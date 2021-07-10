Навчання "Sea Breeze-2021" офіційно завершилися в Одесі

В Одесі завершилися міжнародні навчання "Sea Breeze-2021".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, офіційна церемонія закриття навчань зараз проходить в Будинку офіцерів.

Командувач ВМС України Олексій Неїжпапа оголосив навчання закритими.

За його словами, всі поставлені перед військовослужбовцями завдання виконані.

Неїжпапа повідомив, що під час навчань водолази більш як 330 раз спустилися під воду, пілоти налітали понад 80 годин, а кораблі пройшли понад 13 тис. миль.

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Неїжпапа зазначив, що Чорне море об'єднує нації та країни, і підкреслив, що "море - не паркан", а "той, хто цього не розуміє, - наш противник".

Він висловив вдячність усім учасникам навчань, додавши, що сила - в єдності.

28 липня в Одесі стартували наймасштабніші за свою історію міжнародні навчання "Sea Breeze". У них взяли участь представники майже 30 країн, до 5 тис. осіб особового складу, 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення та водолазних команд.

Також у навчаннях брали участь британський есмінець HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 і американський ракетний есмінець USS Ross.