаний, меморандумов, прожектов, планов, размышлений, ... о "переходном периоде"...
А про то, как этого "переходного периода" достигнуть кроме БРЕДА "просто перестать стрелять" до сих пор и НЕТ!
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09.07.2021 23:30 Відповісти
Таки капитуляцию пропихивают дальше, гниды. Видимо в обмен на кредиты МВФ. Вчемра МВФ намекнули что могут дать кредит и даже не нужно ни Беню трогать ни коррупционеров наказывать, а сегодня уже законопроект про капитуляцию отправили.
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09.07.2021 23:32 Відповісти
Кремлівський ляльковий балаган діє згідно кремлівської режисури та сценарія !!!)))
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09.07.2021 23:49 Відповісти
Саме так....
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10.07.2021 08:27 Відповісти
В цьому зацікавлені кацапи і ... китайози, з якими плісняві підписали договір.
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09.07.2021 23:50 Відповісти
Ті партнери і на нас можуть економічні санкції накласти, якщо не будемо слухняні.
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10.07.2021 05:59 Відповісти
А украинский народ вы спросили для начала хотим ли мы ОРДЛО узаканивать? Или на Конституцию Украины вам уже на***ть?
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09.07.2021 23:33 Відповісти
дятлы !!! "законопроект о переходном периоде в Лугандоне" должны разрабатывать и воплощать в жизнь только - сбу, всу, мвд (правда с другими руководителями этих ведомств)... ...и причем тут "венецианская комиссия" или еврогеи вместе с озабоченной общественностью !? ...направьте им лучше закон о "рынке земли" - мол референдум нужен или нет!? раз вы работу КС заблокировали !!!
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09.07.2021 23:40 Відповісти
Законопроєкт про перехідний період на Донбасі направлено до Венеціанської комісії, - Резніков - Цензор.НЕТ 9361Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале очередной скандал с американским журналистом, посоветовала американцам переключить внимание с «русской угрозы» на пришельцев и НЛО.! Хахлы это за Вас Нос сломали Машке Пришельцы!!.)))))))))

Законопроєкт про перехідний період на Донбасі направлено до Венеціанської комісії, - Резніков - Цензор.НЕТ 5241
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09.07.2021 23:43 Відповісти
О! Чудо в перьях.
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10.07.2021 05:00 Відповісти
А почитать цей шедевр? Обговорити? Референдум? Як же "ми всі презЕденти?
Чи то була локшина для наріду, а в реальнсті, все по тихому, як пліснявий договорняк з китайцями?
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09.07.2021 23:46 Відповісти
З наказом -Не стріляти!,про яку деокупацію може ідти мова !!!))))
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09.07.2021 23:50 Відповісти
Хорошо завуалировали капитуляци. Типо Украина будет жить по одним законам, по одним правам а ОРДЛО будет по особым? Ето называется Особый статус или Автономная республика как бы вы не крутили. А оно нам надо? А что после етого? Одесса, Харьков, Мариуполь? Крым уже был автономной республикой. И где теперь он?
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09.07.2021 23:56 Відповісти
я вам ублюдкам зєбільним не вірю. ви суки наріки кончені як і ваш недоумок півшостий **********.
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09.07.2021 23:58 Відповісти
По ходу этого "законопроекта" не видел ни один украинец, но это уже увидели где то, и кто то.
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10.07.2021 06:34 Відповісти
Такое,пустое,неочем.
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10.07.2021 06:39 Відповісти
І тут під бєнін проєкт прибуде Яреська з міліардом долярів.....а бєня-песиголовець почне велике будівництво донбасу і вже ахметка-ні-ні!!!!
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10.07.2021 08:13 Відповісти
...а ще "одоробало" буде бігати і скиглити:чому ми не в НАТОчому ми не в НАТО?
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10.07.2021 08:15 Відповісти
Фармазон і пройдисвіт ще й насміхається зі світу:бєня ти вмієш тільки красти-красти і брехати-брехати :твоє управління Україною призведе до її погибелі.
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10.07.2021 08:26 Відповісти
"Кроме того, в документе предусматривается определение единой терминологии относительно оккупированных территорий и деоккупации." Источник: https://censor.net/ru/n3276255 только "Раніше віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що в проєкті закону про державну політику перехідного періоду https://lb.ua/society/2021/01/22/475895_reznikov_zakonoproiekti_pro.html відмовилися від використання поняття "колаборант" . "
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10.07.2021 09:44 Відповісти
дЯТЛИ ПОВИННІ ЗНАТИ ІСТОРІЮ...ЯК МОСКОВИТИ "РЕІНТЕГРІРОВАЛИ" дОНБАС. Юдомосковити зовсім з бошкой втратили звязок. Венеціанська комісіяпри можливоті напише ....кожному одіти ошийник під напругою 220 вольт...Як потім будете діяти?
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10.07.2021 14:39 Відповісти
 
 