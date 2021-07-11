Дострокові парламентські вибори відбуваються в Болгарії

Болгари в неділю, 11 липня, голосують на дострокових виборах після того, як на попередніх виборах у квітні було сформовано роздроблений парламент, який не зміг створити життєздатний коаліційний уряд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство AP.

Останні опитування громадської думки свідчать, що повторне голосування може дати аналогічні результати. Водночас можливе зниження підтримки партії ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова після того, як нинішній тимчасовий уряд публічно заявив про широко розповсюджену корупцію під час його правління.

Антикорупційна кампанія опонентів Борисова була додатково посилена санкціями, запровадженими Мінфіном США минулого місяця проти кількох болгарських державних чиновників і лідерів бізнесу через корупцію.

Опитування свідчать про напружену гонку між партією Борисова, яка посіла перше місце у квітні з більш ніж 26% голосів, та її основним суперником, антиелітарною "Є такий народ", яку очолює популярний телеведучий Слава Трифонов.

12 тисяч виборчих дільниць у Болгарії закриються о 20:00. 6,7 мільйона громадян мають право голосу, вони обирають 240 депутатів.

Попередні результати очікуються приблизно опівночі неділі.

