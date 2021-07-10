Тіхановська заявила, що неофіційно "перетиналася" із Зеленським на заході в Литві
Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що неофіційно зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту в Литву.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю Сьогодні.
"Так, ми на зв'язку, звичайно, з представниками уряду України. От. Я один раз зустрічалася онлайн з паном Кулебою, позавчора ми перетиналися з паном Зеленським на заході в Литві. Офіційних зустрічей у нас не було, але ви знаєте, як сильно ми відчуваємо підтримку України", - сказала Тіхановська.
За її словами, опозиція Білорусі "сильно відчуває підтримку України".
"І нехай ще не було офіційних зустрічей на найвищому рівні, але цю щоденну підтримку ми відчуваємо. І те, що Україна приєднується до санкцій Євросоюзу, вказує на те, що Україна - з білоруським народом", - сказала опозиціонерка.
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Оно позвонит бацьке и все расскажет
Это искаженное сознание! Как можно эту курицу считать каким-то там "символом" чего-то??? А этот журналистишко, который сидел за границей, прекрасно веселился на странные деньги? Как только им чуть хвосты прижали - тут же стали клясться в любви к таракану... Борцы поддиванные.
Свою коронну фразу - йдіть у сраку ?
- здравствуйте, царь! очень приятно...
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