Озброєні російські найманці погрозою збити безпілотник місії ОБСЄ змусили спостерігачів видалити відзняті матеріали і залишити район моніторингу, - СЦКК

Російські найманці продовжують перешкоджати роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) на Донбасі, зокрема, фіксуються відкриті погрози збити безпілотний літальний апарат СММ.

Зазначений факт опубліковано в оперативному звіті СММ ОБСЄ № 18/2021, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на українську сторону СЦКК.

"Так, з метою моніторингу ситуації 7 липня об 11:25 патруль Місії прибув на околиці тимчасово окупованого населеного пункту Вільхівка для здійснення планового польоту безпілотного літального апарату СММ малого радіуса дії, про який повідомлялося завчасно. Об 11:30 до команди Місії, яка здійснювала політ БПЛА, під'їхав транспортний засіб із двома озброєними найманцями РФ, які наказали спостерігачам приземлити БПЛА, видалити з нього фото- і відеоматеріали та залишити цей район, оскільки в іншому випадку летальний апарат буде збито. Через 10 хвилин патруль Місії був змушений приземлити БПЛА та покинути район", йдеться в повідомленні.

СЦКК також акцентує увагу на тому, що подібні факти агресивної поведінки окупантів стосовно патрулів СММ ОБСЄ мають системний характер.

"Зокрема у звіті від 29 червня №149/2021 зазначалося, що 28 червня на околиці окупованого населеного пункту Петрівське озброєнні найманці російсько-окупаційних військ, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вимагали в агресивній формі від спостерігачів Місії пояснень щодо маркувань на дорозі, які раніше наніс патруль СММ для позначення потенційної наявності мін у навколишніх районах. Знахабнілі кремлівські найманці відкрито заявили про наміри щодо умисного встановлення мін на дорогах для подальшого перешкоджання вільного пересування патрулів СММ. Представники Місії були вимушені залишити цей район", - зазначають в СЦКК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські терористи перешкоджають роботі місії ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу, - СЦКК

Нагадується також, що 8 липня, під час засідання Постійної ради ОБСЄ, Європейський Союз вчергове закликав РФ забезпечити безперешкодне пересування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

"Перешкоджаючи роботі з моніторингу та свободі пересування, збройні формування Російської Федерації продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнутих домовленостей", - резюмували в СЦКК.

бойовик (3414) ОБСЄ (3524) Донбас (22359) СЦКК (642)
Топ коментарі
+40
На кой черт нужны эти обсешные терпилы? Они ни на что не влияют и ничего не решают. Абсурд.
11.07.2021 10:22 Відповісти
+34
нужно срочно выразить озабоченность.
11.07.2021 10:22 Відповісти
+29
Бесполезная организация как и оон
11.07.2021 10:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
нужно срочно выразить озабоченность.
11.07.2021 10:22 Відповісти
УНИЧТОЖАТЬ каждодневно кацапское наглое стадо !!!!!!!!!!!!!
11.07.2021 11:01 Відповісти
а наше убогое клавишное дэ? опять в астрале Обнуленного Х..ло ищет мыр??!!
11.07.2021 11:53 Відповісти
На кой черт нужны эти обсешные терпилы? Они ни на что не влияют и ничего не решают. Абсурд.
11.07.2021 10:22 Відповісти
а жрать и пить и по плятям таскаться
11.07.2021 10:33 Відповісти
этот вопрос первое что пришло мне в голову после прочтения!
11.07.2021 12:25 Відповісти
А як тоді кацапи" макарони з гречкою" для градів та мінометів протягнуть?
11.07.2021 15:00 Відповісти
Бесполезная организация как и оон
11.07.2021 10:28 Відповісти
Бессмысленая организация слепо-глухо-немых.
11.07.2021 10:31 Відповісти
какцапия наглеет патамушта ана -
тастарана нестарана канфликта ...
11.07.2021 10:35 Відповісти
А что, так можно? Видео-аудиозаписи не уходят прямым потоком на сервера обсе? И кому нужен такой фарс?!
11.07.2021 10:42 Відповісти
никто не знает на какой фиг эта миссия там 7 лет сидит?
11.07.2021 10:43 Відповісти
Щоб у кацапів не було можливості звинувачувати нас у неіснуючих провокаціях.
11.07.2021 10:47 Відповісти
А зарплаты у них как у воюющих - весь Евросоюз тому ОБСЕ платит
11.07.2021 11:14 Відповісти
Кацапи готуються до нападу.
І в той же час
"Укроборонпром: Гособоронзаказ заблокирован, контракты не заключены, выживаем за счет экспорта"
11.07.2021 10:44 Відповісти
Стерненко питає : де визы з рашей?
Росіянам тут не раді! - громадяни РФ шоковані Україною та радять до нас не їздити

11.07.2021 11:11 Відповісти
https://youtu.be/JVWJCjA5yvE
11.07.2021 11:12 Відповісти
Нах она там нужна эта миссия?
11.07.2021 11:23 Відповісти
"Нетрадиционных" покрывать.
11.07.2021 11:44 Відповісти
В 11:30 к команде Миссии, которая осуществляла полет БПЛА, подъехало транспортное средство с двумя вооруженными наемниками РФ, которые приказали наблюдателям приземлить БПЛА, удалить с него фото- и видеоматериалы и покинуть данный район,- ОБСЕ прорашистская шарага,которая начиная с 2014 года занимается частным извозом террористов ,
ровно как и при мониторинге позиций украинских ВС , в скором времени по им велся прицельный огонь ,что указывает на сотрудничество этой канторы с рашистами.
11.07.2021 11:25 Відповісти
Так ведь кадры решают всё - это еврейское правило никто не отменял.
В миссии ОБСЕ должны быть "НАШИ ЛЮДИ", и тогда миссия будет имитировать деятельность, помогая террористам.
11.07.2021 11:48 Відповісти
ООН эффективна, когда надо защищать гомосексуалистов и педофилов.
11.07.2021 11:44 Відповісти
В отношениях с Рашкой, миссия ОБСЕ занимает исключительно миссионерскую позицию.
11.07.2021 11:45 Відповісти
ОБСЕ встаёт с локтей и колен.
11.07.2021 11:48 Відповісти
Ну і на хрєн це ОБСЄ потрібно як що Україна їм дала Ленд Крузери броньовані, мабуть ще і частково фінансує їх місію в Донбасі, а вони окрім бухати у сєпарських кабаках і зливати інфу сєпарам нічого суттєвого не роблять.. Гарне питання.
11.07.2021 11:49 Відповісти
А что вообще делает эта миссия там, в чем ее смысл, если так легко можно ее заставить удалить всё отснятое. В следующий раз эту миссию возьмут в ополчение к себе. Разве что весь этот беспредел будет запротоколирован когда то будет предъявлен, но я в это что то не верю.
11.07.2021 11:55 Відповісти
Легко отделались, могли бы и морды набить.
11.07.2021 11:59 Відповісти
"На кой черт нужны эти обсешные терпилы? Они ни на что не влияют и ничего не решают. Абсурд."

- Так терпилы в этом случае вообщем то не они. У них все хорошо.
11.07.2021 11:59 Відповісти
0хфицэры -росЦияне - пусть свабода восцияет , за ПАРАШКУ-********* -- до ""конца """ -
-
-
https://www.youtube.com/watch?v=w-kGoC9F3Tg ..
.
.
11.07.2021 13:28 Відповісти
Как это - препятствуют ОБСЕ? А может там свинособакоязычные, росиськоговорящих детей режут, сливают кровь и закусывают ею боярку, по приказу *****? Потом, будут хрюкать "бендеровцы, бендеровцы!"! А детей, спасать срочно надо!!!
11.07.2021 13:29 Відповісти
"Надо не забывать, что там живут наши граждане" (величайший мыслитель времён и народов)
11.07.2021 13:57 Відповісти
Сцыкуны, а не наблеDатели ОБСЕ!!
11.07.2021 14:07 Відповісти
Знаете что, вы нам уже порядком надоели,....************! Надо попросту вас убрать! Вы совершенно лишние в эволюции. Вы и вся ваша сраная империя до ...сраки!
От была империя гуннов, что от них осталось? ...Не знаете! Хорошо. Была империя персов, что от них осталось?...Не знаете. Добре. Нук была империя...Чингизхана, это атас, что от нее осталось?...Снова не знаете? Гуд. Хорошо, была россиская империя, что ..от..нее..осталось? Молчание?
Ну так вот кацапня, вся ваша сраная империя, это всего навсего...ДВА!.....всего лишь два города - это Моква и Питерсбург. Их просто убрать и о вас никто не вспомнит. Понятно?
Для того, чтобы убрать два сраных города, не обязательно нажимать на кнопочку ...Enter. Есть и другие методы для своры дебилов.....
11.07.2021 14:16 Відповісти
дохлый западный цивилизованный мир побуждает рашофюрерра к новых захватам земель и народов
11.07.2021 14:16 Відповісти
А что, так можно было? Когда мы уже начнём этих полудурков отгонять от позиций и вообще слать их нах!
11.07.2021 14:39 Відповісти
это шо, прикол, или очередное выполнение т.н."минских договоренностей"? вероятно скоро этому будет предел...
11.07.2021 16:11 Відповісти
 
 