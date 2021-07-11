УКР
Відновленню світової економіки загрожує зростання кількості нових штамів COVID-19, - G20

Відновленню світової економіки загрожує зростання кількості нових штамів COVID-19, - G20

Відновлення світової економіки перебуває під загрозою через зростання кількості нових штамів коронавірусу і недостатній доступ до вакцин у країнах, що розвиваються.

Збори "Групи двадцяти" в італійській Венеції стали першими зборами міністрів фінансів в очному форматі від початку пандемії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки. Учасники зустрічі також підтримали дії, спрямовані на недопущення переказу прибутків міжнародних компаній у зони з низьким рівнем оподаткування.

Це відкриває можливість для остаточного затвердження нової глобальної мінімальної ставки корпоративного податку в розмірі 15% на саміті лідерів "Групи двадцяти", який відбудеться в Римі в жовтні. Це може окупити сотні мільярдів доларів, витрачених національними центробанками, що зазнають труднощів в умовах кризи, пов'язаної з пандемією COVID-19.

У заключному комюніке йдеться, що глобальні економічні перспективи покращилися після квітневих переговорів G20 завдяки кампаніям вакцинації і пакетам економічної підтримки, проте міністри визнали крихкість відновлення перед обличчям нових штамів, таких як "Дельта", що швидко поширюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голови Світового банку, МВФ, ВООЗ і СОТ закликають країни G20 вакцинувати проти COVID-19 хоча б 40% населення до кінця 2021 року

"Відновлення характеризується великими розбіжностями між країнами і всередині країн і, як і раніше, зазнає ризиків нового зниження, зокрема, через поширення нових штамів вірусу COVID-19 і різних темпів вакцинації, - йдеться в комюніке. - Ми підтверджуємо нашу рішучість використовувати всі доступні інструменти доти, поки це необхідно для усунення несприятливих наслідків COVID-19".

Комюніке, в якому наголошується на необхідності підтримки "справедливого міжнародного обміну" вакцинами, не пропонує конкретних заходів, визнаючи рекомендацію про виділення 50 мільярдів доларів на фінансування нових вакцин Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, Всесвітньою організацією охорони здоров'я та Світовою організацією торгівлі.

G20 (323) карантин (18172) економіка (949) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
