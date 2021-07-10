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Новини
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Навчання "Sea Breeze-2021" офіційно завершилися в Одесі

Навчання

В Одесі завершилися міжнародні навчання "Sea Breeze-2021".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, офіційна церемонія закриття навчань зараз проходить в Будинку офіцерів.

Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа оголосив навчання закритими.

За його словами, всі поставлені перед військовослужбовцями завдання виконані.

Неїжпапа повідомив, що під час навчань водолази більш як 330 раз спустилися під воду, пілоти налітали понад 80 годин, а кораблі пройшли понад 13 тис. миль.

Читайте також: Російські хакери зламали сайт ВМС та опублікували кілька фейків про навчання "Сі Бриз - 2021", - Міноборони

Неїжпапа зазначив, що Чорне море об'єднує нації та країни, і підкреслив, що "море - не паркан", а "той, хто цього не розуміє, - наш противник".

Він висловив вдячність усім учасникам навчань, додавши, що сила - в єдності.

28 липня в Одесі стартували наймасштабніші за свою історію міжнародні навчання "Sea Breeze". У них взяли участь представники майже 30 країн, до 5 тис. осіб особового складу, 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Також у навчаннях брали участь британський есмінець HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 і американський ракетний есмінець USS Ross.

Автор: 

Сі-Бриз (87) Неїжпапа Олексій (86)


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Топ коментарі
+14
Учения начались и закончились с прохождением английского эсминца у берегов Крыма. Вся суть учений состояла в том, чтобы дать понять *****, что Крым - это Украина. Что весь мир считает ***** агрессором и оккупантом. Ну и что самые быстроходные суда ***** никогда не догонят самый обычный НАТОвский корабль, даже если спалят двигатели.
Путин - зуйло!
Крим це Україна!
Кацапская галоша - не машина!
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10.07.2021 11:49
+11
Если бы вы знали какой вой подняли ватники в местных соцсетях, какой переполох стоял в проросийском курятнике, когда над нами летали истребители с учений Breeze-2021".старушенция из одесской области нацарапала yanks go away!.))Смешно, что война как на Добасе их не пугает, кидаться под танки или бросить семью и свой дом под взрывы рашистких снарядов не страшно,а вот самолеты ,кстати украинские, очень сильно не нравятся, и во всем виноваты оказывается янки.
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10.07.2021 11:47
+9
Проте кацапські пукани палатимуть ще тиждень, щонайменше.
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10.07.2021 11:42
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Учения "Sea Breeze-2021". официально завершились в Одессе - Цензор.НЕТ 9481
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10.07.2021 11:39 Відповісти
Проте кацапські пукани палатимуть ще тиждень, щонайменше.
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10.07.2021 11:42 Відповісти
Если бы вы знали какой вой подняли ватники в местных соцсетях, какой переполох стоял в проросийском курятнике, когда над нами летали истребители с учений Breeze-2021".старушенция из одесской области нацарапала yanks go away!.))Смешно, что война как на Добасе их не пугает, кидаться под танки или бросить семью и свой дом под взрывы рашистких снарядов не страшно,а вот самолеты ,кстати украинские, очень сильно не нравятся, и во всем виноваты оказывается янки.
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10.07.2021 11:47 Відповісти
Бо то ж бандери, а не якісь америкоси. Вата їх боїться на генному рівні.
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10.07.2021 12:40 Відповісти
Учения начались и закончились с прохождением английского эсминца у берегов Крыма. Вся суть учений состояла в том, чтобы дать понять *****, что Крым - это Украина. Что весь мир считает ***** агрессором и оккупантом. Ну и что самые быстроходные суда ***** никогда не догонят самый обычный НАТОвский корабль, даже если спалят двигатели.
Путин - зуйло!
Крим це Україна!
Кацапская галоша - не машина!
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10.07.2021 11:49 Відповісти
А какие "суда *****" Вы считаете самыми быстроходными?
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10.07.2021 11:56 Відповісти
Просто шукай #аналагавнет.
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10.07.2021 11:59 Відповісти
Кузю)))
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10.07.2021 12:41 Відповісти
https://censor.net/ru/user/489686, постарайтесь запам'ятати, що найпрудкіше судно засраші "адмірал кузя" і не задавайте провокаційних запитань форумчанам
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10.07.2021 16:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/489686, постарайтесь запам'ятати, що найпрудкіше судно засраші "адмірал кузя" і не задавайте провокаційних запитань форумчанам
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10.07.2021 16:27 Відповісти
Кремлёвская крыса, вылазь из-под плинтуса. Опасность миновала. Тебя придушат не сегодня...
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10.07.2021 11:51 Відповісти
Симпозиум нужно продлить на две недели
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10.07.2021 11:55 Відповісти
Учения "Sea Breeze-2021". завершились.
По предварительным данным, полностью уничтожено 58 тысяч кацапских диванов, серьезные повреждения получили 278 тысяч кацапских пердаков.
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10.07.2021 12:15 Відповісти
а сколько инсультов, остановок сердец, обдрыстаных штанов... в кацапии произошло из за этого события, ты посчитал?
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10.07.2021 12:55 Відповісти
оно конечно денежки не пахнут. Но заработают чуть прилично некоторые молодые и чуть не очень местные. С наших отдыхающих не всегда копейка сильная выходит. Могут сразу с постели и сбежать---как при совках бывало иногда, особо с сибирскими канцерогенами и прочими бурильщиками-газовиками-нефтяниками. Ну жисть такая! Америкосы морские не жадные.
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10.07.2021 12:40 Відповісти
https://mobile.twitter.com/aglqrp

https://mobile.twitter.com/aglqrp Світлини України https://mobile.twitter.com/aglqrp @aglqrp

Флот усі привітали, тож просто додам: попри старезну техніку-хлопці фантастичні.
Стариган Сагайдачний в Сомалі свою ділянку роботи тягнув на рівних з Дефендерами, Бьорками і Кортенаерами.
Сім футів під килем вам, хлопаки!

Як збиралися орли чайку рятувати... МедХедс - https://www.youtube.com/watch?v=17-PxmuqF1s&ab_channel=%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

Навчання "Sea Breeze-2021". офіційно завершилися в Одесі - Цензор.НЕТ 9488
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10.07.2021 13:09 Відповісти
И на фоне этого - "Укроборонпром: гособоронзаказ заблокирован, контракты не заключены, «а в остальном, прекрасная маркиза»…"
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10.07.2021 13:12 Відповісти
Чтобы испытать на прочность мачты двух готовых, но не принятых на вооружение катеров "Кентавр" нужно повесить на них руководство "Укроборонпрома", и еще кое-кого по-главнее.
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10.07.2021 13:37 Відповісти
Треба обов'язково мати в Україні постійні бази НАТО. Щоб військові навчання були постійно і ніколи не завершувалися. А наш лютий ворог окупант проклята паРаша добре знала що завжди отримає належну жорстку відсіч. А наша рідна українська земля Криму і Донбасу яка тимчасово окупована фашистким кремлем в будь-якому випадку неминучи буде звільненна.
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10.07.2021 13:44 Відповісти
 
 