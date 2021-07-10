Людей, які незаконно переселилися в окупований Крим, будуть видворяти, - Резніков
Віцепрем'єр-міністр і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков розповів, які юридичні кроки планує українська влада по відношенню до людей, незаконно переселених з Росії до Криму, після деокупації півострова.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".
Він назвав це цивілізованим юридичним кроком - адміністративне видворення незаконних прибульців.
"Офіційна політика Кремля - завозити туди населення з Росії, оминаючи офіційні українські кордони, йде асиміляція, витіснення місцевого населення. За нашою інформацією – пів мільйона, і це суперечить міжнародному праву, відповідній конвенції - це військовий злочин. Тому тут ще буде питання відповідальності. Сьогодні, за нашою інформацією, це 500 000, а за деякими офіційними заявами кримської окупаційної влади - від 700 000 до 1 мільйона. Навіщо вони натягають цю статистику, я не знаю, треба перевіряти. Але сьогодні при населенні Криму у 2,5 мільйони до початку окупації мінімально там 500 000 вже людей, які приїхали, не будучи місцевими жителями. Тому так, з цим буде завдання. У нас є різні позиції, аж до депортації, звучать і такі заклики. Я прихильник юридичної процедури під назвою видворення. Це адміністративна процедура. Якщо ці громадяни потрапили в Крим не через Чонгар, Каланчак або Чаплинку, значить, вони перебувають незаконно на території України. І наслідки будуть, як скрізь у цивілізованому світі - видворення", - підкреслив він.
Також Резніков ще раз звернувся до теми поставки в Крим води з материкової України. "Води для цивільного населення в Криму цілком достатньо при нормальному її використанні. Воду, яку хочуть брати з материкової частини України, хочуть брати для забезпечення, насамперед, військових потреб, тому що там мілітаризація Криму йде повністю, збільшення чисельності військового контингенту - це "авіаносець". Ми це точно знаємо, ми ж не сидимо собі, і розвідка наша дуже, повірте, добре працює. Ми знаємо в деталях і дрібницях, де що є і для чого їм потрібна ця вода. Так от - поїти окупанта ми не будемо", - запевнив Резніков.
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Конечно чувствуют. Но никогда не признают это вслух, и будут брехать, брехать и брехать (как и всегда брехали и брешут).
Тоже самое и в странах Балтии - не хотят лаптескрепоносцы учить местный язык, историю и уважать местную культуру и т.п. из-за чего некоторые страны были вынуждены ввести паспорт "негражданина".
У мене є справи важливіші за писанину на сайті, є такі неадеквати, які ********** часами когось у чомусь переконувати, заводять таблички та чорні списки, роблять скріни та завалюють гілки непотрібними лінками та флудом. Я не по цьому. Звичайно, що у мене є своя думка з цього приладу, як і з будь-якого іншого, але викладати її тут мене харить.
Не нужно ничего "конвертировать", есть законы. Просто цивилизовано выдворить понаехавших в окупационный период и пустть они отправляются назад, нараиссю, - их там конвертируют сами ихние же родные болотно-березовые ибеня, боярышник, короновирус, бражка, спутник-V, водка, путинизм.
Ну, пойди, "для тренировки", Штепу выдвори или посади...
Так, что ими меня не напугать.
И что?
Я стараюсь воевать на ВСЕХ доступных фронтах.
Именно на это я и намекал.
"Ми не будемо примусово виселяти, українці гуманний народ"
Или может в этом есть смысл: такое быдло как резников хочет, что бы его кацапские дружки остались, высказывали свое мнение и голосовали за слуг-уродов и зажопинцев!
Всех, кто приехал в Крым после 2014 года, нужно будет гнать сраным веником.
До фашиста )(уйла вже був точно такий же фашист гітлер. Який 16.07.1941р. заявив, що «Гетенланд» (Крим) «необхідно очистити від всіх і заселити німцями». Так як в III столітті на південній території ******** України -Русі германські племена готів створили свою потужну «державу остготів -Ойум» з столицею якої був Данпарштадт. І Крим тоді також входив в це державне утворення готів. Ось через це фашист гітлер висловив бажання, щоб після розгрому сталінських коммуно фашистів які до нього окупували Крим він отримає нову назву «Гетенланд». А назва Сімферополя буде Гетеборг, Севастополя - Теодоріхсхафен а також нові назви Алушти, Гурзуфа, Інкермана ... і ін. І вже в липні 1942 року Гітлер підписав директиву, згідно з якою почалося виселення з Криму: замаскованих під нібито росіян москалів, українців і татар. А потім Гітлер і керівництво СС планували переселить до Криму понад 140 тисяч етнічних німців. Але ці плани гітлер зірвала чергова окупація в 1944 році Криму кремлівськими військами комуно-фашистів кривавого ката сталіна.
Ось і тепер уже ******** кривавий фашист )(уйло як і його наставники сталін і гітлер окупував Український Крим. І при цьому кремлівські фашисти окупанти почали свої криваві репресії і геноцид проти корінних кримсько - татарського і українського народів. І при цьому злочинно заселяють цей тимчасово окупований Український півострів етнічними личаковими москалями придуманими в 18 столітті нібито росіянами але не славянами а угро-фінами -кацапами. Російські окупанти на 2021 р. звезли в незаконно анексований кримський півострів вже півмільйона своїх громадян москалів -росіян.(голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров). Точно так як це раніше робили царські сатрапи личакової орди монголоїдні москалі, кривавий кат комуно-фашист сталін, і як це хотів зробити фашист гітлер.-