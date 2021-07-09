Законопроєкт про перехідний період на Донбасі направлено до Венеціанської комісії, - Резніков

Україна направила Венеціанській комісії законопроєкт про перехідний період на Донбасі.

Про це повідомив віцепрем'єр Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції .

"У середу, 7 липня, комісія отримала наш запит, про що і повідомила на своєму сайті. Очікується, що експерти підготують проєкт висновків, який буде затверджений на наступній пленарній сесії Венеціанської комісії в жовтні 2021", - розповів чиновник.

Резніков зазначив, що запропонований Міністерством реінтеграції документ покликаний забезпечити деокупацію і безпечну реінтеграцію окупованого Донбасу.

"Наш законопроєкт є першим з пакету законодавчих ініціатив, які мають на меті забезпечити деокупацію і безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України і наших громадян, які зараз вимушено проживають у тимчасовій окупації", - пояснив віцепрем'єр.

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Законопроєкт пропонує розподілити врегулювання на конфліктний і постконфліктний періоди, що дозволить державі визначити певний алгоритм дій під час реінтеграції. Також документ пропонує:

ввести елементи перехідної юстиції;

окреслити основи відновлення правосуддя на деокупованих територіях;

встановити інститут конвалідації правочинів;

створити передумови для формування кадрових резервів держслужбовців та правоохоронців на деокупованих територіях;

визначити особливості монетарної політики під час перехідного періоду.

Крім того, в документі передбачається визначення єдиної термінології щодо окупованих територій і деокупації.