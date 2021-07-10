Людей, які незаконно переселилися в окупований Крим, будуть видворяти, - Резніков

Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков розповів, які юридичні кроки планує українська влада по відношенню до людей, незаконно переселених з Росії до Криму, після деокупації півострова.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

Він назвав це цивілізованим юридичним кроком - адміністративне видворення незаконних прибульців.

"Офіційна політика Кремля - ​​завозити туди населення з Росії, оминаючи офіційні українські кордони, йде асиміляція, витіснення місцевого населення. За нашою інформацією – пів мільйона, і це суперечить міжнародному праву, відповідній конвенції - це військовий злочин. Тому тут ще буде питання відповідальності. Сьогодні, за нашою інформацією, це 500 000, а за деякими офіційними заявами кримської окупаційної влади - від 700 000 до 1 мільйона. Навіщо вони натягають цю статистику, я не знаю, треба перевіряти. Але сьогодні при населенні Криму у 2,5 мільйони до початку окупації мінімально там 500 000 вже людей, які приїхали, не будучи місцевими жителями. Тому так, з цим буде завдання. У нас є різні позиції, аж до депортації, звучать і такі заклики. Я прихильник юридичної процедури під назвою видворення. Це адміністративна процедура. Якщо ці громадяни потрапили в Крим не через Чонгар, Каланчак або Чаплинку, значить, вони перебувають незаконно на території України. І наслідки будуть, як скрізь у цивілізованому світі - видворення", - підкреслив він.

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Також Резніков ще раз звернувся до теми поставки в Крим води з материкової України. "Води для цивільного населення в Криму цілком достатньо при нормальному її використанні. Воду, яку хочуть брати з материкової частини України, хочуть брати для забезпечення, насамперед, військових потреб, тому що там мілітаризація Криму йде повністю, збільшення чисельності військового контингенту - це "авіаносець". Ми це точно знаємо, ми ж не сидимо собі, і розвідка наша дуже, повірте, добре працює. Ми знаємо в деталях і дрібницях, де що є і для чого їм потрібна ця вода. Так от - поїти окупанта ми не будемо", - запевнив Резніков.