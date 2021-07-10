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Тіхановська заявила, що неофіційно "перетиналася" із Зеленським на заході в Литві

Тіхановська заявила, що неофіційно

Лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що неофіційно зустрічалася з президентом Володимиром Зеленським під час його візиту в Литву.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю Сьогодні.

"Так, ми на зв'язку, звичайно, з представниками уряду України. От. Я один раз зустрічалася онлайн з паном Кулебою, позавчора ми перетиналися з паном Зеленським на заході в Литві. Офіційних зустрічей у нас не було, але ви знаєте, як сильно ми відчуваємо підтримку України", - сказала Тіхановська.

За її словами, опозиція Білорусі "сильно відчуває підтримку України".

"І нехай ще не було офіційних зустрічей на найвищому рівні, але цю щоденну підтримку ми відчуваємо. І те, що Україна приєднується до санкцій Євросоюзу, вказує на те, що Україна - з білоруським народом", - сказала опозиціонерка.

Читайте також: Литва визнала офіс Тіхановської офіційним дипломатичним представництвом

Автор: 

Зеленський Володимир (23998) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+17
две "консервы" типа "случайно встретились ...
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10.07.2021 13:06
+13
А толку? На неофициальных мероприятиях этот пассажир как правило в гавно...
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10.07.2021 13:06
+9
Не с тем вы , барышня, пересеклись
Оно позвонит бацьке и все расскажет
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10.07.2021 13:17
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две "консервы" типа "случайно встретились ...
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10.07.2021 13:06 Відповісти
и перепихнулись.... может?
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10.07.2021 13:10 Відповісти
Вовік не по жінкам, здається.
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10.07.2021 13:11 Відповісти
він тільки по піанінах?
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10.07.2021 13:12 Відповісти
...и то, плагиатная имитация...
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10.07.2021 13:15 Відповісти
А Кіркорови?
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10.07.2021 13:28 Відповісти
А толку? На неофициальных мероприятиях этот пассажир как правило в гавно...
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10.07.2021 13:06 Відповісти
В хлам,це його нормальний стан !!!)))
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10.07.2021 13:14 Відповісти
Ну какой хлам?! Наркоту нельзя мешать с алкоголем! Наговариваете тут на мальчика!
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10.07.2021 14:20 Відповісти
В муку.
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10.07.2021 17:13 Відповісти
"Вот" - слово паразит. Не від великого розуму.
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10.07.2021 13:07 Відповісти
Биба и Боба
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10.07.2021 13:08 Відповісти
Їх об'єднує всеохоплююча любов до расєї та путєна.
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10.07.2021 13:09 Відповісти
Дезінфікуйся ретельніше, зелена пліснява небезпечна пошесть !!!)))
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10.07.2021 13:09 Відповісти
Ленка в курсе?
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10.07.2021 13:10 Відповісти
Евглена зелена , как-то идет боком, там у бени смотрящей может съехать кукуха.
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10.07.2021 13:14 Відповісти
Пересекались - это просто трындеСЬ.
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10.07.2021 13:12 Відповісти
Не с тем вы , барышня, пересеклись
Оно позвонит бацьке и все расскажет
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10.07.2021 13:17 Відповісти
уже...сразу же...
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10.07.2021 13:34 Відповісти
Она тоже не подарочек, может пыне напрямую засиксотничать. Ей же, играючи и с комфортом, позволили покинуть Беларусь, в то время как побiгайчикiв капканят.
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10.07.2021 13:36 Відповісти
Кста, перед Протасевичем , над Беларусью пролетела Тихановская( в том же направлении и тоже с Греции).
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10.07.2021 13:39 Відповісти
Да.... Зеля точно поддержит. Как вагнеровцев.
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10.07.2021 13:18 Відповісти
Ми живемо в Задзеркаллі, в якому дезертири судять героїв https://tverezo.info/post/139639
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10.07.2021 13:19 Відповісти
Зю там ей сказал: "Что вы там майданите? Чего вам не хватает? Такой Бацька у вас классный!"
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10.07.2021 13:22 Відповісти
Вот и пересеклись два неудачника.
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10.07.2021 13:23 Відповісти
Какая она тупая!!! В Беларуси нет другого будущего вообще. 103 года Совка!!! Какие перспективы???
Это искаженное сознание! Как можно эту курицу считать каким-то там "символом" чего-то??? А этот журналистишко, который сидел за границей, прекрасно веселился на странные деньги? Как только им чуть хвосты прижали - тут же стали клясться в любви к таракану... Борцы поддиванные.
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10.07.2021 13:27 Відповісти
І що сказав наш свєточь ?
Свою коронну фразу - йдіть у сраку ?
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10.07.2021 13:32 Відповісти
не )))
- здравствуйте, царь! очень приятно...
Тіхановська заявила, що неофіційно "перетиналася" із Зеленським на заході в Литві - Цензор.НЕТ 5876
...
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10.07.2021 13:38 Відповісти
И перепутала его с официантом...
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10.07.2021 13:42 Відповісти
с аниматором )))))
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10.07.2021 13:57 Відповісти
Пора себе називати не опозицією а владою Біларусі у вигнанні.
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10.07.2021 13:54 Відповісти
Два клоуна обнявшись стояли у окна. По солнечному снимку понятно, что хана...
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10.07.2021 15:47 Відповісти
это какой то позор. гелю зеть!
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10.07.2021 17:00 Відповісти
У деток будет фамилия Зеленские или Тихановские ?
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10.07.2021 17:18 Відповісти
Мне кажется , шо там уже ничегошеньки не светит: она визуально - исчадие фригидности. Он свою елду о фа-но давно угробил(ради денег) Вот вами бы о какую-нить деревяху или пластмассу все время бы стучали , шо бы из вас получилось... - хоть выжми , а толку , шо с козла молока.
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10.07.2021 19:58 Відповісти
Вот и встретились два одиночества.
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10.07.2021 18:35 Відповісти
А по-моему об одиночистве и речи нет, если они - все время на устах СМИ-работников... Разве что двое черти шо и с боку бантик...
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10.07.2021 20:00 Відповісти
 
 