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Тихановская заявила, что неофициально "пересекалась" с Зеленским на мероприятии в Литве

Тихановская заявила, что неофициально

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что неофициально встречалась с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Литву.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью Сегодня.

"Да, мы на связи, конечно, с представителями правительства Украины. Вот. Я один раз встречалась онлайн с господином Кулебой, позавчера мы пересекались с господином Зеленским на мероприятии в Литве. Официальных встреч у нас не было, но вы знаете, как сильно мы чувствуем поддержку Украины", - сказала Тихановская.

По ее словам, оппозиция Беларуси "сильно чувствует поддержку Украины".

"И пускай еще не было официальных встреч на самом высоком уровне, но эту ежедневную поддержку мы чувствуем. И то, что Украина присоединяется к санкциям Евросоюза, указывает на то, что Украина – с белорусским народом", – сказала оппозиционер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литва признала офис Тихановской официальным дипломатическим представительством

Зеленский Владимир (20525) Тихановская Светлана (390)


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Топ комментарии
+17
две "консервы" типа "случайно встретились ...
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10.07.2021 13:06
+13
А толку? На неофициальных мероприятиях этот пассажир как правило в гавно...
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10.07.2021 13:06
+9
Не с тем вы , барышня, пересеклись
Оно позвонит бацьке и все расскажет
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10.07.2021 13:17
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две "консервы" типа "случайно встретились ...
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10.07.2021 13:06 Ответить
и перепихнулись.... может?
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10.07.2021 13:10 Ответить
Вовік не по жінкам, здається.
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10.07.2021 13:11 Ответить
він тільки по піанінах?
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10.07.2021 13:12 Ответить
...и то, плагиатная имитация...
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10.07.2021 13:15 Ответить
А Кіркорови?
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10.07.2021 13:28 Ответить
А толку? На неофициальных мероприятиях этот пассажир как правило в гавно...
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10.07.2021 13:06 Ответить
В хлам,це його нормальний стан !!!)))
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10.07.2021 13:14 Ответить
Ну какой хлам?! Наркоту нельзя мешать с алкоголем! Наговариваете тут на мальчика!
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10.07.2021 14:20 Ответить
В муку.
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10.07.2021 17:13 Ответить
"Вот" - слово паразит. Не від великого розуму.
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10.07.2021 13:07 Ответить
Биба и Боба
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10.07.2021 13:08 Ответить
Їх об'єднує всеохоплююча любов до расєї та путєна.
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10.07.2021 13:09 Ответить
Дезінфікуйся ретельніше, зелена пліснява небезпечна пошесть !!!)))
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10.07.2021 13:09 Ответить
Ленка в курсе?
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10.07.2021 13:10 Ответить
Евглена зелена , как-то идет боком, там у бени смотрящей может съехать кукуха.
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10.07.2021 13:14 Ответить
Пересекались - это просто трындеСЬ.
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10.07.2021 13:12 Ответить
Не с тем вы , барышня, пересеклись
Оно позвонит бацьке и все расскажет
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10.07.2021 13:17 Ответить
уже...сразу же...
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10.07.2021 13:34 Ответить
Она тоже не подарочек, может пыне напрямую засиксотничать. Ей же, играючи и с комфортом, позволили покинуть Беларусь, в то время как побiгайчикiв капканят.
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10.07.2021 13:36 Ответить
Кста, перед Протасевичем , над Беларусью пролетела Тихановская( в том же направлении и тоже с Греции).
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10.07.2021 13:39 Ответить
Да.... Зеля точно поддержит. Как вагнеровцев.
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10.07.2021 13:18 Ответить
Ми живемо в Задзеркаллі, в якому дезертири судять героїв https://tverezo.info/post/139639
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10.07.2021 13:19 Ответить
Зю там ей сказал: "Что вы там майданите? Чего вам не хватает? Такой Бацька у вас классный!"
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10.07.2021 13:22 Ответить
Вот и пересеклись два неудачника.
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10.07.2021 13:23 Ответить
Какая она тупая!!! В Беларуси нет другого будущего вообще. 103 года Совка!!! Какие перспективы???
Это искаженное сознание! Как можно эту курицу считать каким-то там "символом" чего-то??? А этот журналистишко, который сидел за границей, прекрасно веселился на странные деньги? Как только им чуть хвосты прижали - тут же стали клясться в любви к таракану... Борцы поддиванные.
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10.07.2021 13:27 Ответить
І що сказав наш свєточь ?
Свою коронну фразу - йдіть у сраку ?
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10.07.2021 13:32 Ответить
не )))
- здравствуйте, царь! очень приятно...
Тіхановська заявила, що неофіційно "перетиналася" із Зеленським на заході в Литві - Цензор.НЕТ 5876
...
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10.07.2021 13:38 Ответить
И перепутала его с официантом...
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10.07.2021 13:42 Ответить
с аниматором )))))
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10.07.2021 13:57 Ответить
Пора себе називати не опозицією а владою Біларусі у вигнанні.
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10.07.2021 13:54 Ответить
Два клоуна обнявшись стояли у окна. По солнечному снимку понятно, что хана...
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10.07.2021 15:47 Ответить
это какой то позор. гелю зеть!
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10.07.2021 17:00 Ответить
У деток будет фамилия Зеленские или Тихановские ?
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10.07.2021 17:18 Ответить
Мне кажется , шо там уже ничегошеньки не светит: она визуально - исчадие фригидности. Он свою елду о фа-но давно угробил(ради денег) Вот вами бы о какую-нить деревяху или пластмассу все время бы стучали , шо бы из вас получилось... - хоть выжми , а толку , шо с козла молока.
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10.07.2021 19:58 Ответить
Вот и встретились два одиночества.
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10.07.2021 18:35 Ответить
А по-моему об одиночистве и речи нет, если они - все время на устах СМИ-работников... Разве что двое черти шо и с боку бантик...
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10.07.2021 20:00 Ответить
 
 