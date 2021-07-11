Озброєні російські найманці погрозою збити безпілотник місії ОБСЄ змусили спостерігачів видалити відзняті матеріали і залишити район моніторингу, - СЦКК

Російські найманці продовжують перешкоджати роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) на Донбасі, зокрема, фіксуються відкриті погрози збити безпілотний літальний апарат СММ.

Зазначений факт опубліковано в оперативному звіті СММ ОБСЄ № 18/2021, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на українську сторону СЦКК.

"Так, з метою моніторингу ситуації 7 липня об 11:25 патруль Місії прибув на околиці тимчасово окупованого населеного пункту Вільхівка для здійснення планового польоту безпілотного літального апарату СММ малого радіуса дії, про який повідомлялося завчасно. Об 11:30 до команди Місії, яка здійснювала політ БПЛА, під'їхав транспортний засіб із двома озброєними найманцями РФ, які наказали спостерігачам приземлити БПЛА, видалити з нього фото- і відеоматеріали та залишити цей район, оскільки в іншому випадку летальний апарат буде збито. Через 10 хвилин патруль Місії був змушений приземлити БПЛА та покинути район", йдеться в повідомленні.

СЦКК також акцентує увагу на тому, що подібні факти агресивної поведінки окупантів стосовно патрулів СММ ОБСЄ мають системний характер.

"Зокрема у звіті від 29 червня №149/2021 зазначалося, що 28 червня на околиці окупованого населеного пункту Петрівське озброєнні найманці російсько-окупаційних військ, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вимагали в агресивній формі від спостерігачів Місії пояснень щодо маркувань на дорозі, які раніше наніс патруль СММ для позначення потенційної наявності мін у навколишніх районах. Знахабнілі кремлівські найманці відкрито заявили про наміри щодо умисного встановлення мін на дорогах для подальшого перешкоджання вільного пересування патрулів СММ. Представники Місії були вимушені залишити цей район", - зазначають в СЦКК.

Нагадується також, що 8 липня, під час засідання Постійної ради ОБСЄ, Європейський Союз вчергове закликав РФ забезпечити безперешкодне пересування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Перешкоджаючи роботі з моніторингу та свободі пересування, збройні формування Російської Федерації продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнутих домовленостей", - резюмували в СЦКК.