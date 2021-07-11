Озброєні російські найманці погрозою збити безпілотник місії ОБСЄ змусили спостерігачів видалити відзняті матеріали і залишити район моніторингу, - СЦКК
Російські найманці продовжують перешкоджати роботі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ) на Донбасі, зокрема, фіксуються відкриті погрози збити безпілотний літальний апарат СММ.
Зазначений факт опубліковано в оперативному звіті СММ ОБСЄ № 18/2021, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на українську сторону СЦКК.
"Так, з метою моніторингу ситуації 7 липня об 11:25 патруль Місії прибув на околиці тимчасово окупованого населеного пункту Вільхівка для здійснення планового польоту безпілотного літального апарату СММ малого радіуса дії, про який повідомлялося завчасно. Об 11:30 до команди Місії, яка здійснювала політ БПЛА, під'їхав транспортний засіб із двома озброєними найманцями РФ, які наказали спостерігачам приземлити БПЛА, видалити з нього фото- і відеоматеріали та залишити цей район, оскільки в іншому випадку летальний апарат буде збито. Через 10 хвилин патруль Місії був змушений приземлити БПЛА та покинути район", йдеться в повідомленні.
СЦКК також акцентує увагу на тому, що подібні факти агресивної поведінки окупантів стосовно патрулів СММ ОБСЄ мають системний характер.
"Зокрема у звіті від 29 червня №149/2021 зазначалося, що 28 червня на околиці окупованого населеного пункту Петрівське озброєнні найманці російсько-окупаційних військ, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, вимагали в агресивній формі від спостерігачів Місії пояснень щодо маркувань на дорозі, які раніше наніс патруль СММ для позначення потенційної наявності мін у навколишніх районах. Знахабнілі кремлівські найманці відкрито заявили про наміри щодо умисного встановлення мін на дорогах для подальшого перешкоджання вільного пересування патрулів СММ. Представники Місії були вимушені залишити цей район", - зазначають в СЦКК.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські терористи перешкоджають роботі місії ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу, - СЦКК
Нагадується також, що 8 липня, під час засідання Постійної ради ОБСЄ, Європейський Союз вчергове закликав РФ забезпечити безперешкодне пересування Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на території окремих районів Донецької та Луганської областей.
"Перешкоджаючи роботі з моніторингу та свободі пересування, збройні формування Російської Федерації продовжують демонструвати небажання виконувати раніше досягнутих домовленостей", - резюмували в СЦКК.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тастарана нестарана канфликта ...
І в той же час
"Укроборонпром: Гособоронзаказ заблокирован, контракты не заключены, выживаем за счет экспорта"
Росіянам тут не раді! - громадяни РФ шоковані Україною та радять до нас не їздити
https://youtu.be/JVWJCjA5yvE https://youtu.be/JVWJCjA5yvE
ровно как и при мониторинге позиций украинских ВС , в скором времени по им велся прицельный огонь ,что указывает на сотрудничество этой канторы с рашистами.
В миссии ОБСЕ должны быть "НАШИ ЛЮДИ", и тогда миссия будет имитировать деятельность, помогая террористам.
- Так терпилы в этом случае вообщем то не они. У них все хорошо.
-
-
https://www.youtube.com/watch?v=w-kGoC9F3Tg ..
.
.
От была империя гуннов, что от них осталось? ...Не знаете! Хорошо. Была империя персов, что от них осталось?...Не знаете. Добре. Нук была империя...Чингизхана, это атас, что от нее осталось?...Снова не знаете? Гуд. Хорошо, была россиская империя, что ..от..нее..осталось? Молчание?
Ну так вот кацапня, вся ваша сраная империя, это всего навсего...ДВА!.....всего лишь два города - это Моква и Питерсбург. Их просто убрать и о вас никто не вспомнит. Понятно?
Для того, чтобы убрать два сраных города, не обязательно нажимать на кнопочку ...Enter. Есть и другие методы для своры дебилов.....