Тихановская заявила, что неофициально "пересекалась" с Зеленским на мероприятии в Литве

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что неофициально встречалась с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Литву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью Сегодня.

"Да, мы на связи, конечно, с представителями правительства Украины. Вот. Я один раз встречалась онлайн с господином Кулебой, позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины", - сказала Тихановская.

По ее словам, оппозиция Беларуси "сильно чувствует поддержку Украины".

"И пускай еще не было официальных встреч на самом высоком уровне, но эту ежедневную поддержку мы чувствуем. И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина – с белорусским народом", – сказала оппозиционер.

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