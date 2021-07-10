В рамках программы дешевых кредитов выдано уже 51 млрд грн, - Шмыгаль
По программе льготных кредитов "5-7-9" выдано уже 51 миллиард гривен.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил: "В рамках программы Президента "5-7-9" выдано уже 51,3 миллиарда грн дешевых займов. В частности, по выданным за предыдущую неделю 1,4 млрд гривен львиную долю составляют антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%. Программа продолжает работать в пользу бизнеса".
Но точно знаю того, кто знает кому шмыга дал кредиты.
Это сам шмыга.
А чё ж не пить, когда дают, и не накладно ?
-- я бы не рискнул...*)
ты случаем не избиратель зе-гнид? )))
Инвестирование и кредитование -- это одно и то же.
60% налога... в США.
Если не можешь не писать -- не пиши! (с) *)
Забирают у бедных и раздают своим знакомым (и явно небедным).
Но нет сомнений, что выдали в одни руки!