У межах програми дешевих кредитів видано вже 51 млрд грн, - Шмигаль

За програмою пільгових кредитів "5-7-9" видано вже 51 мільярд гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив: "У межах програми президента "5-7-9" видано вже 51,3 мільярда грн дешевих позик. Зокрема, з виданих за попередній тиждень 1,4 млрд гривень левову частку становлять антикризові кредити на поповнення обігових коштів під 0%. Програма продовжує працювати на користь бізнесу".

