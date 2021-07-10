В рамках программы дешевых кредитов выдано уже 51 млрд грн, - Шмыгаль

По программе льготных кредитов "5-7-9" выдано уже 51 миллиард гривен.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил: "В рамках программы Президента "5-7-9" выдано уже 51,3 миллиарда грн дешевых займов. В частности, по выданным за предыдущую неделю 1,4 млрд гривен львиную долю составляют антикризисные кредиты на пополнение оборотных средств под 0%. Программа продолжает работать в пользу бизнеса".

