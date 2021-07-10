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Учения "Sea Breeze-2021". официально завершились в Одессе

Учения

В Одессе завершились международные учения "Sea Breeze-2021".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, официальная церемония закрытия учений в данное время проходит в Доме офицеров.

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа объявил учения закрытыми.

По его словам, все поставленные перед военнослужащими задачи выполнены.

Также читайте: Российские хакеры взломали сайт ВМС и опубликовали несколько фейков о учениях "Си Бриз - 2021", - Минобороны

Неижпапа сообщил, что во время учений водолазы более 330 раз спустились под воду, пилоты налетали более 80 часов, а корабли прошли свыше 13 тыс. миль.

Неижпапа отметил, что Чёрное море объединяет нации и страны, и подчеркнул, что "море - не забор", а "тот, кто это не понимает, - наш противник".

Он выразил признательность всем участникам учений, добавив, что сила - в единстве.

Также читайте: Уровень сотрудничества и интеграции участников Sea Breeze 2021 был наивысшим. Украинцы очень способны, - капитан ВМС США Бауман

28 июля в Одессе стартовали самые масштабные за свою историю международные учения "Си Бриз". В них приняли участие представители почти 30 стран, до 5 тыс. человек личного состава, 24 корабля, 40 воздушных судов, 18 команд специального назначения и водолазных команд.

Также в учениях участвовали британский эсминец HMS Defender, фрегат HNLMS Evertsen F805 и американский ракетный эсминец USS Ross.

Си-Бриз (145) Неижпапа Алексей (79)


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Топ комментарии
+14
Учения начались и закончились с прохождением английского эсминца у берегов Крыма. Вся суть учений состояла в том, чтобы дать понять *****, что Крым - это Украина. Что весь мир считает ***** агрессором и оккупантом. Ну и что самые быстроходные суда ***** никогда не догонят самый обычный НАТОвский корабль, даже если спалят двигатели.
Путин - зуйло!
Крим це Україна!
Кацапская галоша - не машина!
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10.07.2021 11:49
+11
Если бы вы знали какой вой подняли ватники в местных соцсетях, какой переполох стоял в проросийском курятнике, когда над нами летали истребители с учений Breeze-2021".старушенция из одесской области нацарапала yanks go away!.))Смешно, что война как на Добасе их не пугает, кидаться под танки или бросить семью и свой дом под взрывы рашистких снарядов не страшно,а вот самолеты ,кстати украинские, очень сильно не нравятся, и во всем виноваты оказывается янки.
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10.07.2021 11:47
+9
Проте кацапські пукани палатимуть ще тиждень, щонайменше.
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10.07.2021 11:42
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Учения "Sea Breeze-2021". официально завершились в Одессе - Цензор.НЕТ 9481
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10.07.2021 11:39 Ответить
Проте кацапські пукани палатимуть ще тиждень, щонайменше.
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10.07.2021 11:42 Ответить
Если бы вы знали какой вой подняли ватники в местных соцсетях, какой переполох стоял в проросийском курятнике, когда над нами летали истребители с учений Breeze-2021".старушенция из одесской области нацарапала yanks go away!.))Смешно, что война как на Добасе их не пугает, кидаться под танки или бросить семью и свой дом под взрывы рашистких снарядов не страшно,а вот самолеты ,кстати украинские, очень сильно не нравятся, и во всем виноваты оказывается янки.
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10.07.2021 11:47 Ответить
Бо то ж бандери, а не якісь америкоси. Вата їх боїться на генному рівні.
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10.07.2021 12:40 Ответить
Учения начались и закончились с прохождением английского эсминца у берегов Крыма. Вся суть учений состояла в том, чтобы дать понять *****, что Крым - это Украина. Что весь мир считает ***** агрессором и оккупантом. Ну и что самые быстроходные суда ***** никогда не догонят самый обычный НАТОвский корабль, даже если спалят двигатели.
Путин - зуйло!
Крим це Україна!
Кацапская галоша - не машина!
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10.07.2021 11:49 Ответить
А какие "суда *****" Вы считаете самыми быстроходными?
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10.07.2021 11:56 Ответить
Просто шукай #аналагавнет.
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10.07.2021 11:59 Ответить
Кузю)))
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10.07.2021 12:41 Ответить
https://censor.net/ru/user/489686, постарайтесь запам'ятати, що найпрудкіше судно засраші "адмірал кузя" і не задавайте провокаційних запитань форумчанам
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10.07.2021 16:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/489686, постарайтесь запам'ятати, що найпрудкіше судно засраші "адмірал кузя" і не задавайте провокаційних запитань форумчанам
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10.07.2021 16:27 Ответить
Кремлёвская крыса, вылазь из-под плинтуса. Опасность миновала. Тебя придушат не сегодня...
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10.07.2021 11:51 Ответить
Симпозиум нужно продлить на две недели
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10.07.2021 11:55 Ответить
Учения "Sea Breeze-2021". завершились.
По предварительным данным, полностью уничтожено 58 тысяч кацапских диванов, серьезные повреждения получили 278 тысяч кацапских пердаков.
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10.07.2021 12:15 Ответить
а сколько инсультов, остановок сердец, обдрыстаных штанов... в кацапии произошло из за этого события, ты посчитал?
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10.07.2021 12:55 Ответить
оно конечно денежки не пахнут. Но заработают чуть прилично некоторые молодые и чуть не очень местные. С наших отдыхающих не всегда копейка сильная выходит. Могут сразу с постели и сбежать---как при совках бывало иногда, особо с сибирскими канцерогенами и прочими бурильщиками-газовиками-нефтяниками. Ну жисть такая! Америкосы морские не жадные.
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10.07.2021 12:40 Ответить
https://mobile.twitter.com/aglqrp

https://mobile.twitter.com/aglqrp Світлини України https://mobile.twitter.com/aglqrp @aglqrp

Флот усі привітали, тож просто додам: попри старезну техніку-хлопці фантастичні.
Стариган Сагайдачний в Сомалі свою ділянку роботи тягнув на рівних з Дефендерами, Бьорками і Кортенаерами.
Сім футів під килем вам, хлопаки!

Як збиралися орли чайку рятувати... МедХедс - https://www.youtube.com/watch?v=17-PxmuqF1s&ab_channel=%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

Навчання "Sea Breeze-2021". офіційно завершилися в Одесі - Цензор.НЕТ 9488
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10.07.2021 13:09 Ответить
И на фоне этого - "Укроборонпром: гособоронзаказ заблокирован, контракты не заключены, «а в остальном, прекрасная маркиза»…"
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10.07.2021 13:12 Ответить
Чтобы испытать на прочность мачты двух готовых, но не принятых на вооружение катеров "Кентавр" нужно повесить на них руководство "Укроборонпрома", и еще кое-кого по-главнее.
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10.07.2021 13:37 Ответить
Треба обов'язково мати в Україні постійні бази НАТО. Щоб військові навчання були постійно і ніколи не завершувалися. А наш лютий ворог окупант проклята паРаша добре знала що завжди отримає належну жорстку відсіч. А наша рідна українська земля Криму і Донбасу яка тимчасово окупована фашистким кремлем в будь-якому випадку неминучи буде звільненна.
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10.07.2021 13:44 Ответить
 
 