Новости
Сегодня в Молдове проходят досрочные парламентские выборы

Сегодня в Молдове проходят досрочные парламентские выборы

В воскресенье, 11 июля, в Молдове проходят досрочные парламентские выборы. В избирательной гонке участвуют 20 партий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Newsmaker.

Ожидается, что основная борьба развернется между избирательным блоком "Коммунисты и социалисты", лидерами которого являются экс-президенты Игорь Додон и Владимир Воронин, и Партией действия и солидарности, которую возглавляла Майя Санду до того момента, пока не была избрана президентом.

Издание пишет, что к 9:40 явка уже подобралась к 10%. Проголосовали 269 тысяч человек.

Парламентарии Молдовы подготовили список вопросов о похищении Чауса для украинских коллег

выборы (24773) Молдова (1911) парламент (895) Додон Игорь (137) Мая Санду (225)
+23
Пожелаем нашим соседям победы проевропейских сил !!!!
11.07.2021 11:22 Ответить
+10
Там все не так однозначно и ватников полно.
Надеемся, что все же у них мозгов больше, чем у нашего быдла 73 процентного...
11.07.2021 11:31 Ответить
+9
Наш зрадник їм підісрав з Чаусом.
11.07.2021 11:28 Ответить
хватает там быдла иначе не было бы Преднестровья..
11.07.2021 11:35 Ответить
Быдлу из Приднестровья разрешают голосовать.
11.07.2021 11:37 Ответить
Возможно,у нас на Донбасе приходили голосовать кто не побоялся.,Приднестровье так же непризнаная ,незаконно отторженая от Молдовы территория, часть которой до сих пор контролируется Молдавией. , может и голосует Но дело не разрешении,а в том, что это быдло помогло оторгнуть территорию у Молдовы, а другое ,в Молдове - выбрать Долдона. Ради Бога, смайлики эти ютубовские .....,вам же не 13 лет. Не нужно.
11.07.2021 11:48 Ответить
Глава организации Watch.Dog, которая занимается наблюдением на выборах, аналитик Валериу Паша также опасается подобного сценария.
"Мы не знаем, сколько избирателей пригонят голосовать из Приднестровья. Потому что их загоняют. Из Приднестровья их просто загоняют с работы, с предприятий, с госструктур. Всех, у кого есть молдавский паспорт, заставляют садиться в автобус, брать 10 долларов и идти и голосовать за социалистов", - рассказывает он.
Игорь Додон уже призвал своих сторонников быть готовыми выходить на протесты в день выборов, 11 июля, а также сразу после объявления результатов голосования. Да, и позвольте мне самой решать, что нужно, а что не нужно. Вы лучше правописание подтяните.)
11.07.2021 12:35 Ответить
Сама решать вы будете у себя дома с мужем ,если уж вы со мной общаетесь,учитывайте пожелания собеседника,(независимо от правописания) , я вас вежливо попросила. Изначально речь шла о тех, кто повелся на "русский мир" в Приднестровье и устроили ,фактически у себя войну, как и у нас на Донбасе,и они таки будут голосовать, если их гонят как стадо проросийские ставленники, понятно как они проголосуют...
11.07.2021 13:47 Ответить
Когда Бутусова замените, тогда и будете указывать как и кому смайликами пользоваться!
11.07.2021 16:36 Ответить
Да я не указываю, просто общаясь на ютуб приходиться конфликтовать с кацапами,и вот у них коронный номер налепить кучу идиотских ,подростковых смайликов. Поэтому и попросила,а не указывала. Ладно .На этом и закончим , ваша игривая агрессия совершенно не распологает к беседе. С Богом,всего наилучшего.
11.07.2021 18:59 Ответить
При днестровья.
Хотя, какая разница...
11.07.2021 11:54 Ответить
Ща вас Елена Саховская разделает под орех, она у нас тут за правописанием следит и нервная очень . Все таки - Приднестровье.
11.07.2021 13:58 Ответить
Про теперешнюю жизнь в преднестровье хорошо показал Варламов в своем последнем видосе. Рекомендую к просмотру.
11.07.2021 11:58 Ответить
ну так и кинь линк
11.07.2021 12:09 Ответить
https://m.youtube.com/watch?v=ZPhS5mCPyfM
11.07.2021 13:47 Ответить
предністровья вже давно існує. люди вже мали б поумнішать. зараз як раз момент побачить це.
11.07.2021 12:02 Ответить
А Додон оправдал?
11.07.2021 11:38 Ответить
Додон оправдал, ***** доволен
11.07.2021 13:16 Ответить
Ржу як кінь, тобто як Лавров.
11.07.2021 11:39 Ответить
А ты шо в штатах забыло, убогое кацапье? Ну-ка, бегом марш обратно, родину любить!
11.07.2021 12:00 Ответить
Так оно на родине😂
11.07.2021 12:06 Ответить
Додон, Гордон і Гандон - брати-близнюки!
11.07.2021 11:37 Ответить
гоблин замисть гандона
11.07.2021 12:10 Ответить
Удачи Санду!Наконец-то то у них будет честный человек у руля с проевропейскими ценностями и просто с любовью к людям
11.07.2021 11:39 Ответить
Которая участвовала в краже миллиарда.Партия Санду,это бывшая ПЛДМ во главе с вором Филатом.
11.07.2021 12:53 Ответить
І з румунським паспортом...
11.07.2021 18:16 Ответить
Вот вот... угадайте с одного раза,интересы какой страны она защищает?
11.07.2021 19:21 Ответить
Держим кулаки и болеем за партию Майи Санду. Надеюсь молдаванам хватит ума продолжить курс на цивилизацию, а не на кацапскую колонию, как это сделали терпилы 73% в Украине.
11.07.2021 11:55 Ответить
Навезут вату из Приднестровья. Надеюсь, что разум все-таки победит.
11.07.2021 12:01 Ответить
сила дурнiв. у них скрiзь своi люди
11.07.2021 12:11 Ответить
додонята, походу, не в ударе.
додонята, походу, не в ударе.
истерика уже началась
11.07.2021 13:28 Ответить
О! Началось...
11.07.2021 13:50 Ответить
Не тормози...это новость от 13-го мая...или тебе лишь бы ляпнуть?
11.07.2021 15:40 Ответить
treci pe lângă, Vanya.
11.07.2021 20:45 Ответить
Боже ж мій від цієї лахудри навіть Із-за монітора тхне застарілим перегаром від найдешевшої горілки. І ці - пробачте люди хочуть поширити свій ганебний МИР - повсюди. Як на мене єдиний спосіб цього не допустити - виніщення. цього 2-%Мордору.
11.07.2021 15:44 Ответить
У Придністрянщині проживають не "бидло", а етнічні Українці на своїх споконвічних етнічних землях Лівобережжя Дністра. Українці Лівобережжя ніколи не дозволять себе згвалтувати під Румунію, куди їх намагається затягнути М.Санду. Під солодким щебетом про "євроінтеграцію", а, насправді - підготовка до "аншлюсу". Для Українців Румунія - то чужа країна, чужа ментальність, чужа мова, культурв і історія. То, як пришити чужий орган - він не приживеться і вигниє і отруїть організм реціпієнта (Лівобережжя не потрібне передусім Молдові).
Хто тут обзиває Українців Придністрянщини "бидлом" - мала б частіше глядіти на себе в дзеркало...
11.07.2021 18:33 Ответить
Молодеж в в Европе, а совки опять коммуняк навыбирают
11.07.2021 21:21 Ответить
 
 