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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Законопроект о переходном периоде на Донбассе направлен в Венецианскую комиссию, - Резников

Законопроект о переходном периоде на Донбассе направлен в Венецианскую комиссию, - Резников

Украина направила Венецианской комиссии законопроект о переходном периоде на Донбассе.

Об этом сообщил вице-премьер Алексей Резников, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минреинтеграции.

"В среду, 7 июля, комиссия получила наш запрос, о чем и сообщила на своем сайте. Ожидается, что эксперты подготовят проект выводов, который будет утвержден на следующей пленарной сессии Венецианской комиссии в октябре 2021", - рассказал чиновник.

Резников отметил, что предложенный Министерством реинтеграции документ призван обеспечить деоккупации и безопасную реинтеграцию оккупированного Донбасса.

"Наш законопроект является первым из пакета законодательных инициатив, которые имеют целью обеспечить деоккупацию и безопасную реинтеграцию временно оккупированных территорий Украины и наших граждан, которые сейчас вынужденно проживают во временной оккупации", - пояснил вице-премьер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Украина выполнила все обязательства саммита лидеров Нормандской четверки в Париже", - Резников

Законопроект предлагает распределить урегулирование на конфликтный и постконфликтный периоды, что позволит государству определить определенный алгоритм действий во время реинтеграции. Также документ предлагает:

  • ввести элементы переходной юстиции;
  • очертить основы восстановления правосудия на деоккупированных территориях;
  • установить институт конвалидации правомочий;
  • создать предпосылки для формирования кадровых резервов госслужащих и правоохранителей на деоккупированных территориях;
  • определить особенности монетарной политики во время переходного периода.

Кроме того, в документе предусматривается определение единой терминологии относительно оккупированных территорий и деоккупации.

Также читайте: Оккупированные территории Донбасса на грани экологической катастрофы. Это вопрос нескольких месяцев, - Резников

Автор: 

Венецианская комиссия (423) Донбасс (26956) деоккупация (847) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+6
І куда саме зелена пліснява зібралась переходити ??? Хіба що в інший вимір !!!!))))
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09.07.2021 23:24
+6
Хорошо завуалировали капитуляци. Типо Украина будет жить по одним законам, по одним правам а ОРДЛО будет по особым? Ето называется Особый статус или Автономная республика как бы вы не крутили. А оно нам надо? А что после етого? Одесса, Харьков, Мариуполь? Крым уже был автономной республикой. И где теперь он?
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09.07.2021 23:56
+4
Шановні лохи з Зе влади - доки там на Донбасі військові кацапи, ніякої інтеграції Донбаса в Україну не буде
Окупований Донбас на даний час ЦЕ ПРИП`ЯТЬ, Прип`ять нікому не потрібна як житлова
зона, хоча це територія України.
Законопроект о переходном периоде на Донбассе направлен в Венецианскую комиссию, - Резников - Цензор.НЕТ 1917
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09.07.2021 23:27
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Правила форума Совет форумчан
І куда саме зелена пліснява зібралась переходити ??? Хіба що в інший вимір !!!!))))
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09.07.2021 23:24 Ответить
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09.07.2021 23:25 Ответить
Шановні лохи з Зе влади - доки там на Донбасі військові кацапи, ніякої інтеграції Донбаса в Україну не буде
Окупований Донбас на даний час ЦЕ ПРИП`ЯТЬ, Прип`ять нікому не потрібна як житлова
зона, хоча це територія України.
Законопроект о переходном периоде на Донбассе направлен в Венецианскую комиссию, - Резников - Цензор.НЕТ 1917
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09.07.2021 23:27 Ответить
А что без венецианки никак? Что это за низкопоклонство перед непонятно кем, точнее понятно , но вот зачем оно Украине как суверенному государству?
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09.07.2021 23:29 Ответить
Шоб заткнуть пасти руснявым пропагандонам.
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09.07.2021 23:39 Ответить
100500 законов, совещаний, меморандумов, прожектов, планов, размышлений, ... о "переходном периоде"...
А про то, как этого "переходного периода" достигнуть кроме БРЕДА "просто перестать стрелять" до сих пор и НЕТ!
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09.07.2021 23:30 Ответить
Таки капитуляцию пропихивают дальше, гниды. Видимо в обмен на кредиты МВФ. Вчемра МВФ намекнули что могут дать кредит и даже не нужно ни Беню трогать ни коррупционеров наказывать, а сегодня уже законопроект про капитуляцию отправили.
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09.07.2021 23:32 Ответить
Кремлівський ляльковий балаган діє згідно кремлівської режисури та сценарія !!!)))
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09.07.2021 23:49 Ответить
Саме так....
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10.07.2021 08:27 Ответить
В цьому зацікавлені кацапи і ... китайози, з якими плісняві підписали договір.
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09.07.2021 23:50 Ответить
Ті партнери і на нас можуть економічні санкції накласти, якщо не будемо слухняні.
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10.07.2021 05:59 Ответить
А украинский народ вы спросили для начала хотим ли мы ОРДЛО узаканивать? Или на Конституцию Украины вам уже на***ть?
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09.07.2021 23:33 Ответить
дятлы !!! "законопроект о переходном периоде в Лугандоне" должны разрабатывать и воплощать в жизнь только - сбу, всу, мвд (правда с другими руководителями этих ведомств)... ...и причем тут "венецианская комиссия" или еврогеи вместе с озабоченной общественностью !? ...направьте им лучше закон о "рынке земли" - мол референдум нужен или нет!? раз вы работу КС заблокировали !!!
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09.07.2021 23:40 Ответить
Законопроєкт про перехідний період на Донбасі направлено до Венеціанської комісії, - Резніков - Цензор.НЕТ 9361Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя в своем Telegram-канале очередной скандал с американским журналистом, посоветовала американцам переключить внимание с «русской угрозы» на пришельцев и НЛО.! Хахлы это за Вас Нос сломали Машке Пришельцы!!.)))))))))

Законопроєкт про перехідний період на Донбасі направлено до Венеціанської комісії, - Резніков - Цензор.НЕТ 5241
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09.07.2021 23:43 Ответить
О! Чудо в перьях.
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10.07.2021 05:00 Ответить
А почитать цей шедевр? Обговорити? Референдум? Як же "ми всі презЕденти?
Чи то була локшина для наріду, а в реальнсті, все по тихому, як пліснявий договорняк з китайцями?
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09.07.2021 23:46 Ответить
З наказом -Не стріляти!,про яку деокупацію може ідти мова !!!))))
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09.07.2021 23:50 Ответить
Хорошо завуалировали капитуляци. Типо Украина будет жить по одним законам, по одним правам а ОРДЛО будет по особым? Ето называется Особый статус или Автономная республика как бы вы не крутили. А оно нам надо? А что после етого? Одесса, Харьков, Мариуполь? Крым уже был автономной республикой. И где теперь он?
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09.07.2021 23:56 Ответить
я вам ублюдкам зєбільним не вірю. ви суки наріки кончені як і ваш недоумок півшостий **********.
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09.07.2021 23:58 Ответить
По ходу этого "законопроекта" не видел ни один украинец, но это уже увидели где то, и кто то.
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10.07.2021 06:34 Ответить
Такое,пустое,неочем.
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10.07.2021 06:39 Ответить
І тут під бєнін проєкт прибуде Яреська з міліардом долярів.....а бєня-песиголовець почне велике будівництво донбасу і вже ахметка-ні-ні!!!!
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10.07.2021 08:13 Ответить
...а ще "одоробало" буде бігати і скиглити:чому ми не в НАТОчому ми не в НАТО?
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10.07.2021 08:15 Ответить
Фармазон і пройдисвіт ще й насміхається зі світу:бєня ти вмієш тільки красти-красти і брехати-брехати :твоє управління Україною призведе до її погибелі.
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10.07.2021 08:26 Ответить
"Кроме того, в документе предусматривается определение единой терминологии относительно оккупированных территорий и деоккупации." Источник: https://censor.net/ru/n3276255 только "Раніше віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков повідомив, що в проєкті закону про державну політику перехідного періоду https://lb.ua/society/2021/01/22/475895_reznikov_zakonoproiekti_pro.html відмовилися від використання поняття "колаборант" . "
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10.07.2021 09:44 Ответить
дЯТЛИ ПОВИННІ ЗНАТИ ІСТОРІЮ...ЯК МОСКОВИТИ "РЕІНТЕГРІРОВАЛИ" дОНБАС. Юдомосковити зовсім з бошкой втратили звязок. Венеціанська комісіяпри можливоті напише ....кожному одіти ошийник під напругою 220 вольт...Як потім будете діяти?
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10.07.2021 14:39 Ответить
 
 