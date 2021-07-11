Сьогодні в Молдові відбуваються дострокові парламентські вибори

У неділю, 11 липня, в Молдові відбуваються дострокові парламентські вибори. У виборчих перегонах беруть участь 20 партій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Newsmaker.

Очікується, що основна боротьба розгорнеться між виборчим блоком "Комуністи і соціалісти", лідерами якого є експрезиденти Ігор Додон і Володимир Воронін, та Партією дії і солідарності, яку очолювала Майя Санду до того моменту, поки не була обрана президентом.

Видання пише, що до 9:40 явка вже наблизилося до 10%. Проголосували 269 тисяч осіб.

