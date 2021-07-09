Законопроект о переходном периоде на Донбассе направлен в Венецианскую комиссию, - Резников
Украина направила Венецианской комиссии законопроект о переходном периоде на Донбассе.
Об этом сообщил вице-премьер Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.
"В среду, 7 июля, комиссия получила наш запрос, о чем и сообщила на своем сайте. Ожидается, что эксперты подготовят проект выводов, который будет утвержден на следующей пленарной сессии Венецианской комиссии в октябре 2021", - рассказал чиновник.
Резников отметил, что предложенный Министерством реинтеграции документ призван обеспечить деоккупации и безопасную реинтеграцию оккупированного Донбасса.
"Наш законопроект является первым из пакета законодательных инициатив, которые имеют целью обеспечить деоккупацию и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины и наших граждан, которые сейчас вынужденно проживают во временной оккупации", - пояснил вице-премьер.
Законопроект предлагает распределить урегулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит государству определить определенный алгоритм действий во время реинтеграции. Также документ предлагает:
- ввести элементы переходной юстиции;
- очертить основы восстановления правосудия на деоккупированных территориях;
- установить институт конвалидации правомочий;
- создать предпосылки для формирования кадровых резервов госслужащих и правоохранителей на деоккупированных территориях;
- определить особенности монетарной политики во время переходного периода.
Кроме того, в документе предусматривается определение единой терминологии относительно оккупированных территорий и деоккупации.
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Окупований Донбас на даний час ЦЕ ПРИП`ЯТЬ, Прип`ять нікому не потрібна як житлова
зона, хоча це територія України.
А про то, как этого "переходного периода" достигнуть кроме БРЕДА "просто перестать стрелять" до сих пор и НЕТ!
Чи то була локшина для наріду, а в реальнсті, все по тихому, як пліснявий договорняк з китайцями?