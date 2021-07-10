УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7620 відвідувачів онлайн
Новини
1 431 23

У межах програми дешевих кредитів видано вже 51 млрд грн, - Шмигаль

У межах програми дешевих кредитів видано вже 51 млрд грн, - Шмигаль

За програмою пільгових кредитів "5-7-9" видано вже 51 мільярд гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив: "У межах програми президента "5-7-9" видано вже 51,3 мільярда грн дешевих позик. Зокрема, з виданих за попередній тиждень 1,4 млрд гривень левову частку становлять антикризові кредити на поповнення обігових коштів під 0%. Програма продовжує працювати на користь бізнесу".

Читайте також: Зеленський підписав Закон про умови щодо виплати кредитів жителями зони ООС

Автор: 

кредит (3932) Шмигаль Денис (4774)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Кому выдано? Кто-то знает тех, кому шмыгаль давал кредиты?!
показати весь коментар
10.07.2021 17:56 Відповісти
+8
Зе-депутаты, министры, судьи, прокуроры, руководство МВД и члены их семей может и получили за дешево дешевые кредиты.
показати весь коментар
10.07.2021 18:26 Відповісти
+6
Кому вы выдали ети кредиты и за счет кого? Зачем вы лапшу вешаете лохторату
показати весь коментар
10.07.2021 18:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кому выдано? Кто-то знает тех, кому шмыгаль давал кредиты?!
показати весь коментар
10.07.2021 17:56 Відповісти
Нет.
Но точно знаю того, кто знает кому шмыга дал кредиты.
Это сам шмыга.
показати весь коментар
10.07.2021 18:13 Відповісти
Шмыгаль растыкал 57 миллиардов по своим людям.
А чё ж не пить, когда дают, и не накладно ?
показати весь коментар
10.07.2021 22:55 Відповісти
"В рамках программы Президента ..."
-- я бы не рискнул...*)
показати весь коментар
10.07.2021 18:05 Відповісти
Лучше бы создали хорошую программу инвестирования, а не кредитов. Чтобы люди идею предлагали, а государство или частные инвесторы - инвестировали в идею и люди бизнесы развивали. И нужно на первых этапах открытия бизнеса - полностью снимать все налоги, пока бизнес не заработает на полную. Нужно в Украине сделать налоговую систему, как в США, что чем больше зарабатываешь, тем больше платишь налог. И чем меньше зарабатываешь, тем ниже процент налога. Кинозвезды в США платят по 60% налога, но они говорят, что понимают куда идут эти деньги, что в США красиво жить и есть медицина хорошая и т.д. и т.п. В Украине нужно с нищих снять вообще налог в 0%, а на олигархов нужно накладывать налог от 60% до 85%.
показати весь коментар
10.07.2021 18:14 Відповісти
))))
ты случаем не избиратель зе-гнид? )))
показати весь коментар
10.07.2021 18:29 Відповісти
Лучше бы создали хорошую программу инвестирования, а не кредитов.
Инвестирование и кредитование -- это одно и то же.
60% налога... в США.
Если не можешь не писать -- не пиши! (с) *)
показати весь коментар
10.07.2021 18:18 Відповісти
то вероятный зебил...
показати весь коментар
10.07.2021 18:30 Відповісти
А я любитель фантастической литературы...*)
показати весь коментар
10.07.2021 18:31 Відповісти
Зе-депутаты, министры, судьи, прокуроры, руководство МВД и члены их семей может и получили за дешево дешевые кредиты.
показати весь коментар
10.07.2021 18:26 Відповісти
я бы взял. где выдают?
показати весь коментар
10.07.2021 18:45 Відповісти
в Кабмине и Раде выдают...только своим
показати весь коментар
10.07.2021 19:34 Відповісти
Кому вы выдали ети кредиты и за счет кого? Зачем вы лапшу вешаете лохторату
показати весь коментар
10.07.2021 18:50 Відповісти
кому ??? простым смертным не дают..
показати весь коментар
10.07.2021 20:16 Відповісти
Вот откуда берётся антисемитизм. Весь мир может посмотреть и законспектировать.
показати весь коментар
10.07.2021 22:56 Відповісти
" В рамках программы дешевых кредитов ******** уже 51 млрд грн" - Шмыгаль
показати весь коментар
10.07.2021 20:47 Відповісти
Если есть лишние 50 миллиардов - почему почему не сбалансировать коммуналку ?
Забирают у бедных и раздают своим знакомым (и явно небедным).
показати весь коментар
10.07.2021 22:59 Відповісти
Нет сомнений что выдали.
Но нет сомнений, что выдали в одни руки!
показати весь коментар
10.07.2021 21:01 Відповісти
Отмыли и украли .возврата небудет точно
показати весь коментар
10.07.2021 23:11 Відповісти
Беня из ПриватБанка тоже раздал на 5,5 млрд. Дол. кредитов, правда только себе любимому /через подставных лиц/...Старую схему обкатываете?
показати весь коментар
10.07.2021 23:15 Відповісти
Наверное это всё дали Бене ?
показати весь коментар
11.07.2021 11:44 Відповісти
 
 