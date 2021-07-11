Сьогодні в Молдові відбуваються дострокові парламентські вибори
У неділю, 11 липня, в Молдові відбуваються дострокові парламентські вибори. У виборчих перегонах беруть участь 20 партій.
Очікується, що основна боротьба розгорнеться між виборчим блоком "Комуністи і соціалісти", лідерами якого є експрезиденти Ігор Додон і Володимир Воронін, та Партією дії і солідарності, яку очолювала Майя Санду до того моменту, поки не була обрана президентом.
Видання пише, що до 9:40 явка вже наблизилося до 10%. Проголосували 269 тисяч осіб.
Надеемся, что все же у них мозгов больше, чем у нашего быдла 73 процентного...
"Мы не знаем, сколько избирателей пригонят голосовать из Приднестровья. Потому что их загоняют. Из Приднестровья их просто загоняют с работы, с предприятий, с госструктур. Всех, у кого есть молдавский паспорт, заставляют садиться в автобус, брать 10 долларов и идти и голосовать за социалистов", - рассказывает он.
Игорь Додон уже призвал своих сторонников быть готовыми выходить на протесты в день выборов, 11 июля, а также сразу после объявления результатов голосования. Да, и позвольте мне самой решать, что нужно, а что не нужно. Вы лучше правописание подтяните.)
Хотя, какая разница...
истерика уже началась
Хто тут обзиває Українців Придністрянщини "бидлом" - мала б частіше глядіти на себе в дзеркало...