Учения "Sea Breeze-2021". официально завершились в Одессе

В Одессе завершились международные учения "Sea Breeze-2021".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, официальная церемония закрытия учений в данное время проходит в Доме офицеров.

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа объявил учения закрытыми.

По его словам, все поставленные перед военнослужащими задачи выполнены.

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Неижпапа сообщил, что во время учений водолазы более 330 раз спустились под воду, пилоты налетали более 80 часов, а корабли прошли свыше 13 тыс. миль.

Неижпапа отметил, что Чёрное море объединяет нации и страны, и подчеркнул, что "море - не забор", а "тот, кто это не понимает, - наш противник".

Он выразил признательность всем участникам учений, добавив, что сила - в единстве.

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28 июля в Одессе стартовали самые масштабные за свою историю международные учения "Си Бриз". В них приняли участие представители почти 30 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Также в учениях участвовали британский эсминец HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 и американский ракетный эсминец USS Ross.