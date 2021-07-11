Восстановлению мировой экономики угрожает рост числа новых штаммов COVID-19, - G20

Восстановление мировой экономики находится под угрозой из-за роста числа новых штаммов коронавируса и недостаточного доступа к вакцинам в развивающихся странах.

Собрание "Группы двадцати" в итальянской Венеции стало первым собранием министров финансов в очном формате с начала пандемии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Участники встречи также поддержали действия, направленные на недопущение перевода прибылей международных компаний в зоны с низким уровнем налогообложения.

Это открывает возможность для окончательного утверждения новой глобальной минимальной ставки корпоративного налога в размере 15% на саммите лидеров "Группы двадцати", который пройдет в Риме в октябре. Это может окупить сотни миллиардов долларов, потраченных национальными центробанками, испытывающими трудности в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19.

В заключительном коммюнике говорится, что глобальные экономические перспективы улучшились после апрельских переговоров G20 благодаря кампаниям вакцинации и пакетам экономической поддержки, однако министры признали хрупкость восстановления перед лицом новых штаммов, таких как быстро распространяющаяся "Дельта".

"Восстановление характеризуется большими расхождениями между странами и внутри стран и по-прежнему подвержено рискам нового снижения, в частности, из-за распространения новых штаммов вируса COVID-19 и различных темпов вакцинации, - говорится в коммюнике, - Мы подтверждаем нашу решимость использовать все доступные инструменты до тех пор, пока это необходимо для устранения неблагоприятных последствий COVID-19".

Коммюнике, в котором подчеркивается необходимость поддержки "справедливого международного обмена" вакцинами, не предлагает конкретных мер, признавая рекомендацию о выделении 50 миллиардов долларов на финансирование новых вакцин Международным валютным фондом, Всемирным банком, Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной торговой организацией.