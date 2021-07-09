Законопроект о переходном периоде на Донбассе направлен в Венецианскую комиссию, - Резников

Украина направила Венецианской комиссии законопроект о переходном периоде на Донбассе.

Об этом сообщил вице-премьер Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"В среду, 7 июля, комиссия получила наш запрос, о чем и сообщила на своем сайте. Ожидается, что эксперты подготовят проект выводов, который будет утвержден на следующей пленарной сессии Венецианской комиссии в октябре 2021", - рассказал чиновник.

Резников отметил, что предложенный Министерством реинтеграции документ призван обеспечить деоккупации и безопасную реинтеграцию оккупированного Донбасса.

"Наш законопроект является первым из пакета законодательных инициатив, которые имеют целью обеспечить деоккупацию и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины и наших граждан, которые сейчас вынужденно проживают во временной оккупации", - пояснил вице-премьер.

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Законопроект предлагает распределить урегулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит государству определить определенный алгоритм действий во время реинтеграции. Также документ предлагает:

ввести элементы переходной юстиции;

очертить основы восстановления правосудия на деоккупированных территориях;

установить институт конвалидации правомочий;

создать предпосылки для формирования кадровых резервов госслужащих и правоохранителей на деоккупированных территориях;

определить особенности монетарной политики во время переходного периода.

Кроме того, в документе предусматривается определение единой терминологии относительно оккупированных территорий и деоккупации.

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