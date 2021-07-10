РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10276 посетителей онлайн
Новости
1 431 23

В рамках программы дешевых кредитов выдано уже 51 млрд грн, - Шмыгаль

В рамках программы дешевых кредитов выдано уже 51 млрд грн, - Шмыгаль

По программе льготных кредитов "5-7-9" выдано уже 51 миллиард гривен.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил: "В рамках программы Президента "5-7-9" выдано уже 51,3 миллиарда грн дешевых займов. В частности, по выданным за предыдущую неделю 1,4 млрд гривен львиную долю составляют антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%. Программа продолжает работать в пользу бизнеса".

Читайте также: Зеленский подписал Закон об условиях по выплате кредитов жителями зоны ООС

кредит (2380) Шмыгаль Денис (2815)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Кому выдано? Кто-то знает тех, кому шмыгаль давал кредиты?!
показать весь комментарий
10.07.2021 17:56 Ответить
+8
Зе-депутаты, министры, судьи, прокуроры, руководство МВД и члены их семей может и получили за дешево дешевые кредиты.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:26 Ответить
+6
Кому вы выдали ети кредиты и за счет кого? Зачем вы лапшу вешаете лохторату
показать весь комментарий
10.07.2021 18:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кому выдано? Кто-то знает тех, кому шмыгаль давал кредиты?!
показать весь комментарий
10.07.2021 17:56 Ответить
Нет.
Но точно знаю того, кто знает кому шмыга дал кредиты.
Это сам шмыга.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:13 Ответить
Шмыгаль растыкал 57 миллиардов по своим людям.
А чё ж не пить, когда дают, и не накладно ?
показать весь комментарий
10.07.2021 22:55 Ответить
"В рамках программы Президента ..."
-- я бы не рискнул...*)
показать весь комментарий
10.07.2021 18:05 Ответить
Лучше бы создали хорошую программу инвестирования, а не кредитов. Чтобы люди идею предлагали, а государство или частные инвесторы - инвестировали в идею и люди бизнесы развивали. И нужно на первых этапах открытия бизнеса - полностью снимать все налоги, пока бизнес не заработает на полную. Нужно в Украине сделать налоговую систему, как в США, что чем больше зарабатываешь, тем больше платишь налог. И чем меньше зарабатываешь, тем ниже процент налога. Кинозвезды в США платят по 60% налога, но они говорят, что понимают куда идут эти деньги, что в США красиво жить и есть медицина хорошая и т.д. и т.п. В Украине нужно с нищих снять вообще налог в 0%, а на олигархов нужно накладывать налог от 60% до 85%.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:14 Ответить
))))
ты случаем не избиратель зе-гнид? )))
показать весь комментарий
10.07.2021 18:29 Ответить
Лучше бы создали хорошую программу инвестирования, а не кредитов.
Инвестирование и кредитование -- это одно и то же.
60% налога... в США.
Если не можешь не писать -- не пиши! (с) *)
показать весь комментарий
10.07.2021 18:18 Ответить
то вероятный зебил...
показать весь комментарий
10.07.2021 18:30 Ответить
А я любитель фантастической литературы...*)
показать весь комментарий
10.07.2021 18:31 Ответить
Зе-депутаты, министры, судьи, прокуроры, руководство МВД и члены их семей может и получили за дешево дешевые кредиты.
показать весь комментарий
10.07.2021 18:26 Ответить
я бы взял. где выдают?
показать весь комментарий
10.07.2021 18:45 Ответить
в Кабмине и Раде выдают...только своим
показать весь комментарий
10.07.2021 19:34 Ответить
Кому вы выдали ети кредиты и за счет кого? Зачем вы лапшу вешаете лохторату
показать весь комментарий
10.07.2021 18:50 Ответить
кому ??? простым смертным не дают..
показать весь комментарий
10.07.2021 20:16 Ответить
Вот откуда берётся антисемитизм. Весь мир может посмотреть и законспектировать.
показать весь комментарий
10.07.2021 22:56 Ответить
" В рамках программы дешевых кредитов ******** уже 51 млрд грн" - Шмыгаль
показать весь комментарий
10.07.2021 20:47 Ответить
Если есть лишние 50 миллиардов - почему почему не сбалансировать коммуналку ?
Забирают у бедных и раздают своим знакомым (и явно небедным).
показать весь комментарий
10.07.2021 22:59 Ответить
Нет сомнений что выдали.
Но нет сомнений, что выдали в одни руки!
показать весь комментарий
10.07.2021 21:01 Ответить
Отмыли и украли .возврата небудет точно
показать весь комментарий
10.07.2021 23:11 Ответить
Беня из ПриватБанка тоже раздал на 5,5 млрд. Дол. кредитов, правда только себе любимому /через подставных лиц/...Старую схему обкатываете?
показать весь комментарий
10.07.2021 23:15 Ответить
Наверное это всё дали Бене ?
показать весь комментарий
11.07.2021 11:44 Ответить
 
 