Сегодня в Молдове проходят досрочные парламентские выборы
В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы. В избирательной гонке участвуют 20 партий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.
Ожидается, что основная борьба развернется между избирательным блоком "Коммунисты и социалисты", лидерами которого являются экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин, и Партией действия и солидарности, которую возглавляла Майя Санду до того момента, пока не была избрана президентом.
Издание пишет, что к 9:40 явка уже подобралась к 10%. Проголосовали 269 тысяч человек.
