Законопроєкт про перехідний період на Донбасі направлено до Венеціанської комісії, - Резніков
Україна направила Венеціанській комісії законопроєкт про перехідний період на Донбасі.
Про це повідомив віцепрем'єр Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції .
"У середу, 7 липня, комісія отримала наш запит, про що і повідомила на своєму сайті. Очікується, що експерти підготують проєкт висновків, який буде затверджений на наступній пленарній сесії Венеціанської комісії в жовтні 2021", - розповів чиновник.
Резніков зазначив, що запропонований Міністерством реінтеграції документ покликаний забезпечити деокупацію і безпечну реінтеграцію окупованого Донбасу.
"Наш законопроєкт є першим з пакету законодавчих ініціатив, які мають на меті забезпечити деокупацію і безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України і наших громадян, які зараз вимушено проживають у тимчасовій окупації", - пояснив віцепрем'єр.
Законопроєкт пропонує розподілити врегулювання на конфліктний і постконфліктний періоди, що дозволить державі визначити певний алгоритм дій під час реінтеграції. Також документ пропонує:
- ввести елементи перехідної юстиції;
- окреслити основи відновлення правосуддя на деокупованих територіях;
- встановити інститут конвалідації правочинів;
- створити передумови для формування кадрових резервів держслужбовців та правоохоронців на деокупованих територіях;
- визначити особливості монетарної політики під час перехідного періоду.
Крім того, в документі передбачається визначення єдиної термінології щодо окупованих територій і деокупації.
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Окупований Донбас на даний час ЦЕ ПРИП`ЯТЬ, Прип`ять нікому не потрібна як житлова
зона, хоча це територія України.
А про то, как этого "переходного периода" достигнуть кроме БРЕДА "просто перестать стрелять" до сих пор и НЕТ!
Чи то була локшина для наріду, а в реальнсті, все по тихому, як пліснявий договорняк з китайцями?