Тіхановська заявила, що неофіційно "перетиналася" із Зеленським на заході в Литві

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що неофіційно зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту в Литву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю Сьогодні.

"Так, ми на зв'язку, звичайно, з представниками уряду України. От. Я один раз зустрічалася онлайн з паном Кулебою, позавчора ми перетиналися з паном Зеленським на заході в Литві. Офіційних зустрічей у нас не було, але ви знаєте, як сильно ми відчуваємо підтримку України", - сказала Тіхановська.

За її словами, опозиція Білорусі "сильно відчуває підтримку України".

"І нехай ще не було офіційних зустрічей на найвищому рівні, але цю щоденну підтримку ми відчуваємо. І те, що Україна приєднується до санкцій Євросоюзу, вказує на те, що Україна - з білоруським народом", - сказала опозиціонерка.

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