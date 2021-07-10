УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14022 відвідувача онлайн
Новини Окуповані території
14 110 87

Людей, які незаконно переселилися в окупований Крим, будуть видворяти, - Резніков

Людей, які незаконно переселилися в окупований Крим, будуть видворяти, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков розповів, які юридичні кроки планує українська влада по відношенню до людей, незаконно переселених з Росії до Криму, після деокупації півострова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він назвав це цивілізованим юридичним кроком - адміністративне видворення незаконних прибульців.

"Офіційна політика Кремля - ​​завозити туди населення з Росії, оминаючи офіційні українські кордони, йде асиміляція, витіснення місцевого населення. За нашою інформацією – пів мільйона, і це суперечить міжнародному праву, відповідній конвенції - це військовий злочин. Тому тут ще буде питання відповідальності. Сьогодні, за нашою інформацією, це 500 000, а за деякими офіційними заявами кримської окупаційної влади - від 700 000 до 1 мільйона. Навіщо вони натягають цю статистику, я не знаю, треба перевіряти. Але сьогодні при населенні Криму у 2,5 мільйони до початку окупації мінімально там 500 000 вже людей, які приїхали, не будучи місцевими жителями. Тому так, з цим буде завдання. У нас є різні позиції, аж до депортації, звучать і такі заклики. Я прихильник юридичної процедури під назвою видворення. Це адміністративна процедура. Якщо ці громадяни потрапили в Крим не через Чонгар, Каланчак або Чаплинку, значить, вони перебувають незаконно на території України. І наслідки будуть, як скрізь у цивілізованому світі - видворення", - підкреслив він.

Читайте також: Російські окупанти на Донбасі вперше виставили на продаж відібраний у вимушених переселенців будинок

Також Резніков ще раз звернувся до теми поставки в Крим води з материкової України. "Води для цивільного населення в Криму цілком достатньо при нормальному її використанні. Воду, яку хочуть брати з материкової частини України, хочуть брати для забезпечення, насамперед, військових потреб, тому що там мілітаризація Криму йде повністю, збільшення чисельності військового контингенту - це "авіаносець". Ми це точно знаємо, ми ж не сидимо собі, і розвідка наша дуже, повірте, добре працює. Ми знаємо в деталях і дрібницях, де що є і для чого їм потрібна ця вода. Так от - поїти окупанта ми не будемо", - запевнив Резніков.

Автор: 

переселенці (982) Резніков Олексій (1446)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
Поверьте, как только забрезжит явное и начнется процесс возврата Крыма, кацапы ломонутся восвояси, да так, что и мост не устоит. Больно уж кацапы нагрешили у нас. А всем известно, шо кацап храбрый только тогда, когда имеет преимущество в силе. Но получи кацап не превосходящий, а всего-навсего паритетный ответ - бегить кацап восвояси, быстрее своего поросячьего визгу. СКРЕПА У НИХ ТАКАЯ.
показати весь коментар
10.07.2021 01:31
+25
Треба зробити так, щоб вони самі почали тікать.
показати весь коментар
10.07.2021 00:57
+16
"чувствуют вину перед нами"

Конечно чувствуют. Но никогда не признают это вслух, и будут брехать, брехать и брехать (как и всегда брехали и брешут).
показати весь коментар
10.07.2021 02:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба зробити так, щоб вони самі почали тікать.
показати весь коментар
10.07.2021 00:57 Відповісти
Поверьте, как только забрезжит явное и начнется процесс возврата Крыма, кацапы ломонутся восвояси, да так, что и мост не устоит. Больно уж кацапы нагрешили у нас. А всем известно, шо кацап храбрый только тогда, когда имеет преимущество в силе. Но получи кацап не превосходящий, а всего-навсего паритетный ответ - бегить кацап восвояси, быстрее своего поросячьего визгу. СКРЕПА У НИХ ТАКАЯ.
показати весь коментар
10.07.2021 01:31 Відповісти
Согласен, что ломанутся после возврата Крыма, но ломанется только часть касапов, ведь многие уже обосновавшиеся в Крыму касапы, которым Крым и приобретенное в Крыму жилье, понравились больше, чем их родные мокшанские ибиня с березками, вот они то и попытаются остаться
показати весь коментар
10.07.2021 01:37 Відповісти
Приведу пример об оставшихся кацапах: центр Украины, возле моего дома - дом одинокой кацапки(мужа давно нет в живых, а переехали в Украину из своих дремучих ************ еще при совке). За все время так и не выучила украинский, хотя округа говорит только по-нашему. Хорошая соседка. Мы , когда уезжали на время, доверяли ей ключи от дома, от гаража с машиной, в плане безопасности. (пожар и т.д.). Дык, вот представьте себе, шо древняя кацапка в 14-ом году , как началось кацаповторжение в Украину, хотела сваливать в свои сибирские просторы, не на шутку разволновалась, мол украинцы начнут мочить всех кацапов. Мы ее всей округой отговаривали... и отговорили. Хорошо, что она не уехала, бо через пару лет, когда вся Сибирь пылала огнем, ее деревня в Сибири сгорела под ноль... Бабуся померла 2 года назад, царствие небесное. Хороший был человек, ее все уважали.
показати весь коментар
10.07.2021 01:59 Відповісти
ЗЫ... кацапы на генном уровне чувствуют вину перед нами: и за предательство-сепаратизм Киева, в угоду союзу с Ордой, и за все то горе , что от них мы натерпелись за последние 800 лет.
показати весь коментар
10.07.2021 02:07 Відповісти
"чувствуют вину перед нами"

Конечно чувствуют. Но никогда не признают это вслух, и будут брехать, брехать и брехать (как и всегда брехали и брешут).
показати весь коментар
10.07.2021 02:26 Відповісти
Но когда петух клюнет, признают. Мало того, еще и пыню вынесут на вилах, чобы им поверили, шо они в искреннем порыве признали свою вину.
показати весь коментар
10.07.2021 02:39 Відповісти
Говорить за всех не берусь, может у стариков и есть какие-то чувства, скажу за себя - ни каких особых чувств нет ни вины, ни братских, ни даже родственных - так есть страна и люди в ней, о которой почему то стали много говорить, но что у вас происходит особо не тревожит и думаю это все наши сми нагнетают и это наскучит и скоро пройдет.
показати весь коментар
10.07.2021 03:13 Відповісти
да да не тревожит . На кацапосми в основном только про Украину. да и ты тут ползаеш что бы сказать как мы тебе не интересны прикинувшись дурачком типа не в курсе почему об Украине стали много говорить. Скоро пройдет говориш? почти 8 лет не проходит а теперь скоро пройдет? ты такое же лживое как и все ваше кацапское племя
показати весь коментар
10.07.2021 07:43 Відповісти
"За все время так и не выучила украинский, хотя округа говорит только по-нашему"

Тоже самое и в странах Балтии - не хотят лаптескрепоносцы учить местный язык, историю и уважать местную культуру и т.п. из-за чего некоторые страны были вынуждены ввести паспорт "негражданина".
показати весь коментар
10.07.2021 02:14 Відповісти
Надо быть реалистами и принимать действительность такой, какая она есть. Военным путем Крым вам самим не взять, а союзники впрягаться не будут, Других вариантов возврата нет и не будет, так что не стоит делить шкуру не убитого медведя.
показати весь коментар
10.07.2021 03:24 Відповісти
будуть коли запахне жареним
показати весь коментар
10.07.2021 01:32 Відповісти
Над цим треба ретельно працювати, а не очікувати, коли запахне смаженим. Наша довбана влада нічого не робить для повернення та визволення нашого півострову від окупантів.
показати весь коментар
10.07.2021 01:55 Відповісти
Які пропозиції?
показати весь коментар
10.07.2021 08:26 Відповісти
Слушна думка. Давай, розвивай: що пропонуєш окрім закликів?
показати весь коментар
11.07.2021 10:06 Відповісти
А шо Цензор вже став ОП чи ВР, шоб я тут пропонувала?

У мене є справи важливіші за писанину на сайті, є такі неадеквати, які ********** часами когось у чомусь переконувати, заводять таблички та чорні списки, роблять скріни та завалюють гілки непотрібними лінками та флудом. Я не по цьому. Звичайно, що у мене є своя думка з цього приладу, як і з будь-якого іншого, але викладати її тут мене харить.
показати весь коментар
11.07.2021 12:41 Відповісти
Реинтеграции нет, но министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий есть и неплохо себя чувствует. Почти по Жванецкому.
показати весь коментар
10.07.2021 01:06 Відповісти
Звіздіти,це не мішки тягати і на язиці мозолей не буває !!!))
показати весь коментар
10.07.2021 01:22 Відповісти
Те, що маланці росіян видворять, це дуже ймовірно. Але і українцям там нінащо сподіватись, своїх євгеїв завезуть.
показати весь коментар
10.07.2021 11:05 Відповісти
Всі ці бла-бла про деокупацію та реінтеграцію нагадують маячню параноїдального шизофреніка !!!)))
показати весь коментар
10.07.2021 01:24 Відповісти
Мудрі слова...
показати весь коментар
10.07.2021 01:24 Відповісти
Interhamwe на крым прийдет и порядок наведет.
показати весь коментар
10.07.2021 01:25 Відповісти
Коли?
показати весь коментар
10.07.2021 08:27 Відповісти
Це називається - дурень думкою багатіє. Давно пора реально дивитися на речі.Ніхто той Крим не віддасть і ніякої деокупації не буде, принаймні в найближчому майбутньому.Безсумнівно Крим це окупована територія України і на цьому все.Поки Росія не розпадеться на кусочки Крим буде в її складі
показати весь коментар
10.07.2021 01:25 Відповісти
пиши по мардовски. и не пользуйся гугель транслейтером.
показати весь коментар
10.07.2021 01:27 Відповісти
А недвижимость вернуть собственникам которые ими являлись до февраля 2014 года, без права компенсации денежных средств. Так как все сделки во время окупации проводились под давлением окупантов.
показати весь коментар
10.07.2021 01:29 Відповісти
вони нe законнi
показати весь коментар
10.07.2021 01:33 Відповісти
незаконні
показати весь коментар
10.07.2021 18:37 Відповісти
І колаборантів всіх також!
показати весь коментар
10.07.2021 01:33 Відповісти
более того. вся русня при освобождении становится ихтамнет.
показати весь коментар
10.07.2021 01:38 Відповісти
не желающих возвращаться на расею конвертировать в органическое удобрение.
показати весь коментар
10.07.2021 01:39 Відповісти
моментом в море.
показати весь коментар
10.07.2021 01:40 Відповісти
"конвертировать в органическое удобрение"

Не нужно ничего "конвертировать", есть законы. Просто цивилизовано выдворить понаехавших в окупационный период и пустть они отправляются назад, нараиссю, - их там конвертируют сами ихние же родные болотно-березовые ибеня, боярышник, короновирус, бражка, спутник-V, водка, путинизм.
показати весь коментар
10.07.2021 02:06 Відповісти
Кацапениум.
показати весь коментар
10.07.2021 02:16 Відповісти
Дельта-кацапениум... або дельта-каазаламордая.
показати весь коментар
10.07.2021 02:21 Відповісти
По коронавирусу - ведутся наблюдения, бо есть предпосылки , шо коронавирус-дельта в лептеунтии мутирует .
показати весь коментар
10.07.2021 02:16 Відповісти
Они все будут "депутатами ОПЗЖ" - смогешь тогда их выселить?
показати весь коментар
10.07.2021 01:57 Відповісти
Да пофиг кем они там все "будут" - если понаехали в период оккупации, то будут выдворены нах нарассию. И все это будет в рамках международных законов.
показати весь коментар
10.07.2021 02:10 Відповісти
Мабуть, к тому времени ОПЗЖистов приравняют к правам понаехавших.
показати весь коментар
10.07.2021 02:14 Відповісти
Ой-ой-ой, какой грозный!
Ну, пойди, "для тренировки", Штепу выдвори или посади...
показати весь коментар
10.07.2021 02:15 Відповісти
Так там повторно открыли дельце, мож кто не знает.
показати весь коментар
10.07.2021 02:19 Відповісти
Нулевый (т.е. вновьприбывший на Цензор (возможно через VPN(?) речь в статье идет о предполагаемом Крыме и понаехавших туда в период оккупации касапах.
показати весь коментар
10.07.2021 02:20 Відповісти
Ойц, и как я не воспользовался этой 100500 возможностью...
показати весь коментар
10.07.2021 02:23 Відповісти
чел , мабуть , выпрашивает бан у пана Админа .
показати весь коментар
10.07.2021 02:25 Відповісти
Детка, я тут ещё за критику Ющенко в банах бывал.
Так, что ими меня не напугать.
показати весь коментар
10.07.2021 02:44 Відповісти
А ведете себя , как бэби.
показати весь коментар
10.07.2021 02:48 Відповісти
Хреновый из вас догадко-выдвигатель.
показати весь коментар
10.07.2021 02:53 Відповісти
Сделайте намек, к примеру: моя любимая музыка, или назовите хотя бы одно форумного друга.
показати весь коментар
10.07.2021 03:06 Відповісти
ветеран диванных войск..
показати весь коментар
10.07.2021 15:48 Відповісти
Да!
И что?
Я стараюсь воевать на ВСЕХ доступных фронтах.
показати весь коментар
10.07.2021 16:08 Відповісти
Минус сто-пятьдесят-первый, а с чего ты взял, что в "предполагаемом Крыму" будет легче, чем в "реальном Харькове", где её посадить не могут и не хотят.
Именно на это я и намекал.
показати весь коментар
10.07.2021 02:51 Відповісти
А каким боком Штепа к Харькову, шобы ее посадить... в харьковском суде, кроме самотводов , юридичеси ничего нельзя сделать.
показати весь коментар
10.07.2021 03:48 Відповісти
Там всех нужно выдворять,кроме татар.
показати весь коментар
10.07.2021 03:10 Відповісти
Та правильно, всех их в исподнем( и детей, и стариков) в теплушки - и.... куда подальше. Ну, кроме татар, с ними такое уже было. Зашибись, коммуняцкая психология в наших людях неистребима...
показати весь коментар
10.07.2021 12:33 Відповісти
"Людей, которые незаконно переселились в оккупированный Крым, будут выдворять". Незаконно переселились? И как это доказать? Это, возможно, тот случай, когда необходимо долго думать, прежде чем говорить!? Потому, что нет ответа...
показати весь коментар
10.07.2021 04:56 Відповісти
Что ты несешь. Есть украинский паспорт - законно, если нет, должны быть документы, разрешающие, от срока ранее чем 2014
показати весь коментар
10.07.2021 09:03 Відповісти
Сами-то подумайте, уважаемый Eduard Sobkoff! Есть международное право, есть права граждан и судебная система. Это же не времена Сталина. Даже чисто политически нельзя угрожать депортациями, репрессиями, преследованием -зло порождает еще большее зло. Почему пала стена в Берлине? Наверное потому, что уровень жизни в ФРГ был намного выше, чем в ГДР. А демократические ценности...?
показати весь коментар
10.07.2021 09:27 Відповісти
Кацапчик, я уже давно подумал...как только, так сразу поганой метлой. Судеты в пример, так что держи при себе тревожный чемоданчик, выезжать тебе из Крыма все равно придется
показати весь коментар
10.07.2021 11:14 Відповісти
Та все просто. Нехай покажуть могили своїх прадідів у Криму. Хто покаже і доведе родинний стан, той кримчанин і живе у Криму далі. А всі іншу кролем чи брасом через Керченську протоку на історичну батьківщину.
показати весь коментар
10.07.2021 15:11 Відповісти
....товарищи читатели, да простят меня смолоскипари, ну какой-же это пустозвонный белый шум! Равноценно, выдвигать тезисы, что "когда построим вторую (!) лунную украинскую обитаемую станцию, то мы планируем сразу круглые камни сложить слева станции, а учитывая крутой рельеф справа станции, во избежание возможных обвалов там в первоочередном плане складировать первоначальные слои из плоских камней. Но, учитывая дефицит данных материалов, планируеться созыв и проведение Лунной Платформы по привлечению Инвесторов для данного стартапа."... (это еще называеться - делать тришкин кафтан из шкуры неубитого медведя... и это в стране ТОТАЛЬНО, тут и Деревянный Миллиардер, колбаса учительская за 4000$ и прочий каннабисный торчковый Моисей... ужжжосссс)
показати весь коментар
10.07.2021 05:57 Відповісти
Побегут из Крыма кацапы сверкая пятками обязательно побегут, после ковровых бомбометаний десятками тысяч бомб, по городам и новостройкам Крыма, по новым заводам вокзалам, больницам, портам, дорогам. А потом когда камня на камне не останется, восемь Украинских танковых дивизий проутюжат коцапские окопы и добьют оставшуюся военщину. А уже для закрепления успеха в Севастопольскую бухту войдёт Украинский флот во главе с флагманом имени Прапорщика Кокурина геройски погибшему 18 марта 2014года при обороне Крыма от кацапоордынских закупантов. Ещё как побегут! Надо только поднапрячься Украине, что бы успеть всё это сделать в оставшиеся благоприятные14 лет. Начать надо с военного положения по всей стране. Закрыть границы, объявить всеобщую мобилизацию, казарменное положение, хлебная карточная система, отмена зарплат и денег. 14ти часовой рабочий день. И начать клепать те самые десятки тысяч бомб, сотни бомбардировщиков, сотни истребителей, корабли военные, танки, лодки подводные. Да! Чуть не забыл. Средства борьбы с кацапской ПВО надо построить. И следить за Днепром. Как бы эти поганые кацапы, проиграв Крымскую баталию, коварно не спустили вниз по течению на маленьком плоту атомную бомбу в мешке с вонючим говном. Всё в наших руках. Всё для фронта, всё для победы. У нас всё для этого есть. Наше дело правое, победа будет за нами!
показати весь коментар
10.07.2021 06:00 Відповісти
А що скаже Европа? )))
показати весь коментар
10.07.2021 09:17 Відповісти
Европа пусть тоже попереживает за нас, и поддержит. Морально. Озаботится конечно, повышением цены на клубнику.
показати весь коментар
10.07.2021 10:17 Відповісти
Есть такая хорошая песня,фантазер ты меня называла..... как-то так
показати весь коментар
10.07.2021 06:37 Відповісти
Да он прикалывается
показати весь коментар
10.07.2021 12:45 Відповісти
Не так все просто. До того часу всіх місцевих каци вижмуть звідти і залишаться лише понаїхавші, які заверещать в ООН про геноцид.
показати весь коментар
10.07.2021 06:51 Відповісти
Вася ветров -Есть лучше."Уходили мь из Крьма" назьвается
показати весь коментар
10.07.2021 07:27 Відповісти
Якби до того часу ті "переселенці" не перетворили Крим в таку помийницю, що там навіть татари не захочуть жити.
показати весь коментар
10.07.2021 07:38 Відповісти
Первый на очереди дачник в Оливе Х#йло...Людей, которые незаконно переселились в оккупированный Крым, будут выдворять, - Резников - Цензор.НЕТ 8125
показати весь коментар
10.07.2021 07:49 Відповісти
Мне другое интересно - а вот реально, много ли таких, которые смогли получить паспорт с двухглавым цыпленком тапака и сохранить украинский паспорт только на случай прихода украинской власти в Крым? Т.е., упрощенно - как много сцук в Крыму живет?
показати весь коментар
10.07.2021 08:33 Відповісти
Таких дох... и больше. Имею адекватных родственников в Севастополе, инфа от них. Город ватный до умопомрачения. Но надо различать севастопольцев в 4-5 поколении и шушеру 80-90-х - переселенцев из РФ. Абсолютное большинство местных паспорт Украины не рвали, не сжигали и по референдумам не бегали. Не без придурков, конечно. А толпы понаехов жаждали российских сказочных зарплат и пенсий со скатертью-самобранкой от Украины.
показати весь коментар
10.07.2021 09:25 Відповісти
Боюсь, что свою собственность, новые "крымчане" будут защищать с остервенением... И цирка с маршированием и пением Гимна уже не будет. Этих тварей нужно выжигать.
показати весь коментар
10.07.2021 09:14 Відповісти
Скілки часу знадобиться, щоб почати віщати абсолютно протилежні лозунги? А таке вже було.
"Ми не будемо примусово виселяти, українці гуманний народ"
показати весь коментар
10.07.2021 10:03 Відповісти
приехали гниды кацапские, всю воду повыпивали, все побережье позасирали, милитаризировали...
показати весь коментар
10.07.2021 10:04 Відповісти
ПАСЕ закричит что это нечеловечно...
показати весь коментар
10.07.2021 10:05 Відповісти
Депортация, выселение, выдворение... Да какая разница! Вас мохнорылых сюда кто то звал? Нет? Ну тогда - товарные вагоны до крысского моста. А дальше - своим ходом. Пассажирских, сами должны понимаеть, во первых - самим не хватает, во вторых - затрахаемся потом дезинфицировать.
показати весь коментар
10.07.2021 10:22 Відповісти
Просто всю цю падаль в колону і почати стріляти на головами - нехай біжать!
показати весь коментар
10.07.2021 10:45 Відповісти
Фраза заголовка так поставлена как будто за время оккупации Крыма, кто то поселился там ЗАКОННО!
Или может в этом есть смысл: такое быдло как резников хочет, что бы его кацапские дружки остались, высказывали свое мнение и голосовали за слуг-уродов и зажопинцев!
Всех, кто приехал в Крым после 2014 года, нужно будет гнать сраным веником.
показати весь коментар
10.07.2021 12:02 Відповісти
Дивно що влада живе ілюзіями ,а не реальним життям,а що Крим рф вже повертає ? і ніхто не збираєтся повертати, замість пустослів'я краще реально покращили обороздатність країни та ввели патріотичне вихованя в школах ,а то багато не розуміє що йде війна.
показати весь коментар
10.07.2021 12:57 Відповісти

До фашиста )(уйла вже був точно такий же фашист гітлер. Який 16.07.1941р. заявив, що «Гетенланд» (Крим) «необхідно очистити від всіх і заселити німцями». Так як в III столітті на південній території ******** України -Русі германські племена готів створили свою потужну «державу остготів -Ойум» з столицею якої був Данпарштадт. І Крим тоді також входив в це державне утворення готів. Ось через це фашист гітлер висловив бажання, щоб після розгрому сталінських коммуно фашистів які до нього окупували Крим він отримає нову назву «Гетенланд». А назва Сімферополя буде Гетеборг, Севастополя - Теодоріхсхафен а також нові назви Алушти, Гурзуфа, Інкермана ... і ін. І вже в липні 1942 року Гітлер підписав директиву, згідно з якою почалося виселення з Криму: замаскованих під нібито росіян москалів, українців і татар. А потім Гітлер і керівництво СС планували переселить до Криму понад 140 тисяч етнічних німців. Але ці плани гітлер зірвала чергова окупація в 1944 році Криму кремлівськими військами комуно-фашистів кривавого ката сталіна.
Ось і тепер уже ******** кривавий фашист )(уйло як і його наставники сталін і гітлер окупував Український Крим. І при цьому кремлівські фашисти окупанти почали свої криваві репресії і геноцид проти корінних кримсько - татарського і українського народів. І при цьому злочинно заселяють цей тимчасово окупований Український півострів етнічними личаковими москалями придуманими в 18 столітті нібито росіянами але не славянами а угро-фінами -кацапами. Російські окупанти на 2021 р. звезли в незаконно анексований кримський півострів вже півмільйона своїх громадян москалів -росіян.(голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров). Точно так як це раніше робили царські сатрапи личакової орди монголоїдні москалі, кривавий кат комуно-фашист сталін, і як це хотів зробити фашист гітлер.-
показати весь коментар
10.07.2021 13:59 Відповісти
У КРИМУ та ЛуганДонії особи які приїхали з РФії для ПМЖ не набули громадянства України,а тому не можуть користуватись правами гарантованими Конституцією України. Вони не можуть обирати і бути обраними. На них не розповсюджується гарантії соціальної допомоги Такі осрби є іноземцями і не мають права набувати у власність землю. та нерухомість. Особи які мають подвійне громадянство мають бути позбавлені якогось на вибір. Або при виявлені позбавлені соціальною службою через суд. Так у суді особа повинна підтвердити свій статус громадянина України або позбутись його.
показати весь коментар
06.11.2021 06:31 Відповісти
 
 