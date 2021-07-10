У межах програми дешевих кредитів видано вже 51 млрд грн, - Шмигаль
За програмою пільгових кредитів "5-7-9" видано вже 51 мільярд гривень.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив: "У межах програми президента "5-7-9" видано вже 51,3 мільярда грн дешевих позик. Зокрема, з виданих за попередній тиждень 1,4 млрд гривень левову частку становлять антикризові кредити на поповнення обігових коштів під 0%. Програма продовжує працювати на користь бізнесу".
Топ коментарі
+18 Super Gut
показати весь коментар10.07.2021 17:56 Відповісти Посилання
+8 Nikol Kovalenko
показати весь коментар10.07.2021 18:26 Відповісти Посилання
+6 Green Green Serpent
показати весь коментар10.07.2021 18:50 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но точно знаю того, кто знает кому шмыга дал кредиты.
Это сам шмыга.
А чё ж не пить, когда дают, и не накладно ?
-- я бы не рискнул...*)
ты случаем не избиратель зе-гнид? )))
Инвестирование и кредитование -- это одно и то же.
60% налога... в США.
Если не можешь не писать -- не пиши! (с) *)
Забирают у бедных и раздают своим знакомым (и явно небедным).
Но нет сомнений, что выдали в одни руки!