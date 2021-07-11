УКР
Дострокові парламентські вибори відбуваються в Болгарії

Болгари в неділю, 11 липня, голосують на дострокових виборах після того, як на попередніх виборах у квітні було сформовано роздроблений парламент, який не зміг створити життєздатний коаліційний уряд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство AP.

Останні опитування громадської думки свідчать, що повторне голосування може дати аналогічні результати. Водночас можливе зниження підтримки партії ГЕРБ колишнього прем'єр-міністра Бойка Борисова після того, як нинішній тимчасовий уряд публічно заявив про широко розповсюджену корупцію під час його правління.

Антикорупційна кампанія опонентів Борисова була додатково посилена санкціями, запровадженими Мінфіном США минулого місяця проти кількох болгарських державних чиновників і лідерів бізнесу через корупцію.

Опитування свідчать про напружену гонку між партією Борисова, яка посіла перше місце у квітні з більш ніж 26% голосів, та її основним суперником, антиелітарною "Є такий народ", яку очолює популярний телеведучий Слава Трифонов.

12 тисяч виборчих дільниць у Болгарії закриються о 20:00. 6,7 мільйона громадян мають право голосу, вони обирають 240 депутатів.

Попередні результати очікуються приблизно опівночі неділі.

Болгарія запідозрила шістьох громадян РФ у причетності до вибухів на військових складах, - Bloomberg

Болгарія (796) дострокові вибори (128)
и шо никто не знает Болгарию? а это показатель! в Словакии город Тренчин, мне задали вопрос - russia? no russia! russia is the enemy for Slovakia and Ukraine! Для болгар очень важно кто там на арене....а на арене еще рашка!
11.07.2021 12:59 Відповісти
там есть еще пророссийская партия пенсов, которые визжат за рашку, вспоминая свою молодость..и это после того, как путин поубивал столько народу в донбассе и отобрал Крым! недавно их лидер поехал в Кремль, и пукин повесил ему медальку - за любовь и дружбу!
и не понимают, дурные, что путин обошелся бы также и с болгарами, как с украинцами. они для него мусор и пыль как и мы.
11.07.2021 15:20 Відповісти
популярный телеведущий Слава Трифонов

Ага. Посмотрите на популярного клоуна Вову Зеленского перед тем, как голосовать.
11.07.2021 13:02 Відповісти
Теж хочуть своїх зелених у владі.
11.07.2021 14:35 Відповісти
 
 