Новини
Сьогодні в Молдові відбуваються дострокові парламентські вибори

У неділю, 11 липня, в Молдові відбуваються дострокові парламентські вибори. У виборчих перегонах беруть участь 20 партій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

Очікується, що основна боротьба розгорнеться між виборчим блоком "Комуністи і соціалісти", лідерами якого є експрезиденти Ігор Додон і Володимир Воронін, та Партією дії і солідарності, яку очолювала Майя Санду до того моменту, поки не була обрана президентом.

Видання пише, що до 9:40 явка вже наблизилося до 10%. Проголосували 269 тисяч осіб.

Читайте також: Парламентарії Молдови підготували список питань про викрадення Чауса для українських колег, - ЗМІ

+23
Пожелаем нашим соседям победы проевропейских сил !!!!
показати весь коментар
11.07.2021 11:22 Відповісти
+10
Там все не так однозначно и ватников полно.
Надеемся, что все же у них мозгов больше, чем у нашего быдла 73 процентного...
показати весь коментар
11.07.2021 11:31 Відповісти
+9
Наш зрадник їм підісрав з Чаусом.
показати весь коментар
11.07.2021 11:28 Відповісти
хватает там быдла иначе не было бы Преднестровья..
показати весь коментар
11.07.2021 11:35 Відповісти
Быдлу из Приднестровья разрешают голосовать.
показати весь коментар
11.07.2021 11:37 Відповісти
Возможно,у нас на Донбасе приходили голосовать кто не побоялся.,Приднестровье так же непризнаная ,незаконно отторженая от Молдовы территория, часть которой до сих пор контролируется Молдавией. , может и голосует Но дело не разрешении,а в том, что это быдло помогло оторгнуть территорию у Молдовы, а другое ,в Молдове - выбрать Долдона. Ради Бога, смайлики эти ютубовские .....,вам же не 13 лет. Не нужно.
показати весь коментар
11.07.2021 11:48 Відповісти
Глава организации Watch.Dog, которая занимается наблюдением на выборах, аналитик Валериу Паша также опасается подобного сценария.
"Мы не знаем, сколько избирателей пригонят голосовать из Приднестровья. Потому что их загоняют. Из Приднестровья их просто загоняют с работы, с предприятий, с госструктур. Всех, у кого есть молдавский паспорт, заставляют садиться в автобус, брать 10 долларов и идти и голосовать за социалистов", - рассказывает он.
Игорь Додон уже призвал своих сторонников быть готовыми выходить на протесты в день выборов, 11 июля, а также сразу после объявления результатов голосования. Да, и позвольте мне самой решать, что нужно, а что не нужно. Вы лучше правописание подтяните.)
показати весь коментар
11.07.2021 12:35 Відповісти
Сама решать вы будете у себя дома с мужем ,если уж вы со мной общаетесь,учитывайте пожелания собеседника,(независимо от правописания) , я вас вежливо попросила. Изначально речь шла о тех, кто повелся на "русский мир" в Приднестровье и устроили ,фактически у себя войну, как и у нас на Донбасе,и они таки будут голосовать, если их гонят как стадо проросийские ставленники, понятно как они проголосуют...
показати весь коментар
11.07.2021 13:47 Відповісти
Когда Бутусова замените, тогда и будете указывать как и кому смайликами пользоваться!
показати весь коментар
11.07.2021 16:36 Відповісти
Да я не указываю, просто общаясь на ютуб приходиться конфликтовать с кацапами,и вот у них коронный номер налепить кучу идиотских ,подростковых смайликов. Поэтому и попросила,а не указывала. Ладно .На этом и закончим , ваша игривая агрессия совершенно не распологает к беседе. С Богом,всего наилучшего.
показати весь коментар
11.07.2021 18:59 Відповісти
При днестровья.
Хотя, какая разница...
показати весь коментар
11.07.2021 11:54 Відповісти
Ща вас Елена Саховская разделает под орех, она у нас тут за правописанием следит и нервная очень . Все таки - Приднестровье.
показати весь коментар
11.07.2021 13:58 Відповісти
Про теперешнюю жизнь в преднестровье хорошо показал Варламов в своем последнем видосе. Рекомендую к просмотру.
показати весь коментар
11.07.2021 11:58 Відповісти
ну так и кинь линк
показати весь коментар
11.07.2021 12:09 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=ZPhS5mCPyfM
показати весь коментар
11.07.2021 13:47 Відповісти
предністровья вже давно існує. люди вже мали б поумнішать. зараз як раз момент побачить це.
показати весь коментар
11.07.2021 12:02 Відповісти
А Додон оправдал?
показати весь коментар
11.07.2021 11:38 Відповісти
Додон оправдал, ***** доволен
показати весь коментар
11.07.2021 13:16 Відповісти
Ржу як кінь, тобто як Лавров.
показати весь коментар
11.07.2021 11:39 Відповісти
А ты шо в штатах забыло, убогое кацапье? Ну-ка, бегом марш обратно, родину любить!
показати весь коментар
11.07.2021 12:00 Відповісти
Так оно на родине😂
показати весь коментар
11.07.2021 12:06 Відповісти
Додон, Гордон і Гандон - брати-близнюки!
показати весь коментар
11.07.2021 11:37 Відповісти
гоблин замисть гандона
показати весь коментар
11.07.2021 12:10 Відповісти
Удачи Санду!Наконец-то то у них будет честный человек у руля с проевропейскими ценностями и просто с любовью к людям
показати весь коментар
11.07.2021 11:39 Відповісти
Которая участвовала в краже миллиарда.Партия Санду,это бывшая ПЛДМ во главе с вором Филатом.
показати весь коментар
11.07.2021 12:53 Відповісти
І з румунським паспортом...
показати весь коментар
11.07.2021 18:16 Відповісти
Вот вот... угадайте с одного раза,интересы какой страны она защищает?
показати весь коментар
11.07.2021 19:21 Відповісти
Держим кулаки и болеем за партию Майи Санду. Надеюсь молдаванам хватит ума продолжить курс на цивилизацию, а не на кацапскую колонию, как это сделали терпилы 73% в Украине.
показати весь коментар
11.07.2021 11:55 Відповісти
Навезут вату из Приднестровья. Надеюсь, что разум все-таки победит.
показати весь коментар
11.07.2021 12:01 Відповісти
сила дурнiв. у них скрiзь своi люди
показати весь коментар
11.07.2021 12:11 Відповісти
додонята, походу, не в ударе.
истерика уже Сьогодні в Молдові відбуваються дострокові парламентські вибори - Цензор.НЕТ 274 началась
показати весь коментар
11.07.2021 13:28 Відповісти
О! Началось...
показати весь коментар
11.07.2021 13:50 Відповісти
Не тормози...это новость от 13-го мая...или тебе лишь бы ляпнуть?
показати весь коментар
11.07.2021 15:40 Відповісти
treci pe lângă, Vanya.
показати весь коментар
11.07.2021 20:45 Відповісти
Боже ж мій від цієї лахудри навіть Із-за монітора тхне застарілим перегаром від найдешевшої горілки. І ці - пробачте люди хочуть поширити свій ганебний МИР - повсюди. Як на мене єдиний спосіб цього не допустити - виніщення. цього 2-%Мордору.
показати весь коментар
11.07.2021 15:44 Відповісти
У Придністрянщині проживають не "бидло", а етнічні Українці на своїх споконвічних етнічних землях Лівобережжя Дністра. Українці Лівобережжя ніколи не дозволять себе згвалтувати під Румунію, куди їх намагається затягнути М.Санду. Під солодким щебетом про "євроінтеграцію", а, насправді - підготовка до "аншлюсу". Для Українців Румунія - то чужа країна, чужа ментальність, чужа мова, культурв і історія. То, як пришити чужий орган - він не приживеться і вигниє і отруїть організм реціпієнта (Лівобережжя не потрібне передусім Молдові).
Хто тут обзиває Українців Придністрянщини "бидлом" - мала б частіше глядіти на себе в дзеркало...
показати весь коментар
11.07.2021 18:33 Відповісти
Молодеж в в Европе, а совки опять коммуняк навыбирают
показати весь коментар
11.07.2021 21:21 Відповісти
 
 