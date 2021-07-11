РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10309 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
2 024 25

Восстановлению мировой экономики угрожает рост числа новых штаммов COVID-19, - G20

Восстановлению мировой экономики угрожает рост числа новых штаммов COVID-19, - G20

Восстановление мировой экономики находится под угрозой из-за роста числа новых штаммов коронавируса и недостаточного доступа к вакцинам в развивающихся странах.

Собрание "Группы двадцати" в итальянской Венеции стало первым собранием министров финансов в очном формате с начала пандемии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Участники встречи также поддержали действия, направленные на недопущение перевода прибылей международных компаний в зоны с низким уровнем налогообложения.

Это открывает возможность для окончательного утверждения новой глобальной минимальной ставки корпоративного налога в размере 15% на саммите лидеров "Группы двадцати", который пройдет в Риме в октябре. Это может окупить сотни миллиардов долларов, потраченных национальными центробанками, испытывающими трудности в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

В заключительном коммюнике говорится, что глобальные экономические перспективы улучшились после апрельских переговоров G20 благодаря кампаниям вакцинации и пакетам экономической поддержки, однако министры признали хрупкость восстановления перед лицом новых штаммов, таких как быстро распространяющаяся "Дельта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главы Всемирного банка, МВФ, ВОЗ и ВТО призывают страны G20 вакцинировать от COVID-19 хотя бы 40% населения до конца 2021 года

"Восстановление характеризуется большими расхождениями между странами и внутри стран и по-прежнему подвержено рискам нового снижения, в частности, из-за распространения новых штаммов вируса COVID-19 и различных темпов вакцинации, - говорится в коммюнике, - Мы подтверждаем нашу решимость использовать все доступные инструменты до тех пор, пока это необходимо для устранения неблагоприятных последствий COVID-19".

Коммюнике, в котором подчеркивается необходимость поддержки "справедливого международного обмена" вакцинами, не предлагает конкретных мер, признавая рекомендацию о выделении 50 миллиардов долларов на финансирование новых вакцин Международным валютным фондом, Всемирным банком, Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной торговой организацией.

Автор: 

G20 (300) карантин (16729) экономика (3892) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Я так думаю что мы победим.

Теж сподіваюся. Так, власне, і має бути: розум перемагає глупоту, невігластво та стадність, свобода - дискримінацію і терор.

Правда, виходячи з історії, на жаль, не завжди це стається.
Коли читала про червоний терор після 1917 (потім спати не могла), тоді сталінські репресії: бидло винищувало інтелігенцію, розумних, талановитих людей, особистостей. А саме розплоджувалося і відтворило собі подібних.

Тому деградація суспільства у різних країнах (скрізь свої причини, звичайно, + глобальні тенденції) набула шалених масштабів. І це - сумно. Я писала на форумі про це ще в 2019.
показать весь комментарий
11.07.2021 02:16 Ответить
+8
Єдина проблема світової цивілізації з січня 2020 - ковід.
Більше нічого не існує. Все.
показать весь комментарий
11.07.2021 01:54 Ответить
+5
Это война, Веданочка... Это война, которую они объявили против нас всех. Пленных в этой войне не будет. Будет только один победитель. Я так думаю что мы победим.
показать весь комментарий
11.07.2021 02:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ковид Дельта родит новый штамм типа Альфа Омега и прочих детишек.... В Космосе их больше чем цивилизаций,коих миллиарды... проклятые Инопланетяне,засорили всякими СПИДами с Короной Вируса Землю,а ты выкручивайся...
показать весь комментарий
11.07.2021 01:41 Ответить
А вы больше футбольных матчей проводите на Рашке.
показать весь комментарий
11.07.2021 01:50 Ответить
климат меняется - жарче становится, населения многовато - вирусы сократят население, и климат улучшиться возможно, только нужно жесткие вирусы, чтобы аж на столько сократить население. Или искать другие способы, которые помогут регулировать климат.
показать весь комментарий
11.07.2021 01:52 Ответить
І звичайно ви себе не причисляєте до можливо скороченого населення )
показать весь комментарий
11.07.2021 08:10 Ответить
Єдина проблема світової цивілізації з січня 2020 - ковід.
Більше нічого не існує. Все.
показать весь комментарий
11.07.2021 01:54 Ответить
Якраз читаю місцеві новини:

https://www.facebook.com/jdemontreal/?__cft__[0]=AZW_D-aHbEVW14sRBfyUs7OAVvOAEzyvKtIwKTiM7TT0B8j1ZMg6Bny3-RL0OBOXdt_fzEySu3hcH9kJMF3KtPZpFoy6zCqwSz3p958IWWNcNEKvg1ikZ2abbkZ58mXdxJ6JWBSvPqRdu43LrgcqCWzx&__tn__=-UC%2CP-R Le Journal de Montréal

https://www.facebook.com/jdemontreal# 22 hrs ·

Vaccine manufacturers are currently working on creating 2.0 vaccines that can counter COVID-19. variants.
Життя на голці. Вперед ! Інакше не випустять з будинку. Навіть в шматі. Закриють, поки 100-ту дозу не візьмете.

Кому цікаво - можете пошукати, наскільки зросли прибутки =радєтєлєй= за здоров*я і життя піпла. Це ж ночами не сплять, =працюють=.
Як читала в американців: Why is there NO emphasis on improving one's immune system rather than being constantly bombarded with messages to get vaccinated?
показать весь комментарий
11.07.2021 01:59 Ответить
Это война, Веданочка... Это война, которую они объявили против нас всех. Пленных в этой войне не будет. Будет только один победитель. Я так думаю что мы победим.
показать весь комментарий
11.07.2021 02:08 Ответить
Я так думаю что мы победим.

Теж сподіваюся. Так, власне, і має бути: розум перемагає глупоту, невігластво та стадність, свобода - дискримінацію і терор.

Правда, виходячи з історії, на жаль, не завжди це стається.
Коли читала про червоний терор після 1917 (потім спати не могла), тоді сталінські репресії: бидло винищувало інтелігенцію, розумних, талановитих людей, особистостей. А саме розплоджувалося і відтворило собі подібних.

Тому деградація суспільства у різних країнах (скрізь свої причини, звичайно, + глобальні тенденції) набула шалених масштабів. І це - сумно. Я писала на форумі про це ще в 2019.
показать весь комментарий
11.07.2021 02:16 Ответить
https://censor.net/ru/user/165058 Привіт! Червоний терор це жах.Але і до червоного терору була рос імперія.Це також не люди.Хоч і відмінили кріпацтво,але в людей нічого не було.Українці і в рос імперії страждали.
показать весь комментарий
11.07.2021 02:21 Ответить
Привіт, Друже !
То само собою, так.
Але народ вижив, зберіг себе, мову.
І деградує тепер.
Замість навпаки.
показать весь комментарий
11.07.2021 02:41 Ответить
Москалі не хотіли повністю винищити українців.А зробити покірних рабів.Навіть з великими мільйонними жертвами.А українці по своїй суті комуністи і соціалісти,а не націоналісти.Навіть ті,хто вважається патріотом.Звісно не всі,але значна частина нашого населення.І це все,звісно що вплив самих москалів.
показать весь комментарий
11.07.2021 03:12 Ответить
А українці по своїй суті комуністи і соціалісти,а не націоналісти.

Я - ні.
Все залежить від кожної окремої людини.
Чим більше буде особистостей з гострим і критичним розумом, самостійних, принципових, свідомих - тим сильнішим стане суспільство.
показать весь комментарий
11.07.2021 03:22 Ответить
Я ж написав,що не всі.Ми скочуємся в новий комунізм.Він відрізняється від радянського.
показать весь комментарий
11.07.2021 03:41 Ответить
Але в нас достатньо правих, шоб витягнути країну. В нас взагалі наразі найсприятливіші умови для цього за останні кілька сот років. Ну, мені так здається. Якшо проґавимо, тоді гаплик остаточний.
показать весь комментарий
11.07.2021 06:20 Ответить
Пані https://censor.net/ru/user/165058 , вчені стурбовані. "Корона" атакує сіру речовину головного мозку(втрата нюху, смаку і.т.д. саме з цим пов'язана)
показать весь комментарий
11.07.2021 08:40 Ответить
у мене у знайомої після ковід нюх через пів року повністю не відновився

Сингапурские ученые назвали срок сохранения симптомов после COVID-19
Проявления болезни могут сохраняться в течение полугода после выздоровления, выяснили ученые. Чаще всего переболевшие COVID-19 долгое время жалуются на кашель и одышку, в более редких случаях - на усталость и головокружение
показать весь комментарий
11.07.2021 10:28 Ответить
Таки да, війна. ***** сказало ми потрапимо до раю, ну а вони просто здохнуть. Ясніше і бути не може хто це зробив.
показать весь комментарий
11.07.2021 07:20 Ответить
Що до кацапiв, котрi вважають, що знайти свое щастя iм допоиоже бог вiйни МАРС. Але ж бо, прочитайте з кiнця, тобто, навпаки... Ось шо вони знайдуть - СРАМОВИСЬКО поразки.
показать весь комментарий
11.07.2021 04:13 Ответить
Это как открытие новых звезд с таким же успехом может угрожать экономике. Но если напугать стадо то можно лишних направить к пропасти. А лишних людей в резервации.
показать весь комментарий
11.07.2021 05:21 Ответить
Судя по фондовым рынкам мировая экономика этого вируса даже не заметила...
Пострадал мелкий бизнес из за тупых локдаунов и прочих ограничений..а воротилы от крупного только преумножили свои капиталы...
показать весь комментарий
11.07.2021 07:31 Ответить
пи..дунам із Лахти..
https://www.rbc.ru/economics/17/11/2020/5fabc9289a79476ec20f16cc Согласно прогнозам, ожидается снижение ВВП в большинстве государств на 4-7% за год. После объявления глобальной пандемии приближение мирового экономического кризиса стало очень ощутимым. Риски, связанные с распространением коронавируса, негативно сказались на стоимости акций и активов многих компаний.

https://www.refinitiv.ru/blog/market-insights/vliyanie-koronavirusa-na-mirovuyu-ehkonomiku/
показать весь комментарий
11.07.2021 10:32 Ответить
 
 