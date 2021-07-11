Восстановлению мировой экономики угрожает рост числа новых штаммов COVID-19, - G20
Восстановление мировой экономики находится под угрозой из-за роста числа новых штаммов коронавируса и недостаточного доступа к вакцинам в развивающихся странах.
Собрание "Группы двадцати" в итальянской Венеции стало первым собранием министров финансов в очном формате с начала пандемии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки. Участники встречи также поддержали действия, направленные на недопущение перевода прибылей международных компаний в зоны с низким уровнем налогообложения.
Это открывает возможность для окончательного утверждения новой глобальной минимальной ставки корпоративного налога в размере 15% на саммите лидеров "Группы двадцати", который пройдет в Риме в октябре. Это может окупить сотни миллиардов долларов, потраченных национальными центробанками, испытывающими трудности в условиях кризиса, связанного с пандемией COVID-19.
В заключительном коммюнике говорится, что глобальные экономические перспективы улучшились после апрельских переговоров G20 благодаря кампаниям вакцинации и пакетам экономической поддержки, однако министры признали хрупкость восстановления перед лицом новых штаммов, таких как быстро распространяющаяся "Дельта".
"Восстановление характеризуется большими расхождениями между странами и внутри стран и по-прежнему подвержено рискам нового снижения, в частности, из-за распространения новых штаммов вируса COVID-19 и различных темпов вакцинации, - говорится в коммюнике, - Мы подтверждаем нашу решимость использовать все доступные инструменты до тех пор, пока это необходимо для устранения неблагоприятных последствий COVID-19".
Коммюнике, в котором подчеркивается необходимость поддержки "справедливого международного обмена" вакцинами, не предлагает конкретных мер, признавая рекомендацию о выделении 50 миллиардов долларов на финансирование новых вакцин Международным валютным фондом, Всемирным банком, Всемирной организацией здравоохранения и Всемирной торговой организацией.
Більше нічого не існує. Все.
Le Journal de Montréal
https://www.facebook.com/jdemontreal# 22 hrs ·
Vaccine manufacturers are currently working on creating 2.0 vaccines that can counter COVID-19. variants.
Життя на голці. Вперед ! Інакше не випустять з будинку. Навіть в шматі. Закриють, поки 100-ту дозу не візьмете.
Кому цікаво - можете пошукати, наскільки зросли прибутки =радєтєлєй= за здоров*я і життя піпла. Це ж ночами не сплять, =працюють=.
Як читала в американців: Why is there NO emphasis on improving one's immune system rather than being constantly bombarded with messages to get vaccinated?
Теж сподіваюся. Так, власне, і має бути: розум перемагає глупоту, невігластво та стадність, свобода - дискримінацію і терор.
Правда, виходячи з історії, на жаль, не завжди це стається.
Коли читала про червоний терор після 1917 (потім спати не могла), тоді сталінські репресії: бидло винищувало інтелігенцію, розумних, талановитих людей, особистостей. А саме розплоджувалося і відтворило собі подібних.
Тому деградація суспільства у різних країнах (скрізь свої причини, звичайно, + глобальні тенденції) набула шалених масштабів. І це - сумно. Я писала на форумі про це ще в 2019.
То само собою, так.
Але народ вижив, зберіг себе, мову.
І деградує тепер.
Замість навпаки.
Я - ні.
Все залежить від кожної окремої людини.
Чим більше буде особистостей з гострим і критичним розумом, самостійних, принципових, свідомих - тим сильнішим стане суспільство.
Сингапурские ученые назвали срок сохранения симптомов после COVID-19
Проявления болезни могут сохраняться в течение полугода после выздоровления, выяснили ученые. Чаще всего переболевшие COVID-19 долгое время жалуются на кашель и одышку, в более редких случаях - на усталость и головокружение
Пострадал мелкий бизнес из за тупых локдаунов и прочих ограничений..а воротилы от крупного только преумножили свои капиталы...
Согласно прогнозам, ожидается снижение ВВП в большинстве государств на 4-7% за год. После объявления глобальной пандемии приближение мирового экономического кризиса стало очень ощутимым. Риски, связанные с распространением коронавируса, негативно сказались на стоимости акций и активов многих компаний.
https://www.refinitiv.ru/blog/market-insights/vliyanie-koronavirusa-na-mirovuyu-ehkonomiku/